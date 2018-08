Addio a Sofia, a 26 anni perde la vita per un cancro. Su Facebook raccontava il suo dolore

Il mondo dei social e non solo ha dato l’addio a Sofia Calliope Zilio, ovvero la ragazza 26enne Padovana che con grande coraggio ha deciso di divulgare la sua sofferenza e la sua malattia, proprio sui social network. Il sogno di Sofia è sempre stato quello di diventare una ballerina, ma purtroppo all’età di 15 anni si è trovata vittima di una situazione molto più grande di lei. Aveva soltanto 15 anni quando è arrivata la diagnosi di osteosarcoma, un tumore osseo maligno che purtroppo si manifesta perlopiù nei bambini e negli adolescenti che si trovano nel periodo di massima crescita, proprio come Sofia. La ragazza aveva compiuto 26 anni proprio lo scorso 9 luglio e in tutti questi anni non si è mai lasciata abbattere dallo sconforto, nonostante la grave malattia così spietata che purtroppo l’ha portata alla morte. Un anno fa il tumore si è ripresentato in forma piuttosto violenta e l’ha attaccata ancora una volta, questa volta al polmone e nonostante molte altre volte l’avesse avuta vinta Sofia, questa volta l’ha avuta il male.

La ragazza aveva deciso di raccontare la sua esperienza e la sua sofferenza sui social e la sua idea Pare fosse stata quella di accumulare molte persone affette da tumore e utilizzare per poter raccontare giorno per giorno che cosa vivono questi pazienti. In tutto questo periodo Sofia Aveva voluto raccontare “Il mio, il Nostro cammino”, ovvero una sorta di diario blog dove si parlava di tumore e dove si potevano condividere dubbi preoccupazioni e speranze.

“Ho deciso di iniziare a scrivere questa pagina dopo essermi riaccaduta una triste situazione a livello di salute”, aveva scritto. I suoi seguaci aumentavano di giorno in giorno e in tanti le davano anche la forza di continuare in questa avventura ed ha scoperto così che i social network non sono soltanto un luogo dove potersi divertire, ma anche un posto giusto per sfogarsi e trovare soprattutto conforto e potersi confrontare anche con altri.

L’ultimo post di Sofia è apparso lo scorso 5 luglio dove la ragazza si scusava per essere stata assente e nello specifico scriveva: “Non volevo scrivere sempre di brutte notizie.. hanno rotto ste brutte notizie”. Adesso Purtroppo la ragazza è deceduta e i funerali si terranno il prossimo 2 agosto alle ore 9:30 alla chiesa di Pontevigodarzere. Tutte le offerte saranno destinate alla fondazione del Madagascar proprio come ha voluto Sofia. “Ciao Sofia, hai cantato per aiutare i bambini ammalati, ma purtroppo nessuno ha potuto aiutare te. Continua a cantare ora che sei libera…” è stato l’annuncio della morte della 26enne, pubblicato ieri 30 luglio sulla pagina Facebook di Team For Children, un’associazione di volontariato che si occupa di bambini.

L’osteosarcoma di cui era affetto, un raro tumore delle ossa che fa registrare circa 150 casi all’anno, lo avrebbe ucciso. A salvare un bambino piemontese di appena 6 anni sono

stati i medici della Città della Salute e della Scienza di Torino che, per la prima volta su un paziente così piccolo, hanno adottato una innovativa tecnica che ricostruisce il femore malato con un omero donato, appositamente rovesciato e rivestito di ceramica. Interventi con tecniche analoghe fino ad ora sono stati effettuati su bambini più grandi. Una novità premiata al recente Congresso internazionale di tecnologia in chirurgia protesica, a Boston, con il primo premio mondiale. L’operazione, effettuata all’ospedale infantile Regina Margherita e resa nota a due anni di distanza per avere la certezza del successo, è perfettamente riuscita.

Dopo due anni di terapie oncologiche presso l’Oncoematologia pediatrica del Regina Margherita, F.C., che ora ha otto anni, ha infatti ripreso la vita normale di un bambino di quell’età. Scuola e giochi compresi. L’intervento è stato effettuato dall’equipe del dottor Raimondo Piana, direttore di Chirurgia oncologica ortopedica della Città della Salute di Torino. È consistito in primo luogo nell’asportazione della parte distale del femore (articolazione del ginocchio); la ricostruzione è invece avvenuta con un omero rovesciato, utilizzato in alternativa al femore per l’età e le piccole dimensioni del ginocchio.

L’osso, proveniente dalla Banca dei tessuti Muscoloscheletrici della Regione Piemonte, è stato rivestito con una protesi in ceramica di ultima generazione. Il tutto è stato poi collegato al femore del bambino con una placca al ginocchio, ricostruendo capsula e tutti i legamenti e preservando la tibia. Con questo approccio multidisciplinare, spiegano alla Città della Salute e della Scienza di Torino, patologie simili a quella di F.C. hanno una prognosi più favorevole rispetto al passato.

IL PROBLEMA SVILUPPO. Questo nonostante la complessità di operazioni che devono tenere conto anche dello sviluppo dei bambini. La parte ricostruita deve infatti crescere, in modo regolare, per non determinare nel tempo una differenza di lunghezza delle gambe. Ed è proprio questo l’aspetto dell’intervento, presentato a Boston dal dottor Michele Boffano, che più ha colpito i medici riuniti al Congresso di tecnologia in chirurgia protesica.