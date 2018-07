Allarme encefalite da Zecca a Treviso e Belluno, è boom di ricoveri

E’ allarme zecche nella marca e purtroppo sono anche aumentati nelle ultime ore i casi di encefalite da zecca. Sembra che l’aumento dei casi sia addebitabile anche al clima. Nelle scorse ore un uomo è stato ricoverato a causa di un morso di zecca che pare gli abbia provocato la Tick-Borne Encephalitis (Tbe) che per chi non lo sapesse è una forma molto grave di encefalite che va a colpire il sistema nervoso. Pensava inizialmente che l’uomo potesse essere affetto da una banale influenza, invece si è trattato di una infezione virale piuttosto seria. Il paziente Pare fosse arrivato in ospedale i primi giorni di luglio e ormai era fuori pericolo, ma poi gli accertamenti hanno fatto sì che i medici capissero che l’uomo era affetto da questa grave infezione che gli aveva colpito il sistema nervoso.

Purtroppo questo sembra essere l’ultimo caso di una lunga serie che ha inevitabilmente sollevato l’attenzione di tutti i dipartimenti di prevenzione del Usl 2. Dopo l’allarme scattato a Belluno adesso sembra essere stata presa di Mira anche la Marca e quest’anno l’ encefalite da Zecca ha già colpito ben 4 persone tutti in provincia di Treviso e adesso si aggiungono anche 9 casi di malattia di lyme quella che è anche chiamata borreliosi che è causata da un parassita che si trasmette all’uomo e che provoca dei forti dolori articolari.

«I casi sono in aumento e la Pedemontana è la zona dove si registra una presenza sempre più massiccia di zecche. Registriamo un aumento dell’attività clinica rispetto al passato e invitiamo la popolazione a prestare attenzione» spiega Mauro Ramigni del dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica della Madonnina. Come abbiamo in parte detto sembra che questo momento dei casi sia addebitabile anche al clima e nello specifico al gran caldo che non fa altro che proliferare la zecca nelle zone tra Vittorio e Raffaella Maggiore Revine Ma anche in tutto il comprensorio delle cesene e anche sul Grappa.

Nonostante sia allerta, nella marca la profilassi sembra essere disponibile ma a pagamento e il costo del siero ammonta a circa €39 per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica e €47 per l’adulto. La profilassi in questione prevede la somministrazione di tre dosi, due prima di iniziare le escursioni e all’aria aperta e il terzo richiamo da fare a distanza di circa 4 a 6 mesi.