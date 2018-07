Ad un addio al celibato, fermano un clochard e lo costringono a tatuarsi il nome dello sposo in fronte

La notizia che stiamo leggendo, tratta di un uomo senza tetto che è stato aggirato da alcuni ragazzi britannici durante un addio al celibato. Protagonisti della vicenda sono alcuni inglesi che avrebbero pagato € 100 al senzatetto, imponendogli di tatuarsi in testa il nome dello sposo. Infatti, sembra che il gruppo di turisti inglesi in trasferta a Bendindorm proprio per l’addio al celibato di un loro amico dopo aver incontrato l’uomo gli avrebbero proposto in cambio di €100, di tatuarsi sulla fronte il nome dello sposo. Tomek Questo è il nome del clochard che è stato stupidamente ridicolizzato, avrebbe ricevuto le € 100 di ricompensa, ma è stato costretto a farsi scrivere in fronte Jamie Black North Shields.

“E’ disgustoso quello che hanno fatto questi turisti inglesi, prendendosi gioco in questo modo di una persona vulnerabile e con gravi problemi. E tutto ciò solo per divertimento”, ha commentato un testimone.

Tomek è l’uomo senzatetto polacco il quale sembra abbia percorso circa 2700 km fino ad arrivare alla cittadina dopo che si era lasciato con la propria fidanzata. Il ragazzo sembra che qualche sera fa si aggirasse per la città mentre era visibilmente ubriaco, quando ad un certo punto un gruppo di britannici si è accorto di lui e avrebbero deciso di sì fermarlo, proponendogli un qualcosa di davvero incredibile.

Al clochard sono stati offerti € 100, ma in cambio lui avrebbe dovuto farsi tatuare il nome dello sposo che ovviamente era il protagonista dell’addio al celibato. La foto del tatuaggio è finita sul web ed avrebbe fatto il giro del web e suscitato profondissima rabbia. Per questo è stata avviata una raccolta fondi affinché possa essere pagata a Tomek, l’operazione necessaria per la rimozione del tatuaggio sulla fronte. Non si sa come l’uomo abbia preso questo brutto scherzo, una volta finita la sbronza e tornato lucido.