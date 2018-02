Aggressione a giornalista Rai, stava intervistando la moglie di un boss

La giornalista del Tg1 Maria Grazia Mazzola pare sia stata aggredita a Bari nel quartiere Libertà mentre stava intervistando Monica Leara la moglie del Boss 45enne Lorenzo Caldarola affiliato al Clan Strisciuglio. E’ questo quanto accaduto nella giornata di ieri alle ore 16:30 proprio nei pressi dell’abitazione dei Caldarola, in via Francesco Petrelli proprio a pochi passi dalla Parrocchia del Redentore dove poche ore prima l’inviata Rai aveva incontrato Don Ciotti. Stando ad una prima ricostruzione, sembra proprio che la donna abbia sferrato uno schiaffo che ha colpito la giornalista al volto Proprio mentre lei si trovava sull’uscio e stava per andare via. La giornalista sarebbe quasi caduta sul marciapiede sbattendo la testa e per questo motivo è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Bari per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Solo pochi minuti dal suo arrivo in ospedale, è stata anche raggiunta dal Procuratore Giuseppe Volpe.

“Non sono stata insistente piuttosto anglosassone, ma sono stata aggredita con un pugno-schiaffo sulla guancia sinistra. Viva la stampa libera!”, è questo quanto dichiarato dalla giornalista proprio mentre stava per salire a bordo dell’ambulanza. Il sindaco di Bari Antonio Decaro è intervenuto condannano duramente l’aggressione e nello specifico ha dichiarato che quanto è accaduto è davvero inaccettabile.

“Non si può tollerare una violenza di questo tipo nei confronti di una donna e di una professionista impegnata nella ricerca di notizie e approfondimenti. Ancora più se questo accade durante la visita del fondatore di Libera, che apprezzabilmente ha scelto di testimoniare il suo impegno quotidiano contro le mafie, partendo dal quartiere Libertà. Quartiere da tempo ostaggio di organizzazioni criminali che pensano di esercitare una egemonia sul territorio, attraverso anche questi episodi di violenza. Come detto più volte, noi non voltiamo la testa dall’altra parte, e non permetteremo che il nome della nostra città possa essere affiancato a episodi di questo tipo”, è questo quanto aggiunto dal sindaco di Bari.

Anche il presidente ed il direttore generale della RAI Monica Maggioni e Mario Orfeo hanno condannato fermamente l’aggressione, riferendo che si è trattato di un tentativo di intimidazione dell’informazione del servizio pubblico che non può essere in alcun modo tollerato. L’aggressione ai danni della giornalista è stata denunciata anche su Facebook dall’avvocato Michele Laforgia candidato alla Camera dei Deputati per liberi e uguali. Lo stesso pare abbia invitato tutti i baresi a reagire ed a scendere in piazza e nello specifico ha riferito che tutti devono scendere in piazza e di essere accanto ai cittadini onesti e pacifici del quartiere Libertà rompendo l’assedio criminale, garantendo l’incolumità di chi vive e lavora nelle periferie. I baresi sembra che abbiano già accolto l’invito dell’avvocato e per la mattinata di domenica 11 febbraio proprio davanti al Redentore è in programma una manifestazione.