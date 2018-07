Addio a Sofia, a 26 anni uccisa da un tumore. Su Facebook raccontava la sua sofferenza

Il mondo dei social e non solo ha dato l’addio a Sofia Calliope Zilio, ovvero La 26enne Padovana che aveva deciso di raccontare la sua storia e la sua sofferenza, proprio sui social network. Il sogno di Sofia era quello di diventare una ballerina, ma purtroppo all’età di 15 anni si è dovuta imbattere in una situazione molto più grande di lei. Aveva soltanto 15 anni quando è arrivata la diagnosi di osteosarcoma, un tumore osseo maligno che purtroppo si manifesta perlopiù nei bambini e negli adolescenti che si trovano nel periodo di massima crescita, proprio come Sofia. La ragazza aveva compiuto 26 anni proprio lo scorso 9 luglio e in tutti questi anni non si è mai lasciata abbattere dallo sconforto, nonostante la grave malattia così spietata che purtroppo l’ha portata alla morte. Un anno fa il tumore si è ripresentato in forma piuttosto violenta e l’ha attaccata ancora una volta, questa volta al polmone e nonostante molte altre volte l’avesse avuta vinta Sofia, questa volta l’ha avuta il male.

La ragazza aveva deciso di raccontare la sua esperienza e la sua sofferenza sui social e la sua idea Pare fosse stata quella di accumulare molte persone affette da tumore e utilizzare per poter raccontare giorno per giorno che cosa vivono questi pazienti. In tutto questo periodo Sofia Aveva voluto raccontare “Il mio, il Nostro cammino”, ovvero una sorta di diario blog dove si parlava di tumore e dove si potevano condividere dubbi preoccupazioni e speranze.

“Ho deciso di iniziare a scrivere questa pagina dopo essermi riaccaduta una triste situazione a livello di salute”, aveva scritto. I suoi seguaci aumentavano di giorno in giorno e in tanti le davano anche la forza di continuare in questa avventura ed ha scoperto così che i social network non sono soltanto un luogo dove potersi divertire, ma anche un posto giusto per sfogarsi e trovare soprattutto conforto e potersi confrontare anche con altri.

L’ultimo post di Sofia è apparso lo scorso 5 luglio dove la ragazza si scusava per essere stata assente e nello specifico scriveva: “Non volevo scrivere sempre di brutte notizie.. hanno rotto ste brutte notizie”. Adesso Purtroppo la ragazza è deceduta e i funerali si terranno il prossimo 2 agosto alle ore 9:30 alla chiesa di Pontevigodarzere. Tutte le offerte saranno destinate alla fondazione del Madagascar proprio come ha voluto Sofia. “Ciao Sofia, hai cantato per aiutare i bambini ammalati, ma purtroppo nessuno ha potuto aiutare te. Continua a cantare ora che sei libera…” è stato l’annuncio della morte della 26enne, pubblicato ieri 30 luglio sulla pagina Facebook di Team For Children, un’associazione di volontariato che si occupa di bambini.