Era scomparsa nel nulla circa 24 anni fa, ma adesso sembra sia stata ritrovata per fortuna viva e soprattutto sana. La protagonista di questa incredibile storia è una ragazza di Fenix la quale Pare fosse scomparsa nel 1994 ma è stata ritrovata viva e in salute 24 anni dopo. Si chiama Aleacia Stancil, e da circa 24 anni è sparita letteralmente nel nulla e pare che la polizia Nonostante l’abbia cercata disperatamente non fosse mai riuscita a capire dove la giovane fosse finita.

Aveva soltanto 9 mesi quando sua madre, una donna con dei problemi di prostituzione e tossicodipendenza ne aveva denunciato la scomparsa e pare che la donna fosse rimasta due giorni fuori casa ed avesse lasciata in custodia a dei conoscenti che tuttavia piuttosto che prendersi cura della bambina, l’aveva una passata a loro volta a degli sconosciuti fino ad arrivare poi ai servizi sociali che se ne presero cura. Per tutto questo tempo, dunque, per 24 lunghi anni pare abbia ricollegato che la bambina non era un orfana, ma una piccola che era scomparsa di cui la madre tra mille difficoltà pare avesse segnalato La sparizione.

La volta in questo caso durato circa 24 anni è arrivata proprio nel 2014, quando una giovane donna che all’epoca era ventenne si presentò in ospedale senza documenti e senza sapere nulla della sua famiglia. Un’infermiera a quel punto si insospettì e si decise così di segnalare il caso alla polizia Che inevitabilmente l’ha sottoposta ad un test del DNA e i risultati non hanno lasciato alcun campo.

I risultati sarebbero arrivati circa alcuni giorni fa ed effettivamente è risultato che il DNA di quella ragazza corrispondeva a quello della bambina sparita 24 anni fa. Storie come queste fanno ben sperare come a volte alcune vicende possono avere un lieto fine. Una storia quella appena raccontata che ha tenuto sulle spine per tantissimi anni ma che adesso ha avuto un epilogo positivo.