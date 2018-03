Alessandria shock, bullismo a scuola: professoressa legata ad una sedia e presa a calci

Ancora una storia di bullismo nelle scuole italiane e questa volta è accaduta ad Alessandria dove una professoressa di una scuola media superiore è stata aggredita in classe alcuni suoi studenti che pare l’abbiano immobilizzata legandola di una sedia con del nastro adesivo e poi presa a calci. I ragazzi hanno tutti un’età compresa tra i 14 e i 15 anni e pare abbiano ripreso tutte le fasi della creazione postando poi il video su Instagram. A liberare la professoressa sarebbe stato uno studente, mentre per quanto riguarda i bulli pare sia arrivata la sospensione. “Non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione, né sapevamo nulla, i stiamo muovendo per verificare la veridicità del contesto”.

E’ il commento di Franco Calcagno, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Alessandria-Asti, sul caso della professoressa legata da alcuni allievi, in classe. Il fatto in questione è accaduto più di un mese fa e per poter tutelare la docente che non ha sporto denuncia, non è stata pubblicata l’identità della professoressa così come non è stato scritto il nome della scuola ma i fatti restano comunque molto gravi anche se alcuni insegnanti e anche il preside tendono a parlare soltanto di un episodio isolato e non di una tendenza.

La professoressa che è stata aggredita e risulta avere delle difficoltà motorie ed anche un fisico piuttosto fragile. Approfittando Dunque di questa condizione fisica della professoressa nel corso della lezione, i ragazzini della prima superiore l’avrebbero legata alla sedia della cattedra e presa poi a Calci, riprendendo il tutto con un cellulare e postando il video sui social. Questo video ha fatto davvero il giro degli smartphone di parecchi ragazzini e nel giro di pochi minuti ha avuto davvero tantissime visualizzazioni. I ragazzi sono stati sospesi per un mese con obbligo di frequenza in aggiunta la pulizia di cestini delle altre aule durante l’intervallo.

Questa punizione è stata commentata da altri docenti che hanno definito questa punizione per nulla esemplare e quindi un messaggio sbagliato agli studenti che rispettano invece la scuola e soprattutto gli insegnanti. Questo caso è stato ridimensionato dal dirigente scolastico secondo cui si tratterebbe di un episodio singolare di bullismo. “Tutte falsità. Non è mai accaduto nulla del genere nella nostra scuola”, ha dichiarato il preside Salvatore Ossino. “Una supplente è stata mandata in questa classe e due o tre alunni hanno preso in giro questa insegnante. Nessuno è stato preso a calci né è stato legato”, ha aggiunto sottolineando di aver comunque fatto di tutto per poter individuare i colpevoli ed aver denunciato alla polizia postale. “Ho convocato il consiglio di classe e i ragazzi sono stati punti e sospesi”, ha concluso Ossino.

Mi piace, come genitore, informarmi. Sono curioso e su invito di Giovanni Rotiroti ho avuto il piacere mettere per iscritto l’evento a cui ho partecipato a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti, organizzato dalla Regione Toscana, e che mi ha personalmente coinvolto. Il mio resoconto partirà dal testo della rassegna Bulli e Pupe. Il termine “bullying”, di cui l’italiano “bullismo” è la traduzione letterale, è quello ormai comunemente usato nella letteratura internazionale sull’argomento per definire un fenomeno sommerso, eppure incredibilmente diffuso. È una forma di oppressione, in cui la giovane vittima sperimenta, per opera di un coetaneo prevaricatore, una condizione di profonda sofferenza, di grave svalutazione della propria identità, di crudele emarginazione dal gruppo.

Dan Olweus considerato la massima autorità mondiale in materia (il suo libro è edito in Italia dalla Giunti) definisce il bullismo nel modo seguente: “uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni.” Un comportamento da “bullo” è un tipo di azione (individuale o collettiva) che mira deliberatamente a ferire; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile per coloro che ne sono vittime difendersi. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare. Il bullismo assume forme differenti: * fisiche: colpire con pugni o calci, appropriarsi di, o rovinare, gli effetti personali di qualcuno; * verbali: deridere, insultare, prendere in giro ripetutamente, fare affermazioni razziste; * indirette: diffondere pettegolezzi fastidiosi, escludere qualcuno da gruppi di aggregazione. Le vittime dei bulli hanno vita difficile, possono sentirsi oltraggiate, possono provare il desiderio di non andare a scuola. Nel corso del tempo è probabile che perdano sicurezza e autostima, rimproverandosi di “attirare” le prepotenze dei loro compagni. Questo disagio può influire sulla loro concentrazione e sul loro apprendimento. Alcuni ragazzi possono presentare sintomi da stress, mal di stomaco e mal di testa, incubi o attacchi d’ansia. Altri si sottrarranno al ruolo di vittima designata dei bulli marinando la scuola. Altri ancora potranno persino sviluppare il timore di lasciare la sicurezza della propria casa. Le conseguenze di tale situazione sono spesso gravi e possono provocare strascichi anche in età di molto successive a quelle del sopruso stesso.

Il fenomeno del “bullismo” Il fenomeno del bullismo può essere definito “un’azione che mira deliberatamente a fare del male o a danneggiare; spesso è persistente ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittima” . Alcune azioni offensive possono essere perpetrate attraverso l’uso delle parole, per esempio minacciando od ingiuriando; altre possono essere commesse ricorrendo alla forza o al contatto fisico, per esempio picchiando o spingendo. In certi casi le azioni offensive possono essere condotte anche senza l’uso delle parole o del contatto fisico: beffeggiando qualcuno, escludendolo intenzionalmente dal gruppo o rifiutando di esaudire i suoi desideri. Il bullismo può essere perpetrato da un singolo individuo o da un gruppo, il bersaglio può essere un singolo individuo o un gruppo. Per parlare di bullismo è necessario che vi sia un’asimmetria nella relazione. Si può distinguere una forma di bullismo diretto, che si manifesta in attacchi relativamente aperti nei confronti della vittima, e di bullismo indiretto, che consiste in una forma di isolamento sociale ed in una intenzionale esclusione dal gruppo. Per quanto riguarda la manifestazione degli atti di bullismo si può affermare che la scuola è senza dubbio il luogo in cui questi si manifestano con maggiore frequenza, soprattutto durante l’intervallo e nell’orario di mensa, e nel tragitto casa scuola.

L’unico contrassegno esteriore che differenzia i due gruppi è la forza fisica: le vittime sono solitamente più deboli della media dei ragazzi. I tratti estetici giocano un ruolo di gran lunga minore nell’origine del bullismo anche se non si esclude che alcuni di essi possano essere stati determinati in casi particolari. Caratteristiche del comportamento di vittima Le vittime sono solitamente più ansiose ed insicure, spesso caute, sensibili e calme. Se attaccati, reagiscono chiudendosi in se stessi o, se si tratta di bambini piccoli, piangendo. Talvolta soffrono anche di scarsa autostima ed hanno un’opinione negativa di sé e della propria situazione. Le vittime sono caratterizzate da un modello reattivo ansioso o sottomesso, associato, soprattutto se maschi, ad una debolezza fisica, modello che viene rinforzato negativamente dalle conseguenze dei comportamenti sopraffattori. Tali conseguenze sono sempre a svantaggio della vittima perché non possiede le abilità per affrontare la situazione o, se le possiede, le padroneggia in maniera inefficace. Solitamente le vittime vivono a scuola nella condizione di solitudine e di abbandono. Manifestano particolari preoccupazioni riguardo al proprio corpo: hanno paura di farsi male, sono incapaci nelle attività di gioco o sportive, sono abitualmente non aggressivi e non prendono in giro i compagni, ma hanno difficoltà ad affermare se stessi nel gruppo dei coetanei.

Il rendimento scolastico è di vario tipo e tende a peggiorare nella scuola media. Queste caratteristiche sono tipiche delle vittime definite passive o sottomesse, che segnalano agli altri l’insicurezza, l’incapacità, l’impossibilità o difficoltà di reagire di fronte agli insulti ricevuti; le ripetute aggressioni non fanno altro che peggiorare questo quadro di incertezza sulle proprie capacità. Esiste tuttavia un altro gruppo di vittime: le vittime provocatrici, caratterizzate da una combinazione di modalità di reazione ansiose e aggressive. Possono essere iperattivi, inquieti e offensivi. Tendono a controbattere e possono essere sgraditi anche agli adulti. Hanno la tendenza a prevaricare i compagni più deboli. Non è raro che il loro comportamento provochi reazioni negative da parte di molti compagni o di tutta la classe. Questo tipo di vittima è meno frequente rispetto alle precedenti e le vittime del primo tipo risultato maggiormente esposte a rischio di depressione. Le vittime presentano sin dall’infanzia un atteggiamento prudente e una forte sensibilità. Nell’età adulta risultano a rischio di criminalità molto al di sotto della media. Caratteristiche del comportamento di bullo La caratteristica più evidente del comportamento da bullo è chiaramente quella dell’aggressività rivolta verso i compagni, ma molto spesso anche verso i genitori e gli insegnanti. I bulli hanno un forte bisogno di dominare gli altri e si dimostrano spesso impulsivi.

Vantano spesso la loro superiorità, vera o presunta, si arrabbiano facilmente e presentano una bassa tolleranza alla frustrazione. Manifestano grosse difficoltà nel rispettare le regole e nel tollerare le contrarietà e i ritardi. Tentano a volte di trarre vantaggio anche utilizzando l’inganno. Si dimostrano molto abili nelle attività sportive e di gioco e sanno trarsi d’impaccio anche nelle situazioni difficili. Al contrario di ciò che generalmente si pensa, non presentano ansia o insicurezze. Sono caratterizzati quindi da un modello reattivo-aggressivo associato, se maschi, alla forza fisica che, suscitando popolarità, tende ad auto-rinforzarsi negativamente raggiungendo i propri obiettivi. I bulli hanno generalmente un atteggiamento positivo verso l’utilizzo di mezzi violenti per ottenere i propri scopi e mostrano una buona considerazione di se stessi. Il rendimento scolastico è vario ma tende ad abbassarsi con l’aumentare dell’età e, parallelamente a questa, si manifesta un atteggiamento negativo verso la scuola. L’atteggiamento aggressivo prevaricatore di questi giovani sembra essere correlato con una maggiore possibilità, nelle età successive, di essere coinvolti in altri comportamenti problematici, quali la criminalità o l’abuso da alcool o da sostanze. All’interno del gruppo vi possono essere i cosiddetti bulli passivi, ovvero i seguaci o sobillatori che non partecipano attivamente agli episodi di bullismo. È frequente che questi ragazzi provengano da condizioni familiari educativamente inadeguate, il che potrebbe provocare un certo grado di ostilità verso l’ambiente. Questo fatto spiegherebbe in parte la soddisfazione di vedere soffrire i loro compagni.

Questo tipo di atteggiamento è rinforzato spesso da un accresciuto prestigio. Condizioni che favoriscono il fenomeno Gli studi hanno evidenziato alcuni fattori che sembrano essere alla base del comportamento aggressivo. Sicuramente un ruolo importante è da attribuire al temperamento del bambino. Un atteggiamento negativo di fondo, caratterizzato da mancanza di calore e di coinvolgimento, da parte delle persone che si prendono cura del bambino in tenera età, è un ulteriore fattore importante nello sviluppo di modalità aggressive nella relazione con gli altri. Anche l’eccessiva permissività e tolleranza verso l’aggressività manifestata verso i coetanei e i fratelli crea le condizioni per lo sviluppo di una modalità aggressiva stabile. Un ruolo importante è ricoperto anche dal modello genitoriale nel gestire il potere. L’uso eccessivo di punizioni fisiche porta il bambino ad utilizzarle come strumento per far rispettare le proprie regole. E’ importante che siano espresse le regole da rispettare e da seguire ma non è educativo ricorrere soltanto alla punizione fisica. Queste non sono sicuramente le uniche cause del fenomeno, anzi, si può dire che esso è inserito in un reticolo di fattori concatenati tra loro. È, comunque, certo che le condotte inadeguate si verifichino, con maggior probabilità quando i genitori non sono a conoscenza di ciò che fanno i figli o quando non hanno saputo fornire adeguatamente i limiti oltre i quali certi comportamenti non sono consentiti. Gli stili educativi rappresentano infatti un fattore cruciale per lo sviluppo o meno delle condotte inadeguate. È interessante sottolineare come il grado di istruzione dei genitori, il livello socio-economico e il tipo di abilitazione non sembrano essere correlate con le condotte aggressive dei figli. A livello sociale si è visto come anche i fattori di gruppo favoriscano questi episodi. All’interno del gruppo c’è un indebolimento del controllo e dell’inibizione delle condotte negative e si sviluppa una riduzione della responsabilità individuale.

Questi fattori fanno sì che in presenza di ragazzi aggressivi anche coloro che generalmente non lo sono lo possano diventare. Per evitare che un bambino ansioso e insicuro diventi una vittima è importante che i genitori lo aiutino a trovare una migliore autostima, una maggiore autonomia e gli forniscano degli strumenti adeguati per affermarsi nel gruppo dei coetanei. Alcune ricerche hanno dimostrato che non esiste correlazione fra la frequenza degli episodi di bullismo e l’ampiezza della scuola e della classe né tanto meno che il fenomeno si manifesti con maggior incidenza nelle grandi città. Inoltre l’essere bullo o vittima è una condizione che perdura nel tempo. Bullo e vittima: il disagio sottostante ai modelli reattivi I due modelli reattivi, che abbiamo presentato precedentemente, rappresentano due modalità inadeguate, apprese dall’ambiente, di rapportarsi con gli altri. Entrambi determinano effetti positivi nel breve periodo, e per questo si rinforzano, ma a lungo termine producono disagio nella persona che li emette.

È importante intervenire precocemente su tali modalità in quanto su queste basi si possono instaurare veri e propri disturbi. In particolare il modello reattivoansioso (tipico della vittima) conduce ad evitare le situazioni che si considerano potenzialmente pericolose. Questo può creare un terreno fertile sul quale si possono sviluppare fobie, depressioni, ecc. L’altro modello, reattivo-aggressivo (tipico del bullo), può creare una base sulla quale possono innestarsi disturbi quali atteggiamenti di dipendenza, comportamenti delinquenziali, ecc. Anche laddove non si manifestano vere e proprie patologie, gli individui che utilizzano modelli reattivi inadeguati strutturano personalità che non sono in grado di adeguarsi alle richieste dell’ambiente. Una personalità ansiosa rinuncerà ad esprimere i propri bisogni, eviterà il conflitto e diventerà una persona insicura e passiva. Una personalità aggressiva svilupperà una modalità attraverso la quale cercherà di imporsi sempre sugli altri, vivendo le relazioni in una costante conflittualità. Questa situazione a lungo termine, porterà la persona ad essere isolato dalle altre. In questa prospettiva è quindi importante agire non solo sul fenomeno in sé e sulle sue manifestazioni, ma anche sulle competenze sociali sia la vittima che dell’aggressore. Per conseguire tale scopo occorre permettere l’acquisizione delle abilità della comunicazione e di competenze per riconoscere ed esprimere le proprie emozioni attraverso il modello dell’assertività

Abilità sociali e relazionali: l’assertività Il termine assertività sta ad indicare uno stile comunicativo che permette all’individuo di esprimere le proprie opinioni, le proprie emozioni e di impegnarsi a risolvere positivamente le situazioni e i problemi. Non esiste una risposta assertiva definibile in modo assoluto, essa deve essere valutata all’interno della situazione sociale ed è un processo continuo di aggiustamento della propria performance comunicativa. Il comportamento assertivo quindi non è intermedio tra il comportamento aggressivo e passivo: obiettivo per una comunicazione assertiva è la capacità di ridurre le proprie componenti aggressive e passive. L’assertività è un modo di comunicare che nasce dall’armonia tra abilità sociali, emozioni e razionalità senza necessariamente modificare la propria personalità. In questa integrazione entra in gioco l’aspetto neurovegetativo per le emozioni, quello motorio volontario per i gesti e le azioni ed infine quello corticale-cognitivo per i pensieri e le verbalizzazioni. Tra questi tre aspetti della personalità esiste un rapporto di interdipendenza per cui migliorare l’assertività significa agire su ognuno dei tre. Non solo è importante conoscere le tecniche per migliorare l’assertività, ma occorre sviluppare nuove abitudini di comportamento e perfezionare l’educazione dei sentimenti e delle emozioni. Familiarizzarsi con il mondo dei sentimenti richiede, infatti, “un’educazione sentimentale”.

La struttura concettuale dell’assertività è l’ordine che ciascuno pone nella propria vita, quando con maggiore consapevolezza pensa a se stesso e interagisce con le altre persone. Questo modo di agire permette di stabilire un rapporto attivo e intelligente che si basa sulla valutazione corretta della situazione e sull’avere a disposizione i mezzi adeguati per poter scegliere la soluzione più appropriata. Il costrutto dell’assertività è costituito dall’idea di libertà come capacità di affrancarsi dai condizionamenti ambientali negativi e comprende la conoscenza di sé e della propria personalità, della teoria dei diritti assertivi (in ciò è inclusa l’idea della reciprocità, ovvero il medesimo diritto di comunicare desideri e convinzioni e di perseguire obiettivi individuali viene riconosciuto anche agli altri, il saper riconoscere e criticare le idee irrazionali che generano e mantengono i disagi e i disturbi emotivi. Il secondo aspetto riguarda la forma dell’assertività, ovvero la capacità di esprimersi in modo più evoluto ed efficace, tradotta quindi in abilità non verbali e verbali, e, più in generale, in competenza sociale. Tale aspetto è stato definito da L. Philhps (1968) come “l’ampiezza con cui l’individuo riesce a comunicare con gli altri, in modo da soddisfare diritti, esigenze, motivazioni e obblighi, in misura ragionevole e senza pregiudicare gli analoghi diritti delle altre persone, in forma di libero e aperto dialogo”. In questo caso la persona assertiva sa esprimere in modo chiaro e tecnicamente efficace, emozioni, sentimenti, esigenze e convinzioni personali riducendo sempre più le sensazioni d’ansia, disagio o aggressività.

A questa modalità comunicativa si contrappone uno stile comunicativo passivo e aggressivo. Caratteristiche del tipo aggressivo Il soggetto con questo stile è una persona che non rispetta i limiti degli altri, è concentrato sui propri desideri senza badare a coloro che gli sono intorno. Per fare questo utilizza qualsiasi mezzo a propria disposizione, anche distruttivo e violento. La tendenza è quella di dominare gli altri e l’unico obiettivo che si pone è il potere personale e sociale. Alla base di questo tipo di comportamento vi sono ancora delle componenti d’ansia accompagnate però da rabbia e ostilità. C’è anche un disprezzo degli altri e un mancato riconoscimento della dignità altrui. Caratteristiche del tipo passivo Il soggetto con uno stile di comunicazione passivo pensa più ad accontentare gli altri che non se stesso, è facilmente influenzabile dagli altri e subisce le situazioni senza opporsi. È un soggetto che ha un’elevata ansia sociale, che non riesce ad esprimere adeguatamente i propri bisogni e le proprie esigenze. Il suo obiettivo è ottenere il consenso di tutti ed evitare qualsiasi forma di contrasto con gli altri. Nel breve termine questo tipo di atteggiamento è utile per ridurre l’ansia, ma finisce col limitare notevolmente la capacità dì azione della persona. Alla base di questo atteggiamento vi sono spesso sensi di colpa associati ad una forte componente ansiosa. I livelli dell’assertività La struttura concettuale dell’assertività è basata sulla funzionalità di cinque livelli ognuno dei quali ne definisce un aspetto. Il primo livello è costituito dalla capacità di riconoscere le emozioni, il cui obiettivo riguarda l’autonomia emotiva e la percezione delle emozioni senza il coinvolgimento negativo legato alla presenza di altre persone (arrossire, balbettare, vergognarsi, ecc.).

Il secondo livello: la capacità di comunicare emozioni e sentimenti, anche negativi, attraverso molteplici strumenti comunicativi rappresenta il secondo livello che riguarda la libertà espressiva, ovvero il controllo delle reazioni motorie senza che queste siano alterate o inibite dall’ansia e dalla tensione. Al terzo livello troviamo la consapevolezza dei propri diritti nel senso di avere rispetto per sé e per gli altri. Esso ha un ruolo centrale nella teoria dell’assertività in quanto la distinzione tra i comportamenti aggressivi, passivi e assertivi si fonda sui diritti e sul principio di reciprocità. Il quarto livello è rappresentato dalla disponibilità ad apprezzare se stessi e gli altri. Questo implica la stima di sé, la capacità di valorizzare gli aspetti positivi dell’esperienza con una visione funzionale e costruttiva del proprio ruolo sociale. L’ultimo livello è relativo alla capacità di auto-realizzarsi e di poter decidere sui fini della propria vita. Per raggiungere tale obiettivo è necessario possedere un’immagine positiva di se stessi, fiducia e sicurezza personale. Il possedere tali caratteristiche comporta una maggiore capacità di autocontrollo, di intervento sulle situazioni e di soluzione dei problemi, un “ambiente interno” rilassante che permette di percepire le difficoltà non come occasioni negative di frustrazione, ma come ostacoli da superare abilmente. Gli obiettivi dei vari livelli vengono raggiunti intervenendo sia sull’aspetto concettuale, di contenuto, sia sull’aspetto tecnico, riguardante il modo di agire e di comunicare. Le abilità comunicative La comunicazione verbale e non verbale è composta da singole abilità che sono apprese. Non sempre le utilizziamo in modo appropriato e talvolta neppure le possediamo, nel senso che non fanno parte del nostro repertorio comportamentale.

La comunicazione è un processo complesso e articolato che comprende sia gli aspetti verbali sia quelli non verbali. Quelli verbali comprendono le parole e quelli non verbali i gesti e qualsiasi altro elemento che possa dire qualcosa di noi. Comunicazione non verbale L’importanza della comunicazione non verbale è tale che se vi è incongruenza tra gli elementi verbali e non verbali si dà più credito alla comunicazione non verbale. Gli elementi abilità della comunicazione non verbale sono: * Contatto oculare * Spazio corporeo * Tono e volume della voce * Mimica facciale * Gestualità * Postura * Contatto corporeo * Sincronizzazione Comunicazione verbale La comunicazione verbale è la forma di comunicazione più espressiva e più potente di cui si può servire l’uomo. Le singole abilità della comunicazione sono quelle relative all’avviare e mantenere una conversazione, al parlare in pubblico, a formulare e a gestire la critica. La capacità nell’avviare e mantenere una conversazione è composta da più abilità: * Formulare domande aperte/chiuse, ad imbuto, ecc. * Auto-apertura * Libere informazioni Parlare in pubblico, significa fare relazioni, tenere conferenze o esprimere le proprie opinioni, le abilità necessarie sono: * Essenzialità concettuale * Utilizzare le regole attraverso esempi * Proprietà di linguaggio * Scorrevolezza * Ritmo, enfasi e brevità * Gestione del silenzio La capacità di formulare, accettare e o difendersi dalle critiche comprende: * Asserzione negativa * Disco rotto (la ripetizione) * Annebbiamento (la confusione) * Ignorare selettivamente * Separare gli spunti * Disarmare la collera * Fare inchiesta negativa Aspetti cognitivi implicati nella comunicazione Oltre agli aspetti verbali e non verbali della comunicazione, sono importanti anche gli aspetti cognitivi implicati nella stessa. Essi sono: * L’autostima L’autostima corrisponde alla misura con la quale una persona si accetta e si approva. Per migliorare l’autostima è necessario riconoscere le proprie idee irrazionali e saperle criticare, riconoscere i diritti assertivi e farli propri. * La critica alle idee irrazionali Con il termine “Idee irrazionali” Ellis (1975) indica “l’insieme dei pregiudizi, preconcetti, sentimenti di colpa. ecc che uno possiede nei diversi contesti sociali”. (per esempio: “devo piacere a tutti; se le cose non sono perfette è una catastrofe).

Le idee irrazionali non ci permettono di riconoscere i nostri diritti assertivi. * Diritti assertivi I diritti assertivi comprendono il rispetto di se stessi, delle proprie esigenze, sentimenti e convinzioni, (ad esempio: “ho il diritto di rifiutare senza sentirmi in colpa” “ho il diritto di chiedere aiuto”, ecc.). Tali diritti sono necessari per costruire connessioni positive come la fiducia e la familiarità. Riconoscerli e rispettarli significa anche riconoscerli e rispettarli negli altri. * Problemsolving Il Problemsolving consiste nel saper identificare un problema e scomporlo in parti più facilmente affrontabili ricercando le possibili soluzioni per risolverlo. Fatto ciò è possibile scegliere la soluzione più adeguata e verificarla. La prevenzione del fenomeno del bullismo Per quanto riguarda gli interventi i soggetti interessati sono, oltre agli alunni, gli insegnanti e i genitori. Questi possono farsi carico di questi problemi attivando una programmazione contro le prepotenze e promovendo interventi tesi a costruire una cultura del rispetto e della solidarietà tra gli alunni e tra alunni ed insegnanti. Si è evidenziato che l’intervento con bambini e ragazzi, deve essere preventivo rispetto a segnali più o meno sommersi del disagio e rispetto alle fisiologiche crisi evolutive. Risulta poco utile agire sul disturbo e sulla psicopatologia ormai conclamata. La specificità di un intervento preventivo è quindi rivolto a tutti gli alunni e non direttamente ai “bulli” e alle loro vittime, perché, alfine di un cambiamento stabile e duraturo, risulta maggiormente efficace agire sulla comunità degli spettatori. È importante sottolineare questo punto perché, come indicato in letteratura, è inefficace l’intervento psicologico individuale sul “bullo”. Infatti il “bullo” non è motivato al cambiamento in quanto le sue azioni non sono percepite da lui come un problema, e queste sono un problema soltanto per la vittima, gli insegnanti e il contesto. L’intervento diretto sulla vittima, pur efficace a fini individuali, non lo è per quanto riguarda la riduzione del fenomeno del “bullismo”.

Quella vittima cesserà di essere tale e il bullo ne cercherà presto un’altra nel medesimo contesto. Per questi motivi è necessario attuare un programma di intervento pluriennale di carattere preventivo e diretto al gruppo classe/scuola. Questo intervento rappresenta un’occasione di crescita per il gruppo classe stesso che, attraverso un maggiore dialogo ed una maggiore consapevolezza di pensieri, emozioni ed azioni, diventerà risorsa e sostegno per ciascun membro della classe. Ruolo e coinvolgimento dei genitori È inutile sottolineare che per rendere efficace e duraturo questo tipo di prevenzione, è necessario che gli insegnanti, gli educatori e le famiglie collaborino, come modelli e come soggetti promotori di modalità adeguate di interazione, affinché l’esempio possa essere acquisito e diventare uno stile di vita per i ragazzi. Ciò diviene particolarmente importante se si considera che le competenze sociali acquisite diventano tratti fissi del carattere, “mattoni della struttura della personalità” (Couvelier, 1998), che si sviluppa in comportamenti adeguati o disadattati. Il compito degli insegnanti è quindi quello di intervenire precocemente finché permangono le condizioni per modificare gli atteggiamenti inadeguati. Per migliorare la collaborazione con le famiglie è importante che si spieghi anche ai genitori che i loro figli possono assumere diversi atteggiamenti a seconda degli ambienti in cui si trovano. Questo è utile per prevenire la sorpresa delle famiglie nello scoprire modalità di comportamento differenti a casa e a scuola. Dall’osservazione e dalla formazione nelle competenze sociali gli stessi insegnanti possono imparare a scoprire le proprie modalità relazionali, anche inaspettate. Questo può migliorare la qualità dei rapporti con le persone che li circondano, superiori, colleghi, partner e figli, aumentando la propria soddisfazione personale e professionale.

Bulli adolescenti, la gang dei figli di papà

Per loro è stata tutta una “burla”. Anche quando hanno umiliato un compagno di scuola costringendolo a camminare per la strada con un guinzaglio al collo, dopo averlo ingozzato a forza di alcol. Anche quando lo hanno seviziato con una pigna, riprendendolo con il cellulare e diffondendo istantanee sui social- network. Il loro arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei minori di Milano, gli avrà fatto però perdere il sapore dello scherzo, quando hanno varcato le porte dell’istituto Beccaria di Milano. Protagonisti di questa indicibile vicenda, sono quattro studenti minorenni “bene” di Vigevano, arrestati dai carabinieri al termine di una lunga indagine che, insieme ad un 13enne (quindi non imputabile), li vede protagonisti di bullismo e violenza sessuale, consumati nei vicoli eleganti della provincia pavese. Accanto a loro altri minorenni denunciati per atti di vandalismo sui treni, che a tutto il gruppo sono valsi la nomea della “gang del treno”.

Le indagini dei carabinieri di Vigevano sono state difficili. Nessuna delle vittime, inizialmente, aveva il coraggio di parlare. Due 15enni che ci avevano provato erano stati picchiati. Poi, grazie all’intervento dei genitori, le denunce hanno iniziato ad arrivare e i militari sono riusciti a ricostruire il desolante quadro di violenza, documentato attraverso immagini, filmati e testimonianze. Il ritratto che ne è emerso è quello di un branco, spietato, che si aggirava per la città con l’obiettivo di far valere la propria “forza”. All’alba di ieri i militari hanno suonato ai campanelli delle residenze di professori, commercianti, impiegati e operati. Famiglie per “bene”, sulle cui tavole erano apparecchiati cereali e tazze, poco prima di prendere il treno per andare a lavorare. Lo sgomento e l’incredulità hanno infiammato i volti dei genitori del “branco”, quando hanno ascoltato le accuse: concorso in violenza sessuale, riduzione in schiavitù, pornografia minorile e violenza privata aggravata.

Secondo gli inquirenti infatti, il gruppo aveva preso di mira uno studente di 15 anni, trasformandolo nella preda prediletta di vessazioni e violenze, insieme ad altri episodi meno gravi ai danni di compagni di classe o vicini di casa. Perseguitato per mesi, il giovane è stato oggetto di barbariche incursioni tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017, tutte finite in rete. In un’occasione è stato costretto a bere alcol e costretto a camminare per il paese con un guinzaglio al collo. In un altro caso, dopo aver tentato di allontanarsi dal gruppo, è stato braccato e portato a forza su un ponte. Lì è stato denudato, sollevato a per i piedi a testa in giù sul ponte e seviziato con una pigna. Anche questo episodio è finito in rete, tramite Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook, e altre piattaforme.

«I ragazzi arrestati sono apparsi stupiti – ha spiegato il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Vigevano Rocco Papaleo – secondo loro è tutta una bravata, uno scherzo». Le bravate non sono finite qui. A carico loro e di altri coetanei vi sono diversi episodi di danneggiamento e vandalismo ai danni di alcuni convogli ferroviari. Per lo studente di 13 anni, considerata la pericolosità sociale, è comunque al vaglio degli inquirenti un’eventuale richiesta di una misura di prevenzione.

Situazioni simili, diversi contesti, sullo sfondo il panorama urbano. Qui si muovono le aggregazioni giovanili che i media sono soliti definire sommariamente “bande”.

L’etichetta stigmatizzante riflette poca attenzione e genera panico. Le interpretazioni di questi mondi, invece, da un lato rivelano la costituzione di nuovi spazi pubblici, dall’altro evocano forme di ridefinizione dei rapporti tra ragazzi e delineano in modo collettivo una condizione di vulnerabilità condivisa e spesso di marginalità.

Una ricercatrice universitaria, un sociologo, uno scrittore e tre esperienze di chi ogni giorno è a fianco ai ragazzi, per tentare di raccontare vite spesso costrette tra confini, paure e soprattutto depotenzializzate dal poco ascolto.

Disagio giovanile

Una tematica che poteva definire qualcosa negli anni ’70 e forse ’80, oggi rischia di indicare un modo di dire, uno slogan, utile per il mondo adulto e le ansie con cui deve fare i conti, o per fare titoli sui quotidiani. Chi è definibile oggi come giovane, e a quale disagio ci si riferisce? Ormai, da diversi anni, nelle ricerche vengono considerati giovani coloro che si collocano tra i 14 e i 34 anni, e alcune si spingono sino ai 39 anni. Oltre venti anni della vita di un italiano sono vissuti come anni della giovinezza. Ma cosa condividono? Condividono certamente un disagio che presenta motivazioni, vissuti e soluzioni molto diverse. Insomma, non è più il caso di parlare (e scrivere), di giovani in generale, e tanto meno di disagio giovanile in genere.

Negli anni ’80 un indicatore molto gettonato di disagio giovanile era il consumo di droghe: oggi vediamo assumere cocaina da adulti di ambo i generi e senza distinzione di condizione e di ceto. Eppure, la droga sembra riguardare solo i ragazzi e le ragazze. Stessa sorte assume il tema della violenza: i giovani vengono indicati come i veri protagonisti della violenza urbana. A guardare i casi reali, troppo spesso le persone più giovani (e i bambini) sono, al contrario, le vittime della violenza: quella fisica ed omicida, prima di tutto in famiglia, ma anche quella contenuta nelle parole. Atteggiamenti e comportamenti razzisti traversano diverse realtà giovanili, ma tali comportamenti vengono di solito appresi dagli adulti e trovano giustificazioni nelle parole degli adulti, a volte dalle parole della politica.

I giovani e la città

II XXI secolo sarà l’era delle città (80% dei cittadini europei vivono in città). La città auspicabile è quella in grado di valorizzare, e non mortificare, le culture, gli stili di vita, le diverse nazionalità ed identità giovanili. Per fare ciò, è necessario adottare le tre chiavi che Richard Florida indica, ovvero le 3T – tecnologia, talento, tolleranza – che connotano come altrettanti fattori distintivi le città più dinamiche e attrattive. Vale la pena di sottolineare l’importanza della terza T (tolleranza), visto l’accanimento degli amministratori verso alcune culture giovanili (hip hop, writers, ravers) criminalizzate nelle strade e — contemporaneamente — esposte nelle gallerie. Riconoscere la presenza e il ruolo delle culture giovanili significa, prima di tutto, tornare a tutelare quegli spazi pubblici dove, di norma, esse si esprimono, sottraendole alla progressiva privatizzazione: «Da quando le cose vanno per conto loro, in modo incontrollabile, sentiamo che sta aumentando il pericolo che lo spazio pubblico si riduca (…) allo spazio inutilizzabile

che è rimasto fra le tasche di spazio privato». Osservando molte piazze delle nostre città, il cui perimetro è completamente destinato ad un uso privato, come non osservare con occhi diversi i gruppi di giovani che non si vogliono ridurre ad abitarne le ultime tasche residue?

Per dirla con Marc Augé: «Oggi l’utopia è incarnata dalla città. Non abbiamo altri luoghi per realizzare la nostra utopia. E se non la realizziamo, tutto è destinato a esplodere. Agiamo subito, dunque, e interessiamoci da vicino alla città: essa è il luogo in cui si concentrano le paure ma anche le speranze delle prossime generazioni».

Al contrario, a leggere le cronache, sembra che la vivibilità di molte piazze romane dipenda dalla presenza di rumorose, moleste presenze giovanili, spesso in conflitto tra loro: emo contro truzzi a Piazza del Popolo, movida fuori controllo a Trastevere, ecc. Ma qual è il posto destinato alle diverse aggregazioni giovanili? Quale piazza può essere abitata senza necessariamente consumare?

La violenza è nella società, prima che nelle gang

«Ci siamo interessati a questa problematica come università affrontando una ricerca che si focalizzava su un gruppo particolare di ragazzi, le cosiddette “baby gang”, cioè le aggregazioni dei giovani latino-americani immigrati in Italia. La situazione di partenza era fortemente legata all’immagine di criminalizzazione dei media rispetto a questo fenomeno. Qualunque fatto in qualche modo riconducibile a dei giovani latino-americani veniva automaticamente definito come frutto di baby gang con descrizioni basate su immagini fortemente stereotipate.

Era sufficiente essere un adolescente latino-americano con un certo stile o abbigliamento per essere etichettato come appartenente a una banda» ci dice Francesca Lagomarsino, Ricercatrice al Dipartimento Scienze Antropologiche Università di Genova.

Il termine gang, baby gang, nell’immaginario collettivo rimanda a una visione fortemente negativa, a film statunitensi, a un contesto diverso dal nostro, in cui anche il grado di violenza, si suppone sia molto elevato.

Possiamo tentare di definire il termine “baby gang”?

«Questi gruppi, che sono fondamentalmente i Nietas e i Latin King, sono sparsi sul territorio. Ce ne sono soprattutto a Genova, Milano e Perugia, con delle specificità. L’accento che veniva maggiormente sottolineato, in questa visione stereotipata da parte dell’informazione era il fine degli atti delittivi, come se queste fossero le finalità del loro stare insieme.

In realtà, abbiamo visto come questi atti fossero assolutamente marginali e non legati al fatto di far parte del gruppo. Questo ovviamente cambia completamente l’immagine sociale, e soprattutto la percezione di paura e di timore. L’idea iniziale era di decostruire lo stereotipo, e poi dargli voce. Tutte le descrizioni, infatti, erano sempre fatte tramite la polizia, come fonte principale, oppure educatori, insegnanti. Noi invece pensavamo che questi ragazzi avessero sicuramente qualcosa da dire».

Quindi dargli voce disinnesca l’allarmismo?

«È uscita fuori in modo molto chiaro l’idea che sembrava fossero chissà quali criminali, quando di criminale non c’era proprio niente. Il problema è che i media non sono stati molto recettivi su questo: ragionano per categorie interpretative. Dal punto di vista, invece, di un micro-lavoro quotidiano, non solo nel quartiere, nelle associazioni, credo sia servito molto. Soprattutto perché i ragazzi si sono presentati come degli interlocutori credibili. Sono state realizzate, ad esempio, attività di prevenzione sull’abuso delle sostanze, sulla sessualità, e loro erano gli interlocutori privilegiati che andavano a parlare con gli educatori, con l’assessore per i finanziamenti, e che facevano da tramite con i loro pari».

Quali le problematiche legate alle dinamiche aggregative dei ragazzi?

«Tendenzialmente il bisogno primario, indipendentemente dalla classe sociale e dalla provenienza etnica. È sicuramente quello di aggregarsi in gruppi di pari. Si condividono le cose, che sia la passione sportiva, piuttosto che un interesse, e questo è trasversale a tutte le classi sociali.

Per cui una cosa che mi ha colpito è che alla fine le dinamiche di questi ragazzi non erano molto diverse da quelle dei coetanei. Su questo si innestano invece delle dinamiche più strutturali legate alle condizioni di vita, come la questione dei documenti, la precarietà del soggiorno, la disputa del lavoro che però è assolutamente condivisibile anche con ragazzi italiani. Per il problema della violenza è emerso abbastanza chiaramente che esso riguarda, e in forte misura, tutta la società, solo che si manifesta in modo diverso. Il problema è come questa viene percepita. La violenza di questi ragazzi è identificata come qualcosa di intrinseco, per età, classe sociale bassa, o perché sono stranieri, come se fossero ideologicamente violenti, pericolosi e niente fosse imputabile al contesto sociale in cui vivono.

Il dubbio-timore che adolescenti e giovani adulti, siano soggetti un po’ sul confine è sempre in agguato, e lo è ancor più per alcuni, in particolare se sono stranieri. L’unione di problematiche tende a costruire un’immagine negativa. Poi la “violenza” del politico che ruba dei miliardi passa quasi come normalità. La violenza del ragazzino che spacca una bottiglia in testa a un altro invece come qualcosa di inaccettabile, inconcepibile, animale».

Si può parlare di baby gang in Italia, alla luce di tutto questo?

«Con l’immaginario da film americano che possiamo avere noi: il contesto è assolutamente diverso. È vero, che, soprattutto per gli stranieri, ma non solo, c’è un grosso problema a livello di investimenti in attività sociali, rivolte ai giovani, che non siano a pagamento. Perché in realtà ce ne sono, ma spesso si rivolgono ad un target molto specifico e bisognoso di un particolare intervento sociale. E tutte le attività ricreative finiscono per essere o a pagamento, o legate al consumo, e questo è un grosso limite».

PREMESSA Nella realtà italiana il disagio socio-relazionale, in età evolutiva, sta assumendo una rilevanza qualitativamente e quantitativamente significativa, manifestandosi sia a scuola che al di fuori del contesto scolastico. Di fronte a queste problematiche sempre più complesse, la scuola, in questi ultimi anni, sta rivalutando il suo ruolo educativo e formativo della persona nel suo complesso, cercando di dotare ogni alunno non solo di strumenti culturali ma anche di un bagaglio di competenze relazionali. Tali competenze sono più che mai necessarie in quanto i giovani di oggi dovranno domani non solo saper svolgere un lavoro, ma sapersi inserire in un gruppo ed adattarsi a situazioni sempre nuove, sapendo vivere e relazionarsi in modo positivo in una futura realtà lavorativa e più in generale nella società (4). QUALCHE DATO Dall’ottavo “Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” si evince che su un campione rappresentativo di 1680 bambini e 1950 adolescenti di 52 scuole italiane di ogni ordine e grado, il 25,2% degli alunni dichiara di subire brutti scherzi dai coetanei; il 27,5% afferma di subire provocazioni e prese in giro reiterate nel tempo, mentre il 23,2% viene offeso ripetutamente e senza motivo. Si presentano, inoltre, situazioni di maggiore gravità: l’11,5% dei ragazzi dichiara, ad esempio, di essere stato minacciato da coetanei o ragazzi più grandi, il 10,9% di aver subito furti dai compagni, mentre il 7,5% sostiene di essere stato vittima di percosse ad opera di coetanei (3). Il fenomeno, secondo il Rapporto, interessa più i maschi delle femmine, nonostante il bullismo al femminile si stia diffondendo sempre di più. Uno studio condotto nel 2002 dalla Regione Lombardia ha rilevato che, su un campione di 10.513 studenti (5426 maschi e 5087 femmine), dei quali 4.406 delle scuole elementari e 6.107 delle medie, il 64% degli alunni delle scuole elementari e il 50% di quelli delle scuole medie hanno avuto a che fare, come vittime o come aggressori, con il fenomeno del bullismo”. Secondo i ricercatori lombardi i “bulli hanno maggiori probabilità di una carriera deviante che li porterà in molti casi ad avere problemi con le droghe e la giustizia prima dei 24 anni” (Quotidiano on line di informazione, documentazione e ricerca socio-sanitaria, 2 ottobre 2007).

IL BULLISMO TRA DIFFICOLTÀ DEL SINGOLO E RINFORZO SOCIALE Il bullismo non è un fenomeno riconducibile alla sola condotta dei singoli, ma riguarda l’insieme dei pari. È facilitato in contesti ove esista una tacita accettazione o sottovalutazione del fenomeno. Nel bullismo si identificano diversi ruoli significativi. Oltre alla vittima e al bullo ci sono i sostenitori del bullo, coloro che difendono la vittima e gli spettatori che sembrano distanziarsi dal gioco perverso che si esplicita sotto i loro occhi. Le dinamiche relazionali distorte rafforzano i comportamenti disfunzionali dei diversi attori. Il bullo subisce una pressione dal gruppo: deve proteggere l’immagine da duro che si è costruita. La vittima umiliata, spaventata e insicura si vergogna di chiedere aiuto, finché la sofferenza e l’isolamento possono esitare in azioni distruttive. Alla base dei comportamenti aggressivi si riscontra soprattutto l’atteggiamento anaffettivo (mancanza di calore) delle persone che precocemente si sono prese cura del bambino, rinforzato da comportamenti che possono essere indifferentemente troppo permissivi o punitivi. Al contrario non si è dimostrata significativa l’appartenenza ad una particolare classe sociale. La recente ricerca connessa alla prevenzione dei rischi inerenti lo sviluppo dei comportamenti anti-sociali tra i giovani, ha identificato nel continuum caratterizzato dai due poli aggressività- prosocialità, la modalità attraverso cui si esprime il comportamento sociale di un individuo. L’azione educativa della scuola, nel promuovere comportamenti antitetici al bullismo, ovvero prosociali, favorisce non solo il successo scolastico ma promuove anche lo sviluppo dell’autostima, della socialità. Per favorire ciò gli insegnanti devono mirare a rafforzare alcune abilità individuali e interpersonali, quali la capacità di riconoscere le proprie emozioni, l’empatia, il problem solving e l’autoefficacia personale. Sono dunque chiamati a ricoprire il ruolo di facilitatori delle dinamiche relazionali di gruppo, integrando la funzione formativa ed educativa ad attività che incoraggino atteggiamenti collaborativi e cooperativi, al fine di creare un clima che favorisca l’apprendimento ed il benessere psicofisico degli alunni. Per fronteggiare il fenomeno non va comunque persa di vista la funzione rieducativa, e non punitiva, dell’istituzione scolastica, sottolineata anche al livello ministeriale attraverso le linee di indirizzo generali per la prevenzione e la lotta al bullismo del 2007.