L’agente Raymond Rosario è stato sospeso dall’incarico e accusato di abuso minorile; il poliziotto di Miami è stato filmato mentre picchiava la figlia 14enne, colpendola con la cintura e afferrandola per i capelli, in un ufficio scolastico dopo essere stato convocato a scuola per il comportamento irrispettoso della ragazza nei confronti di un insegnante. Due donne hanno assistito a tutta la scena, ma nessuna ha tentato di intervenire.