Allarme protesi dentali fasulle, consigli degli esperti su come difendersi e tutelarsi

Negli ultimi anni l’implantologia ha fatto progressi travolgenti. A partire da nuove metodologie diagnostiche come la tomografia volumetrica digitale (TVD), passando per nuove tecniche chirurgiche come l’implantologia computer assistita fino agli impianti a carico immediato, è stata messa a punto una serie di innovazioni che promettono ai pazienti una sicurezza e un confort sempre maggiori. Purtroppo, però, non tutte le enfatiche promesse pubblicitarie divulgate nei media vengono mantenute: in un mercato in piena espansione come quello dell’implantologia gli operatori poco seri abbondano, ed il paziente incontra parecchie difficoltà nel separare il grano dalla pula.

Un impianto dentale è una radice dentaria artificiale in materiale biocompatibile che viene impiantata con un intervento chirurgico nell’osso mascellare per sostituire un dente perso. Attualmente gli impianti standard, di forma conica oppure cilindrica, sono in titanio puro, un metallo dalle caratteristiche uniche: l’osso aderisce infatti alla superficie metallica senza bisogno di alcuno strato intermedio. Questa fusione fra titanio ed osso è chiamata osteointegrazione. Inoltre il titanio puro è talmente biocompatibile che non provoca né rigetto né reazioni di ipersensibilità (allergie), e tantomeno fenomeni

infiammatori della mucosa orale. Grazie alle sue caratteristiche di estrema biocompatibilità, durezza e resistenza, oggigiorno il titanio è usato anche per un vasto numero di altri impianti medici, p.es. protesi d’anca, pacemaker e così via. La superficie degli impianti dentali in titanio viene irruvidita con varie tecniche per favorire l’aderenza delle cellule ossee e accelerare così l’osteointegrazione.

Oggi gli impianti dentali sono costituiti solitamente da viti cilindriche o leggermente coniche (cioè a forma di radice dentale), con una lunghezza di 6-18 mm e un diametro di 3-6 mm. La testa implantare è dotata una piccola filettatura interna che consente di avvitare monconi (i cosiddetti “abutment”) di vario tipo a seconda dell’impiego a cui sono destinati (corone, ponti, protesi).

Negli ultimi tempi gli impianti in ceramica vengono spesso pubblicizzati con enfasi come alternativa a quelli convenzionali in titanio. A differenza di quest’ultimi, gli impianti in ceramica sono di colore bianco, ma ciò a nostro avviso non costituisce un significativo vantaggio visto che l’impianto viene inserito a fondo nell’osso e rimane quindi invisibile.

Uno svantaggio e invece il fatto che finora, per ragioni di stabilita, gli impianti in ceramica possono essere prodotti prevalentemente come viti monopezzo, rendendo impossibile il montaggio di monconi angolati. Questa limitazione può comportare problemi estetici e funzionali al momento della protesizzazione. Spesso viene anche dato particolare risalto all’eccellente biocompatibilita della ceramica. Essendo estremamente biocompatibile anche il titanio, senza un solo caso di allergia segnalato in tutto il mondo, questo non ci sembra un vero punto in favore della ceramica. Inoltre gli impianti in ceramica sono sensibilmente più cari di quelli in titanio. Ma il motivo principale per cui non adoperiamo per il momento impianti in ceramica risiede nella mancanza di studi scientifici seri a lungo termine sulla resistenza alla frattura, sul comportamento nell’osso ecc. Non intendendo “collaudare” sui nostri pazienti materiali non ancora sperimentati a sufficienza, continuiamo per ora ad affidarci alle viti in titanio, dall’efficacia comprovata da milioni di trattamenti.

Come si inserisce un impianto?

L’intervento impiantare richiede un’accurata pianificazione. Durante l’esame preliminare si effettuano un’attenta ispezione del cavo orale e la palpazione dell’osso mascellare e si determina tramite radiografie lo spessore osseo disponibile. In casi che non presentano complicazioni è sufficiente una radiografia panoramica della mascella (ortopantomografia, abbreviata in OPT oppure OPG), se necessario completata da piccole radiografie intraorali di denti singoli.

Nei casi più complessi, nei quali la quantità di osso disponibile è limitata e ci si trova ad operare nelle vicinanze di nervi sensori, ricorriamo ad una tomografia computerizzata (TAC) dell’osso mascellare. La tomografia digitale volumetrica tridimensionale (DVT) è una nuova variante della tomografia computerizzata, appositamente sviluppata per l’impiego nell’area del capo, che comporta un’esposizione alle radiazioni fino all’80% inferiore rispetto alla tomografia computerizzata convenzionale. In questo modo l’esposizione alle radiazioni per una DVT equivale a quella richiesta da una normale radiografia panoramica (OPT). Ulteriori informazioni sulla DVT sono ottenibili al sito del Centro di tomografia volumetrica di Lucerna.

La tomografia computerizzata volumetrica fornisce immagini tridimensionali di alta precisione dell’osso mascellare in scala 1:1, consentendo di pianificare nel migliore dei modi l’intervento di impianto dentale. La rappresentazione spaziale consente di misurare con precisione la quantità di osso disponibile e di determinare, sulla base di questa informazione, il posizionamento ottimale, la lunghezza e il diametro dell’impianto e l’eventuale necessità di innesti ossei, e fornisce inoltre informazioni sulla qualità dell’osso (solido oppure poroso). Le immagini ottenute con la TAC o la DVT evidenziano inoltre il percorso dei nervi all’interno dell’osso ed altre strutture che non devono assolutamente essere toccate durante l’intervento.

Un’ulteriore utilizzazione delle immagini tridimensionali consiste nell’implantologia computer assistita, che è in assoluto il metodo più delicato e sicuro per i pazienti.

La “messa a dimora” di un impianto dentale, cioè l’inserimento, è un intervento chirurgico eseguito in condizioni di asepsi che, a seconda della difficoltà, può durare da 30 a 60 minuti (anche di più nel caso vengano inseriti svariati impianti). Eseguito in anestesia locale, l’intervento è di solito assolutamente indolore. Malgrado ciò, sappiamo bene che molti pazienti provano ansia nei confronti di interventi di questo tipo, e per questa ragione nel nostro studio impieghiamo spesso, oltre all’anestesia locale, anche una sedazione, ad esempio tramite protossido di azoto o altri sedativi. Grazie a questo procedimento il paziente è completamente rilassato e si sottopone all’intervento in tutta tranquillità.

Un’ulteriore alternativa, sopratutto per interventi di implantologia più estesi, come innesti ossei o restauri completi, consiste in un trattamento in anestesia generale. Nella nostra clinica possiamo avvalerci della nostra sala operatoria perfettamente equipaggiata e di un team di anestesisti altamente qualificati.

Non appena l’anestesia agisce, la gengiva viene aperta delicatamente incidendola con il bisturi. Con una serie di frese di calibro perfettamente sequenziale si prepara con la massima attenzione il letto alveolare ricevente. Per evitare che l’osso si surriscaldi, durante la fresatura si ricorre all’irrorazione continua con soluzione fisiologica sterile. L’impianto adatto viene quindi scelto e inserito nell’osso avvitandolo con cautela. La mucosa sovrastante l’impianto viene richiusa con suture e, se necessario, si installa una protesi provvisoria (fissa o mobile). Con la tecnica implantare tramite dime chirurgiche l’intervento può persino essere eseguito “a cielo chiuso”, cioè senza alcuna incisione della gengiva.

Scopertura dell’impianto

Normalmente gli impianti dentali devono integrarsi nell’osso senza essere sottoposti a carico per 6-12 settimane, con l’unica eccezione della tecnica a carico immediato. Dopo la fase di guarigione, gli impianti vengono messi allo scoperto con un piccolo intervento per il quale diamo la preferenza al laser, che garantisce un trattamento indolore nonché una perfetta rimarginazione della ferita. Dopo la scopertura si procede alla presa d’impronta e alla realizzazione nel laboratorio odontotecnico della struttura protesica sorretta dall’impianto (corona singola, ponte o protesi). Vi sono infine anche impianti a guarigione aperta, cosiddetta transgengivale (p.es. alcuni impianti Straumann), che non richiedono la scopertura chirurgica. Nel nostro studio questi impianti vengono utilizzati prevalentemente per i molari.

Impianti singoli

La sostituzione di un singolo dente mancante

con un impianto è chiamata impianto singolo. Nel passato singoli denti mancanti solitamente erano sostituiti tramite ponti, che richiedono una forte limatura dei denti adiacenti. Questa procedura non è priva di rischi, in particolare per denti sani e privi di carie, ed ha talvolta come conseguenza la necrosi della polpa dentaria (contenente il nervo), che a sua volta richiede una cura canalare (devitalizzazione). Inoltre i bordi delle corone dentali provocano spesso la retrazione del margine gengivale, con risultati antiestetici.

Nell’impianto singolo il dente mancante viene sostituito da un impianto inserito al posto della radice del dente perduto. Durante la fase di guarigione, solitamente della durata di poche settimane, l’impianto resta sotto la gengiva e non viene sottoposto a carichi. Durante questo periodo il paziente porta una protesi dentale provvisoria, che può essere mobile o fissa (p. es. ponte adesivo o ponte Maryland). Dopo la scopertura dell’impianto e la presa dell’impronta, sull’impianto viene fissata una corona realizzata in laboratorio. Se è necessario estrarre un dente, l’inserimento dell’impianto può avvenire al momento dell’estrazione stessa: in questo caso si parla di impianto immediato. Ciò evita al paziente un ulteriore intervento, e la procedura costituisce ormai il normale standard di cura. Solo in casi eccezionali, ad esempio in caso di infezione acuta, è consigliabile rimuovere il dente infetto e inserire l’impianto solo dopo la guarigione dell’infiammazione. Se sull’impianto viene applicata una corona provvisoria subito dopo l’inserimento, si parla di carico immediato. Ovviamente questa procedura offre al paziente un particolare grado di comfort, perché gli permette di lasciare lo studio dentistico con una protesi fissa, senza dover ricorrere a ponti o protesi provvisori. Tuttavia non sempre un carico immediato è possibile o consigliabile, e l’implantologo deve disporre di un’ampia esperienza per soppesare in ogni singolo caso i vantaggi di un carico immediato rispetto ai possibili rischi.

Mascellare edentulo (sdentato) e riabilitazione completa con impianti

La perdita di tutti i denti significava finora la necessità ineluttabile di portare una protesi totale (dentiera) con le ben note conseguenze: piaghe, tenuta spesso insufficiente delle protesi sopratutto nel mascellare inferiore, capacità masticatoria ridotta, alterazioni del gusto, talvolta conati di vomito o difficoltà di pronuncia.

La pressione esercitata dalla protesi può inoltre accentuare l’atrofia dell’osso mascellare, con ulteriore peggioramento della tenuta. Le protesi maladattate non offrono un sostegno adeguato alle parti molli del volto, in particolare alle labbra, dando ai pazienti un aspetto invecchiato e favorendo la formazione di rughe nelle zone del viso collassate. E non va sottovalutato neanche l’effetto psicologico, visto che per molti la protesi totale è simbolo di vecchiaia.

Con gli impianti dentali siamo oggi in grado di spezzare questo circolo vizioso. Bastano già 2-4 impianti con attacchi a sfera o di altro tipo per garantire alla dentiera una perfetta stabilità. Con soluzioni più complesse, oggigiorno è persino possibile nella maggior parte dei casi ancorare ponti fissi in mascelle edentule: l’antico sogno della “dentiera fissa” è ormai diventato realtà, e ristabilisce per molte persone un importante aspetto della qualità di vita.

Un settore che da molti anni costituisce una delle principali competenze della nostra attività implantologica è la riabilitazione completa sia di pazienti edentuli, che di pazienti a cui devono essere estratti tutti i denti. Qui di seguito presentiamo i principali metodi da noi impiegati per la realizzazione di protesi, mobili e fisse, per la mascella edentula.

Prevenzione della patologia cariosa degli elementi dentari decidui e permanenti La patologia cariosa è una malattia infettiva a carattere cronico-degenerativo, trasmissibile, ad eziologia multifattoriale, che interessa i tessuti duri dentali determinandone la distruzione. Rappresenta ancora oggi una delle patologie più diffuse nella popolazione generale e in età pediatrica. Negli ultimi decenni, i paesi industrializzati hanno registrato una riduzione della prevalenza della patologia, anche se recenti indagini epidemiologiche a carattere nazionale hanno evidenziato che la carie è ancora particolarmente presente nei bambini italiani: è emersa, infatti, una prevalenza di circa il 22% di patologia a 4 anni e di circa il 44% a 12 anni. In Italia, la quasi totale assenza sul territorio di servizi odontoiatrici di comunità rende ancora più difficile l’attuazione di programmi di prevenzione puntuali ed efficaci. Secondo il diagramma proposto da Keyes nel 1962 e, ancora oggi valido, sono necessari tre fattori di rischio fondamentali perché si realizzi la carie: flora batterica cariogena, una dieta ricca di carboidrati fermentabili e ridotte difese dell’ospite. Le condizioni socio-economiche ed ambientali giocano un ruolo importante nello sviluppo della patologia cariosa, influenzando anche le abitudini correlate alla salute orale, quali l’igiene orale personale e l’igiene alimentare.

Chirurgia orale pediatrica Nei pazienti in età evolutiva, prima di procedere ad interventi di chirurgia odontostomatologica, è necessaria la raccolta di un’attenta anamnesi, integrata, ove opportuno, da consulenze specialistiche nell’ipotesi di sospetto di eventualità di situazioni di emergenze intraoperatorie e/o postoperatorie. E’ necessaria un’approfondita valutazione del quadro obiettivo integrato da un’analisi radiografica; le radiografie possono includere Rx endorali, Rx ortopantomografia, tomografia assiale compiuterizzata (TAC). Particolare attenzione, inoltre, deve essere posta alla valutazione del comportamento del giovane paziente. Infatti, l’atteggiamento del soggetto in età evolutiva può subire importanti modificazioni dal periodo preoperatorio a quello intraoperatorio sì che alcuni soggetti, per il controllo del dolore e dell’ansia, necessitano di ulteriori accorgimenti oltre l’anestesia locale. La valutazione del paziente comporta anche la verifica di eventuali traumi e/o interventi chirurgici nella regione orale e mascellare già subiti, poiché, nella popolazione pediatrica, questi possono produrre potenziali effetti avversi sulla crescita, incrementando in modo marcato rischi e complicanze. Infatti, lesioni traumatiche a livello della regione maxillo-facciale possono influire negativamente sulla crescita e sulle funzioni. Per esempio, i traumi localizzati alla regione del condilo mandibolare possono non solo portare ad una riduzione della crescita ma anche limitare la funzione mandibolare, come risultato dell’anchilosi. Anche la chirurgia necessaria per la correzione di malformazioni congenite o acquisite può influenzare negativamente la crescita. Ad esempio, nelle palatoschisi le cicatrici palatali sviluppate dalla riparazione primaria del palato, possono causare una anomala crescita mascellare. In debita considerazione, inoltre, va tenuto il fatto che la chirurgia mascellare e mandibolare in pazienti in dentizione decidua e mista è complicata dalla presenza delle gemme dentali. Modificazioni delle tecniche standard possono essere necessarie per evitare traumi alle gemme. Per esempio, la distrazione ossea può essere un trattamento di successo per correggere anomalie craniofacciali in pazienti pediatrici. Tuttavia questa tecnica può essere associata a complicanze a lungo termine (danni dello sviluppo dentale, formazione di cisti dentigere secondarie al posizionamento di pin nello spazio adiacente a germi dentali), responsabili di malocclusioni. Per minimizzare gli effetti della chirurgia nel corso dello sviluppo della dentizione sono necessarie radiografie ed in alcuni casi la tomografia assiale computerizzata. Una volta completata l’anamnesi e definito il percorso terapeutico più appropriato alla patologia da trattare, effettuate le opportune valutazioni come sopra specificato, l’odontoiatra, in presenza di paziente minorenne, deve ottenere il consenso informato dei genitori /tutori.

La gestione del periodo post-operatorio in età evolutiva è spesso più complessa che in età adulta. Particolari considerazioni devono essere date all’apporto calorico e alla gestione di fluidi ed elettroliti. I pazienti pediatrici che devono essere sottoposti ad interventi di chirurgia orale e/o maxillo-facciale di particolare complessità devono essere indirizzati verso strutture sanitarie dotate di personale competente nella gestione dei pazienti in età evolutiva.

E’ importante il tempestivo trattamento dell’infezione odontogena causata da patologia cariosa, da patologia parodontale, da traumi. A causa del dolore e del malessere, il bambino, se non si alimenta, va facilmente incontro a disidratazione. Le infezioni dell’area superiore del viso frequentemente provocano dolore facciale, febbre e difficoltà a bere e mangiare. Deve essere fatta diagnosi differenziale con la sinusite in quanto i sintomi e segni di questa patologia possono imitare un’infezione odontogena. In alcuni casi, nelle infezioni dell’area superiore del viso si hanno difficoltà nell’individuare la causa. Le infezioni dell’area inferiore del viso frequentemente provocano dolore, gonfiore e trisma. Possono essere associate a denti, cute, linfonodi, ghiandole salivari. In caso di gonfiore nell’area inferiore del viso, spesso la diagnosi è di infezione di origine dentale. Molte infezioni odontogene non sono gravi e possono essere facilmente gestite a livello ambulatoriale. I trattamenti includono: terapia endodontica o estrazione del dente, incisione e drenaggio. Le infezioni odontogene associate a manifestazioni sistemiche (febbre elevata, difficoltà respiratorie e/o di deglutizione, nausea, astenia) devono essere trattate tempestivamente con terapia antibiotica. In rari casi è possibile l’insorgenza di complicazioni (es. trombosi del seno cavernoso, angina di Ludwig), la cui gestione necessita il regime di ricovero. – L’estrazione dei denti anteriori (incisivi centrali, laterali e canini) mascellari e mandibolari decidui e permanenti, erotti, tutti con un’unica radice conica, va eseguita con movimenti rotazionali. Bisogna fare attenzione a non applicare forze sui denti adiacenti che, per la loro anatomia radicolare, potrebbero facilmente lussarsi o dislocarsi. – L’estrazione dei molari decidui, che hanno radici più piccole di diametro e più divergenti dei molari permanenti, va eseguita applicando forze vestibolari e palatali/linguali, lente e continue. Ciò permette l’espansione dell’osso alveolare e la creazione di uno spazio alle radici divergenti, riducendo il loro rischio di frattura. Quando viene estratto un molare mandibolare, è opportuno supportare la mandibola per proteggere l’articolazione temporomandibolare da traumi. Per evitare estrazioni o dislocazioni del permanente sottostante deve essere valutata radiograficamente la relazione tra radici del deciduo e corona del permanente. Può essere indicato sezionare le radici dei molari decidui che circondano la corona dei molari permanenti per evitare danni al germe del permanente. – In caso di frattura di radice di un dente deciduo, questa va fatta quando si prevede che l’estrazione sia di facile esecuzione. Se, invece, la radice è molto piccola, localizzata in profondità o in prossimità del permanente o non visibile dopo diversi tentativi, è consigliabile lasciarla in situ visto che andrà incontro a riassorbimento.

La diagnosi precoce di canino in posizione ectopica è importante per minimizzare il problema dell’inclusione. I canini mascellari sono al secondo posto, dopo i terzi molari, per frequenza d’inclusione. Radiografie periapicali e Rx ortopantomografia sono necessarie per localizzare la potenziale posizione ectopica del canino incluso. Quando la cuspide in un canino permanente è mesiale o sovrapposta alla metà distale dell’asse lungo della radice dell’incisivo laterale permanente, è frequente l’inclusione palatale del canino. L’estrazione del canino deciduo è il trattamento di elezione quando è presente una malformazione o anchilosi, nel tentativo di correggere l’inclusione palatina del canino permanente provvedendo a creare spazio ed evitando il riassorbimento dell’incisivo. Uno studio evidenzia che nel 78% dei casi l’eruzione di canini permanenti in posizione ectopica si normalizza dopo 12 mesi dall’estrazione del deciduo corrispondente, più precisamente nel 64% dei casi quando la posizione iniziale del canino è sovrapposta all’incisivo laterale per più di metà radice e nel 91% quando la posizione iniziale del canino è sovrapposta all’incisivo laterale per meno della metà della radice. Nei casi in cui dopo un anno non si ha un miglioramento nella posizione del canino, è consigliato il trattamento ortodontico e/o chirurgico. Il consulto con un ortodontista è utile nella decisione finale di trattamento. – Nel caso dei terzi molari, l’ortopantomografia o le radiografie periapicali sono necessarie, nella tarda adolescenza, per valutare la presenza, la posizione e lo sviluppo di questi denti. La decisione di estrazione o non estrazione dei terzi molari deve essere presa entro la metà della terza decade di età, quando è più alta la probabilità di malattia o patologia. In caso di estrazione, ove ritenuta necessaria dal clinico, è da considerare che i rischi associati ad una rimozione precoce sono minori dei rischi di una rimozione tardiva, anche a causa del diverso grado di maturità radicolare. I fattori che aumentano i rischi di complicazioni (coesistenza di patologie sistemiche, localizzazione dei fasci nervosi, storia di malattie dell’articolazione temporomandibolare) debbono essere tutti attentamente valutati. Il rinvio per maggiori consulti può essere indicato. Comunque, una review della letteratura (1984-1999) conclude che non esiste evidenza a favore della rimozione preventiva dei terzi molari inclusi sani. Quando viene presa la decisione di non estrarre un terzo molare incluso, esente da patologia, bisogna monitorare nel tempo gli eventuali cambiamenti di posizione e/o lo sviluppo di patologie. – Particolare attenzione deve essere posta alla presenza, posizione e sviluppo di questi denti soprannumerari. La presenza di denti soprannumerari (iperdonzia) sembra essere correlata ad alterazioni della lamina dentale. Alcuni casi di soprannumerari possono essere associati a quadri sindromici (es. displasia cleidocranica) o a familiarità; in molti casi i soprannumerari compaiono come evento isolato. I denti soprannumerari possono essere presenti sia nella dentatura decidua che permanente. Nel 33% dei casi, un dente soprannumerario della dentatura decidua è seguito da un dente soprannumerario corrispondente nella permanente. La frequenza di denti soprannumerari è superiore al 3%, con dentatura permanente colpita 5 volte di più della decidua e con maschi colpiti con frequenza doppia rispetto alle femmine. Circa il 90% dei denti soprannumerari è nell’arcata mascellare, più spesso nel settore anteriore lungo la linea mediana; in questo caso il dente soprannumerario prende il nome di mesiodens. La presenza di un mesiodens deve essere sospettata in caso di eruzione asimmetrica o mancata eruzione degli incisivi superiori con o senza mantenimento dei rispettivi decidui o in caso di eruzione ectopica di un incisivo superiore.

Per determinare la localizzazione del mesiodens o di un dente incluso sono necessarie informazioni tridimensionali che possono essere anche ottenute con due radiografie periapicali effettuate con due proiezioni prese ad angolo retto l’una all’altra o con a tecnica di spostamento del tubo (tecnica di Clark). Le complicanze determinate da denti soprannumerari includono ritardata e/o mancata eruzione di denti permanenti, affollamento, riassorbimento di denti adiacenti, formazione di cisti dentigere, ossificazione dello spazio pericoronale e riassorbimento della corona. Una diagnosi precoce ed un piano di trattamento tempestivo sono importanti per la prevenzione di tali complicanze. Il 25% dei mesiodens erompono spontaneamente ed è solitamente necessaria l’estrazione. Un mesiodens di forma conica e non inverito ha maggiori possibilità di eruzione di un mesiodens di forma tubercolare e invertito. Il trattamento per un mesiodens permanente non erotto consiste nel minimizzare i problemi di eruzione per gli incisivi permanenti. La gestione chirurgica è influenzata da dimensione, forma e numero dei denti soprannumerari e dallo stadio della dentizione nel paziente. Il trattamento per un mesiodens deciduo non erotto differisce dal trattamento di un permanente, la rimozione del dente non è consigliata in quanto la gestione chirurgica potrebbe danneggiare lo sviluppo del germe sottostante. Un mesiodens deciduo erotto viene lasciato in loco attendendo l’eruzione dei denti permanenti. L’estrazione di un mesiodens deciduo o permanente non erotto è consigliata in dentizione mista per permettere la normale eruzione degli incisivi permanenti nel cavo orale. Attendere che gli incisivi adiacenti abbiano sviluppato almeno i due terzi della radice comporta minori rischi per i denti in via di sviluppo e permette ancora un’eruzione spontanea degli incisivi. Nel 75% dei casi l’estrazione dei mesiodens in dentizione mista consente la spontanea eruzione e l’allineamento dei denti adiacenti. Se i denti adiacenti non erompono durante i 6-12 mesi successivi, è necessaria l’esposizione chirurgica e il trattamento ortodontico. In caso di diagnosi difficili e complesse è importante formulare un piano di trattamento dopo un consulto odontoiatrico multidisciplinare. – Nei pazienti pediatrici non sono necessarie terapie in caso di insorgenza di lesioni quali le perle di Epstein, le cisti della lamina dentale, i noduli di Bohn. Tali lesioni, infatti, scompaiono durante i primi tre mesi di vita. – In caso di epulidi congenite il trattamento di elezione consiste nell’escissione chirurgica; la guarigione, di norma, avviene in assenza di complicanze. – La presenza di cisti eruttive (costituite da tessuto molle, che risulta dalla separazione del follicolo dentale dalla corona di un dente in eruzione, tipica della regione dei molari mandibolari), prevede trattamenti diversi in relazione alla quantità di sangue presente nel fluido cistico. La presenza di sangue è secondaria al trauma. Se il trauma è intenso, la lesione si riempie di sangue e prende il nome di ematoma eruttivo. I denti erompono attraverso la lesione: non è necessario, quindi, nessun trattamento. Se la cisti non si rompe spontaneamente o se la lesione diventa infetta, il tetto della cisti deve essere aperto chirurgicamente.

– In presenza di mucocele (deriva dalla rottura del dotto escretore di una ghiandola salivare minore e conseguente versamento di mucina nei tessuti connettivi circostanti, che successivamente può essere circondato da una capsula fibrosa) questo va monitorato poiché spesso regredisce spontaneamente lasciando tracce di ulcere che guariscono in pochi giorni. Alcune lesioni, tuttavia, possono richiedere l’escissione chirurgica con rimozione delle ghiandole salivari minori più prossime alla lesione stessa per minimizzare il rischio di recidiva. – In caso di frenulo mascellare alto o prominente (associato o meno a diastema interincisivo) il trattamento è necessario solo quando l’attacco esercita una forza traumatica sulla gengiva o causa un diastema che permane dopo l’eruzione dei canini permanenti. Il trattamento deve essere sempre rimandato fino a quando gli incisivi permanenti sono completamente erotti e il diastema ha avuto l’opportunità di chiudersi naturalmente. In età superiore, se, in presenza di frenulo, la papilla diventa ischemica quando il labbro superiore viene teso, può esserne indicata la rimozione. La frenulectomia dovrebbe essere eseguita solo quando il diastema è stato chiuso il più possibile con il completamento del trattamento ortodontico. Quando è indicata, la frenulectomia mascellare è una procedura abbastanza semplice e può essere realizzata ambulatoriamente. – In caso di un frenulo alto nella superficie labiale della cresta mandibolare, nell’area tra gli incisivi centrali inferiori, frequentemente negli individui con vestibolo poco profondo, è indicato un trattamento precoce per prevenire conseguenze quali infiammazione, recessione, formazione di tasche e perdita di osso alveolare. – In caso di un frenulo linguale corto che spesso comporta limitati movimenti della lingua (anchiloglossia, totale o parziale), la frenulectomia deve essere considerata individualmente per ogni paziente. Il trattamento chirurgico va preso in considerazione solo se la funzione migliora. L’anchiloglossia può causare problemi all’allattamento al seno, al linguaggio, ad una corretta occlusione, allo stato di salute parodontale. Durante l’allattamento al seno, un frenulo corto può causare un inadeguato trasferimento del latte al cavo orale del bambino con effetto negativo sull’alimentazione e dolore al capezzolo della madre. La frenuloplastica, quando indicata, sembra avere successo nel facilitare la suzione. Inoltre, a volte, patologie del linguaggio possono essere associate ad anchiloglossia e, pertanto, la frenulectomia può essere la giusta opzione di trattamento per ottenere un miglioramento della mobilità della lingua. Tuttavia non dovrebbe essere eseguita in assenza di una completa valutazione da parte di un logopedista qualificato. L’anchiloglossia è stata anche associata a malocclusione di terza classe. L’anomala posizione della lingua sembra avere effetti sullo sviluppo scheletrico, sebbene in assenza di chiare evidenze scientifiche. – E’ indicato un frequente monitoraggio in caso di denti natali (denti presenti alla nascita) e neonatali (quelli che erompono durante i primi 30 giorni di vita). Se non eccessivamente mobili e tali da causare problemi di ingestione, si dovrebbe cercare di avere un atteggiamento conservativo finché è possibile.

In presenza di patologia di Riga-Fede (condizione causata da denti natali o neonatali che sfregando sulla superficie ventrale della lingua ne causano ulcerazione) la diagnosi sbagliata e/o un non appropriato trattamento delle lesioni può provocare disidratazione e un inadeguato nutrimento per il bambino. Il trattamento dovrebbe essere conservativo, se possibile, e consiste nel lucidare i bordi incisali ruvidi o posizionare resina sui bordi del dente taglienti. Se il trattamento conservativo non corregge la condizione, l’estrazione è il trattamento d’elezione. Particolare attenzione deve essere posta, durante l’estrazione di un dente natale o neonatale, al possibile rischio di emorragia.

L’odontoiatria restaurativa (o conservativa) è la la branca dell’odontostomatologia che si occupa della prevenzione e della terapia delle lesioni, sia congenite che acquisite, dei tessuti duri dei denti. Ha come obiettivi: – l’eliminazione dei fattori causali della malattia; – la motivazione del paziente ad un ottimale controllo della placca batterica ed a seguire una corretta alimentazione; – l’intercettazione ed arresto, se possibile, delle lesioni decalcificanti iniziali mediante terapie non invasive e di rimineralizzazione; – la prevenzione delle lesioni cariose mediante misure non invasive (sigillatura dei solchi); – la terapia convenzionale delle lesioni dei tessuti duri per il mantenimento della vitalità pulpare e la prevenzione di futuri danni ai tessuti calcificati; la restituzione di forma e funzione dei singoli denti; l’integrazione estetica del restauro alla normale distanza di conversazione, se ciò é desiderato dal paziente e clinicamente attuabile. L’odontoiatria restaurativa, non accompagnata da attente misure di prevenzione e profilassi, risolve solo temporaneamente i problemi del paziente; le lesioni cariose, infatti, torneranno probabilmente a manifestarsi. È consigliabile, perciò, che le procedure restaurative siano accompagnate e seguite da misure di profilassi individuale. Il trattamento restaurativo deve essere inserito in tempi corretti nell’ambito di un piano di lavoro che individui e colleghi tra loro i problemi del paziente: non deve essere unicamente focalizzato alla terapia delle lesioni cariose e deve prevedere: 1. la determinazione delle aspettative del paziente e la sua disponibilità ad affrontare le cure odontoiatriche. Alcuni pazienti considerano molto importante la salute e l’estetica del cavo orale; altri ricorrono solo a terapie d’urgenza, altri ancora rappresentano una via di mezzo tra queste istanze. La valutazione del paziente sotto questo profilo può dare validi suggerimenti circa il futuro grado di cooperazione che potremo attenderci durante e dopo le cure (igiene orale domiciliare e regolarità alle visite di controllo). 2. la diagnosi di tutte le lesioni cariose presenti e la determinazione, se possibile, del loro grado di attività. Una diagnosi corretta non può prescindere da un accurato esame obiettivo, eventualmente accompagnato dall’esecuzione di Rx bite-wing e, se indicato, dai test di sensibilità pulpare e dall’esecuzione di Rx periapicali. 3. la determinazione delle condizioni del parodonto superficiale e profondo in relazione alla terapia restaurativa. 4. la determinazione della situazione occlusale. Patologie occlusali eventualmente presenti possono influenzare la scelta di tecniche e materiali da utilizzare. 5. il piano di trattamento. Il piano di trattamento deve essere spiegato al paziente così come eventuali percorsi terapeutici alternativi.

La carie dentale è una malattia che si può in larga parte prevenire. Un buon programma preventivo comprende sedute di igiene orale, sedute periodiche di controllo, applicazione di fluoro sia professionale che domiciliare (sciacqui, paste dentifricie, ecc.), istruzioni per il controllo domiciliare della placca e suggerimenti dietetici. I pazienti con superfici radicolari scoperte (recessioni gengivali, pazienti anziani…) sono maggiormente a rischio di carie della radice. Tali pazienti vanno motivati ad una igiene efficace ed alla auto-applicazione di fluoruri. Un aumentato rischio di carie è, altresì, presente in pazienti che assumono particolari farmaci o il cui flusso salivare, per diverse ragioni, sia ridotto.