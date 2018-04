Adidas combatte l’inquinamento e realizza le scarpe con la plastica riciclata degli oceani

Purtroppo l’inquinamento nei nostri Mari è sempre più presente e come sappiamo ogni anno un gran numero di rifiuti di plastica vanno a depositarsi nei nostri oceani, inquinando non solo l’acqua ma uccidendo anche gli animali. Ciò che forse non tutti sanno è che poi questa plastica e anche la microplastica, tornano di nuovo a noi attraverso il cibo che poi mangiamo. Il problema dell’inquinamento è discusso e in qualche modo combattuto ormai da parecchio tempo e sono sempre di più le iniziative nate con questo scopo. Proprio a tal riguardo, vogliamo parlarvi dell’ iniziativa promossa da Adidas per cercare di affrontare questo problema e per costruire un piano aziendale che possa essere più vantaggioso e più sostenibile. Per far ciò l’Adidas insieme a parley in for the ocean ha utilizzato milioni di rifiuti di plastica degli oceani riciclandoli e impiegandoli per la creazione di un nuovo modello di scarpa che è stato chiamato Adidas ultra Boost Parley. Si tratta di un’iniziativa piuttosto interessante che in qualche modo ha portato dei vantaggi all’azienda, ma nel frattempo ha avuto un impatto non indifferente sul nostro pianeta.

Andiamo a vedere più nello specifico come sono state realizzate queste scarpe, Quali sono le loro caratteristiche. Le Adidas ultra Boost x Parley sono delle scarpe che come già abbiamo detto sono realizzate dalla Adidas in collaborazione con Parley for the oceans utilizzando la plastica riciclata che proviene dagli oceani e non soltanto ha portato via Così in questo modo l’azienda tonnellate di rifiuti dai nostri oceani, ma in qualche modo si sta anche facendo tanta pubblicità, risparmiando parecchio denaro.

Questa iniziativa che ha portato quindi dei vantaggi non soltanto all’ambiente, ma anche alla stessa azienda e ciò ha fatto sì che l’Adidas stia pensando di realizzare tutte le sue prossime scarpe con la plastica riciclata entro il 2020. Sono delle scarpe Dunque piuttosto comode, molto leggere e anche piuttosto economiche dall’aspetto piuttosto gradevole e soprattutto con un grande impatto sull’ambiente. Sembra proprio che queste scarpe davvero innovative, stiano sorprendendo tutti gli amanti non soltanto delle scarpe da ginnastica ma anche tutti coloro che da sempre sono particolarmente Attenti alla salvaguardia dell’ambiente.

Va detto che queste scarpe hanno tutte le caratteristiche che fanno sì che questa possa diventare una delle scarpe più vendute sul mercato in questo 2018. Sono Infatti particolarmente gradevoli dal punto di vista estetico, ma soprattutto sono molto comode e realizzate con la tecnologia Boost di Adidas che permette a tutte le persone che corrono di avere una maggiore spinta oltre che godere di una incredibile comodità. La suola è piuttosto leggera, mentre riguardo il costo si pensa che questo possa girarti intorno alle €100. Si acquistano online e si possono restituire entro 14 giorni.