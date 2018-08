Allarme polmonite a Pavia, 20 ricoveri di anziani per colpa dell’aria condizionata

Allarme a Pavia per polmonite. Sono 20 i casi registrati tra gli anziani per colpa dell’aria condizionata. Un vero e proprio picco di casi di polmonite tra gli anziani di Pavia. oltre 20 le persone ricoverate al Policlinico San Matteo nei scorsi giorni. La colpa sembra risiedere nell’esposizione all’aria condizionata e nei forti sbalzi termici favoriti anche dal grande caldo di questo periodo. Il primario del San Matteo, Maria Antonietta Bressan avrebbe invitato le persone anziane a fare attenzione agli sbalzi di temperatura.

Infatti il grande caldo per strada o in casa, gli sbalzi termici che si affrontano nei negozi o sui mezzi pubblici dettati dall’aria condizionata regolata a temperature troppo basse, non fa altro che causare dei danni non indifferenti alla salute. Questo è lo scenario tipico dell’estate. Infatti Quest’anno tutto ciò sta mettendo in difficoltà le persone anziane che abitano a Pavia. E’ intervenuta sulla questione una autorevole esperta, il primario del Policlinico San Matteo Maria Antonietta Bressan, la quale avrebbe chiesto di porre particolarmente attenzione agli anziani.

Infatti Negli scorsi giorni sono stati più di 20 i casi di ricovero tutti alle prese con la polmonite. Tra le cause della malattia c’è proprio l’esposizione all’aria condizionata e forti sbalzi termici. Se si prova ad immaginare una persona anziana che esce dalla propria abitazione, che non usa l’aria condizionata e poi si ritrova in uno dei grandi centri commerciali dove le temperature sono sempre bassissime, questo è causa della polmonite.

Infatti non sono solo gli anziani ad essere a rischio, ma nelle persone di una certa età, i casi di polmonite sono più complessi perché spesso sono accompagnati da altre patologie come scompensi cardiaci o diabete. Nei casi di ricovero di questi ultimi giorni per polmonite a Pavia, 4 pazienti su 10 sono risultati di età superiore a 75 anni e anche se fortunatamente La maggior parte di loro è tornato a casa dopo due o tre ore di osservazione, c’è una percentuale significativa di pazienti che sono dovuti rimanere in ospedale per più tempo. I consigli del primario per scongiurare nuovi ricoveri sono sempre gli stessi, ma sono sempre quelli più efficaci ovvero restare il più possibile in casa al fresco, fare attenzione all’aria condizionata e agli sbalzi di temperatura e mangiare molta frutta e verdura.