Allarme listeria, richiamo per lotto di Ciauscolo di Visso

Un richiamo alimentare e questa volta il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a diffondere questo tipo di avviso è la listeria monocytogenes in 25g. È stato diffuso Dunque un richiamo riguardante il Lotto di Ciasculo di Visso IGP, è questo quanto si legge nel comunicato che è stato pubblicato sul sito del dicastero e il prodotto in questione sarebbe stato distribuito con il numero di Lotto 18403 e scadenza 03 08 2018. Si tratterebbe di un salame che è stato richiamato e prodotto da vissana salumi srl Presso lo stabilimento di via Battisti 57 a Visso con sede operativa in via San Pertini 25 Tolentino.

Stando a quanto riferito Dunque questo lotto sarebbe contaminato da listeria monocytogenes che per chi non lo sapesse è un tipo di batterio che può entrare molto facilmente a contatto con le verdure e con gli ortaggi e quindi può infettare gli animali attraverso la sua ingestione. Tutti gli alimenti che possono essere a rischio contaminazione da listeria monocytogenes pare debbano essere Lavati per bene e cucinati a temperature molto alte alle quali il batterio non sopravvive.

Tornando dunque al richiamo sembra che soltanto a scopo precauzionale per poter garantire la sicurezza dei consumatori Giovanni D’Agata ovvero il presidente dello sportello dei diritti ha raccomandato a tutti coloro che hanno acquistato questo salame con questo Lotto di appartenenza di non consumarlo assolutamente e di riportarlo presso tutti i punti vendita più vicini per avere un rimborso.

Giovanni D’Agata Inoltre è anche fatto sapere che questo prodotto Non deve essere assolutamente consumato per lo più dalle donne in gravidanza e nel caso in cui qualche donna incinta lo avesse consumato è pregata di consultare immediatamente il proprio medico. Si tratta dell’ennesimo richiamo avvenuto in questo 2018 E numerosi sono stati i richiami nell’ultimo periodo relativi sempre a prodotti alimentari per possibile presenza di listeria monocytogenes e l’ultima riguarda proprio le tartare di scottona. Questo richiamo è arrivato proprio nei giorni scorsi e come abbiamo visto Ha riguardato le tartare di scottona che è prodotta dall’azienda bencarni Spa è distribuita da Lidl.