Aerei sedili come selle dei cavalli, la novità poco comoda sui voli low cost

Stanno facendo parecchio discutere i nuovi sedili per aerei proposti da SkyRider. Stando a quanto emerso si tratterebbe di sedili per aerei che assomigliano ad una sella da cavallo e che pare possono ridurre la distanza tra una fila e l’altra a circa 58,4 cm e quindi quasi 20 cm in meno di easyJet, Ryanair e anche Vueling. Il nuovo modello dei sedili come abbiamo detto avrà la forma di una sella da cavallo e Arriverà entro pochi mesi e poi potrà avere tutte le certificazioni richieste. Più nello specifico, questi nuovi sedili debutteranno circa tra 12 mesi nella versione definitiva e pare che rispetto a circa 8 anni fa quando se ne era cominciato a parlare, il modello di adesso Ha diversi vettori interessati low cost e tradizionali. “Abbiamo ripreso in mano il progetto proprio per andare incontro ai viaggiatori che vogliono pagare di meno e per soddisfare la richiesta delle compagnie che vogliono introdurre la classe superiore all’Economica, con sedili più grandi, ma non vogliono sacrificare la densità nei jet”, è questo quanto dichiarato da Ermanno de Vecchi ovvero l’amministratore delegato di Aviointeriors l’azienda italiana titolare del progetto e di primo piano nella mia azione.

Da quanto riferito, il debutto di questi sedili ancora in fase progettuale era stato un vero e proprio disastro perché pare facessero venire il mal di schiena e stancavano le gambe anche soltanto a guardarli e quindi la società che le aveva disegnate e progettate si era affrettata a farli definitivamente sparire. Dopo questo caos iniziale, i disegni di questi sedili sono arrivati alla società italiana Aviointeriors che disegna interni per aerei che così è tornata a proporli e questa volta sotto forma di prototipo alle compagnie interessate.

Il nome del progetto è skyraider 2.0 e pare abbia un obiettivo che è quello di offrire un’alternativa a bordo di voli ad alta intensità, riducendo gli spazi tra le file. Si tratta Dunque di un progetto o meglio di una versione aggiornata di un progetto che era stato già proposto nel 2010 quando però non ebbe alcun successo non Ottenendo l’approvazione della u.s. Federal Aviation administration.

“L’obiettivo è avere una Super Economy integrale entro un paio d’anni”, sostiene l’ad. Adesso è importante è che questi nuovi sedili ottengano le certificazioni di sicurezza e infatti bisognerà che questi garantiscono l’evacuazione in soli 90 secondi. Proprio a tal riguardo è intervenuto De Vecchi che ha risposto ad alcune critiche sulla comodità dei sedili, chiarendo che questi sono pensati per voli di Massimo 75 minuti anche se effettivamente saranno dei compagni e poi a decidere. “Se funzionerà? Sono alto un metro e novanta, eviterei di sedermi su questi sedili”, dice l’esperto John Walton, numero due del sito specializzato Runway Girl Network. “Ma lo farei se si trattasse di un volo di soli 45 minuti e a un prezzo basso”.

La crescita delle compagnie aeree low cost negli ultimi anni è stata esponenziale. Una particolare formula di offerta di servizi, significativamente diversa da quella delle compagnie full service, ha modificato in tempi brevi il comportamento dei consumatori, che considerano oramai il trasporto aereo come un servizio largamente accessibile e competitivo rispetto ad altre modalità. In Europa sono circa 40 le compagnie operative sul mercato che ogni giorno trasportano passeggeri verso destinazioni sempre maggiori in tutto il continente con tariffe nettamente più competitive rispetto ai vettori tradizionali.

Nel primo capitolo, descritto brevemente il processo di liberalizzazione del settore, sono state esaminate in dettaglio le offerte differenti in base alla tipologia di compagnia. Anche all’interno del raggruppamento delle low fare, ogni vettore fornisce servizi diversi che si avvicinano più o meno alla gamma, sicuramente più ricca, proposta dai vettori full service. Tuttavia, questa prima sezione dell’elaborato finale si concentra anche sui trend che hanno interessato il settore del trasporto aereo negli ultimi anni. Il numero di passeggeri e la quota di mercato delle compagnie low fare, infatti, sono in fortissima crescita. Dopo aver analizzato l’impatto sul mercato delle compagnie low cost, nel secondo capitolo l’attenzione si sposta sulle infrastrutture aeroportuali ed in particolare sulle strutture secondarie che, con l’ascesa di queste compagnie, vengono maggiormente utilizzate.

Questo non significa che l’offerta delle compagnie low cost si riferisca esclusivamente a questa tipologia di scali, bensì a tutte le infrastrutture che, nel contempo, si stanno ammodernando per ricevere contemporaneamente vettori low cost e full service. Una grande area metropolitana o regione deve essere servita da un’unica struttura aeroportuale oppure è preferibile avere un elevato numero di scali diffusi in aree limitrofe? Questa è la domanda a cui si cerca di rispondere nella parte conclusiva dove, invece, vengono confrontati i vantaggi e gli svantaggi di due scenari alternativi per la distribuzione del traffico aereo in Europa. A tal proposito viene illustrata la situazione italiana con delle riflessioni rese possibili grazie agli approfondimenti sulla attrattività di tutti gli aeroporti (con più di 10.000 passeggeri) sul territorio italiano e sugli indici di bilancio delle società di gestione dei principali scali.

EVOLUZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E MODELLO DI BUSINESS LOW COST

Nel corso degli ultimi anni il settore del trasporto aereo si è evoluto progressivamente in Europa con l’affermazione e lo sviluppo dei vettori low cost che hanno applicato una particolare formula di offerta di servizi, distinguendosi significativamente dalle compagnie tradizionali. Questa filosofia di trasporto si è sviluppata negli anni settanta negli USA con la compagnia Southwest Airlines e solo nei primi anni novanta questo fenomeno è divenuto progressivamente internazionale rivoluzionando il modo di viaggiare con una penetrazione del mezzo aereo nelle abitudini dei passeggeri. Data una forte competizione del mezzo ferroviario e una forte offerta di voli su domanda dei cosiddetti charter (virtualmente assenti nel contesto americano), a partire dalla metà degli anni novanta nascono nuovi vettori, i cosiddetti low cost, che entrano così in competizione con le compagnie full service che già erano presenti sul mercato. Il modello low cost è da considerarsi un fenomeno che ha inciso sulla struttura del mercato, cambiando anche il modo di viaggiare dei passeggeri.

Nella prima parte dell’elaborato finale si esamina l’impatto sul mercato con lo sviluppo delle compagnie low cost, avvenuto dopo un processo di liberalizzazione del settore del trasporto aereo con un’analisi del trend illustrato in termini quantitativi nel settore del trasporto aereo italiano ed europeo in particolare nel periodo dal 2005 al 2009 Infine, vengono presentate le principali caratteristiche del modello di business, con un rapido confronto con le compagnie tradizionali e le leve di posizionamento che differenziano i diversi vettori a basso costo con riferimento ai principali vettori europei.

LA LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO IN EUROPA E SVILUPPO DEL MERCATO

Il settore del trasporto aereo è, tra tutti i settori a rete, quello forse cambiato più radicalmente all’indomani dell’avvio della liberalizzazione del mercato, avvenuto nella seconda metà degli anni settanta negli Stati Uniti e poi continuato nell’Unione Europea negli anni ottanta e novanta. Questo risulta essere probabilmente il settore economico dove la liberalizzazione è riuscita ad apportare maggiori benefici ai consumatori attraverso una modifica dell’assetto dell’intera industria ed una spinta competitiva dovuta all’ingresso prima delle compagnie charter e successivamente low cost.

Prima della liberalizzazione. Il servizio aereo civile prende piede più rapidamente negli Stati Uniti e più lentamente nei paesi europei dopo la seconda guerra mondiale sulla base di forti accordi bilaterali tra paesi esplicitamente finalizzati a controllare l’accesso al mercato con un numero limitato di rotte servite, di diritti di traffico e con la designazione del diritto esclusivo per una compagnia di operare una singola tratta. Le tariffe venivano concordate tra le compagnie secondo le procedure definite in ambito IATA (International Air Transport Association) con una successiva approvazione dei governi e, a volte, con una suddivisione concordata della capacità e dei ricavi delle rotte servite in comune. All’interno dei singoli paesi operavano esclusivamente le compagnie di bandiera che, quindi, costituivano un monopolio pubblico.

Il settore rimane ingessato all’interno di queste regole fino al 1978, quando il presidente americano Carter avvia un processo di liberalizzazione ancora oggi in corso con la firma dello statement sull’International Air Transport Negotiations per la stipula di nuovi accordi bilaterali tra paesi e per deregolamentare il mercato degli Stati Uniti. Questa fase, nota come open markets, dura fino al 1991 garantendo designazioni multiple, diritti illimitati per i servizi charter che si erano sviluppati perché più economici rispetto a quelli offerti dalle compagnie di linea, eliminazione dei controlli sulla capacità e maggiore libertà tariffaria (applicazione regolare solo in assenza di una esplicita disapprovazione di entrambi i governi).

Interventi normativi in Europa. Come conseguenza del nuovo processo di liberalizzazione americano, anche in Europa agli inizi degli anni ottanta si avvia un processo di liberalizzazione graduale dovuto ad una rinegoziazione degli accordi bilaterali tra Gran Bretagna ed Olanda e Gran Bretagna ed Irlanda. Altri paesi, sulla scia di quelli già menzionati, introducono forme di concorrenza convinti dell’idea che liberalizzare potesse portare benefici ai consumatori con la creazione, così, di un mercato unico del trasporto aereo. Successivamente il Consiglio Europeo dei Ministri vara tre pacchetti normativi per il settore del trasporto aereo. Con il pacchetto del dicembre del 1987, viene introdotto un regime tariffario assai meno vincolistico e la possibilità di impedire alleanze anticompetitive. Il secondo pacchetto del giugno 1990 rilassa ulteriormente i vincoli sulle tariffe e sull’accesso ai mercati mentre il terzo, entrato in vigore nel 1993, crea un regime di open skies con cui tutti i vettori che possono ora atterrare in qualsiasi aeroporto dell’Unione Europea. I vettori aerei comunitari hanno la facoltà di prestare servizi aerei intracomunitari senza assoggettare le loro prestazioni a qualsivoglia permesso o autorizzazione né essere limitati da accordi bilaterali fra stati membri. Le limitazioni possono solo essere imposte nel quadro di accordi bilaterali fra uno stato membro ed un paese terzo, purchè esse non limitino la concorrenza, non siano discriminatorie e non siano più restrittive del necessario. Se a metà degli anni novanta, due rotte su tre sul segmento europeo erano servite da un solo vettore, meno del 30% da due compagnie aeree e soltanto il 6% da più di due, negli anni successivi il maggior grado di concorrenza introdotto dalle politiche comunitarie ha determinato un sensibile aumento nell’offerta dei collegamenti, con un numero maggiore di vettori e l’ampliamento della gamma tariffaria. Tra il primo pacchetto di norme favorevoli ad un mercato del trasporto aereo civile maggiormente concorrenziale del 1987 e l’effettiva liberalizzazione del settore sono trascorsi quasi dieci anni. La liberalizzazione completa, quindi, entra tuttavia in vigore nell’aprile 1997 ma alla fine del decennio novanta, gli effetti deul mercato derivanti da tale processo normativa appaiono limitati e l’intensità della concorrenza modesta se si considera che, in quel periodo, solo il 10% del mercato relativo ai servizi di linea poteva essere imputato a compagnie indipendenti dai vettori di bandiera

L’ascesa delle compagnie low cost con la liberalizzazione. L’introduzione e l’attuazione di pacchetti normativi sostituisce progressivamente i precedenti regimi regolatori nazionali che proteggevano le compagnie di bandiera dei singoli Paesi con effetti che si manifestano in particolare nei primi anni del decennio 2000. Da questo momento l’offerta low cost inizia gradualmente ad avanzare con un aumento, così, della concorrenza nel trasporto aereo e della quota di mercato dei vettori a basso costo.

Eurocontrol, l’organizzazione europea per il controllo del traffico, pubblica dal 2002 con cadenza semestrale dati relativi al numero complessivo di voli low cost offerti in Europa e per singolo paese osservato e alla quota sui voli totali prodotti. A tal proposito nella tabella 1.0 vengono illustrate le percentuali del numero dei voli low cost sul totale dei voli operati nell’Area Eurocontrol che comprende 38 paesi europei. La figura 1.0, invece, si riferisce alla fase di sviluppo di questi operatori in termini di quota di mercato e di volume di traffico registratasi concretamente a partire dagli anni 2000-2001. In tutti gli anni novanta le compagnie low cost servivano una modestissima parte del mercato aereo mentre nel gennaio del 2006, la quota di mercato dei vettori a basso costo raggiunge il 16%. Un’analisi più recente sul peso e la crescente rilevanza dell’offerta low cost verrà effettuata successivamente quando verrà esaminato il trend del traffico passeggeri.

Con lo sviluppo del mercato e l’ingresso del fenomeno low cost, è lecito domandarsi se questo avvio di traffico generato da nuovi collegamenti e da nuovi vettori si debba intendere a sottrazione o in aggiunta del volume di traffico prima delle liberalizzazioni. Ovviamente lo sviluppo delle compagnie low cost non è del tutto imputabile allo spostamento nel mercato delle compagnie aeree, ma una buona parte della quota dei vettori a basso costo è dovuto ad una nuova domanda.

Molti passeggeri infatti, senza l’esistenza ed i servizi di queste compagnie, non avrebbero altrimenti viaggiato, altri invece lo avrebbero fatto con mezzi sostitutivi come l’auto ed il treno. Dal lato della domanda il servizio low cost ha rivoluzionato il modo di intendere il trasporto aereo. E’ cambiato radicalmente e rapidamente il comportamento dei consumatori, che considerano oramai il trasporto aereo come un servizio largamente accessibile e competitivo rispetto ad altre modalità. Si parla di democratizzazione del servizio che sembra aver inciso sulla geografia mondiale rendendo accessibili, in termini di tempo e di costo, aree precedentemente di assoluta perifericità.

Principali attori in Europa: Ryanair, EasyJet. Grazie all’avvio di numerose nuove compagnie, l’Europa si è dimostrata terreno fertile per il settore low cost, che ha guadagnato quote di mercato a una velocità sorprendente rispetto al comparto delle full service carrier. In Europa sono circa 40 le compagnie operative sul mercato e che ogni giorno trasportano passeggeri verso sempre maggiori destinazioni in tutto il continente.

Gran parte dei consumatori tende ad associare il concetto di low cost ad una precisa compagnia. In Europa, tale top of mind è la compagnia irlandese Ryanair. Questa si è affermata come leader di mercato nel settore del trasporto aereo low cost con oltre 60 milioni di passeggeri nel 2009 con incrementi del 100% circa rispetto al 2005. Per esattezza la compagnia con base a Dublino nel 2010 ha trasportato oltre 72 milioni di passeggeri, classificandosi settima nella classifica delle compagnie aeree per passeggeri trasportati al mondo, preceduta esclusivamente da Delta, Continental, Southwest Airlines, American Airlines, Lufthansa e China Southern Air.

Attualmente Ryanair opera più di 1400 voli al giorno da 44 aeroporti e 1100 rotte attraverso 27 paesi, connettendo 160 destinazioni. Se si considera che al momento della fondazione nel 1985 il vettore contava 5000 passeggeri con un totale di 51 dipendenti, si può affermare che attualmente è la compagnia di riferimento nel mercato a basso costo e non solo. Come verrà analizzato successivamente, Ryanair utilizza aerei Boeing 737-800 Next Generation, con nuovi ordini per altri 64 aeromobili che verranno consegnati entro i prossimi due anni. I dipendenti sono circa 8000 e le attese per l’anno fiscale di passeggeri trasportati sono di circa 73,5 milioni con un ulteriore incremento costante anche per quest’anno.

Fondata nel 1995 con dieci anni di ritardo rispetto al principale competitor irlandese, EasyJet è la seconda compagnia per quota di mercato low cost. Nel 2009 la compagnia con base nell’aeroporto londinese Luton, infatti, ha trasportato quasi 50 milioni di passeggeri su 500 rotte tra i 118 aeroporti europei, nordafricani, e dell’Asia occidentale.

Sono circa 8000 i dipendenti occupati in tutta Europa ma principalmente nell’UK che lavorano per rendere possibile il servizio fornito dalla compagnia. La flotta conta tre diverse tipologie di aerei con 151 Airbus 319-111, 32 Airbus 320-214 e 2 Boeing 737-700 con un totale di 185 aeromobili e 43 nuovi ordini. Nella figura seguente vengono messi a confronto le performance delle principali compagnie low cost dal 2005 al 2009 con un compound annaul growth rate del 18% per Ryanair e del 12% per Easyjet. Nella figura 1.6, invece, vengono analizzate le quote di mercato di tutte le compagnie a basso costo più importanti d’Europa.

IL MODELLO DI BUSINESS LOW COST

Le compagnie low cost hanno rimodellato lo scenario competitivo con i mercati liberalizzati e hanno avuto un significativo impatto sul mercato che era totalmente controllato dai network delle full service. Tutto questo è stato possibile formulando un’offerta con voli e service a prezzi inferiori alla media dei propri competitor cercando di battere la concorrenza dei vettori tradizionali operanti nello stesso mercato. Con un controllo serrato dei costi interni ed esterni ed una struttura di offerta orientata alla totale eliminazione dei servizi accessori destinati ai clienti passeggeri, le compagnie aeree anche dette low fare cercano di ottenere una leadership di costo attraverso l’adozioni di tecniche, processi e procedure che le contraddistinguono. La riduzione dei costi resta l’aspetto core della strategia dei vettori a basso costo con un business model che ha come fine ultimo quello di far risparmiare i passeggeri offrendo basse tariffe ed eliminando quei confort e servizi che prima gli operatori tradizionali garantivano. Le caratteristiche principali dei servizi low cost che permettono alle compagnie di avere vantaggi di costo con i competitor e prezzi estremamente economici sono: Singola classe di passeggeri con libera scelta di posti a sedere in base all’orario di arrivo all’aeroporto. Tutti i viaggiatori possono inoltre usufruire esclusivamente della classe economy diversamente dai vettori tradizionali in cui si può scegliere di acquistare biglietti di differente classe a tariffe e servizi diversi. Nonostante ci sia nei vettori a basso costo una scelta vincolata sulla classe, questi voli attraggono sempre più i passeggeri che si spostano per lavoro, coinvolgendo non solo la clientela leisure ma anche quella business. Configurazione dell’aereo con un maggior numero di posti disponibili. Il Boeing 737-300 della Lufthansa offre 132 posti mentre lo stesso vettore della compagnie Easyjet può trasportare ben 148 posti. Se si considera invece un Airbus 320 dell’Alitalia e della Vueling, la compagnia di bandiera italiana offre 153 posti contro i 180 della compagnia low cost. Inoltre tendono ad avere un load factor più alto. L’attenzione delle compagnie a basso costo, quindi, non è focalizzata esclusivamente sulla riduzione dei costi, ma anche all’aumento dei propri ricavi con maggiori posti nonostante applichino dei prezzi molto economici rispetto alle full service. Flotta composta da un unico modello di aeroplano per comprimere i costi di manutenzione e di addestramento del personale. Tra le principali compagnie aeree c’è difformità nell’utilizzo di aeroplani: l’attuale flotta in servizio della Ryanair con nuovi ordini per 32 aerei. La flotta Easyjet, invece, è costituita a luglio 2011 da 182 aeromobili in servizio. Nella tabella seguente vengono elencate le principali compagnie europee con l’indicazione dell’incidenza sulla flotta dei primi modelli di aerei utilizzati. Nella tabella sotto riportata si evince che se Ryanair ha un solo modello di aereo Boeing, la flotta Easyjet conta due vettori Airbus ed uno Boeing ed una minore standardizzazione alla quale però sono collegati maggiori costi per mantenere e rendere operativi gli aerei.

Un caso particolare è quello di AirBerlin che ha diversi modelli nella flotta, avvicinandosi (non solo per questo motivo) alle compagnie full service. Elevata intensità dell’impiego della flotta. Per esempio, un vettore Easyjet vola per circa 10,7 ore al giorno contro le 7,1 ore di un aereo delle British Airways. Di conseguenza anche le soste negli aeroporti per le compagnie low cost sono minori con turnaround di circa 25 minuti tra un volo e l’altro. Incentivazione per i dipendenti con premi di produttività, con gli assistenti di volo che ricevono una parte dello stipendio come percentuale sulle vendite effettuate a bordo. Multiruolo dei dipendenti della compagnia. Gli steward e le hostess, infatti, oltre al lavoro di assistenza durante il volo svolgono altre funzioni, dalla pulizia dell’aereo fino allo svolgimento delle operazioni ai gate d’imbarco. Questa flessibilità porta ad avere un numero più ridotto del personale, con un’eliminazione di una parte dei costi fissi della compagnia. Minimizzazione dell’impiego di personale a terra. Riduzione delle spese per l’alloggio del personale in trasferta, ossia il personale di bordo rientra in giornata nella sua propria base di partenza, evitando cosi spese in alberghi e di spostamento del personale in essi. Il personale di bordo alloggia in località diverse alla propria base solo in caso di impossibilità di rientro causati da problemi meteorologici o guasti tecnici al momento non risolvibili.