Allarme 007 Usa “Non comprate smartphone cinesi”

No agli smartphone cinesi sul mercato americano, perché pare favoriscano lo spionaggio, è questo l’allarme lanciato direttamente dall’intelligence americana che ha invitato espressamente a non acquistare alcun cellulare made in China, come ad esempio i Huawei e ZTE. A lanciare questo allarme pare siano state laCia e la National Security agency le quali parlano di rischi per la sicurezza nazionale Ma l’avvertimento potrebbe comunque avere anche un altro significato legato alla vera guerra commerciale portata avanti dall’amministrazione Trump con la politica dell’America first. “Siamo profondamente preoccupati per i rischi che comporta il consentire a società o entità legate a governi stranieri che non condividono i nostri valori di guadagnare posizioni nelle nostre reti di telecomunicazione”, ha affermato il direttore dell’Fbi, Chris Wray, il quale pare abbia messo in evidenza come ad esempio una diffusione dei telefoni Huawei possono dare alla società e dunque alla Cina la possibilità di spiare senza essere scoperta.

Il rischio principale Dunque sarebbe quello di permettere a delle società molto vicine al governo di Pechino di infiltrarsi nella rete TLC Usa con la possibilità di rubare, di modificare le informazioni e di fare Dunque spionaggio, è questo quanto spiegato dal direttore dell’ FBI Chris Wray. Ovviamente le società non hanno perso tempo nel rispondere a questa pesante accusa ed è stata piuttosto secca la replica della cinese Huawei che attraverso un portavoce dell’azienda ha fatto sapere che i governi ed i consumatori di 170 Paesi nel mondo si fidano della società e quindi non esistono rischi per la cybersicurezza superiori a quelli di qualsiasi altro produttore.

Huawei condivide le capacità di produzione catene di fornitura con aziende di tutto il mondo è questo quanto Aggiunto ancora dal portavoce dell’azienda. Anche la Zte pare abbia replicato con lo stesso tono, ricordando come in quanto società quotata in borsa, si impegna ad adempiere a tutte le leggi degli Stati Uniti, collaborare con gli operatori per superare severi protocolli di verifica, e aderire ai più elevati standard commerciali”. Proprio lo scorso anno Huawei sembra si sia collocata al secondo posto nel mercato mondiale dei cellulari più sofisticati superando la Apple e subito dopo la Samsung Electronics.

“Siamo preoccupatissimi perché è molto rischioso lasciar prendere potere, nel nostro mercato delle telecomunicazioni, a un’azienda che è legata a governi stranieri che non condividono i nostri valori”, ha dichiarato il direttore dell’FBI Christopher Wray. “In questo modo è possibile, per la “Huawei”, rubare informazioni o alterarle a proprio vantaggio”. Trump pare che più volte abbia puntato il dito contro il deficit commerciale piuttosto pesante nei confronti di Pechino imponendo dei dazi fino al 50% anche sulle lavatrici importate Per i prossimi tre anni e fino al 30% sull’importazione di pannelli solari per i prossimi quattro anni.