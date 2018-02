Alessandria, donna 71enne con i polsi legati: morta durante soccorsi

Una signora anziana di 71 anni è stata rinvenuta in casa con i polsi legati e semicosciente, deceduta durante il soccorso del 118. È successo ieri pomeriggio in località Peesimo una frazione di Arquata Scrivia, nell’alessandrino. Attuale anziana donna Iginia Fabbri e a chiamare immediatamente forze dell’ordine è stato il figlio.

L’uomo immediatamente interrogato dai carabinieri dice di aver trovato la madre con il accecate polsi, sdraiata sul letto di casa. Dalle prime analisi sembra che la donna sarebbe morta per ipotermia, prevede la conferma bisogna aspettare l’autopsia che darà più informazioni su quanto accaduto. I carabinieri del reparto operativo nucleo investigativo di nomi liguri e Arquata stanno indagando sulla vicenda.

In corso le indagini – Si stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a far luce sul mistero della morte della settantunenne. I carabinieri indagano a 360 gradi sulla vicenda ma una delle prime ipotesi sarebbe quella della rapina: la pensionata potrebbe essere stata immobilizzata da qualcuno entrato in casa sua. Da quanto perso però la donna non era residente in quell’abitazione in cui non c’erano oggetti di valori, ma mobilio di scarso pregio e oggetti di vario tipo accatastati in modo abbastanza disordinato. La morte, secondo quanto riferiscono i carabinieri, potrebbe quindi essere “conseguenza di un altro reato”.

L’investigazione

L’investigazione è la ricerca meticolosa di elementi utili all’accertamento della verità. Costituisce quindi il percorso necessario per giungere ad una risposta attendibile all’interrogativo posto, per realizzare una corretta ricostruzione storica, per trovare riscontri ad un sospetto o verificarne l’infondatezza. Il bravo investigatore è quello che si accosta con umiltà e curiosità al teatro operativo e raccogliere accuratamente e pazientemente ogni possibile dato, consapevole di non essere in grado, in quel momento, di riconoscere ciò che gli servirà e di separarlo dal superfluo. Il grande investigatore dubita il dubbio costituisce il motore della sua ricerca. Ecco un primo punto su cui fermare l’attenzione: l’istinto. L’ istinto fornisce un formidabile supporto all’ investigazione. pur non sottovalutando, perciò, la prima impressione, le armi vincenti dell’investigatore sono soprattutto l’analisi scrupolosa delle informazioni acquisite e la capacità di sviluppare, ogni volta, un processo logico e razionale sottoponendolo a rigorosi controlli.

Ogni processo logico, infatti, può considerarsi corretto se verificabile e quindi modificabile, perché solo attraverso un percorso di progressiva autocorrezione l’investigatore può gradualmente avvicinarsi alla verità. Altro rischio per l’investigatore viene dai pregiudizi. Il comportamento di ciascuno di noi subisce l’influenza del pregiudizio, il cui uso, frequentemente non intenzionale, costituisce soltanto un modo per semplificare la personale visione del mondo. Tuttavia, quando lo stesso pregiudizio impedisce di riconoscere le differenze individuali in una classe di persone, allora diventa inadeguato potenzialmente pericoloso. La stessa intuizione investigativa presenta seri margini di insidia quando non è immediatamente integrata e supportata da un adeguato processo logico. alla verità ci accompagnano soltanto umiltà, equilibrio e capacità di raccolta, di elaborazione, di severa analisi dei dati. Partiamo con il ribadire la necessità di contenere il più possibile istinti e intuizioni, dando invece spazio ad un processo logico severo e rigoroso.

Secondo la logica razionale i modi classici del ragionamento sono il tipo induttivo è il tipo deduttivo. L’induzione è quel tipo di ragionamento che, partendo dall’esperienza, evidenza ciò che è vero per alcuni casi e lo estende statisticamente a tutti i casi. Il processo induttivo non porterà mai alla certezza, ma aumenterà statisticamente il suo valore di verità man mano che conferme arriveranno da ulteriori esperienze. la deduzione è il procedimento opposto. Parte, cioè, da una premessa già totale e ne ricava conclusioni. È evidente che la deduzione funzionerebbe nell’ investigazione solo se chi svolge un’indagine avesse, nella premessa, una totalità dispiegata di casi, ma ciò non accade mai e dovrà soccorrere allora il ragionamento induttivo. Senonché anche l’induzione non funzionerebbe se presa da sola, perché ha bisogno, a monte, di una serie di ipotesi plausibili; una serie di possibilità da sottoporre a verifica; solo dopo l’investigazione potrà ricorrere all’induzione, una volta che sarà stato stabilito il campo di probabilità entro le quali è ragionevole aspettarsi che si trovi la causa del fenomeno indagato. È quindi l’intelligenza umana che dovrà stabilire che cosa è plausibile, che cos’è ragionevole, che cos’è probabile e ci riuscirà con un ragionamento che Pierce definisce Abduttivo. Se l’induzione costituisce la verifica della ricerca investigativa l’abduzione ne rappresenta le fondamenta.

Essa è la capacità di avanzare ipotesi plausibili, istanze probabili. Presuppone uno stato di cose antecedente non osservabile che spiega uno stato di cose presente osservabile. Le conclusioni cui si perviene non sono definitive e aprono la strada a nuove ricerche e a nuove conclusioni secondo il modello di approssimazione progressiva alla verità che caratterizza la ricerca investigativa di investigazione. L’investigatore quindi è chiamato soprattutto ragionare e poi, naturalmente, ad avviare tempestivamente le azioni conseguenti. Quali sono queste azioni?

Alcune “mosse” sono codificate e vincolate a specifiche procedure (ad esempio l’intercettazione telefonica); altre sono “a schema libero” (il pedinamento o l’osservazione); altre ancora, pur non avendo il preciso riferimento normativo dei cosiddetti atti tipici della polizia giudiziaria, hanno comunque bisogno dell’autorizzazione del magistrato(è il caso dell’esame dei tabulati contengono i dati del traffico telefonico). Le prime sono naturalmente un numero determinato; tutte le altre sono quante riuscirà a produrne la creatività di chi indaga. Di fondamentale importanza si rivelerà per l’investigatore la scelta dei tempi per ciascuna.

Non esiste, di massima, un’iniziativa migliore di un’altra, esiste invece l’esigenza di operare nel complessivo disegno investigativo un’intelligente scelta della mossa di volta in volta ritenuta più opportuna. La scelta terrà conto di vari fattori: della necessità, o meno, dell’investigatore di operare all’insaputa del soggetto; delle condizioni ambientali eccetera… Per prima cosa la scelta dovrà essere coerente con il corso investigativo che è stato intrapreso e con l’obiettivo cui tende l’ipotesi di lavoro che si vuol verificare. È un lavoro di pazienza; l’investigatore deve attentamente e diligentemente scegliere quali azioni svolgere e in quale sequenza.

Molta pazienza ed altrettanta determinazione verso l’obiettivo. L’investigazione richiede fermezza e dedizione assoluta. L’investigatore deve approfondire con cura la parte dell’ordinamento giuridico che più direttamente riguarda l’indagine. Dovrà operare, infine, nella più assoluta trasparenza; guidato da un unico faro: l’amore per la verità che è sempre una sola e non trattabile. L’investigazione può avere anche finalità soltanto preventive ed essere condotto fuori dal processo penale. Scopo dell’ investigazione preventiva è la conoscenza delle abitudini, del tenore di vita, delle relazioni interpersonali, dei comportamenti di una persona o delle dinamiche, delle caratteristiche, della forza, dei punti di vulnerabilità di un fenomeno criminale. L’indagine preventiva ha obiettivi ambiziosi concreti: rilevare l’attualità della pericolosità di un soggetto o di un gruppo significa poter dare adeguata priorità agli interventi che possono scongiurare fatti criminali. La capacità di agire in prevenzione riduce la necessità di riparare al danno agendo in repressione.

La principale risposta in termini sanzionatori alla pericolosità sociale è costituita dalle misure di prevenzione che rappresentano anche uno dei più significativi e misurabili frutti dell’ investigazione preventiva. Anche se la condotta del soggetto non dà luogo ad alcun rilievo penale, le indagini possono consentire di formulare un giudizio probabilistico sulla sua capacità di delinquere o comunque di costituire un elemento di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’investigatore procede all’attento esame delle informazioni che emergono dagli atti di ufficio sulla personalità e sui comportamenti di un soggetto, integrato da accertamenti sul campo dai quali può emergere una valutazione di attualità della pericolosità del soggetto. Avvia, allora, le procedure per proporre l’adozione da parte dell’autorità amministrativo giudiziaria di una delle misure previste dalla legge ritenuta adeguata al livello di pericolosità accertato.

Altro interessante campo di investigazione preventiva e l’attività di intelligence sulla criminalità organizzata, affidata agli investigatori che operano all’interno di organismi specializzati oltre che ai servizi di informazione. Ma un terreno sul quale oggi la prevenzione misura tutta la sua efficacia è quello della lotta al terrorismo internazionale di matrice religiosa. La base di ogni investigazione è costituita da informazioni con natura, provenienza e grado di attendibilità diversificati. L’investigazione, d’altronde, altro non è che la ricostruzione di comportamenti umani e gli stessi comportamenti originano informazioni le quali ne esplicitano i contenuti. Tuttavia, un insieme indifferenziato di informazioni complica le investigazioni. Dunque, è auspicabile analizzare non un’acritica raccolta di dati, ma una ponderata sistematizzazione degli stessi. È indubbio che lo sviluppo della tecnologia abbia semplificato il lavoro di catalogazione e, conseguentemente, di recupero delle informazioni, ma questa facilità spesso induce a ritenere che nella sola acquisizione del maggior numero di dati risieda automaticamente la risoluzione del caso proposto. In alcune circostanze, una generica ed indiscriminata acquisizione di dati può dissimulare l’incapacità di meglio indirizzare le indagini. Deve esistere, dunque, una sapienza investigativa che li governa e li indirizza. I dati, quindi, devono essere analizzati, contestualizzati, vagliati ed interpretati per arrivare ad un’attenta e corretta comprensione, organizzazione e valutazione globale. Alla base dell’informazione sta, quindi: – la notizia, cioè il fatto;

– l’informazione: astrazione del fatto notizia che implica una prima serie di valutazioni in termini di attendibilità nell’alveo spazio-temporale, di credibilità in relazione alla fonte matrice, di probabilità e verosimiglianza parametrate al reale e di possibilità di conferma che, se positivo, ne aumenta la valenza; – la fonte: il canale informativo produttore che, seguendo una consolidata terminologia schematica anglosassone adattata alla specificità dell’attività di polizia può essere di natura: o umana (HUMINT) teste, persona informata sui fatti, ovvero informatore; o mediatica (OSINT) notizie tratte dalla stampa, dalla pubblicistica, dei telegiornali, dai documentari, da Internet o da tutti i media in genere; o tecnologica (ELINT – elettronica; IMINT – fotografica; TECHINT – cibernetico informatica; SIGINT – monitoraggio di canali di comunicazione, intercettazioni telefoniche e/o ambientali) previo provvedimento autorizzato dalla magistratura. L’attività della raccolta di tutte le informazioni disponibili e attività di intelligence. È sempre indispensabile comunque l’ausilio del buon senso.