Alimentazione, un’ abbondante colazione contribuisce a dimagrire

Come ogni altro essere vivente, anche l’uomo ha bisogno di nutrirsi, cioè di introdurre con l’alimentazione le sostanze indispensabili per la vita e il funzionamento dell’organismo. L’uomo però, a differenza di quanto succede per le altre specie animali, non mangia soltanto per nutrirsi, ma anche per soddisfare il gusto, per comunicare, per stare bene con gli altri. È una bella cosa provare piacere nel mangiare, l’importante però è riuscire ad accordare il gusto per il cibo con quello del benessere fisico, seguendo un’alimentazione che incontri il più possibile i nostri gusti dando all’organismo tutto ciò che gli serve per crescere e mantenersi sano. Il cibo ci dà energia Il nostro organismo è costantemente in attività, giorno e notte, persino mentre stiamo riposando. La respirazione, il battito del cuore, il lavoro dell’intestino e di altri organi vitali, non conoscono soste e avvengono indipendentemente dalla nostra volontà. Questa attività continua richiede un consumo di energia, così come occorre energia per muoverci, studiare, fare sport, lavorare… Anche la necessità di mantenere costante la temperatura corporea comporta un lavoro per l’organismo e quindi un dispendio energetico. È evidente dunque che una prima necessità dell’uomo è quella di avere a disposizione energia e una prima funzione fondamentale degli alimenti è proprio quella di fornirci tutta l’energia che ci necessita.

Uno scambio continuo L’organismo umano si trova in condizione di continuo e reciproco scambio energetico con il mondo. L’energia è fondamentale per tutte le funzioni vitali dell’uomo. La sua unità di misura è la caloria (cal), una quantità molto piccola, per cui per indicare l’energia fornita dagli alimenti si preferisce usare la chilocaloria (kcal), che corrisponde a 1000 cal. Sulle etichette trovi anche l’indicazione in un’altra unità di misura, il kjoule: è l’unità di misura del sistema internazionale, ma nella pratica il riferimento al quale si è rimasti abituati è la kcal. Quanta energia ci serve? Ogni giorno con il cibo dobbiamo introdurre una quantità di energia sufficiente a coprire quella che spendiamo. Questa è data dalla somma di due componenti: il fabbisogno energetico di base (metabolismo basale), e il fabbisogno energetico di attività. Il fabbisogno energetico di base È quell’energia che ci serve semplicemente per mantenere vivo l’organismo. Anche quando siamo a riposo, occorre energia perché avvengano tutte le reazioni chimiche nelle cellule e per il lavoro degli organi interni, come il cuore, i polmoni, i reni e il fegato, che funzionano indipendentemente dalla nostra volontà. Il bisogno energetico di base, detto anche “metabolismo basale”, è responsabile del 60- 70% dell’energia consumata e varia da persona a persona, non solo in funzione del peso e dell’altezza, ma anche di altri fattori fra cui l’età, il sesso, la razza, il clima in cui si vive.

La prima colazione è universalmente considerata come uno dei pasti fondamentali della giornata, se non il più importante. E non solamente, come comunemente si pensa, per il bambino ma anche per l’adulto. L’importanza che le viene attribuita dagli organi di salute pubblica e dalle società scientifiche, che si traduce in varie iniziative di educazione alimentare e documenti di consenso, non coincide tuttavia con quella percepita dalla popolazione, che molto spesso la ritiene un pasto superfluo, una perdita di tempo, se non addirittura un’insidia in quanto ulteriore occasione di assunzione di calorie. Nonostante i ritmi della vita moderna ci sottraggano sempre più tempo, la prima colazione non è un pasto inutile o pericoloso, anzi, per un adeguato equilibrio nutrizionale e addirittura per la prevenzione di alcune patologie croniche è invece necessario dedicare un po’ del proprio tempo nel prepararla oltre che nel consumarla. Un po’ di tempo serve, magari insieme a tutta la famiglia, perché non basta farla, è necessario farla per bene.

Chi abitualmente consuma la prima colazione adeguata infatti avrà maggiori probabilità di assumere nutrienti importanti per la salute, tra i quali fibra, carboidrati totali, minerali importanti come il calcio, vitamine ecc. mentre avrà un’assunzione inferiore di grassi e colesterolo. Il miglioramento dello stato di nutrizione non è però, se pure estremamente importante, l’unico effetto di una prima colazione ben fatta: il miglioramento delle performance cognitive, della capacità di concentrazione, di memoria e di apprendimento sono altri effetti importanti, soprattutto nel bambino, ma apprezzabili anche nell’adulto. La colazione costituisce infatti il primo rifornimento della giornata dopo una notte di digiuno (6-8 ore per gli adulti, 8-10 per i bambini) e saltare la prima colazione, o farla in maniera inadeguata, significherà quindi affrontare le prime ore della mattinata in riserva, in carenza energetica.

Ovviamente, oltre alla soddisfazione del fabbisogno energetico anche la qualità della colazione ha un ruolo importante poiché pasti con indice e carico glicemico più basso hanno un effetto migliore sulle performance cognitive , sulla sazietà e conseguentemente sull’appetito al pasto successivo. Ecco che si profila un altro importante ruolo della prima colazione: è il pasto che condiziona il corretto alternarsi fame/sazietà dell’intera giornata. Ecco quindi che saltare la prima colazione, o farla male, significa anche arrivare all’ora della merenda o del pasto successivo con un appetito esagerato. C’è quindi bisogno che un’adeguata quota di energia derivi da fonti ad assorbimento medio e rapido, come i carboidrati, il cui sapore dolce e gradevole aiuterà a superare quella tipica svogliatezza di molti bambini nei confronti di una colazione monotona, oltre che a coprire i fabbisogni. Un’energia ad assorbimento più lento sarà invece necessaria per regolare la sazietà fino al pasto successivo. Grassi e proteine collaborano sia nella gradevolezza del pasto che nel dare sazietà e prolungarla nel tempo. Non è un caso infatti che saltare la colazione o farla in modo inadeguato può condurre a sovrappeso, obesità e malattie metaboliche.

Una prima colazione energeticamente sufficiente deve fornire il 15-20% ma anche di più delle calorie complessive della giornata, vale a dire che per un fabbisogno medio di 2000 kcal deve essere almeno pari a 400 kcal. Molto spesso si ritiene che con un caffè e un biscotto abbiamo soddisfatto le nostre esigenze caloriche ma basta osservare, nella quale sono riportati 8 differenti tipi di colazione tra le più comuni, ci si rende conto che non è affatto facile raggiungere le 400 kcal e che c’è ampio spazio per una serie di scelte. La colazione tipica del bar, come si può infatti vedere, è nettamente al di sotto delle 400 kcal. Può quindi essere considerata un rinforzo di una prima colazione velocemente consumata a casa, oppure una base per uno spuntino integrativo, ad esempio con yogurt, considerando che il quantitativo di latte del cappuccino è intorno ai 100-120 ml e quindi la metà della quantità quotidiana raccomandata. Oltre ad essere energeticamente sufficiente, la prima colazione deve essere, come abbiamo accennato più sopra, qualitativamente adeguata.

Difficile definire un menu standard perché ogni Paese “costruisce” la colazione con gli alimenti tipici e secondo le tradizioni locali, ma fondamentalmente gli elementi comuni della stragrande maggioranza delle colazioni sono latticini (latte nella maggioranza dei casi, seguito da yogurt e formaggi), cereali (biscotti, pane, fette biscottate, prodotti da forno), carni conservate, frutta. Un modello “ideale” di prima colazione è stato delineato qualche anno fa da Giovannini e collaboratori e riportato . Oltre a sottolineare l’importanza di gradevolezza e convivialità, viene definita essenziale l’assunzione contemporanea di latticini, cereali e frutta. Sulla stessa linea è stato proposto un indice di adeguatezza della prima colazione (Breakfast Quality Index), che è il risultato di una serie di 10 items riportati in tabella 3. In altre parole maggiore è il punteggio, maggiore è la qualità della prima colazione . Un recente studio tutto italiano condotto su oltre 18000 soggetti adulti reclutati nel progetto moli-sani ha messo in evidenza che la tipica colazione italiana, che riflette sostanzialmente i dettami precedentemente esposti, poiché a base di prodotti lattiero caseari e prodotti da forno, esercita un fattore protettivo nei confronti dell’eccedenza ponderale, della press ione arteriosa , dell’iperglicemia e della colesterolemia.

Gli italiani, secondo un’indagine DOXA commissionata nel 2013 da AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) per la Campagna “Io comincio bene”, proprio mirata alla prima colazione (http:// www.iocominciobene.it), sono ancora sostanzialmente affezionati alla colazione, anche se il numero di italiani che non la fa per nulla (14%) e di chi la fa solo qualche volta (8%) è in crescita rispetto alla precedente indagine del 2004. Preoccupante soprattutto la situazione nel sesso maschile, nel quale la percentuale di chi non la fa per niente o saltuariamente raggiunge il 30%. Solo il 64% degli italiani considera la colazione un pasto gradevole ed ecco per quale motivo tra le caratteristiche fondamentali della prima colazione riportata in Tabella 2 è stata sottolineata la gradevolezza degli alimenti. Evidentemente il 36% degli italiani fa la prima colazione per “dovere”.

Tra coloro che saltano, la metà dichiara di non avere particolarmente fame al mattino e il 34% di non avere tempo. A questo proposito dal punto di vista nutrizionale – benché l’ideale sia, come è stato detto, effettuare la prima colazione in casa, con tutta la famiglia, prendendosi il tempo necessario per sedersi al tavolino e consumare una razione che copra almeno il 20% dell’energia giornaliera – si può, in deroga, per l’adulto non certo per il bambino, effettuare la prima colazione al bar . L’importante è che nella prima metà della mattina si riesca a introdurre il 20-30% dell’energia quotidiana (colazione più spuntino), in modo da consumare successivamente un pranzo non troppo abbondante. Un dato positivo che scaturisce dall’indagine è che rispetto al 2004 sta aumentando il quantitativo di persone che fa la prima colazione a casa e diminuisce la quota di persone che la fa solamente fuori casa. Un altro risultato rassicurante consiste nel fatto che prodotti lattiero-caseari (principalmente latte, cappuccino e caffellatte) e cereali (principalmente biscotti, pane e fette biscottate) rappresentino la centralità della colazione degli italiani, che qualcuno accompagna con un poco di frutta o succo.

La presenza di prodotti lattiero caseari nella colazione non ha solamente il vantaggio di fornire calcio ed energia equilibrata tra i vari macronutrienti, ma una non trascurabile azione di modulazione della sazietà e dell’indice glicemico del pasto. La presenza di proteine di latte, yogurt o formaggi in un pasto diminuiscono in maniera sensibile la risposta glicemica con evidenti miglioramenti della sazietà e del carico glicemico complessivo. Ed è proprio la colazione nutriente ma a basso carico glicemico quella che, come si è detto precedentemente, assicura le migliori performance cognitive e le migliori azioni preventive nei confronti delle malattie metaboliche. Quindi sia che si faccia una colazione dolce come quella tipica degli italiani sia che sia salata come abitudine anglosassone, latte/yogurt nella prima e yogurt/ formaggio nella seconda svolgono azioni metaboliche molto importanti.

Concludendo, è estremamente importante rendere la colazione il pasto più piacevole della giornata cercando di compiere tutte quelle azioni che possano facilitare il compito: alzarsi 10 minuti prima, apparecchiare la tavola per noi e i nostri bambini, non fare mai mancare cereali, latticini e frutta. Per vincere la fisiologica inappetenza di alcuni, soprattutto dei bambini, si possono invogliare con prodotti dolci, anche come “correzioni” del latte, purché non si esageri e, riportando una frase di un recentissima pubblicazione sulla prima colazione : E’ quindi importante aiutare i bambini ad acquisire le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente il cibo di cui hanno bisogno per crescere e per mantenere salute e benessere, sottolineando la necessità di una prima colazione consumata regolarmente ogni giorno e quanto incide sulla nostra vita personale, sui gusti, sui sentimenti e su socialità e ambiente; tutte queste azioni sono volte a migliorare le nostre abitudini alimentari e a trasformare il primo mattino in un piacevole e delizioso momento di pace e tranquillità che consenta di affrontare con ottimismo il risveglio. C’è bisogno di un approccio sistematico che comprenda tutto ciò che sia capace di influenzare il nostro rapporto con la prima colazione.

Per un italiano, mangiare non è solo nutrirsi: è stare in compagnia, condividere i piatti preferiti con le persone care, essere curiosi e godere del cibo. Una cucina che faccia bene davvero non può prescindere dal gusto e dal piacere di quello che si mette in tavola. È il motivo per cui in questo libro si lascia spazio a preparazioni sane, ma anche e soprattutto buone: quando ci si mette a “giocare” con qualcosa di commestibile, è importante che il risultato sia gradevole, per tutti e in tutti i sensi. Perché la prima colazione? Per l’italiano medio, fare colazione vuol dire prendere il caffè. Senza nulla togliere al buon espresso nazionale, un po’ di cultura alimentare non può che fare bene. La colazione è uno dei momenti che segnano una svolta nelle giornate, nella forma fisica e nella salute delle persone. Farla significa predisporsi a una vita sana; saltarla, vuol dire percorrere la via del disastro metabolico. La colazione è uno dei pochi momenti della giornata in cui ha senso assumere qualche caloria, dello zucchero o un vizio in più. Chi a colazione si limita al solo caffè o tè, magari con la bustina o il cucchiaino di zucchero, si fa un danno davvero grande. Pensiamo al caso di Maria. Maria è un’impiegata.

La mattina si sveglia, ha giusto il tempo di infilarsi maglia e pantaloni, lavare i denti e uscire col cappotto in mano. Maria è ben cosciente dei suoi sette chili di troppo e probabilmente anche questo è uno dei motivi che la spingono, erroneamente, a non mangiare nemmeno un biscotto. Maria sa che la sua è una scelta. La domanda è: i suoi geni, ne sono a conoscenza? Colazioni paleolitiche Immaginiamo Maria qualche decina di migliaia di anni fa, a metà del paleolitico. Maria-paleolitico, con cui Maria-oggi condivide gran parte del genoma, ovvero dei suoi cromosomi, si sveglia al mattino e davanti a sé ha due possibilità: la prima è avere del cibo a disposizione e mangiarlo, la seconda è andare a cercarlo, per nutrirsi. La strada percorsa da molte donne di oggi – “scelgo deliberatamente di non mangiare perché agosto si avvicina e devo mettere il bikini” – non era decisamente tra le opzioni a disposizione di Maria-paleolitico ed è assente anche nei cromosomi di Maria-oggi.

L’unico motivo per cui Maria-paleolitico alla mattina potrebbe non mangiare è la carestia, e carestia significa fame, deperimento, morte certa, salvo che l’organismo non metta in atto strategie di conservazione del grasso. Millenni di selezione naturale hanno fatto sì che l’organismo di ciascun Homo sapiens sapiens rispondesse alla carestia mattutina (che significava carestia potenzialmente durevole) con uno stimolo lipogenetico (produttore di grasso come scorta) e con un abbattimento del metabolismo (conservazione delle forze per tempi migliori). Ecco che la nostra Maria-oggi, uscita di casa quasi senza mettersi le scarpe per la fretta, avrà la mente molto annebbiata per tutta la mattina, fino ad arrivare all’ora del pranzo. A quell’ora (o a quella del primo spuntino), Maria dovrà poi fare i conti con un metabolismo più basso e con una reazione di risparmio energetico attuata dal suo organismo che, per paura di morire di fame, metterà in grasso molto più di quanto necessario.

La mossa “credo-che-così-sarò-pronta-per-la-provacostume” o “sono-troppo-pigra-per-salvarmi-la-vita” di Maria-oggi l’ha messa nella condizione di ingrassare, e anche, potenzialmente, di vivere male il proprio lavoro e la propria mattinata. È anche una questione di grasso o magro, ma le carte in gioco comprendono temi molto più profondi e, non facendo colazione, Maria si è davvero fatta del male. Il buono del primo pasto della giornata Sono innumerevoli gli studi che, negli anni, hanno valutato gli effetti della presenza e dell’assenza della prima colazione, ed è giusto, a questo proposito, riportare alcune scoperte che coinvolgono adulti, così come adolescenti e bambini. L’impatto della prima colazione è innanzitutto metabolico. Anche attraverso un’azione negativa sull’utilizzazione degli zuccheri, in coloro che saltano il primo pasto peggiorano tutti gli indici di sindrome metabolica (grasso viscerale, pressione arteriosa, colesterolo, resistenza insulinica). Tali conseguenze hanno i loro effetti sul rischio di incorrere in qualunque tipo di malattia, da quelle cardiovascolari, al cancro, passando per il diabete e per le malattie infiammatorie croniche, e questi meccanismi esistono sin dalla primissima infanzia. Ecco come fa una prima colazione a salvare la vita.

Sono poi moltissimi gli studi che correlano la prima colazione (soprattutto se ricca di una parte proteica) col miglioramento del tono dell’umore, dell’attenzione e della prestazione (a scuola e al lavoro). Una buona prima colazione riduce il rischio di incorrere in ulcera gastrointestinale e, nelle donne, si correla a una riduzione dei problemi mestruali, dell’osteoporosi, delle problematiche legate alla funzione riproduttiva e alla fertilità. Anche soggettivamente, le persone (bambini e adulti) che mangiano appena sveglie, stanno meglio: si sentono più felici, più socialmente partecipi, più sane, con maggiori energie. Inoltre, la prima colazione non ingrassa e, anzi, stimola il dimagrimento, anche attraverso i meccanismi di prevenzione della sindrome metabolica. La prima colazione stimola il metabolismo: dopo aver mangiato al risveglio, l’investimento giornaliero in energia, attenzione, calore sarà molto maggiore.

Nelle nostre conferenze citiamo spesso gli studi dello statunitense John de Castro (J.M. de Castro, Journal of Nutrition, 134, 2004), che afferma: “Quanto più è calorica la prima colazione, tanto meno è calorico l’introito dell’intera giornata; quanto meno è calorica la prima colazione, tanto maggiore sarà l’introito calorico alla fine della giornata”. La realtà è anche più interessante, perché una buona prima colazione non solo riduce la fame che porta a rimpinzarsi poi durante il giorno, ma stimola anche gli ormoni che facilitano il consumo di calorie. A fronte di alcune calorie assunte in più durante la prima colazione, quindi, anche tutte quelle introdotte durante le ore residue della giornata saranno “bruciate” con maggiore facilità. Le calorie assunte durante la prima colazione hanno, per di più, a disposizione il resto della giornata per essere consumate.

Il terzo meccanismo attraverso cui la colazione stimola il dimagrimento è quello, appena segnalato, del giusto controllo della fame: sono numerosi gli studi che hanno evidenziato come, mangiando più calorie in occasione della prima colazione, si tenda ad assumerne complessivamente meno durante tutta la giornata. Il meccanismo di regolazione della fame è legato a quegli stessi geni che controllano la sopravvivenza di Maria-paleolitico (o anche di un ipotetico Marco-paleolitico): non si può rischiare, in periodo di carestia, di trovarsi davanti a qualcosa di potenzialmente commestibile, senza mangiarlo. Senza la prima colazione, l’organismo si sente “in carestia” e si butta “giustamente” su tutto quello che è commestibile, talvolta senza alcun ritegno. Se, invece, la prima colazione è stata ricca, l’organismo è sicuro della presenza e della disponibilità di cibo e può mettere in atto dei processi di consumo calorico. Citochine infiammatorie e messaggi Questi segnali arrivano all’organismo grazie alla produzione di particolari molecole chiamate citochine o adipochine. Molte di queste sono prodotte in risposta all’infiammazione da cibo (assunzione di cibi non tollerati) oppure a orari alimentari non adatti all’organismo (come nel caso del “salto” della prima colazione).

Negli ultimi anni si sta approfondendo la ricerca sull’azione delle citochine infiammatorie, soprattutto perché si sta scoprendo che la loro azione può essere modulata da prodotti alimentari naturali. Olio di perilla, inositolo, oli di pesce, mandorle, nocciole, noci, mirtilli e altri frutti di bosco sono tutte sostanze contenenti antiossidanti o antinfiammatori naturali, in grado di regolare e controllare molte delle azioni negative delle citochine. In pratica, si sta verificando che un’alimentazione sana e la scelta di alcuni particolari cibi (come viene proposto in questo libro) possono determinare, in molti casi, effetti positivi sulla salute molto più evidenti di quelli ottenuti grazie all’uso di particolari farmaci, evitando così i possibili effetti collaterali di questi ultimi. Il fattore più importante da tenere in considerazione è che questo tipo di regolazione avviene attraverso messaggi e segnali.

L’orario della prima colazione è un segnale ormonale. Il giusto bilanciamento di proteine e carboidrati all’interno del singolo pasto determina un segnale di specifiche adipochine che vanno a interferire con la regolazione e con l’assorbimento di zuccheri e carboidrati. La ricchezza o la scarsità della prima colazione attivano un messaggio nervoso che arriva ai nuclei di comando della tiroide, facendola funzionare correttamente o provocandone un malfunzionamento – e tutti sono a conoscenza dell’impressionante aumento dei disturbi tiroidei negli ultimi anni. Si potrebbe continuare a elencare i vari effetti di questi segnali; l’importante, tuttavia, è sapere che proprio di segnali si tratta: segnali regolabili e modulabili con semplici scelte di stile di vita e con la composizione di menu semplici come quelli che indichiamo in questo libro. Il fatto di scegliere mandorle o semi oleosi per la colazione, di inserire un uovo al posto di una fetta di pane, di evitare di cuocere un grasso sono azioni che non dipendono solo da una scelta estetica o di gusto, ma dal fatto di dare all’organismo i segnali migliori per conquistare la salute e mantenere il proprio benessere. Regolare i segnali L’azione della prima colazione è, comunque, soprattutto regolatrice: oltre a stimolare il consumo del grasso corporeo, facendo dimagrire chi ne ha in eccesso, essa contribuisce alla strutturazione della massa magra in chi ne ha poca o è sottopeso. Non fare una prima colazione adeguata (eventualmente dopo l’allenamento), ad esempio, è davvero una scelta negativa per chi si sta impegnando nella costruzione della “tartaruga” o del sedere “da showgirl”.

La disponibilità di cibo, per Maria e Marco-paleolitico, significava, qualche centinaio di migliaia di anni fa, la possibilità di cacciare o raccogliere, e la loro necessità era quella di avere muscoli da usare ed energia da spendere. Non è da escludere che la prima colazione sia correlata anche con lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari (la misura del seno per la donna, ad esempio) e con il desiderio sessuale in entrambi i sessi: il contesto migliore per mettere al mondo felici creaturine giustamente affamate e insaziabili era caratterizzato da ricchezza alimentare. Una buona prima colazione Una prima colazione in grado di muovere tutti i meccanismi sopra descritti è ricca, completa e sufficientemente abbondante. Come si definiscono questi criteri? La presenza di cereali (integrali), abbinati a proteine e grassi (che riducono l’impatto glicemico), è il primo elemento. Le proteine possono essere contenute in uova, prosciutto, pesce e pollo (i menu che seguono declineranno le varie possibilità), ma anche in semi oleosi e frutta secca. Frutta e verdura fresche sono sempre e comunque una componente importante per cominciare la giornata con la giusta quota di antiossidanti e vitamine e per portarsi avanti, in questo senso, sul conteggio giornaliero (si veda il capitolo 9). I dolci possono essere consumati con maggiore libertà durante la prima colazione, rispetto agli altri pasti, ma vanno comunque tenuti sotto controllo in un’ottica di gestione della salute personale. La variabilità è un altro elemento utile per il controllo efficace dell’infiammazione generale di base, che ha un ruolo così importante nella prevenzione di ogni patologia e nel mantenimento della salute (chi non fosse interessato a questi ultimi argomenti sappia che ridurre l’infiammazione contribuisce anche alla riduzione della cellulite). È importante, quindi, variare il latte vegetale usato, le farine, la frutta, così come la parte proteica.