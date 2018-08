Alberto di Monaco: Il sovrano posa la prima pietra del quartiere extra lusso galleggiante

Vuole rimanere nella storia, Alberto di Monaco. E per festeggiare un anno speciale, regalerà ai suoi sudditi un’isola artificiale che cambierà per sempre il panorama della Costa Azzurra. Il principe ha le idee chiare: vuole che il 2018, nel suo piccolo Paese, sia ricordato non solo per il settantesimo anniversario della Croce Rossa locale o per il doppio compleanno a cifra tonda, suo e della moglie

Charlène Wittstock: «Lei ha compiuto 40 anni, con i miei 60 fanno 100 tondi», ha spiegato Alberto. Così il figlio di Grace Kelly e Ranieri ha posto la prima pietra sott’acqua, dando il via ai lavori per costruire il quartiere galleggiante extra lusso – in pieno stile Dubai – al largo di Monaco.

Un’opera che Alberto sognava da tempo, fin da quando suo padre era ancora in vita, e che ora non è più rimandabile. A Montecarlo, che conta oltre 35 mila abitanti concentrati in

due chilometri quadrati, non c’è più spazio per accogliere i ricchi del globo: banchieri, petrolieri e personaggi dello spettacolo, affascinati dal clima, dal lusso, dai casinò e da una tassazione decisamente vantaggiosa. Solo fra i vip di casa nostra sono tanti ad aver sconfinato: da Flavio Briatore e (ex) signora – Elisabetta Gregoraci – a Ezio Greggio. Così, in mancanza di terra, Alberto si espande in mare: farà costruire un’isola artificiale, un nuovo quartiere extra lusso per ospitare i “paperoni” che sono ancora in attesa di ottenere la residenza nel Principato, al momento al completo.

Roma non è stata costruita in un giorno e neppure l’isola gallegiante lo sarà. Per 1 re Portier Cove – questo il nome dell’opera – ci vorranno sette anni e l’intera operazione ha un costo stimato sui due miliardi di euro. Ma ne varrà la pena: il Principato acquisterà 350 mila metri quadrati di terra – gli appartamenti saranno poi commercializzati ai prezzi delle migliori location di Montecarlo, dai 50 ai 100 mila euro al metro quadro. Del resto, Alberto è proiettato nel futuro. «Come principe ho il dovere di indicare la rotta», ha spiegato il fratello di Stéphanie e Carolina. Per questo nell’isola, oltre a piste ciclabili, ville e 3,5 chilometri di spiagge, troveranno posto 1.100 alberi che, sommati a una funivia per eliminare il traffico delle auto (il progetto, per il momento, è ancora nel cassetto) permetteranno al Principato di raggiungere l’ambizioso obiettivo ecologico delle emissioni zero entro il 2050.

L’isola avrà un’impronta italiana: il progetto e alcuni edifici portano la firma del celebre architetto genovese Renzo Piano, mentre la sabbia usata per il terrapieno sarà trasportata dalla Sicilia. Un’impresa mastodontica, che sembrava dover essere rimandata quando, alcuni giorni fa, il principe Alberto ha dovuto sottoporsi a

diversi controlli in ospedale per un improvviso affaticamento. Niente di grave, ma il monarca ha dovuto ridurre la sua agenda estiva e accettare un riposo forzato. Ne avrà forse beneficiato il rapporto con i figli Jacques e Gabriella e, soprattutto, la sua relazione con la moglie Charlène.

Non c’è stato da stupirsi, infatti, quando il principe ha confessato le difficoltà della coppia ad avere una relazione felice. «È complicato trovare momenti di vera intimità, di privacy, quando si vive in un palazzo sempre affollato e con tanti spazi ufficiali», ha confidato Alberto, in passato seduttore incallito di top model, hostess e cameriere. Se a questo si somma che la coppia ha appena festeggiato il settimo anno di matrimonio, quello tradizionalmente a rischio crisi, c’è da aspettarsi che la fama di “principessa triste” di Charlène durerà ancora a lungo. A meno che sulla nuova i- sola paradisiaca il principe non faccia costruire un esclusivo nido d’amore galleggiante solo per loro due.