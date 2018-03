Al Bano Carrisi, finalmente nonno

La gravidanza sembra un segreto di Stato. C’è, ma nessuno la vuole confermare. Chissà perché. Ma, come Agatha Christie ha sempre sostenuto: un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre fanno una prova. Quindi: il primo, pressoché inequivocabile indizio è un’immagine apparsa su Instagram che ritrae Cristel Carrisi, terzogenita di Al Bano e Romina Power, con un pronunciato pancino che si scontra con quello di un’amica, corredato dalla scritta pregnancy style (stile in gravidanza).

Lei, attentissima alla linea e amante dei social network, non la si vedeva da un pezzo, né sui giornali né sul Web, salvo poi riapparire raggiante e più morbida in quello scatto fatto durante una serata a Madrid. Scatto troppo ghiotto per passare inosservato.

Il secondo indizio: un provocatorio post pubblicato sul profilo di mamma Romina, poi prontamente cancellato, nel quale si vede il fermo-immagine di un commento di Facebook apparso a nome di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano: “Sì, è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”. Il post, in realtà, si scoprirà subito essere un fake, un falso, mai scritto dalla Lecciso. Tanto da spingere la stessa Loredana a pensare di presentare una denuncia contro ignoti per scoprire chi può aver cercato di screditarla postando qualcosa a nome suo. Rimane il contenuto.

Tornando alla logica di Agatha Christie, gli indizi a questo punto della storia sono già due, quindi una coincidenza. Ma se sorvoliamo sull’ennesimo “disguido” tra la Power e la Lecciso, quello che noi riteniamo il terzo indizio – e quindi la prova – arriva da sé: nessuno ha pubblicamente negato la gravidanza di Cristel. Cosa assai semplice da fare, per gente che ha dimestichezza con i mezzi di comunicazione e i salotti Tv, se si fosse trattato dell’ennesima e gustosa bufala mediatica. Conclusione: Cristel sta davvero per diventare mamma, parrebbe a primavera inoltrata. Il suo amore per Davor Luksic, il top manager croato di origini cilene al quale è legata da cinque anni e che è diventato suo marito il 3 settembre 2016 a Lecce, davanti a cinquecento invitati, sta dando i primi frutti. Meraviglia!

Quindi Al Bano, uomo dalla grande forza, solido come una delle querce che svettano nel suo giardino di Cellino San Marco, sarà nonno. Un’esperienza, un sogno che più volte aveva messo in cima alla lista dei desideri. Finalmente si realizza. Stesso destino per Romina, che non ha mai nascosto la voglia di nipotini. Il tempo metterà tutte le caselle al proprio posto e la famiglia del patriarca Carrisi, già grande, si allargherà ancora un po’. Rimane il piccolo mistero della riservatezza che tutti i familiari del clan Carrisi vogliono mantenere. Perché? Probabilmente per rispettare una precisa disposizione di Cristel, intenzionata a vivere questo momento senza pressioni né clamore, lontana da interferenze che a lei, da quando sta con Davor, piacciono sempre meno. Il marito di Cristel è un ragazzo di grandi valori e altrettanta prudenza. Non ha mai amato sbandierare i sentimenti, figuriamoci adesso. Viene da una dinastia di grandi imprenditori ed è poco interessato ad apparire sui giornali per questioni che non siano legate alle attività di famiglia, che comprendono anche alberghi di lusso. Siamo a marzo, la primavera è alle porte, Basterà attendere un po’. Fiocco rosa o azzurro sarà il benvenuto.