Alfie Evans, bloccato lo spegnimento dei macchinari: l’Italia concede la cittadinanza al piccolo

E’ praticamente appesa ad un filo la sorte di Alfie Evans il piccolo affetto da una patologia neurologica degenerativa sconosciuta. L’allarme era scattato in seguito all’annuncio del padre Tom riguardante l’imminente avvio delle procedure di distacco dei macchinari per l’assistenza vitale al bambino e da lì è partita una vera e propria mobilitazione. “I ministri degli Esteri Angelino Alfano e dell’Interno Marco Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie. In tale modo il governo italiano auspica che l’essere cittadino italiano permetta, al bambino, l’immediato trasferimento in Italia”, è questo quanto reso noto dalla Farnesina.

Nella giornata di ieri, le procedure per il distacco del respiratore sono state sospese e l’anticipazione è arrivata direttamente da un noto quotidiano nazionale, secondo cui i genitori sarebbero riusciti ad ottenere un ulteriore dilazione per chiarire l’aspetto formale della sentenza. La sospensione era stata decisa dall’ospedale di Liverpool fino alle ore 16:30, ovvero le nostre 17:30 italiane e ciò quello che avrebbe riferito il padre del bambino ad alcuni media. I medici dell’Alder Hey Hospital a Liverpool nella giornata di ieri avrebbero dovuto cominciare la procedura per staccare le macchine che tengono in vita il bambino, ma come già abbiamo anticipato, hanno sospeso questa procedura e per qualche ragione che al momento non è chiara, l’Ospedale non ha rispettato la tabella di marcia.

Come detto, la notizia della sospensione del procedimento è stata data da un amministratore della pagina Facebook dell’Alfie’s Army il quale ha riferito che l’avvocato della famiglia è riuscito ad ottenere che l’esecuzione sia temporaneamente sospesa. Contemporaneamente dall’Italia è arrivata la notizia secondo la quale il governo aveva concesso la cittadinanza, il piccolo ottenendo così la possibilità di un trasferimento in Italia. “In Italia, con il biotestamento, abbiamo una legge esplicita sul fine vita e, per quanto riguarda i minori, i titolari del diritto di scelta sono i genitori. È evidente che con l’acquisizione della cittadinanza italiana si applicherà la legge italiana, quindi saranno i genitori a decidere”, ha dichiarato Maria Pia Garavaglia, vice presidente del Comitato Nazionale di Bioetica in merito al caso del piccolo Alfie.

Il piccolo britannico di 23 mesi è ricoverato a Liverpool in stato semivegetativo non in coma per cui manca una diagnosi esatta della malattia al centro di una battaglia legale tra i genitori ed i medici. “Ho parlato con i genitori, ho portato loro la vicinanza di Papa Francesco, ma anche dei tanti genitori che si trovano nella loro situazione”. Lo ha detto all’ANSA il Presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc che ha appena lasciato l’ospedale di Liverpool, dove è ricoverato il piccolo Alfie Evans. “I genitori non si rassegnano, stanno facendo di tutto per rallentare l’inizio della procedura ma non si può più far nulla”, aggiunge Enoc.

È successo tutto in un giorno. Un 23 di aprile in cui il destino ha scritto e poi cancellato il finale della storia di Alfie, 23 mesi e una malattia neurodegenerativa dal nome sconosciuto. Prima la morte che arriva con una sentenza dei giudici europei. I medici dell’ospedale pediatrico di Liverpool si preparano a staccare il respiratore, eseguono fedelmente quanto deciso dalla legge.

L’ora della fine è fissata alle 14 in punto. Anche per i giudici di Strasburgo, come per i colleghi britannici di ogni ordine e grado, mantenere in vita Al- fie è un “accanimento terapeutico”. Per mamma Kate e papà Tom questa sentenza è un’esecuzione, è l’omicidio del loro bimbo. E mai si sono chinati sulla culletta di Alfie per l’ultimo bacio, mai hanno pensato di salutarlo e lasciarlo andare via per volere dei giudici. Non hanno piegato la testa, ingoiato le lacrime e chiuso il cuore nell’accettazione rassegnata di una decisione presa da chi non ha mai sentito il respiro caldo di Alfie né ha accarezzato le sue guance paffute.

LEGGE CIECA

Applicando la legge scritta sui codici si è deciso che l’esistenza del loro bimbo è “futile”, ma per loro quel piccolo che respira grazie a una macchina e dorme beato nella cul- letta, mostra segni di miglioramento che i giudici non possono cogliere perché non lo hanno mai visto in tutti questi mesi: hanno studiato le sue cartelle cliniche, hanno approfondito le diagnosi dei professori che lo curano, lo hanno visto nelle immagini trasmesse dalla tv, ma non hanno mai sentito il cuore che batte come la sua mamma e il suo papà fanno ogni giorno da quasi due anni.

Con Kate e Tom c’erano milioni di persone in tutto il mondo a pregare, scrivere appelli sui social, protestare. In molti si sono presentati sotto l’ospedale di Liverpool per opporsi fisicamente al distacco delle macchine.

I genitori si appigliano a tutto. Ci provano. Osano. Chiedono mezz’ora di tempo in più. I medici accettano: a loro trenta minuti non cambiano nulla, ma per questi genitori sgualciti dalle notti insonni e da un dolore troppo grande per i loro vent’anni, sono tutto. Spostano in avanti l’ora della fine. Trenta minuti che si riempiono di pensieri, di lacrime e di speranze. Mentre fuori dalla stanza i dottori si affannano a preparare il giusto dosaggio di ansiolitici e analgesici da somministrare al piccolo dopo che avranno staccato la cannula.

Tom e Kate vorrebbero cristallizzare questi minuti che separano la vita dalla morte. Ma l’orologio non è sintonizzato coi loro cuori, le lancette corrono veloci e tutto sembra finito. Ecco che questa volta è proprio un cavillo a ritardare la morte di Alfie. La concessione di mezz’ora di tempo equivale una violazione del protocollo. «L’ospedale non ha rispettato l’ordine del piano da estubare. Ora sono ufficialmente in violazione e devono tornare davanti al giudice», spiega il legale della famiglia. Altro tempo rubato alla morte. La procedura viene sospesa. Nel frattempo, da un’Italia ancora senza governo, arriva la notizia che il ministro degli Esteri Angelino Alfano e quello dell’Interno Marco Minniti – su richiesta della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie.

La speranza è che il bimbo sia trasferito al più presto al Bambin Gesù di Romaper sottoporlo almeno alle cure palliative e tenerlo in vita. E ieri nella sala d’attesa dell’ospedale di Liverpool c’era proprio la presidente del Bambin Gesù, Mariella Enoc: «Sono stata con i genitori di Alfie perché i medici non mi hanno ricevuta. Sono andata a Liverpool per portare la vicinanza del Papa, la mia solidarietà e quella di tante mamme, ma anche per vedere se era possibile aprire un dialogo». Il papà di Alfie stremato da questa giornata che lo ha portato a vedere l’abisso e poi la speranza di nuovi giorni per suo figlio, ha detto: «Aspettiamo che il ministro italiano chiami Boris Johnson. Alfie appartiene all’Italia».

LE PRESSIONI

L’ambasciata italiana a Londra ha immediatamente cercato di convincere l’ospedale di Liverpool ma fino a ieri sera non era stata presa nessuna decisione. C’è una sentenza esecutiva della più alta istanza giudiziaria inglese che rende tutto complicato. «Amo Alfie e amo Kate», ripete Tom.

Kate non ha più lacrime da versare, né parole da dire. Se ne sta immobile davanti alla culla del suo Alfie che doveva morire alle 14 del 23 aprile a Liverpool. Sogna di salire su un volo che porti Alfie a Roma. Perché il suo cuore batte ancora anche se è attaccato alle macchine. Perché per lei quel “bum-bum” è la musica della vita.