Alimenti, dieta sana a Km 0: il Niguarda disegna la ‘Piramide lombarda’

Alla base gli alimenti da consumare liberamente ogni giorno, dal soncino in insalata alle mele valtellinesi; in punta le tentazioni da ‘dosare’ con giudizio, per esempio il panettone. Mangiare bene e sano si può, anche a km zero, è il messaggio dei nutrizionisti dell’ospedale Niguarda di Milano che – sulla falsariga della Piramide alimentare più nota, quella ‘mediterranea’ – hanno provato a disegnare altre 2 piramidi alleate del benessere a tavola: una la si può chiamare ‘etnica’, perché tiene conto delle tante contaminazioni figlie della globalizzazione, l’altra ‘lombarda’ o ‘geolocalizzata’, con piatti ed eccellenze della gastronomia regionale.

“Per tradurre il messaggio di una dieta bilanciata – ricordano gli specialisti della Dietetica e Nutrizione clinica di Niguarda, diretti da Ettore Corradi – la forma più utilizzata e conosciuta è senz’altro quella della piramide alimentare. L’idea alla base è semplice: nei piani bassi ci sono i cibi da consumare tutti i giorni, via via che si sale si trovano gli alimenti da portare in tavola con meno frequenza. La piramide che va per la maggiore alle nostre latitudini è quella mediterranea, di cui esistono diversi tipi”. Gli esperti meneghini hanno pensato di presentarne altre due, battezzandole più precisamente Piramide dell’integrazione multiculturale e Piramide dello stile di vita lombardo.

Il modulo base della Piramide mediterranea prevede un 45-60% di carboidrati, un 20-35% di grassi, il resto proteine. Ma siccome “all’interno di questa griglia esistono innumerevoli combinazioni”, l’idea degli esperti di Niguarda è stata di “proporre 2 modelli opposti: quello che apre alla globalità con molti cibi provenienti da culture culinarie diverse da quella italiana, e quello più vicino al tanto decantato chilometro zero, che però in Lombardia (e in particolare in una città come Milano) sembra essere troppo spesso dimenticato”.

Ecco dunque alle nuove piramidi. Entrambe hanno al ‘piano zero’, le fondamenta, l’attività fisica con il consiglio di andare al lavoro in bicicletta o a piedi e di usare le scale. Salendo, ecco i cibi da consumare a ogni pasto principale: frutta, verdura e cereali/farine. Quali? Se nella Piramide etnica si incontrano couscous, quinoa, miglio, amaranto, mais e tapioca, la Lombardia risponde con pane, polenta e castagne. Il riso compare in tutte e due, mentre fra i cibi ‘verdi’ si passa dagli esotici della Piramide globale (mango, papaya, ananas, frutto della passione, guava e germogli di bamboo) ai locali di quella lombarda (mele della Valtellina, cipolla di Sermide, zucca di Mantova, radici di Soncino, biete e carote).

Continuando a salire verso la cima, nei piani intermedi ci sono gli alimenti da consumare giornalmente (latte e derivati; condimenti; semi e frutta oleosa; spezie e aromi, terreno sul quale si gioca la competizione fra sapori come curry, coriandolo o zenzero nella Piramide etnica e aglio, salvia, chiodi di garofano o zafferano in quella lombarda) e settimanalmente (carne, uova, formaggi, legumi e pesce: sushi da un lato, coregone del Lago di Garda dall’altro). Infine i piani alti della piramide, dove abitano gli ingredienti da far ruotare durante la settimana, in base alla frequenza di consumo consigliata. Ebbene, se al vertice della Piramide lombarda svetta ‘sua maestà’ il panettone, nella punta di quella globale si trovano alghe e insaporitori come nori, wakame e salsa di soia.

“Per il loro consumo – spiega Corradi – l’invito è a informarsi e rispettare i quantitativi utilizzati nelle culture di origine. Ad esempio, infatti, nell’alga Kombu ci sono elevati livelli di iodio che potrebbero squilibrare il metabolismo della tiroide”. Zoomando invece sui grassi, la politica è “pochi ma buoni. Ad esempio – suggerisce lo specialista – per condire o cucinare perché non usare l’olio extravergine dei laghi lombardi? E’ meno conosciuto degli omologhi toscani o pugliesi, ma altrettanto di qualità”.

Gli esperti di Niguarda non si sono limitati a spostare alimenti sopra o sotto dando indirizzi teorici, ma hanno previsto “un risvolto pratico fatto di ricerca dei tanti prodotti Dop da includere in una serie di ricette della tradizione lombarda”.

“Abbiamo pensato a un menù giornaliero con ricette tratte anche da ricettari di Regione Lombardia – dice Corradi – Si incomincia la giornata con lo yogurt e il miele varesino, a pranzo polenta con tinca alla vestale, a cena minestrone alla milanese. Abbiamo il dovere di aprirci alla globalità – puntualizza – e in questo senso Milano è molto inclusiva, senza però tralasciare la nostra identità. Forse oggi conosciamo di più cibi esotici come il curry, il sesamo, il sushi o la tempura, ma rischiamo di dimenticarci di eccellenze del nostro territorio come il pane di segale della Valtellina, la pera mantovana o altri pesci di lago come il persico e il coregone, ricco di omega 3”.

“Una buona alimentazione – conclude Corradi – è fondata sulla tradizione e sul passaggio del sapere. Quando questo flusso si interrompe, si creano degli squilibri inevitabili. Per questo, a breve inizieremo un lavoro di équipe per tramandare le ricette del modello della Piramide lombarda ai nostri pazienti che afferiscono ai servizi territoriali del Dipartimento di Salute mentale”.

Mangiare meglio Nella nostra società, il tema dell’alimentazione riveste un’importanza sempre maggiore. Già da piccoli impariamo a riconoscere ciò che è sano e ciò che è buono e queste esperienze determinano il nostro futuro comportamento alimentare. Anche i ritmi della nostra giornata, il consumare o meno i pasti in famiglia o situazioni particolari come lo stress sul lavoro, influenzano le nostre abitudini. In condizioni di stress, per esempio, il cibo diventa un fattore secondario e si finisce col mangiare per strada, alla fermata del bus o davanti alla televisione. Ciò comporta il rischio di alimentarsi in modo sbilanciato o eccessivo con conseguenti problemi che vanno dall’obesità alla fiacchezza. Restituite quindi al cibo l’importanza che gli spetta nutrendovi meglio. Ne guadagnerete in salute e benessere. In questo opuscolo trovate informazioni utili per integrare un’alimentazione sana, equilibrata e gustosa nella vita di ogni giorno, sul lavoro, a scuola e a casa.

Mangiare sano è fondamentale L’ uomo è ciò che mangia. Tutti mangiamo più volte al giorno, per tutta la vita. Con un’aspettativa di vita di circa 80 anni, ciò corrisponde più o meno a 85 000 pasti. Considerato che ogni pasto dura in media trenta minuti, noi europei trascorriamo a tavola all’incirca cinque anni che sommati ai tempi di preparazione salgono facilmente a dieci e oltre. L’alimentazione è quindi un tema che merita un’attenzione particolare. Pasti bilanciati e uno stile di vita sano, infatti, danno un contributo fondamentale al benessere e all’efficienza quotidiani. La nostra cultura alimentare è determinata anche dall’ambiente in cui viviamo. Ogni giorno ci troviamo di fronte a generi alimentari in abbondanza e non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Ma gestire questa libertà non è sempre facile. Un valido aiuto per farlo in modo intelligente è la piramide alimentare che indica quali alimenti consumare e in quali quantità. Mangiare sano è facile La piramide alimentare è un utile strumento per tutti coloro che vogliono nutrirsi in modo sano, ma senza troppi sacrifici. Essa fornisce indicazioni chiare su cosa mangiare, con quale frequenza e in che quantità: tanto dagli ultimi due livelli, moderatamente dai due livelli centrali, poco dai due livelli superiori.

Bere tanto e spesso Alla base della piramide troviamo i liquidi: ogni giorno bisogna bere da 1,5 a 2 litri. La mancanza di liquidi provoca difficoltà di concentrazione, cali di rendimento, mal di testa e stanchezza. Per dissetarsi, privilegiare acqua, tisane di erbe, tè alla frutta e succo di mela diluito. Mangiare dal basso verso l’alto, con verdura, frutta e prodotti integrali Frutta, verdura, prodotti integrali, patate e legumi rappresentano la base di un’alimentazione sana. Ricchi di carboidrati, questi cibi sono una fonte di energia ideale per muscoli e materia grigia. La frutta e la verdura forniscono fibre alimentari, vitamina C e diversi minerali, come pure gli aromi e i coloranti (sostanze vegetali secondarie) indispensabili alla nostra salute. Le patate, i legumi e i prodotti a base di cereali contengono proteine pregiate, diverse vitamine, minerali e fibre alimentari. Le fibre sono contenute soprattutto negli strati più esterni dei chicchi dei cereali. Due volte su tre è quindi opportuno scegliere prodotti integrali. Le proteine: indispensabili Carne, pollame, pesce e uova forniscono al corpo preziose proteine, ferro, iodio e vitamine del gruppo B e dovrebbero quindi rientrare regolarmente nel nostro menu. Anche latte e latticini sono un’ottima fonte di proteine. Tre è il numero perfetto Latte e latticini sono la miglior fonte di calcio in assoluto. Oltre a essere l’elemento costitutivo più importante di ossa e denti, il calcio riduce anche la formazione di grasso e favorisce la lipolisi. 3 porzioni di latte e latticini – ad esempio 1 bicchiere di latte, 1 vasetto di yogurt e 1 pezzo di formaggio – coprono il fabbisogno giornaliero di calcio. Grassi: quanto basta A interferire con un’alimentazione sana non è certo il burro spalmato sul pane, ma piuttosto i grassi nascosti nel fast food, nei prodotti da forno, nei dolci, nelle salse e negli insaccati. I grassi naturali sono sani: burro, burro per arrostire e olio di colza come pure un paio di gherigli di noce al giorno forniscono i grassi di cui l’organismo ha bisogno. Il puntino sulla i Diciamolo una volta per tutte: rinunciare ai dolci non è necessario. E nemmeno a patatine, cibi fritti, birra, vino, bibite a base di cola e salsicce alla griglia, tutti alimenti che trovano spazio all’interno di un’alimentazione sana. Invece di adottare criteri come «permesso» e «proibito», sarebbe meglio fare attenzione al «quanto» e a «quante volte». A patto di consumarli con moderazione, i cibi di cui sopra possono essere inclusi nella nostra dieta.

Mangiare meglio inizia dalla spesa Mangiare in maniera equilibrata è buono e fa bene. Ed è anche facile: bastano un’idea, gli ingredienti giusti e un briciolo di creatività. Quando fate la spesa scegliete sempre prodotti freschi e di stagione: comprerete automaticamente anche gusto e salute. I pomodori, ad esempio, sono più buoni d’estate. Inoltre, poiché sono raccolti maturi e hanno compiuto un breve tragitto dal campo al banco, contengono più vitamine e sostanze nutritive. I generi alimentari svizzeri: buoni dentro Più breve il trasporto, più freschi e nutrienti gli alimenti. La frutta e le verdure locali non devono compiere lunghi tragitti e mantengono quindi inalterato il loro tenore vitaminico. Di tanto in tanto si sente dire che la frutta e la verdura svizzere contengono meno vitamine rispetto al passato e che quindi non sono più in grado di garantirne un apporto sufficiente. Ciò non corrisponde a realtà: l’Istituto Federale di Ricerca di Wädenswil ha analizzato le sette principali verdure e le cinque principali varietà di frutta indigene per verificarne il contenuto di minerali e vitamine. Risultato: la frutta e la verdura di casa nostra sono oggi altrettanto nutrienti che in passato.