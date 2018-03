Acqua del rubinetto, la preferisce un italiano su due

Una ricerca fatta dal gruppo CAP virgola il gestore del servizio idrico della città di Milano. Emerso che un italiano su due preferisce bere l’acqua del rubinetto. Una ricerca che è riuscita a delineare preferenze e abitudini di consumo e molti pregiudizi, ma anche molti errori dovuti alla scarsa informazione sul fatto di bere acqua.

Stando ai dati raccolti su social network e web, emerso che circa 53,6 % scegli di bere l’acqua del rubinetto. Una scelta che dà molta fiducia ai controlli a cui è sottoposta l’acqua potabile nel nostro paese, chi beve acqua della prova a casa sa che è buona.

La doccia è meglio del bagno (150 litri per un bagno in vasca, solo 50 per una doccia) Occhio alle perdite e allo scarico del WC (se possibile scegliamone uno a doppio tasto) Lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. Inoltre è meglio il “ciclo breve” e, se possibile, evitare di farle nelle ore di punta: così si risparmia anche energia elettrica In cucina laviamo le verdure in una bacinella. Con l’acqua usata per lavare le verdure si possono innaffiare le piante del balcone o del giardino. Con l’acqua di cottura della pasta, ricca di amido, si possono lavare i piatti È bene usare dei rompigetto aerati e riduttori di flusso da applicare ai rubinetti: si arriva a risparmiare fino al 75% di acqua corrente.

Il nostro corpo è fatto all’80% di acqua. L’acqua è indispensabile per la nostra vita. Deve essere un diritto garantito a tutti. Per questo gli Enti Territoriali, attraverso le aziende che gestiscono la rete idrica, investono sulla qualità dell’acqua che arriva nelle nostre case.

UN PO’ DI NUMERI

In Italia siamo i primi consumatori al mondo di acqua minerale in bottiglia: 194 litri l’anno a testa (oltre ½ lit. al giorno) per una spesa di 3,2 miliardi di euro. Le aziende che la imbottigliano investono ogni anno 380 milioni in pubblicità per farcela comprare. L’acqua minerale costa al consumatore fino a 1000 volte di più di quella del rubinetto.

ACQUA: COSA SI SA E COSA NON SI SA

I controlli Le ASL controllano rigorosamente e costantemente l’acqua nella rete idrica cittadina durante l’erogazione alle famiglie, rendendola, allo stesso modo delle consuete acque minerali in bottiglia, batteriologicamente pura. I componenti chimici Dell’acqua minerale si vanta la povertà di sodio, nocivo per l’ipertensione. Ma è la dieta solida che causa danni alla circolazione del sangue, non la quantità irrisoria di sodio normalmente presente nell’acqua. E comunque, anche l’acqua del rubinetto è povera di sodio. Anche il cosiddetto residuo fisso (la quantità di sali minerali che si depositano dall’acqua fatta evaporare a 180° ) rimane entro limiti accettabili sia nell’acqua minerale che in quella da rete idrica. Il sapore dell’acqua Il motivo per cui spesso si continua a preferire l’acqua minerale a quella del rubinetto è che quest’ultima “sa di cloro”. Il cloro serve per evitare lo sviluppo di batteri. Bisogna comunque ricordare che: a) il cloro non è dannoso; b) è sufficiente lasciare l’acqua a contatto con l’aria per eliminarne il sapore non gradito; c) in molte città il cloro è stato sostituito dall’Ozono, del tutto insapore, ma i cittadini non lo sanno.

5 BUONE RAGIONI PER PREFERIRE L’ACQUA DI CASA

1. Costa circa 1000 volte meno. Il costo medio dell’acqua di casa è di 0,001 €/lt, il costo medio della minerale è di 0,30 €/lt. Una famiglia di 3 persone può risparmiare circa 260 € l’anno). 2. L’acqua di casa è più sicura e controllata (migliaia di controlli chimico batteriologici all’anno) dell’acqua in bottiglia (revisione delle analisi solo ogni 5 anni) 3. L’acqua del rubinetto non produce rifiuti. Per confezionare i 12 miliardi di litri di minerale ci vogliono 350.000 tonnellate di plastica PET ogni anno. Questo significa che ogni famiglia produce 11 kg di rifiuti in plastica all’anno. 4. L’acqua di casa è amica del clima e non produce anidride carbonica. Per fare le bottiglie della minerale si utilizzano ogni anno 665.000 tonnellate di petrolio e vengono emesse 910.000 tonnellate di CO2 che aumentano l’effetto-serra nell’atmosfera. 5. L’acqua di casa è a portata di mano e non ha bisogno di essere trasportata da inquinanti mezzi di trasporto: è “a Km 0”.

RISPARMIARE ACQUA L’acqua è un patrimonio naturale da mantenere intatto per i nostri figli e le nuove generazioni, ma non è una risorsa illimitata. Il risparmio comincia da piccoli gesti quotidiani che tutti noi possiamo compiere. Quando non serve chiudiamo il rubinetto, per esempio mentre ci spazzoliamo i denti o ci insaponiamo. Ogni minuto escono 12 litri d’acqua.

Bere l’acqua del rubinetto conviene! Ecco perché: Per ridurre i rifiuti di plastica Gli italiani bevono una media di 195 litri a testa all’anno di acqua minerale (primi in Europa e terzi nel mondo) producendo 100 mila tonnellate di plastica da smaltire Per non inquinare L’imbottigliamento e il trasporto di 100 litri d’acqua che viaggiano per 100 km producono emissioni di gas nell’atmosfera almeno pari a 10 kg di anidride carbonica: questo contribuisce all’effetto serra! Perché costa meno Consumare l’acqua del rubinetto abbatte la spesa: 1.000 litri di acqua del rubinetto a Milano costano solamente 60 centesimi. Sapresti quantificare quanto costerebbero 1.000 litri di acqua imbottigliata comprata nella tua città? Perché è controllata e garantita L’acqua del rubinetto è sottoposta a controlli severissimi, sia da parte dei laboratori delle aziende che ne hanno in carico la distribuzione, sia da parte delle Aziende Sanitarie Locali Perché è “a km Ø” L’acqua del rubinetto non deve fare lunghi viaggi, ma solo alcune centinaia di metri, dalla falda sotto la città al rubinetto della nostra casa Perché è fresca Non viene conservata nei magazzini per lungo tempo e non rischia di essere sottoposta a condizioni ambientali (luce e calore), che ne alterano l’odore e il sapore Perché è sana L’acqua del rubinetto contiene una giusta quantità di sali necessari all’equilibrio salutare dell’organismo Perché è sempre disponibile Non deve essere trasportata, è sempre a portata di mano nella tua casa.

Ecco cosa puoi fare tu per risparmiare In cucina: 1. Sei sicuro che ogni volta che hai sete devi utilizzare un bicchiere pulito? In realtà no, potresti usarne uno per tutto il giorno così, a fine giornata, ci sarà meno da lavare. 2. Quando lavi la frutta e la verdura, non serve farlo sotto l’acqua corrente: puoi raccogliere un po’ d’acqua in una bacinella e lavarle lì dentro. 3. Quando fa caldo si ha voglia di acqua fresca: evita, però, di lasciare scorrere a lungo quella del rubinetto. Basta che ti ricordi di riempire una bottiglia d’acqua e di lasciarla sempre a disposizione nel frigorifero. 4. Non buttare l’acqua di cottura della pasta: la puoi usare per lasciare in ammollo i legumi secchi e anche per il prelavaggio di piatti e stoviglie sporche. Sale e amido hanno, insieme, un ottimo potere sgrassante. 5. Non strofinare i piatti difficili da pulire sotto l’acqua corrente: basta lasciarli in ammollo per qualche tempo e sarà poi semplici pulirli senza inutili sprechi di acqua. 6. Se usi la lavastoviglie, usala sempre a pieno carico! In bagno: 7. Quando ti lavi i denti, non farlo lasciando scorrere l’acqua per tutto il tempo: aziona il rubinetto solo quando devi inumidire o lavare lo spazzolino; 8. Quando comprate una lavatrice sceglietene una a basso impatto energetico e idrico: consentirà di risparmiare acqua ed energia! 9. Riutilizzate i vestiti e gli asciugamani: non c’è bisogno che li laviate dopo un solo utilizzo! Ogni tanto basta lasciare gli abiti all’aria e i cattivi odori andranno via senza dovere azionare la lavatrice. 10. E se vi macchiate la maglietta? Cercate di lavare la macchia immediatamente: le macchie ostinate più rimangono, più risultano difficili da togliere il che significa usare più detergente o lavarle più volte, con un conseguente maggiore consumo idrico.

I prelievi e le analisi a confronto ■ Per realizzare l’inchiesta, abbiamo messo a confronto le analisi sui parametri di qualità di dieci campioni di acqua prelevati dalle cosiddette “case dell’acqua”, in dieci Comuni distribuiti nel centro-nord Italia, e quelle di altrettanti campioni prelevati dalle fontanelle pubbliche adiacenti. ■ Durante i prelievi alle case dell’acqua, effettuati da personale specializzato tra dicembre 2012 e gennaio 2013, sono state raccolte anche informazioni su: ente gestore, accessibilità (presenza di parcheggio, orari…), origine dell’acqua erogata, tipo di trattamento, costi e limitazioni del servizio, presenza di cartelloni informativi (risultati delle analisi di qualità, modalità di utilizzo…). ■ Le fontanelle pubbliche di Piacenza e Reggio Emilia non erogavano acqua, probabilmente perché il servizio è sospeso durante l’inverno, per evitare che l’acqua ghiacci nelle tubature: abbiamo prelevato l’acqua dai rubinetti di due esercizi pubblici vicini alle case dell’acqua.

L’Italia è tutto uno zampillìo di case dell’acqua. Ma c’è anche chi preferisce chiamarle fontanelli (sì, al maschile), chioschi o semplicemente punti dell’acqua. Volete l’acqua in bottiglia con un bel marchio? Eccovi serviti: pura «acqua del sindaco», che potete andare voi stessi a imbottigliare alla fonte dell’acquedotto. È gratis, un regalo del Comune. Anche l’acqua pubblica ha finalmente trovato i suoi sponsor. Era ora, visto che non ha nulla da invidiare alle acque minerali. E se c’è chi la considera la sorella povera e meno sicura di quella in bottiglia, è solo perché le aziende imbottigliatrici ogni anno investono milioni di euro in marketing e pubblicità, facendo passare l’acqua minerale per elisir di lunga vita, fonte di bellezza e salute. Le nostre analisi hanno sempre dimostrato che non è così: sono entrambe acque di qualità; anzi quella del rubinetto è sottoposta a maggiori controlli. Torna la fiducia Complice la crisi, oltre che una rinnovata sensibilità, certificata anche dall’esito del referendum sull’acqua pubblica, molti italiani hanno riacquistato fiducia nell’acqua potabile; secondo una ricerca Nielsen, ben sette milioni di connazionali sono tornati a bere l’acqua di casa negli ultimi quattro anni. E non è un caso che proprio l’acqua del rubinetto sia stata proposta come bevanda uffi ciale per Expo 2015, che ha come tema quello dello sviluppo sostenibile. Bel gesto anche far sparire le bottigliette di plastica dall’aula del Consiglio comunale di Milano: sui tavoli solo brocche d’acqua del sindaco. Cinquecento casette L’acqua alla spina piace. Secondo il portale delle case dell’acqua (www.casadellacqua.com) l’erogazione media di ciascun impianto è di circa 2.500 litri giornalieri, il che signifi ca un risparmio di circa 1.700 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, 20 tonnellate di Pet all’anno in meno da produrre, trasportare su gomma e smaltire. Un dato che va moltiplicato per le circa cinquecento case dell’acqua fi – nora esistenti in Italia. Va detto che il fenomeno riguarda più il Nord che il Sud Italia, più i piccoli centri di provincia che le grandi città. Milano ha però deciso di mettersi in pari, installando cinque case dell’acqua, situate tutte in parchi e giardini: sono state inaugurate a marzo (troppo tardi per includere nell’articolo le analisi dell’acqua erogata da uno di questi impianti, che però trovate sul nostro sito, nella tabella aggiornata). Non sempre gratuita Che tipo di acqua trovano i cittadini in questi distributori dalle più svariate forme (dalla baita con il tetto a spiovente a costruzioni colorate dotate di erogatori hi-tech)? Si tratta in tutti i casi di acqua di acquedotto, nelle versioni naturale e frizzante. Nelle casette che abbiamo visitato, l’acqua naturale è sempre gratuita (tranne a Cantù), mentre quella gassata (ottenuta con l’addizione di anidride carbonica a scopo alimentare), sempre refrigerata, in certi casi è a pagamento: Cantù (Como), Alpignano (Torino) e Torino. Il prezzo è comunque modico: non si superano i 5 centesimi al litro. A Monterotondo (Roma), dove un cartello indica che il servizio è a pagamento, in realtà è risultato possibile prelevare l’acqua gratuitamente.

Quasi nessuna diff erenza Se si tratta della stessa acqua che arriva nelle nostre case, perché scomodarsi per andare a riempire le bottiglie nelle casette dell’acqua? In teoria perché l’acqua, grazie a sistemi di fi ltrazione e a lampade UV, subisce ulteriori trattamenti, che dovrebbero migliorarne la qualità. Lo abbiamo voluto verifi care sul campo. Le analisi parlano chiaro: il confronto tra acqua proveniente dalle fontanelle pubbliche e quella prelevata dalle case dell’acqua dimostra che gli acquedotti svolgono bene il loro lavoro. Le due acque dal punto di vista della qualità si equivalgono. Le diff erenze ci sono, ma non sono apprezzabili. E contrariamente a quanto si può credere, non sono in tutti i casi a vantaggio delle case dell’acqua. Nel caso di San Giuliano Milanese, il divario è più sensibile, molto probabilmente perché fontanella e casa dell’acqua attingono a pozzi diversi. In generale, le analisi sui venti campioni evidenziano una qualità buona; su certi parametri abbiamo riscontrato valori non perfetti (soprattutto a Firenze e a Sesto San Giovanni), ma anche in questi casi le concentrazioni rilevate sono molto lontane dai limiti di legge, cautelativi per la salute. Premere sul rubinetto Insomma, non c’è motivo per preferire l’acqua delle casette a quella di casa, a meno che non si abbia un problema di tubature. Se poi si prende apposta la macchina per rifornirsi di bottiglie, ci perde sia il portafogli sia l’ambiente. Senza considerare che fare scorte è controproducente: l’acqua delle casette, come quella del rubinetto, va consumata in giornata o al massimo entro 48 ore, dal momento che bottiglie e caraffe, anche se ben sciacquate, non sono sterili. In definitiva, le case dell’acqua sono una buona pubblicità per l’acqua pubblica, però portano a credere che quella degli erogatori sia migliore di quella di casa. Non è così. Per questo sarebbe meglio promuovere direttamente il consumo dell’acqua del rubinetto.