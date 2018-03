Dieta vegana e vegetariana pericolosa in gravidanza: rischio danni neurologici al feto

È finita sotto accusa ancora una volta la dieta vegana e vegetariana soprattutto in gravidanza. Gli ultimi due anni pare siano triplicati i casi di deficit di vitamina B12 in gravidanza con un rischio di danni neurologici permanenti per il neonato. A lanciare l’allarme sono stati gli esperti dell’ospedale Bambin Gesù di Roma e anche dell’ospedale Meyer di Firenze che pare abbiano individuato in questi regimi alimentari sbagliati della madre uno dei motivi di deficit dell’importante vitamina B12 attraverso lo screening neonatale esteso. Si è passato dunque da 42 casi nel 2015 a 126 nel 2016. Secondo quanto emerso Dunque da questi dati sembra che seguire questa dieta vegana o vegetariana durante la gravidanza possa aumentare il rischio di provocare dei danni neurologici permanenti al feto. In realtà questi rischi erano stati evidenziati dalla società italiana di pediatria secondo cui la dieta vegana non è sufficiente e richiede un’ integrazione.

A tal Riguardo ci sarebbe anche un altro studio ovvero quello effettuato dai ricercatori del Trinity College di Dublino secondo cui la carenza della vitamina B12 esporrebbe il nascituro ad un rischio di difetti congeniti come la spina bifida e l’anencefalia, fino a cinque volte maggiore. Secondo quanto riferito da Carlo Dionisi vice responsabile dell’ Universo Unità Operativa complessa di patologia metabolica del Bambin Gesù sembra che la vitamina B12 o cobalamina sia contenuta in alimenti di origine animale ed ha un importante ruolo nello sviluppo del sistema nervoso centrale e il suo fabbisogno aumenta in gravidanza.

Secondo l’esperto qualora la madre non ne assuma abbastanza o nel caso non ne assuma proprio, questo potrebbe creare al neonato dei danni neurologici già in utero che poi possono proseguire e peggiorare anche nei mesi successivi alla nascita e proprio durante l’allattamento. “Il deficit materno di vitamina B12 oggi colpisce circa un neonato su 4mila contando quindi più di cento casi l’anno in Italia, che non sono affatto pochi. Questa condizione si riscontra nei figli degli immigrati provenienti da Paesi come il Pakistan, il Bangladesh o l’India, che per tradizione hanno una dieta prevalentemente vegetariana. Quello che sempre più frequentemente stiamo osservando è la scelta di molte donne italiane di seguire la dieta vegana anche in gravidanza, senza mettere in conto i pericoli che fanno correre ai loro bambini”, ha aggiunto ancora l’esperto.

La futura mamma che vuole seguire una dieta vegana o vegetariana dovrebbe comunque cercare di preoccuparsi e di misurare i livelli di vitamina B12 e qualora questi risultassero insufficienti, quantomeno di integrarla. Secondo quanto riferisce Mario Berveglieri pediatra specialista in scienza dell’alimentazione e membro della società scientifica di nutrizione vegetariana qualsiasi dieta può essere condotta bene o male ma in particolare la vegetariana e la vegana comprendono per definizione oltre alla frutta e alla verdura anche dei cereali integrali, legumi, frutta e semi olio e tutte le necessarie integrazioni eventualmente anche di vitamina B12.

Vegano non fa sempre rima con sano. Alcuni piatti a base di soli vegetali, infatti, hanno più di mille chilocalorie e più grassi di un hamburger di una catena americana. Una pizza ai peperoni può contenre più di 1.200 calorie, un piatto di riso al curry con verdure più di 1.100 e quasi 50 grammi di grassi. E non solo: in molti casi questi piatti vegani abbondano anche di sale e zucchero. Un peperone ripieno da mille calorie – Altri piatti sono molto più nutrienti di quanto ci si aspetterebbe, come svela il quotidiano inglese il “Daily Mail”. È il caso di un peperone ripieno da circa mille chilocalorie o di una zuppa di spaghetti che contiene 55 grammi di grassi, mentre un hamburger di bassa lega ne contiene 33.

Il latto-ovo vegetarianesimo

Come dice il nome stesso, chi adotta questo tipo di dieta evita la carne e i suoi derivati, il pesce, i molluschi e i crostacei, ma ammette il consumo di latte, formaggi, uova e ovviamente vegetali (comprese le alghe, che contengono alcuni degli elementi utili dei pesci). Tra i vantaggi, il fatto che si tratta di una dieta equilibrata (purché, ovviamente, non si mangino uova e formaggi tutti i giorni, ma si badi bene a sostituire in parte le proteine della carne con quelle di origine vegetale, contenute nei legumi). Chi la segue, raramente va incontro a carenze nutrizionali. Certo, rinunciare ai benefici del pesce, sia nell’ambito della prevenzione dei tumori sia in quello cardiovascolare, è un peccato.

Tra gli svantaggi, come si diceva, il rischio di eccedere nell’apporto di grassi animali, con possibili danni all’apparato cardiovascolare, obesità e diabete.

Il latto-vegetarianesmo

In questo caso vengono esclusi, oltre alla carne, al pesce e ai loro derivati, anche le uova (considerate alla stregua di animali “in potenza”). Sono ammessi, invece, il latte e i formaggi. L’eliminazione delle uova può non essere un problema se si compensa bene con l’apporto di proteine di origine vegetale (legumi) e non col solo formaggio, e se si tiene d’occhio il livello della vitamina B12, eventualmente compensando le carenze con un integratore. Se, però, si eccede con i latticini, si assumono troppi grassi con grave rischio per la salute.

■ Il veganismo

La cucina vegan non è bilanciata: esclude qualsiasi prodotto di origine animale, compresi uova e latte, e permette solo alimenti vegetali (tra cui, ovviamente, le alghe). I vantaggi sono scarsi e legati al diminuito rischio di cancro, obesità e malattie cardiovascolari, tutti risultati che si possono ottenere anche con una dieta bilanciata. Viceversa si possono verificare gravi deficienze di vitamina B12 e di ferro. La carenza di vitamina B12 può dar luogo a malattie del sistema nervoso e predispone all’Alzheimer, mentre la carenza di ferro provoca anemia. Gli integratori, a cui è necessario ricorrere in questi casi, non sono efficaci come le sostanze naturali assunte attraverso i cibi.

■ La macrobiotica

È in realtà un modello alimentare inventato agli inizi del Novecento dal giapponese George Oshawa sulla base della filosofia zen. Divide infatti gli alimenti secondo i principi orientali dello yin e dello yang e, pur bandendo dalla tavola i cibi di origine animale e favorendo cotture particolarmente salubri, non si basa su alcun principio scientifico.

Inoltre espone, come il veganesimo, a carenze e squilibri. Per chi vuole attenersi a ciò che è scientificamente dimostrato, è utile affidarsi alle valutazioni di un nutrizionista che selezioni alcune pratiche alimentari di dimostrato valore preventivo.