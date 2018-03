Albano, coach a The Voice of Italy, il talent di Rai Due al via il 22 marzo

Con le sue canzoni, dopo cinquant’anni di carriera, fa ancora il pieno di pubblico. Anche quando, in coppia con l’ex moglie Romina Power, canta quelle di più di trent’anni fa. Una su tutte? Felicità: «Credevo in quel brano, ma non immaginavo che avrebbe avuto così tanto successo, me lo chiedono ancora oggi per film e pubblicità», ci racconta Al Bano. Ma non c’è da stupirsi di tutto questo, anche perché lui ha saputo entrare nel cuore della gente. All’inizio con la canzone Nel Sole del 1967, poi con Romina dal 1981 al 1992 con successi quali Sharazan, Ci sarà, Nostalgia cana glia e la già citata Felicità, per proseguire dal 1993 a oggi da solista e dal 2013 anche nel ritrovato duo. Sarà per questo che tutto quello che succede intorno a lui, pubblico o privato che sia, suscita da sempre un grande interesse. Come il suo approdo in veste di coach a The Voice of Italy, il talent di Rai Due al via il 22 marzo in cui Al Bano, insieme con Francesco Renga, J-Ax e Cristina Scabbia, andrà alla ricerca dellapiù bella voce italiana: «Un bellissimo regalo», dice.

Ma oltre ai tanti impegni artistici, tra tv e concerti, il cantautore pugliese si trova in mezzo anche alla rivalità tra Romina e la sua compagna Loredana Lecciso, con la prima che spesso quando si riferisce all’ex marito parla d’amore, e la seconda che si è detta infastidita da queste allusioni. Senza contare la querelle via social degli ultimi giorni: Romina avrebbe insinuato, con un commento poi rimosso, che la notizia della presunta gravidanza di sua figlia Cristel sarebbe stata data da Loredana con il post: “Sì è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fate girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”.

Ma Loredana ribatte di non essere lei l’autrice di quelle parole e annuncia querela. E Al Bano? A essere tirato in mezzo non ci sta: «Non ne voglio parlare, in troppi parlano del niente che sanno, inventano storie che non esistono e così si ammazza l’artista. Loredana era andata via da Cellino per cose sue che io non dirò mai. E non credo che siano Romina e Loredana a parlarne, sono in contatto con tutte e due: una ha fatto un’intervista a Domenica Live ed è lì quello che ha detto, poi basta».

Al Bano, almeno ci dica se è contento di diventare nonno?

«Se mia figlia non mi chiama per dirmi “papà sono in attesa”, io non so cosa dire, lei vive a Zagabria. Mi ricordo che quando mi disse che si sposava le chiesi se lo faceva perché era incinta, e lei mi rispose: “No, ma a te non lo direi perché hai tanti amici giornalisti, qualcuno più di altri, magari glielo dici e mi darebbe fastidio”. Sarà lei a dirlo. Poi certo che sarei contento, sto già preparando le bottiglie di vino per quando arriveranno, non ho detto arriverà…».

Intanto si diletta con The Voice…

«È bello, non avevo mai preso in considerazione certi programmi, ma qui trovo aria nuova. Facendo quello che sto facendo dalla posizione in cui mi trovo oggi, mi ricordo quando ero all’inizio della mia carriera, ma allora non c’era niente di tutto questo».

Com’è stare dall’altra parte? Giudicare anziché essere giudicato?

«Essere giudicati dà sempre un po’ fastidio, soprattutto quando le cose non vanno come vorresti, ma si vede se sei un cavallo di razza. Anche le sconfitte possono diventare le vittorie di domani, le sconfitte, se vuoi quello che stai sognando, le subisci, ti rafforzano e poi vai avanti. Anch’io ho avuto le mie, ma per fortuna ci sono stati anche i successi».

Che cosa si aspetta da The ?

«Le esperienze servono per raccontare, prima a te stesso e poi anche agli altri».

Ora si avvicina anche l’esperienza di un nuovo tour con Romina.

«Sì dal 18 al 23 marzo: Berlino, Amburgo, Francoforte e Stoccarda».

Che effetto le fa cantare con Romina le canzoni di tanti anni fa?

«È molto bello, ogni volta è un momento nuovo, un pubblico nuovo, l’emozione è sempre la stessa di tanti fa, anzi più navigata».

Perché il pubblico vi ama ancora così tanto?

«Abbiamo lasciato un bel tracciato, nonostante il finale, e lì ancora la sostanza c’è».

Pensa ancora di ritirarsi?

«Sì, il 1° gennaio 2019. Lo faccio perché devo sentire i messaggi che il mio corpo mi manda, tre o quattro me li ha già mandati, uno più tosto dell’altro, è il momento di ascoltarsi ancora meglio. Non lo faccio con allegria, per me non cantare è come dire a un canarino di non cinguettare. Ma cambierò vita, starò più vicino ai miei figli, a mia madre che ha quasi 96 anni, alla vigna, al vino e all’olio che faccio, all’albergo che ho costruito in questi anni. Non ci saranno giorni morti. Sono un buon agricoltore della vita, oltre che delle viti, e la vita deve saper nascere ogni giorno intorno a me».

È diventato padre in età diverse della vita, prima con i figli avuti da Romina e, più di recente, con quelli avuti da Loredana: ci sono stati dei cambiamenti?

«No, perché io sono nato padre prima che uomo. Nell’epoca in cui sono nato io, nel ’43, eravamo poveri ma avevamo una grande ricchezza d’intenti. Ho avuto la fortuna di imparare il mestiere di padre a casa, da mio padre e da mia madre».

Lei è molto legato a sua mamma Jolanda.

«Come si fa a non essere legato a una madre che è sempre un esempio di vita? Nonostante abbia la veneranda età di 95 anni, detta ancora legge. Su di lei ho scritto un libro, Madre mia, e a maggio andrà in onda una docu-fic- tion in due puntate tratta dal libro». Crede ancora nell’amore?

«Io sono innamorato dell’amore da sempre, ma quello puro, quello speciale, l’amore non solo per il femminile, ma anche per la società, per la fede». Ci può solo dire se lei e Loredana state ancora insieme?

«Con le mie donne starò sempre insieme, una mi ha dato quattro figli, l’altra due. Così è».