Addio alle monete da 1 e 2 centesimi: cosa accade ai consumatori?

Addio ufficiale alle monete da 1 e 2 centesimi perché finalmente usciranno direttamente dal circolo e non saranno più valide. Proprio nelle scorse ore è stata ufficializzata la sospensione del conio delle monetine motivata dallo scarso utilizzo a fronte di una produzione costosa. Nonostante però si sia arrivato allo stop del conio di queste monete, il corso legale delle stesse resterà in vigore Finché si passerà alla loro naturale sparizione per il mancato utilizzo come già accaduto in passato con le lire. A prevedere la sospensione del conio di queste monete è stato l’articolo 13 quater del decreto legge numero 50 del 2017 convertito poi dalla legge 96 del 2018. Ma cosa accadrà adesso che le monete da 1 e 2 centesimi non verranno più coniate? In realtà per i cittadini non cambierà sostanzialmente nulla.

Come già abbiamo riferito, queste monete continueranno ad avere un valore legale fino a che non avverrà il completo esaurimento e quindi i negozianti dovranno assolutamente accettarle. Gli importi in caso di pagamento in contanti Ad ogni modo saranno arrotondati o per eccesso o per difetto e quindi se ad esempio il conto è di 16,22 euro il cliente dovrà pagare €16,20, mentre se il conto è di 17,88 euro si dovrà pagare 17,90.

L’arrotondamento non vale se il pagamento è effettuato con bancomat o carta di credito. Queste novità porteranno sicuramente un maggiore rischio di rincari per i consumatori anche se per il momento non sembra si siano registrate particolari segnalazioni. Sono autorizzati ad acconsentire all’arrotondamento di qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito, tutti i soggetti sia pubblici che incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari rappresentanti e agenti o mandatari. Dovrà essere il garante per la sorveglianza dei prezzi a dover monitorare questa attività trasmettendo circa ogni 6 mesi al Ministero dello Sviluppo Economico le sue considerazioni. Questo su base semestrale dovrà riferire le dinamiche e le eventuali anomalie che si sono rilevate nell’esercizio delle proprie attività con tanta di segnalazioni al Ministero dello Sviluppo Economico e all’autorità garante della concorrenza e del mercato.

La decisione di fermare il conio delle monete di 1 e 2 centesimi era stata presa la scorsa primavera con il solo obiettivo di fare risparmiare allo stato ben 20 milioni di euro all’anno. Stando ai dati dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato responsabile della produzione delle monete su richiesta del Ministero dell’Economia soltanto nel 2015 sarebbero stati prodotti 405 milioni di pezzi l’84% composto da monete da 1 e 2 centesimi, rispettivamente 220 e 120 milioni. Secondo le Stime inserite in una mozione presentata circa 4 anni fa in Parlamento, nel 2013 il costo sarebbe stato di circa 23 milioni di euro. Nonostante tutte le raccomandazioni e rassicurazioni, sembra che siano tanti gli italiani ad essere preoccupati dei rincari.