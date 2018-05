Adolescenti in crisi? Tutta colpa del Pruning

Alcuni teenager si mettono nei guai. Molti si sentono a disagio. Vanno a letto tardi, si svegliano tardi. Si relazionano in modo differente con i coetanei e cercano lo scontro con gli adulti. Ecco gli atteggiamenti considerati tipici dell’adolescenza, quelli che mettono in crisi i genitori e li spingono a guardare ai propri figli come a degli alieni arrivati all’improvviso. «Oggi però sappiamo che tutti questi comportamenti non dipendono solo dai cambiamenti ormonali, ma rispecchiano uno stadio importante dello sviluppo cerebrale», spiega Sarah-Jayne Blakemore, professoressa di scienze cognitive all’Institute of cognitive neuroscience di Londra.

Nel suo libro Inventare se stessi – Cosa succede nel cervello degli adolescenti” (Bollati Boringhieri, 24 €), la studiosa ci svela che a livello neurale irrompe un processo fondamentale chiamato pruning, (potatura o sfoltimento sinaptico), che rinforza certe aree e ne elimina altre, dando infine forma alla struttura definitiva del cervello adulto.

«Il taglio coinvolge la corteccia prefrontale, deputata al controllo del comportamento, e quella mediale prefrontale, collegata alle decisioni sociali e al rapporto con gli altri», spiega la professoressa Blakemore.

È per questo che i ragazzi si lascerebbero influenzare dal parere degli amici, tendendo a respingere i consigli dei genitori. «Queste nuove scoperte neuroscientifiche devono farci capire che l’adolescenza non va demonizzata, bensì capita e coltivata al meglio», commenta Sarah Viola, psicoterapeuta e neuropsichiatra. «L’errore peggiore? Trattare i ragazzi come esseri incomprensibili, strani, irrazionali, difficili perché rinforza la loro sensazione di disagio».