Agenzia delle entrate, arriva l’assistenza fiscale gratuita. Due numeri verdi per i contribuenti

L’agenzia delle Entrate sembra abbia attivato a partire dal primo agosto due numeri verdi ai quali i contribuenti potranno rivolgersi per poter chiedere le informazioni fiscali di vario tipo. Nello specifico i due numeri sono i seguenti, 800909696 e 800894141, e saranno gratuiti e soprattutto sostituiranno i precedenti con addebito a carico degli utenti che comunque rimarranno attivi Fino al prossimo 31 dicembre. Si potrà richiedere informazioni in modo più semplice e soprattutto gratuito, contattando semplicemente questi due numeri verdi a partire dal primo agosto.

La novità è stata introdotta e diffusa proprio dall’Agenzia delle entrate e attraverso una nota pubblicata sul sito dove vengono Resi noti i numeri e le informazioni che i contribuenti potranno richiedere senza pagare alcun costo.

Nello specifico il primo numero gratuito è il 800909696, e chiamandolo i contribuenti potranno richiedere delle informazioni riguardanti questioni fiscali Generali riguardanti Dunque i rimborsi, le cartelle, le comunicazioni di irregolarità e si potrà anche prenotare un appuntamento. Con il secondo numero invece ovvero 800894141, il contribuente potrà richiedere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale se sono notificati ai proprietari di immobili affittati per i quali sono state riscontrate delle incongruità rispetto ai redditi dichiarati e per informazioni anche relative alle lavorazioni gestite dal centro operativo di Pescara.

I numeri precedenti per contattare l‘Agenzia delle Entrate non verranno subito chiusi, ma resteranno attivi almeno fino alla fine dell’anno e L’obiettivo è semplicemente uno ovvero facilitare il passaggio. I contribuenti Fino al prossimo 31 dicembre potranno così contattare i numeri vecchi ma anche quelli nuovi dell’Agenzia delle Entrate. Chiamando i numeri vecchi effettivamente sia ascolterà un messaggio vocale nel quale verrà spiegato Proprio che esiste una nuova numerazione e che è assolutamente gratuita. L’utente potrà scegliere di chiamare il numero verde oppure di restare in linea.