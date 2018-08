Addio a Kuma, il cane mascotte del maneggio nel Bresciano massacrato di botte

Sono finite così le ricerche per Kuma, il cane mascotte di un maneggio del bresciano. Si tratta di un pastore tedesco il quale era scomparso già da una decina di giorni ed è stato ritrovato seppellito sotto un cumulo di rami e foglie. Sarebbero state tante le letterine scritte durante la ricerca dai bambini che lo amavano. “Stop alle ricerche: ritrovato Kuma, a pochi passi da casa, massacrato di botte e nascosto sotto rami tagliati”.

Con queste parole il maneggio di San Michele di Bassano Bresciano comunica la tragica fine di uno dei suoi due pastori tedeschi che era l’idolo dei frequentatori della struttura, soprattutto per i bambini, proprio quei piccoli che si erano tanto spesi per ritrovarlo scrivendo decine di messaggi dedicati al loro amico a quattro zampe dal folto pelo nero. “Un gesto così vile, crudele e di tale barbarie non può rimanere impunito”, raccontano i proprietari del cane, che avevano subito denunciato la sua scomparsa due settimane fa ai carabinieri di Verolanuova. “I bambini lo adoravano, gli hanno scritto persino delle lettere. Siamo disperati. Faremo tutto il possibile per dare giustizia a Kuma».

“Caro Kuma mi manchi un sacco da quando sei sparito”. E ancora: “Non so dove tu possa essere, ma spero che tu non soffra”.”Tanto dolore e rabbia verso quella persona che ha fatto ciò, una persona codarda, cattiva, ignorante e sicuramente invidiosa“, hanno scritto su Facebook i gestori del maneggio, subito dopo il ritrovamento della loro mascotte di due anni di età che a loro dire era”molto buono”, così come scrivevano nell’annuncio di scomparsa.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e la salma del pastore tedesco è stata portata all’istituto Zooprofilattico di Brescia per l’autopsia e gli esami di rito ma è caccia al suo assassino. Come abbiamo detto, sul caso continuano ad indagare i carabinieri.