Agenzia delle Entrate, è in arrivo la truffa dei rimborsi sui conti correnti

Sembra essere arrivata una nuova truffa sui rimborsi dei conto correnti via email. Sono sempre di più gli utenti che si vedono recapitare una mail da parte dell‘Agenzia delle Entrate, Ma si tratterebbe dell’ennesima truffa. Sembra infatti che molti utenti stiano ricevendo delle comunicazioni via posta elettronica e sembra che sia l’Agenzia delle Entrate che comunica degli eventuali rimborsi fiscali che potrebbero rivelarsi anche piuttosto ottimi. Tuttavia non sembra essere tutto oro quello che luccica, nel senso che si tratta dell‘ennesima truffa e non di una opportunità da cogliere.

Si tratta di una truffa arrivata tramite mail, che promette agli utenti qualcosa e invece lascia il loro conto corrente piuttosto vuoto. Generalmente nelle mail che avvisano gli utenti dei rimorsi, C’è sempre un elemento in comune ovvero l’impossibilità di portare a termine l’operazione in seguito ad un determinato problema e quindi in questo caso la presunta agenzia non fa altro che invitare il cliente ad aggiornare i dati. Ovviamente in questa mail è presente un link che non fa altro che indirizzare ad un’altra pagina copia, dove una volta aggiornati i presunti dati, questi vengono rubati.

L’agenzia ha confermato che il messaggio proviene da un indirizzo di posta elettronica della stessa, Ma viene trasmesso da un mittente che al momento non può essere individuato e questo risulta piuttosto strano. Ad ogni modo non è stata la stessa agenzia delle entrate a comunicare questa truffa, bensì la polizia postale che ha diffuso una notizia proprio attraverso Facebook.

“Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell’Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail”, è questo il testo del messaggio pubblicato dalla polizia postale. Ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate fa sapere che non ne contatterà mai un alcun utente per materie di questo genere e che nel caso in cui si ricevono delle strane mail, molto probabilmente sarà una truffa.