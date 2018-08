Alessandra Mastronardi. La splendida notizia, è accaduto ieri sera

Il palinsesto televisivo di domenica 12 agosto 2018 ha offerto agli spettatori serie televisive, programmi di intrattenimento e film. Rai1 ha trasmesso la replica di due episodi della fiction ‘L’allieva‘, intitolati ‘Un tuffo al cuore’ e ‘Per sempre bella’. Canale5 ha proposto la replica del concerto di Zucchero ‘Wanted, tutta un’altra storia‘. Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

‘L’allieva’ batte la replica del concerto di Zucchero

Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata della serie televisiva ‘L’allieva’ con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. In particolare, sono andati in onda due episodi intitolati ‘Un tuffo al cuore’ e ‘Per sempre bella’ che sono stati seguiti rispettivamente da 2.293.000 telespettatori con lo share del 15.32% e 2.176.000 spettatori con il 16.56% di share. Così, la fiction si è attestata come programma più visto della serata. Canale5 ha lasciato spazio all’emozionante concerto ‘Zucchero – Wanted, tutta un’altra storia’ tenutosi all’Arena di Verona. La replica dell’evento ha registrato 1.017.000 telespettatori con il 7.66% di share.

Ascolti tv di domenica 12 agosto 2018

Rai2 ha trasmesso il film ‘Seduzione letale‘. La pellicola di Nancy Leopardi con Caleb Ruminer, Amanda Detmer e Dina Meyer ha registrato 735.000 telespettatori con lo share del 5.64%. Su Rai3 è andato in onda il cult ‘Harry ti presento Sally’. Il film di Rob Reiner con Meg Ryan, Billy Crystal e Carrie Fisher ha interessato 703.000 telespettatori, pari al 4.83% di share. Italia1 ha proposto il film ‘Un poliziotto ancora in prova‘ con Olivia Munn, Nadine Velazquez, Glen Powell e Kevin Hart. È stato seguito da 960.000 telespettatori con il 6.73% di share. Rete4, infine, ha trasmesso la replica di una puntata del ‘Maurizio Costanzo Show‘ che ha intrattenuto 507.000 telespettatori con il 3.62% di share.