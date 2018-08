“Aiuto soffoca, sta morendo!”. Era un bimbo vivace e dolcissimo: l’orgoglio dei genitori

Collin era un bambino vivace e pieno di vita, le sue giornate trascorrevano giocando in giardino e saltando da tutte le parti e per i suoi genitori Stephanie e Dillon di Atoka, Stati Uniti, guardarlo era una gioia immensa. Poi la tragedia. Come tutte le mattine Stephanie era andata a svegliare il piccolo e ha immediatamente capito che qualcosa non andava: Collin non si muoveva e non riusciva nemmeno ad alzarsi. Così ha subito chiamato il marito e insieme hanno tentato di tirarlo su ma lui non riusciva neanche a muovere le gambe. In preda al panico, i genitori sono corsi in ospedale.

Per strada, hanno ricordato che il giorno prima, il figlio era caduto e aveva battuto la testa. Sul momento non si erano preoccupati, sembrava che Collin si fosse solo procurato qualche graffio. Aveva continuato a giocare come se niente fosse. Adesso avevano paura che si fosse trattato di un brutto trauma. Una volta in clinica, la coppia aveva raccontato ai medici della caduta ed era stata eseguita una TAC per essere sicuri che non ci fossero danni al cervello.

I risultati erano incoraggianti ma, allo stesso tempo, sollevavano dei dubbi, perché non c’erano segni di traumi, ma se allora la caduta non era la causa della paralisi: cosa stava succedendo? Intanto, le condizioni di Collin peggioravano con il passare del tempo. La paralisi si era estesa ad altre parti del corpo: se non avesse ricevuto le cure necessarie presto sarebbe morto soffocato. Il suo collo era già così contratto da non riuscire a mangiare o ingoiare liquidi. I medici hanno iniziato a lavorare senza sosta per individuare le cause del malessere. La situazione sembrava critica, tanto che Stephanie e Dillon avevano deciso di trasferire il figlio nell’ospedale pediatrico di Memphis.

All’arrivo di Collin ad attenderlo c’era un’equipe di medici. Dai risultati della TAC era chiaro che la causa della paralisi dovesse essere esterna. Finalmente la causa era venuta fuori: una zecca nascosta dietro l’orecchio che si era attaccato alla pelle del bambino, ma il problema vero è che alcuni di questi acari hanno delle neurotossine nelle ghiandole salivari. Questo vuol dire che, una volta impiantati nel corpo umano, liberano le tossine nel sangue che possono causare una paralisi progressiva, che parte dalle gambe e si diffonde su tutto il corpo, se la zecca non viene rimossa. Collin probabilmente sarebbe morto d se i medici dell’ospedale di Memphis non avessero individuato la zecca. Per fortuna non si tratta di una paralisi permanente e i sintomi scompaiono improvvisamente, una volta che il parassita viene rimosso. Qualche giorno dopo l’incidente, Collin è tornato alla sua vita.