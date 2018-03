Afrodisiaco e antiossidante, gli oceani ci daranno il cibo del futuro: salvo inquinamento

E’ afrodisiaco, antiossidante e ricco di antinfiammatori naturali: è il cibo del futuroche arriva dagli oceani e comprende specie come il pesce coniglio e i cetrioli di mare. E’ descritto nel rapporto messo a punto per la Commissione Europea da un gruppo di biologi marini delle Accademie delle Scienze dei paesi membri, fra i quali Roberto Danovaro, dell’università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Il documento, dal titolo ‘Food from the Oceans‘, sarà alla base della pianificazione delle future priorità politiche e della risorse dell’Ue. “Dobbiamo trovare nuovi modi per nutrire una popolazione globale in rapida crescita, che, secondo le stime, passerà dagli attuali 7 miliardi di persone a circa 10 miliardi entro il 2050“, ha detto all’ANSA Danovaro. “Lasfida è duplice perché – ha aggiunto – queste nuove strategie dovranno essere corrette sia qualitativamente, sia nel modo in cui utilizzeranno le risorse del pianeta, cioè senza eroderle”.

Il rapporto mostra come ottenere più cibo dal mare, senza ‘stressarlo’: gli oceani, infatti ospitano molte risorse che non vengono sfruttate o lo sono poco. Fra queste vi sono molte alghe, “che – ha spiegato Danovaro – sono ricchissime di proteine“. Il documento, infatti, indica anche che si deve “ri-orientare il consumo“: bisognerà imparare a mangiare anche gli erbivori marini perché non è più sostenibile per l’ambiente nutrirsi di pesci che mangiano altri pesci.

Tra gli erbivori marini commestibili vi sono il pesce coniglio, il pesce pappagallo, le oloturie, cioè i cetrioli di mare, che, insieme alle alghe, hanno un alto valore nutrizionale perché, ha spiegato Danovaro, “sono ricchi di antiossidanti e antinfiammatori e contengono anche sostanze afrodisiache“.

l pesce pappagallo mediterraneo, conosciuto anche con il nome di scaro e’ un pesce osseo appartenente alla famiglia degli scaridi.

Dal nome scientifico di Sparisoma cretense, il pesce pappagallo somiglia ad un labride. Il carattere che lo distingue da questi ultimi e’ la bocca che presenta una vistosa dentatura a forma di becco. Il pesce pappagallo infatti utilizza i suoi forti denti per andare alla ricerca di piccoli invertebrati tra le rocce che schiaccia riducendole in polvere. Specie bentonica litorale, il pesce pappagallo vive tra rocce e praterie di Posidonia sino a 50 m di profondità.

Il pesce pappagallo Mediterraneo, unico rappresentante del genere, vive tra le acque del Portogallo fino al Senegal e tra le acque del Mediterraneo del Sud. Presente infatti tra le acque del Nord Africa, Italia del Sud (presenza massiccia tra le acque costiere dell’isola di Lampedusa), il pappagallo oggi si sta spostando pian piano sino alle coste francesi e spagnole ove, anche se sporadiche, sono state segnalate delle catture.

Rosso o marrone: i perche’ dei pesci multicolore

Il pesce pappagallo lo si può’ osservare con colorazioni differenti. La stessa specie infatti può’ presentare un colore rosso acceso con zone di colore giallo (Femmine)o avere un colore meno vistoso come il marrone scuro (Maschi).

Specie aliena o Mediterranea ?

Anche se l’aspetto fisico e le abitudini alimentari possano far pensare ad una specie aliena proveniente dai mari tropicali, questo pesce e’ tipico del Mar Mediterraneo che abita da diverso tempo. Alcuni fossili sono stati ritrovati in un sito del VI secolo in Grecia. Le catture in Tirreno e nell’alto Mediterraneo no sono dunque date dalla Tropicalizzazionedel Mediterraneo ma bensì da una Meridionalizzazione del Mediterraneo dato che specie di origine del basso Mediterraneo stanno migrando verso Nord raggiungendo le coste della Francia del Sud e della Spagna.

Il pesce pappagallo nella storia

Già i romani ed i greci conoscevano questa specie, apprezzatissima in cucina. Sembra che questa specie abbia subito una sorta di estinzione tra le acque del mar egeo a causa della sovra pesca. Infatti oggi in mar Egeo questa specie e’ scarsamente presente ed in Mediterraneo si ha un periodo “buio” dove non si conoscono descrizioni ne note relative alla cattura di questo pesce. Ne parla anche Aristotele nel suo Historia Animalium soppranominando questo pesce “il ruminante“. L’ittiologo italiano Griffini, nel suo Ittiologia Italiana (1903), conferma l’abitudine di ruminare di questa specie, “erbivoro e rumina l’alimento”, ma Thompson (1947)3 sostiene che più probabilmente lo Scarus mastichi semplicemente il cibo più duro con i suoi denti grandi.

Gli stessi romani sembrano avessero tentato di allevare pesci pappagallo nei primi allevamenti ittici insieme a murene senza grandi risultati. A metà del primo secolo A.C. fu anche fatto un tentativo di introduzione nel Mediterraneo occidentale. La specie fu introdotta nel Tirreno trasportato dal Mar dei Carpazi. Il pesce fu liberato tra la foce del fiume Tevere e le coste della Campania.

A conferma che questo pesce era di grande importanza alimentare vi sono numerosi fonti letterarie descrivono anche il prezzo elevato. Il pesce pappagallo potrebbe essere rivalutato come fonte ricca di proteine ma anche per un potenziale sfruttamento in acquacoltura .

Un oceano di plastica

Alla fine dello scorso luglio, il catamarano Plastiki di David de Rothschild, imbarcazione realizzata dal recupero di 12.500 bottiglie di plastica, è approdato nella baia di Sidney dopo un viaggio di 4 mesi e 10 mila miglia nautiche. Da San Francisco è arrivato in Australia, passando per gli stati-arcipelago di Kiribati, Samoa Occidentale e Nuova Caledonia; un viaggio avventuroso che de Rothschild ha così commentato: “Ho visto tanta spazzatura in mare aperto, soprattutto plastica. Dobbiamo cambiare atteggiamento, imparare a riciclare e a non gettare immondizie, soprattutto negli oceani. Nessuna nazione, finora, se ne assume la responsabilità nel modo adeguato”. La plastica non è solo uno di quei materiali capaci di rivoluzionare la nostra vita, ma è, purtroppo, uno dei problemi ambientali più preoccupanti, poiché va ad ammassarsi in oceani – ambienti una volta incontaminati – e in discariche a cielo aperto. Nella porzione di oceano Pacifico che si trova tra la California e le isole Hawaii, nel 1997 fu scoperto per la prima volta il cosiddetto Pacific Trash Vortex, una sterminata macchia di rifiuti, grande quanto il Texas, che galleggia sulle acque. Ora, nell’oceano Atlantico, gli scienziati hanno notato qualcosa di analogo: un enorme ammasso di rifiuti che fluttua a sud delle isole Bermuda. È stato creato dalle correnti marine che trasportano per centinaia di chilometri i rifiuti prodotti dal Nord America. Alla Great Pacific Garbage Patch (di 3,5 milioni di tonnellate), si aggiunge, dunque, anche la sua copia gemella nell’Atlantico. Messe insieme, le due raggiungono l’estensione dell’Europa.

LA DISCARICA DEL PACIFICO

Il gioco delle correnti oceaniche del Pacifico ha formato, in realtà, due vortici che racchiudono altrettante discariche tra loro collegate, formate complessivamente da 100 milioni di tonnellate di plastica. La prima si trova a 500 miglia nautiche al largo delle coste californiane e circonda, con il suo micidiale girotondo, le Hawaii. La seconda, interessa invece la parte orientale del Pacifico e lambisce le coste giapponesi. “La Grande Chiazza di Rifiuti del Pacifico — spiega Charles Moore, oceanografo della nave Alguita della Algalita Marine Research Foundation e scopritore di questo gigantesco ammasso di spazzatura — si espande a un ritmo costante. Si è formata negli anni ‘50 ed è continuamente alimentata da scarti che provengono per il 20% da navi e dalle piattaforme petrolifere e per l’80% direttamente dalla terraferma”. La sua dimensione viene stimata fra 700 mila kmq e 15 milioni di kmq (da circa lo 0,41% all’8,1% dell’area dell’oceano Pacifico). È stata “assemblata” dal North Pacific Gyre (vortice del Pacifico del Nord), un sistema formato da quattro correnti oceaniche. Il “ciclo” dei detriti galleggianti appare chiaro: durante i mesi invernali le correnti tendono a raggruppare la spazzatura, che raggiunge la sua massima concentrazione in primavera. Poi, in seguito al gioco delle correnti estive, i rifiuti in parte si disperdono. La scia di immondizia è traslucida e non è quindi localizzabile tramite satelliti. L’unico modo per studiarla è direttamente da un’imbarcazione. “Questa enorme massa di rifiuti potrebbe raddoppiare nei prossimi dieci anni – aggiunge Moore – se non si adottano comportamenti più responsabili sia da parte dei consumatori, nell’utilizzo degli oggetti di plastica, che da parte di chi disperde in mare la spazzatura”.

LA NUOVA ISOLA DI PLASTICA

È stata individuata anche un’altra “discarica”, un enorme ammasso galleggiante di detriti di plastica che sporca e contamina le acque dell’oceano Atlantico settentrionale. Secondo quanto si legge sulla rivista “Science”, un team di ricercatori – coordinato da Kara Law e appartenenti alla Sea Education Association (SEA), al Woods Hole Oceanographic Institution e alla University of Hawaii – ha studiato questa distesa di rifiuti che si è accumulata nel corso del tempo grazie all’azione delle correnti marine superficiali. I ricercatori hanno effettuato più di 6.100 battute di pesca dei rifiuti con delle reti molto sottili a maglie fini, per analizzare i residui di plastica di una vasta area dai Caraibi alle coste degli Usa. Secondo i dati risultanti da questa pesca “di spazzatura”, di cui si è discusso per la prima volta all’Ocean Science Meeting di Portland pochi mesi fa, la massima densità di plastica in mare è di 200 mila frammenti per chilometro quadrato. “L’isola dei rifiuti si trova in un’area che corrisponde all’incirca al Mar dei Sargassi – ha raccontato la Law -, dove sono presenti correnti superficiali molto lente con una velocità di meno di due centimetri al secondo. Qui, tra il 1986 e il 2008, abbiamo raccolto circa 64 mila pezzi di plastica, che misurano mediamente meno di un centimetro e pesano meno di 0,15 grammi”.

Non sono ancora chiare le dimensioni di questa nuova discarica oceanica che, appunto, può essere paragonata a quella più famosa e studiata del Pacifico (la concentrazione di frammenti di plastica è mediamente di 20.000 circa per chilometro quadrato, con punte di 200.000). Il materiale raccolto e osservato nello studio più che ventennale è costituito da polimeri sintetici con basse caratteristiche di biodegradabilità e sussistono prove sufficienti a dimostrare che, a contatto con l’acqua marina, esso subisce modificazioni strutturali, tendendo ad affondare e a depositarsi sul fondale in microscopiche particelle. La cosa spiegherebbe in parte il permanere di una certa stabilità dei livelli di concentrazione della chiazza di immondizia fluttuante malgrado l’incremento considerevole dell’uso di materia plastica nella produzione americana e mondiale in genere. Attualmente nel mondo vengono prodotti, ogni anno, circa 250 milioni di tonnellate di plastica e meno del 5% viene riciclata. L’unico modo per ridurre la dimensione delle discariche oceaniche, secondo gli esperti, è quello di aumentare il riutilizzo di questo materiale. Le stesse caratteristiche che rendono la plastica adatta a così tante applicazioni industriali (la sua resistenza e la sua stabilità) rappresentano infatti un problema per gli ecosistemi marini. Ogni anno, circa il 10% della plastica prodotta finisce in mare. Il 20% di questa plastica viene gettata dalle imbarcazioni e dalle piattaforme, mentre il resto arriva dalla terraferma.

Le correnti circolari del Pacifico del nord subtropicale coprono un’ampia area all’interno della quale l’acqua ruota lentamente in senso orario, avvolgendosi in una lenta spirale. I venti sono deboli, le correnti tendono a sospingere qualsiasi materiale galleggiante verso il centro del vortice e intorno ci sono poche spiagge su cui approdare. In questo modo, i rifiuti stazionano al centro della spirale con una tale concentrazione che ci sono circa sei chili di plastica per ogni chilo di plankton. Ma quanta plastica vaga per i mari di tutto il mondo? Secondo l’Unep, il Programma Ambiente delle Nazioni Unite, la plastica costituisce il 90% di tutta la spazzatura che galleggia sulle superfici marine. Per tentare di fare una stima della quantità di plastica diffusa negli oceani, Stiv Wilson, del sito 5 Gyres, è partito da un dato: l’oceano Atlantico ha una densità media di 50 mila pezzi di plastica da 0,1 grammo per chilometro quadrato, che tradotto in chilogrammi fanno 5 kg di plastica per chilometro quadrato. Questo dato è relativo, però, alla sola superficie del mare.

Si è calcolato che le plastica si disperde dalla superficie alla profondità di 30 metri sotto il livello del mare; e alcuni tipi di plastica arrivano fino al fondale marino. Sappiamo che gli oceani di tutto il mondo hanno una superficie totale di 316 milioni di chilometri quadrati, che si traduce in una media di 1,6 miliardi di chilogrammi di plastica di superficie, sotto forma di frammenti delle dimensioni inferiori a 5 millimetri. Ma in profondità ogni 30 centimetri c’è una quantità di plastica pari a quella presente in superficie. Il che porta a un dato inquietante: in tutti i mari del mondo, tra la superficie e i 30 metri di profondità, ci sono circa 140 miliardi di chilogrammi di frammenti di plastica. Come se non bastasse, il calcolo esclude pezzi di plastica più grandi di 5 millimetri, come quelli che compongono le isole di plastica del Pacifico e dell’Atlantico. Benché la percentuale di plastica a galla sia inferiore rispetto a quella che si va adagiando a fondo oceano, è comunque una quantità notevole. L’Unep, nel documento “Marine Litter. An analitycal overview”, stima che su ogni chilometro quadrato di superficie oceanica galleggino più di 13.000 pezzi di rifiuti plastici. In alcune zone maggiormente compromesse il numero può essere elevato a 400.000 unità per chilometro quadrato. Secondo Anna Rosbach, la deputata danese del gruppo “Europa per la Libertà e la Democrazia” che si è occupata per il Parlamento Europeo della raccomandazione sull’accordo per la protezione delle coste e delle acque dell’Atlantico nord-orientale contro l’inquinamento, la “zuppa di plastica” è alimentata soprattutto da Cina e Giappone ma, purtroppo, anche dall’Unione Europea. Il cumulo di spazzatura è dovuto all’effetto delle correnti sottomarine, che attraggono i rifiuti di tutto il mondo in quest’area, già vasta e in continua espansione. Ma in realtà le discariche oceaniche potrebbero essere più di due. Il vortice del Pacifico del Nord è infatti solo uno dei cinque maggiori vortici oceanici, ed è possibile che questo problema sia quindi presente anche in altre zone. Il Mar dei Sargassi, nell’Atlantico, è famoso per le sue correnti blande ma «le simulazioni al computer – ha sottolineato Nikolai Maximenko dell’Università delle Hawaii nel corso dell’Ocean Science Meeting – segnalano a rischio anche due aree vicino al Sud America, una in prossimità del Cile e l’altra tra Argentina e Sud Africa».