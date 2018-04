Ritirati i Fiocchi Jocca dagli scaffali, pezzi di metallo: allarme per la salute

Altro caso di contaminazione

Solo nell’Unione europea (UE) sono riferiti ogni anno oltre 2 500 casi di infezioni parassitarie di origine alimentare nell’uomo. Nonostante il loro enorme costo sociale e l’impatto che hanno a livello mondiale, l’informazione è spesso carente per quanto riguarda l’origine di questi parassiti, come vivono nel corpo, e – soprattutto – perché ci fanno ammalare.

Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di un lotto della pasta di semola Valbio: si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a riportarlo al punto vendita.

Il Ministero della Salute ha dato comunicazione del richiamo da parte dell’azienda Valdigrano di Flavio Pagani di un lotto di pasta di semola biologica Valbio per la possibile presenza di parassiti nel prodotto. La pasta interessata (formato pipe rigate 135) è venduta in confezioni da 3 kg e fa parte del lotto L171295089, con scadenza al 14/03/2020. Il ritiro è causato dalla possibile presenza di parassiti; pertanto si invitano i consumatori che le avessero acquistate a non consumarle e a riconsegnare il prodotto presso il punto vendita. Sarebbero sempre più, all’ordine del giorno, le allerte che interesserebbero alimenti di varia natura.

Il parassitismo è una delle possibili associazioni simbiotiche che si ritrovano in natura, insieme al commensalismo (uno degli organismi simbionti trae vantaggio dall’altro senza causargli danno) e alla simbiosi mutualistica (entrambe le specie simbionti traggono vantaggio dalla simbiosi). A differenza delle ultime due, il parassitismo è caratterizzato dal rapporto antagonistico che si instaura tra il parassita e l’ospite, il quale fornisce i mezzi di sussistenza al parassita a suo danno. In base a queste definizioni, la distinzione tra parassiti e commensali viene effettuata in funzione della patogenicità (intesa come capacità di una specie simbionte di danneggiare una specie ospite).

Spesso non esiste una netta separazione tra le due situazioni, poiché il potenziale patogeno di un parassita può richiedere particolari alterazioni dell’ospite, quali ad esempio carenze nutrizionali, lesioni di continuità delle barriere fisiche o ancora una compromissione del sistema immunitario. In sintesi, l’azione patogena dei parassiti si può esplicare attraverso azioni traumatiche, meccaniche, necrotizzanti, tossiche, immunologiche e spogliatici, spesso in associazione tra di loro. Le azioni traumatiche sono tipiche di tutti gli ectoparassiti e di alcune larve/adulti di elminti (ad esempio, la perforazione intestinale causata dagli ascaridi o il danno di diversi tessuti provocato dalla migrazione delle microfilarie di diverse specie di filaridi, umani e animali).

Le azioni meccaniche, dipendenti da grandezza e numerosità dei parassiti, si possono presentare a diversi livelli, macroscopico (ad esempio, l’ostruzione intestinale causata dagli ascaridi, o la compressione di organi vitali che si verifica nelle infestazioni da metacestodi – Echinococcus spp. e Taenia spp.) o microscopico (ad esempio, l’ostruzione dei capillari cerebrali causata dall’adesione endoteliale degli eritrociti parassitati nel caso della malaria). Le azioni necrotizzanti possono essere o diretta conseguenza dell’azione traumatica (ad esempio l’azione di Fasciola hepatica a livello di fegato e vie biliari), o eventi dovuti alla secrezione di enzimi proteolitici da parte del parassita o ancora, nel caso dei protozoi intracellulari come Neospora, Leishmania e Toxoplasma, conseguenza della lisi 4 cellulare che avviene al termine del ciclo litico di replicazione. Le azioni tossiche sono spesso presenti come conseguenze dell’inoculo da parte di ectoparassiti di sostanze tossiche o come risposta ai cataboliti (tossici) dei parassiti in generale.

cellulare che avviene al termine del ciclo litico di replicazione. Le azioni tossiche sono spesso presenti come conseguenze dell'inoculo da parte di ectoparassiti di sostanze tossiche o come risposta ai cataboliti (tossici) dei parassiti in generale.

L’azione spogliatrice, spiccata in molte elmintosi (numerosi elminti gastrointestinali sottraggono direttamente i fluidi organici dell’ospite o causano direttamente malassorbimento e perdita di proteine plasmatiche) è presente anche come effetto globale di altre parassitosi: si pensi al caso della malaria, in cui ogni accesso febbrile costa all’organismo circa 5000 kilocalorie, pari ai pasti di 3 giorni di un individuo che vive in un paese in via di sviluppo (Sacchi L. et al., 2004). Più complesse sono invece sono le azioni dei parassiti sul sistema immunitario; i parassiti infatti tentano di evadere la risposta immunitaria o impiegano, per la loro esistenza, strutture del sistema immunitario stesso (come ad esempio avviene nell’interazione Leishmania-macrofago). A volte, in seguito a riattivazioni di infezioni latenti in particolari fasi della vita dell’animale (come la gravidanza) la risposta immunitaria che insorge nei confronti del parassita può stravolgere delicati equilibri (l’immunotolleranza del frutto del concepimento) e causare gravi conseguenze (l’aborto, ad esempio nelle infezioni da Toxoplasma gondii e Neospora caninum). In relazione allo studio della risposta immunitaria nei confronti dei parassiti e ai potenziali danni che ne derivano, si sono sviluppate due discipline relativamente “giovani”, nate a seguito dell’enorme ampliamento delle conoscenze immunologiche acquisite negli utimi anni: l’immunoparassitologia e l’immunopatogenesi. Recentemente inoltre ha assunto sempre maggior rilevanza il ruolo dell’immunità innata nei confronti dei patogeni parassitari, in particolare come strumento in grado di indirizzare e istituire risposte acquisite di tipo diverso, più o meno efficienti nel controllo dell’infezione e delle conseguenze dell’infezione stessa.

Caratteristiche dei parassiti in grado di influenzare la risposta immunitaria. Per molti anni le conoscenze di immunologia delle infezioni parassitarie hanno inseguito quelle di immunologia delle infezioni batteriche e virali. Progressi significativi in queste conoscenze sono stati possibili solamente negli ultimi venticinque anni grazie all’introduzione di nuove tecnologie e nuovi concetti. Le nuove scoperte si succedono rapidamente e l’immunoparassitologia è ormai diventata una disciplina a sé stante. Purtroppo solo una piccola parte di queste conoscenze è direttamente applicabile nella medicina veterinaria pratica, in particolare nelle aree della diagnosi e del controllo delle parassitosi.

Come in altri settori della medicina veterinaria, la maggior parte degli studi più approfonditi in questo ambito riguarda le infezioni parassitarie nella specie umana. La diversità della risposta immunitaria nei confronti dei parassiti, rispetto a quella evocata da virus e batteri, è suggerita da semplici osservazioni. Mentre la maggior parte delle infezioni batteriche e virali sono infatti caratterizzate dall’essere eventi acuti e in grado o di uccidere rapidamente l’ospite o di essere arrestate dalla risposta immunitaria, la maggior parte delle infezioni parassitarie sono croniche. L’organismo animale risponde sempre allo stesso modo nei confronti di stimoli analoghi, a prescindere dalla natura del patogeno. Vi sono diverse caratteristiche dei parassiti, assenti nei procarioti, che potrebbero almeno in parte spiegare l’inefficacia nell’evocare una risposta immunitaria e la loro ridotta suscettibilità all’immunità (Barriga O.O., 1997). Complessità antigenica. I parassiti in generale sono in grado di sintetizzare antigeni in maggior quantità e maggiormente complessi rispetto a virus e batteri. Gli antigeni derivanti dal metabolismo dei parassiti sono definiti antigeni metabolici, prodotti escretori-secretori (ES) o esoantigeni. Solitamente si tratta di enzimi o di cataboliti generati da parassiti vivi e in accrescimento. I parassiti rilasciano anche componenti strutturali detti antigeni somatici, antigeni strutturali o endoantigeni.

Questi sono rilasciati di solito dai parassiti solo in seguito alla morte e alla successiva degradazione dei loro tessuti. Numerosi parassiti posseggono antigeni ampiamente presenti in natura (antigeni eterofili). Infine, la presenza dei parassiti potrebbe portare ad un’alterazione delle proteine dell’ospite in corso d’infezione, facendo sì che esse diventino anigeniche (antigeni derivati dall’ospite) (Miller H.R., 1990). Tra tutti questi antigeni, solo quelli metabolici sembrano contenere sostanze indispensabili al parassita vivente (Arroyo R. et al., 1989). Una neutralizzazione immunitaria di questi componenti risulta essere probabilmente letale al parassita ma questi antigeni in condizioni naturali devono competere con tutti gli altri in grado di attirare l’attenzione del sistema immunitario. Dal momento che gli antigeni metabolici sono solitamente presenti a basse concentrazioni e sono chimicamente simili alle sostanze che compongono l’ospite (sono cioè meno immunogeni) sono raramente in grado di superare la competizione con gli altri ed evocano solo risposte ritardate e di lieve entità (Barriga O.O., 1997). Complessità fisiologica. I parassiti possiedono una fisiologia più complessa rispetto a batteri e virus, e in tal modo hanno più alternative per eludere i meccanismi effettori dell’immunità. Ad esempio, un elminte potrebbe avere più tipologie di uno stesso enzima (isozimi). Se vengono prodotti anticorpi nei confronti di un tipo, il parassita potrebbe concentrarsi sulla produzione del tipo alternativo, non oggetto di immunità. Complessità strutturale.

A causa delle loro dimensioni e della complessità strutturale i parassiti sono meno suscettibili a meccanismi effettori dell’immunità altrimenti in grado di eliminare batteri e virus. Ad esempio i macrofagi possono solamente scalfire la cuticola esterna o al tegumento degli elminti, e il parassita è probabilmente in grado di riparare questo danno nello stesso tempo in cui viene generato. Anche se vengono prodotti anticorpi neutralizzanti nei confronti di un enzima metabolico (ad esempio in seguito alla morte del parassita), tali anticorpi avrebbero difficoltà ad accedere l’enzima nei tessuti all’interno del parassita vivo. Nel caso in cui un nematode ingerisca macrofagi o anticorpi specifici, è possibile che questi vengano digeriti prima di poter agire contro il parassita. Anche per danneggiare un organismo protozoario suscettibile all’azione degli anticorpi o del complemento è necessario che venga colpito un maggior numero di molecole bersaglio rispetto ad un virus o un batterio (Soulsby E.J.L., 1987). Complessità biologica. I nematodi entrano nell’organismo ospite come larve infestanti (solitamente L3) e in seguito si sviluppano a L4, L5 e adulti. Ciascuno di questi stadi è dotato dei propri processi biochimici e dei propri antigeni. Nel momento in cui il sistema immunitario reagisce nei confronti dei rispettivi antigeni il parassita ha raggiunto lo stadio successivo, non più soggetto alla risposta immunitaria.

Nel caso dei platelminti, nell’unico caso studiato in maniera approfondita (Schistosoma) è stato dimostrato che gli antigeni delle forme invasive del parassita differiscono da quelli dei parassiti stabilitisi nell’organismo. Inoltre gli antigeni del tegumento di questi elminti presentano un turnover talmente rapido che anticorpi o macrofagi adesi al parassita verrebbero probabilmente rilasciati in circolo prima di poter provocare un danno permanente (Warren KS, 1993). Localizzazione. Numerosi parassiti si localizzano nel lume intestinale ove il complemento non è attivo e altri effettori (ad esempio macrofagi, IgM, IgG) sono presenti in scarse quantità. Altri parassiti si trovano in posizione intracellulare (Neospora, Trichinella), a livello di sistema nervoso centrale (cisticerchi di Taenia solium, Babesia bovis, Plasmodium falciparum), nell’occhio (Toxocara, Toxoplasma, cisticerchi di T. solium), localizzazioni difficilmente raggiungibili dagli effettori del sistema immunitario. Presentazione antigenica. Come già accennato i parassiti producono numerosi antigeni che causano allo stesso tempo una competizione antigenica. Poiché gli antigeni protettivi sono meno immunogeni (se così non fosse i parassiti verrebbero facilmente eliminati nella maggior parte dei casi), la risposta immunitaria solitamente è diretta verso antigeni non protettivi. Inoltre, antigeni prodotti nel lume mucosale causano una produzione preferenziale di IgA, anticorpi che non sono in grado di attivare il complemento o di stimolare la fagocitosi, entrambe tra i principali meccanismi necessari all’eliminazione dei parassiti. Solitamente le IgA agiscono occupando i recettori di batteri e virus responsabili dell’adesione e della successiva invasione delle cellule ospiti. Dal momento che molti parassiti guadagnano l’ingresso nei tessuti dell’ospite mediante azioni meccaniche o enzimatiche (senza cioè la necessità di recettori), le IgA non sono in grado di impedire l’invasione da parte di questi organismi (Barriga O.O., 1997). Ipobiosi. Numerosi parassiti sono in grado di entrare in ipobiosi o di passare ad una forma latente nel corso dell’infezione (Toxocara, Ancylostoma, Strongyloides, Trichinella; Toxoplasma, Neospora e Trypanosoma nelle infezioni croniche). A causa del diminuito tasso metabolico in questa fase la produzione di antigeni e la rispettiva stimolazione immunitaria sono minimi. Inoltre, qualunque risposta immunitaria che agisca su vie metaboliche sarebbe meno efficace (Barriga O.O., 1997).

Risposta immunitaria nei confronti degli organismi parassiti. La maggior parte delle malattie parassitarie sono croniche perché l’immunità innata è debole nei loro confronti e perché i parassiti stessi hanno la capacità di evadere o di resistere all’eliminazione immunitaria acquisita. In ambito umano, vista la scarsa efficacia dei farmaci nell’eliminare i parassiti o visto che la frequenza dei trattamenti richiesti per la clearance dei parassiti non è economicamente sostenibile (quasi esclusivamente nelle aree tropicali endemiche nei paesi in via di sviluppo), l’immunoparassitologia si pone come obiettivo principale la messa a punto di strategie immunizzanti efficaci (Abbas A.K. et al., 2003). In ambito veterinario, lo studio della risposta immunitaria nei confronti dei parassiti, oltre ad avere la finalità di mettere a punto strumenti per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi, rappresenta un valido modello per la specie umana, soprattutto quando è possibile impiegare parassiti comuni (agenti di zoonosi) o molto simili a quelli dell’uomo. Immunità innata nei confronti dei parassiti. Nonostante sia stato dimostrato che numerosi protozoi ed elminti sono in grado di attivare diversi meccanismi dell’immunità innata, questi organismi sono spesso capaci di sopravvivere e replicarsi nei loro ospiti poiché ben adattati a resistere alle difese dell’ospite. La principale risposta immunitaria innata nei confronti dei protozoi è la fagocitosi, ma come già accennato molti di essi sono resistenti all’eliminazione mediata dalla fagocitosi e addirittura possono replicarsi all’interno dei macrofagi (Leishmania). I fagociti possono anche aggredire gli elminti e possono secernere sostanze microbicide in grado di eliminare organismi troppo grandi per essere fagocitati. Numerosi elminti possiedono però un tegumento spesso e resistente ai meccanismi citocidi dei neutrofili e dei macrofagi. Alcuni elminti potrebbero anche attivare la via alternativa del complemento, nonostante parassiti prelevati da ospiti infetti sembrano essere in grado di resistere alla lisi mediata dal complemento (White A.C. et al., 1997). La risposta immunitaria innata, in particolare nei confronti dei protozoi, sarà descritta nel Capitolo 2. Immunità acquisita nei confronti dei parassiti. Come già accennato, risulta evidente come i numerosi parassiti di natura protozoaria ed elmintica posseggano una grande varietà di proprietà biochimiche e strutturali, di cicli biologici e di meccanismi patogenetici, per cui nella presente dissertazione verranno presi in considerazione solo alcuni degli organismi parassiti degli animali, cioè Leishmania, Neospora e, solo in parte e in virtù delle analogie con quest’ultimo, Toxoplasma.

Tortine della nonna con pezzi metallici: Numero lotto ritirato

La catena di supermercato Lidl ha dovuto richiamare dal commercio alcuni lotti a marchio Milbona a causa della presenza di pezzi di metallo nelle tortine della nonna. Il ritiro è stato disposto per precauzione nell’interesse della tutela della salute del consumatore. Il codice del prodotto è Cod. EAN: 2097 0284 e EAN: 2097 0277, sono prodotte dall’Azienda Stabinger srl con sede dello stabilimento alla via Anderter 11, 39030 Sesto (BZ).

Secondo il comunicato Lidl, il produttore Stabinger ha provveduto al richiamo volontario e precauzionale del prodotto a marchio Milbona Selection tortine assortite da 300 grammi- tortina della nonna e tortina alle mele.

Pur essendo il rischio di contaminazione stimato del tutto remoto, la decisione di provvedere al richiamo è stata presa a seguito della segnalazione da parte del fornitore di materia prima per la possibile presenza di frammenti metallici in una partita di grassi vegetali (palma e cocco) utilizzati per la produzione dei lotti sopra indicati.

Pertanto a scopo precauzionale la la Stabinger invita i consumatori che l’evessero acquistato a non consumarlo ma a riportarlo al punto vendita per ottenere il rimborso. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800 48 00 48′. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento sono finite delle #merendine, quindi bisogna stare all’erta per farsi che più piccoli o anche gli adulti possono venire a contatto con questo alimento.

Come molti di ricorderanno, poche settimane fa al centro dell’attenzione c’era un lotto di pasta contaminato da parassiti, oggi vi parliamo di un ennesimo ritiro. Ciò può verificarsi perché gli insetti depongono le uova tra i chicchi della spiga di grano.

Altri tipi di contaminazione

L’agente patogeno della listeria monocytogenes è un batterio che sopporta le basse temperature e può trovarsi in alimenti come il latte crudo, formaggi molli, carne fresca e congelata, pollame, prodotti ittici e prodotti ortofrutticoli. Dopo diversi casi che nelle ultime settimane hanno colpito tanti cibi diversi, ora tocca alla provola.

Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di un lotto di provola vaccina, prodotta dal caseificio F.lli Gentili di Carlopoli (CZ), per la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Si tratta del lotto di produzione 27 in scadenza il 27 gennaio 2018. Il richiamo riguarda in particolare la confezione da 1,5 kg.

Se avete acquistato questi prodotti non consumateli ma riportateli presso il punto vendita per ottenere un cambio o un rimborso.

I sintomi più frequenti sono febbre, gastroenterite acuta, dolori articolari. Particolarmente delicata la situazione per le donne incinte, che in caso di infezione possono anche perdere il bambino.

Che cos’è la Listeria?

Listeria è una famiglia di batteri che comprende dieci specie. Una di queste, Listeria monocytogenes, causa la “listeriosi”, una malattia che colpisce l’uomo e gli animali. Si tratta di una malattia . spesso, .g.ra.Ye,.. anche se rara, con elevati tassi di ricovero ospedaliero e mortalità.

A differenza di molti altri batteri di origine alimentare, Listeria sopravvive in ambienti salini e a basse temperature (anche 2-4 °C). Listeria è presente nel terreno, nelle piante e nelle acque. Anche gli animali, tra cui bovini, ovini e caprini, possono essere portatori del batterio. La listeriosi si contrae in genere con l’ingestione di alimenti contaminati.

Gli alimenti pronti al consumo come pesce affumicato, affettati e formaggi molli, sono spesso all’origine delle infezioni da Listeria, poiché la lunga durata di conservazione favorisce la proliferazione batterica. Si tratta di un fattore importante, perché questi alimenti sono di solito consumati senza ulteriore cottura.

Le persone più sensibili alle infezioni da Listeria sono gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone con deficit del sistema immunitario.

I sintomi della listeriosi umana variano: da lievi sintomi simil-influenzali, come nausea, vomito e diarrea, a infezioni più gravi, quali meningite e altre complicanze potenzialmente letali.

I formaggi ricchi di calcio e proteine

Come adoperarli in cucina per realizzare piatti gustosi e protettivi di ossa, capelli e cute

I formaggi, purché consumati con moderazione e un paio di volte a settimana se grassi e stagionati, sono un alimento che può fornire sostanze utili per la nostra salute. Tra queste, la più importante è il calcio, un elemento fondamentale per la prevenzione dell’osteoporosi, ma anche per la salute di pelle e capelli. Altrettanto importanti sono le loro proteine nobili e ben assimilabili, ricche di tutti gli aminoacidi essenziali

che costruiscono il nostro corpo, lo aiutano a rigenerarsi e vanno anche a formare in parte il sistema immunitario. In questo speciale abbiamo inserito anche la ricotta, che in realtà non è un formaggio, bensì un latticino ottenuto dal siero del latte che rimane dalla lavorazione dei formaggi, la parte più ricca in proteine. Questo prodotto è indicato anche a chi è a dieta, soprattutto nella sua versione magra.

Come l’EFSA supporta la lotta dell’UE alla Listeria

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tiene sotto osservazione la prevalenza di Listeria monocytogenes negli animali e negli alimenti e valuta i rischi derivanti da questo batterio per la salute umana. Su richiesta l’Autorità fornisce consulenza riguardo alle misure per prevenire la presenza e ridurre i livelli di Listeria negli alimenti (misure di controllo). I riscontri dell’EFSA sono utilizzati dai gestori del rischio dell’UE e degli Stati membri per contribuire a informare le politiche e corroborare la definizione di possibili obiettivi di riduzione per Listeria nella filiera alimentare.

Monitoraggio annuale di Listeria nella filiera alimentare

L’EFSA raccoglie e analizza i dati a livello UE sulla presenza di Listeria monocytogenes nella filiera alimentare, mentre il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) svolge lo stesso compito per i casi di listeriosi nell’uomo. I risultati sono pubblicati in relazioni sintetiche UE annuali.

Indagini a livello UE sulla prevalenza di Listeria

L’EFSA ha prodotto una relazione in merito all’indagine di riferimento a livello UE su Listeria monocytogenes nei prodotti a base di pesce pronti per il consumo (pesce confezionato, affumicato a caldo o a freddo e pesce salato), prodotti a base di carne confezionati e trattati termicamente (come prosciutto cotto affettato, petto di pollo cotto e paté) e formaggi a pasta molle o semi-molle. L’EFSA analizza inoltre i fattori di rischio che contribuiscono alla presenza di Listeria nelle categorie di alimenti interessate e i fattori che ne favoriscono la proliferazione nel pesce.

Valutazioni del rischio e raccomandazioni Il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’EFSA valuta i rischi per la sicurezza alimentare associati a Listeria monocytogenes e fornisce consulenza scientifica in merito alle misure di controllo, su richiesta dei gestori del rischio o di propria iniziativa.

L’EFSA collabora con i capitila dell’UE per ridurre la listeriosi umana

Nei pareri scientifici pubblicati nel 2008 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’EFSA ha raccomandato di approfondire le indagini sui casi di listeriosi e di generare e analizzare i dati sul consumo nell’UE di alimenti pronti che favoriscono la proliferazione di Listeria monocytogenes. Utilizzando le specifiche tecniche proposte dalla task force dell’EFSA sulla raccolta di dati sulle zoonosi, da gennaio 2010 a gennaio 2012 è stata condotta un’indagine di riferimento a livello di Unione europea sulla presenza di Listeria monocytogenes negli alimenti pronti venduti al dettaglio.

L’EFSA continuerà a coadiuvare i gestori del rischio europei e nazionali nel monitoraggio e nella valutazione della prevalenza di Listeria negli animali e negli alimenti e, su richiesta, fornirà consulenza scientifica sulle misure di controllo. L’EFSA, l’ECDC e gli Stati membri raccoglieranno inoltre informazioni sulle caratteristiche molecolari dei ceppi di Listeria negli alimenti, negli animali e nell’uomo.

Collaborazione nell’UE per tutelare la salute pubblica

Per proteggere i consumatori da questa e altre potenziali minacce alla salute pubblica, l’UE ha adottato un approccio integrato alla sicurezza alimentare, dal campo alla tavola. L’approccio consiste in misure di valutazione del rischio e di gestione del rischio, che coinvolgono

tutti i soggetti chiave: Stati membri dell’UE, Commissione europea, Parlamento europeo, EFSA ed ECDC. L’approccio è supportato da efficaci e tempestive attività di comunicazione del rischio.

Qualora un’impresa alimentare accerti che un alimento già ceduto non è sicuro, è tenuta a ritirarlo. Quasi sempre, tale circostanza si verifica tra il fornitore e il rivenditore, in un momento della filiera in cui l’alimento non è ancora giunto al consumatore.

Ma qualora il prodotto in questione sia già arrivato al consumatore, l’impresa produttrice deve provvedere al “richiamo” dal mercato.

In entrambi i casi, l’intervento disposto dal produttore va segnalato all’autorità di vigilanza competente.

Per essere certi che il ritiro o il richiamo siano riferiti effettivamente al prodotto in questione, è essenziale rispettare sempre un altro principio del “pacchetto igiene” dell’Unione Europea, ossia la “tracciabilità” dei prodotti.

10.2 La tracciabilità

Ogni impresa alimentare è tenuta ad adottare dei sistemi che consentano di rintracciare un prodotto anche dopo la sua cessione. Di ciascun alimento, quindi, si deve sapere da chi sono state acquistate le materie prime e a chi è stato ceduto il prodotto finito.

Tutte queste informazioni vanno fornite, se richieste, alle autorità di vigilanza. Per agevolare la tracciabilità, i prodotti devono essere resi riconoscibili od opportunamente contrassegnati (numero di lotto, data di produzione ecc.), e tale requisito si garantisce con una corretta etichettatura.

• A seconda del tipo di trasporto, della quantità di prodotto da movimentare, dei tempi di percorrenza e della distanza da coprire, per trasportare gli alimenti vanno utilizzati veicoli refrigerati o container omologati per il trasporto di prodotti alimentari.

• Se utilizzati per il trasporto di alimenti, i veicoli – e gli eventuali recipienti di trasporto (contenitori, vasche ecc.) – vanno puliti periodicamente e sottoposti a manutenzione adeguata, per mantenerli funzionali e garantire che la merce trasportata non venga a contatto con impurità.

• Se necessario, il bagagliaio del veicolo o i contenitori utilizzati vanno riconvertiti, sostituiti o modificati in modo che siano a norma di legge per il trasporto di alimenti e da renderne agevole la pulizia e/o la disinfezione.

• Nel bagagliaio di un veicolo adibito al trasporto di alimenti, è proibito trasportare merci diverse (non alimentari) qualora sussista il rischio di contaminare gli alimenti.

• Qualora il trasporto di prodotti alimentari avvenga contestualmente a quello di merci diverse (non alimentari) o si effettui un trasporto misto di derrate, ad esempio con alcuni prodotti da refrigerare (carne fresca, latticini ad altri) e altri che non richiedono refrigerazione (bibite, prodotti secchi ecc.), chi trasporta è tenuto a garantire una separazione efficace fra le diverse tipologie di alimenti, in modo da rispettare i requisiti previsti per il trasporto delle rispettive categorie (igiene, temperature e così via).

• I recipienti e i container utilizzati per il trasporto di alimenti da refrigerare devono conservare i prodotti a una temperatura adeguata e costantemente controllabile. Per la carne fresca, ad esempio, la legge prescrive che il trasporto debba avvenire a una temperatura di massimo +7 gradi centigradi.

• Nello stesso trasporto la carne confezionata va separata da quella non imballata, facendo in modo che il materiale usato per l’imballaggio non venga a contatto con la carne non confezionata.

• La merce trasportata (alimenti) va posizionata all’interno del bagagliaio in modo tale da ridurre al minimo il rischio di danneggiare o sporcare la merce.

• Gli autocarri o le autocisterne che trasportano alimenti allo stato liquido, granulare o in polvere vanno adibiti esclusivamente a tale utilizzo e devono recare obbligatoriamente la scritta “esclusivamente per prodotti alimentari”.

• I cibi da trasportare a terzi dopo la preparazione vanno sempre mantenuti alla temperatura prevista per tale utilizzo. A tale scopo vanno trasportati in contenitori facilmente pulibili, protetti da ogni contatto con impurità e mantenuti alla temperatura necessaria.

Ad esempio, per i cibi cotti da consumare caldi le norme in vigore prescrivono una temperatura di 65 gradi.

In alternativa, si può optare per la refrigerazione immediata dei cibi subito dopo la preparazione. In questo caso,

i cibi in questione vanno trasportati in un bagagliaio refrigerante, per poi essere nuovamente riscaldati nel luogo

previsto per la consumazione.

Possono essere accettate solo materie prime ineccepibili da un punto di vista igienico. Per questo motivo le merci devono essere controllate in occasione di ogni acquisto/consegna. Nello specifico servirà:

– una verifica sullo stato di conservazione dei prodotti;

– per quanto concerne i surgelati un controllo a campione in riferimento alla misurazione della temperatura;

– un controllo visivo per quanto concerne possibile invasioni parassitane, formazione di muffa o corpi estranei;

– una valutazione su eventuali danni sulle confezioni, etichettatura errata o incompleta;

– prestare attenzione alla data di scadenza (i prodotti scaduti non possono venire accettati);

– prestare attenzione alla presenza di eventuali impurità;

– verificare l’igiene dei mezzi utilizzati per la consegna;

– controllare la temperatura del carico in riferimento ai veicoli frigoriferi.

Gli eventuali difetti devono essere segnati per iscritto sulla bolla di consegna e saranno comunicati al fornitore.

Previsioni normative

L’obbligo di formazione per gli addetti alla manipolazione di alimenti trova il suo fondamento nel Regolamento UE n. 852/2004. Il Regolamento UE prevede, da un lato, l’obbligo dell’operatore/operatrice del settore alimentare di addestrare adeguatamente gli addetti, dall’altra anche un obbligo di rispettare una serie di prescrizioni in materia d’igiene, come p.es. l’elaborazione e l’attuazione di un piano di autocontrollo HACCP, l’igiene personale, l’igiene nel processo di smaltimento come anche l’igiene dell’ambiente e degli impianti. Nel caso non si dovesse adempiere ad una di queste prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. 193/2007 può essere comminata una sanzione pecuniaria.

Ulteriori sanzioni in materia d’igiene sono previste anche nel diritto penale: la legge n. 283/62 prevede come reato la detenzione di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione. Anche l’utilizzo di olio da frittura con sostanze polari superiori a quanto consentito è penalmente rilevante.

Responsabilità.

Il responsabile principiale per la sicurezza degli alimenti è l’operatore/operatrice del settore alimentare.

L’operatore/operatrice del settore alimentare deve assicurare che:

– gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

– i responsabili dell’elaborazione e della gestione delle procedure di autocontrollo (HACCP) abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di applicazione dei principi del sistema HACCP;

– siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

Anche l’addetto (collaboratore/collaboratrice) è corresponsabile per la sicurezza e per l’igiene alimentare in

azienda. In caso di mancato rispetto delle norme ovvero delle istruzioni impartite potrà anch’esso/essa essere

ritenuto/a responsabile e ne potrà rispondere sia a livello disciplinare, sia a livello amministrativo.

Infezioni all’apparato gastrointestinale

Gli articoli pubblicati in questo numero del DSI Forum affrontano, da diverse prospettive, il tema dei rapporti tra l’imponente flora microbica che colonizza il nostro intestino, cosiddetto microbioma intestinale, e le patologie indotte dal glutine, in primo luogo la celiachia: due “mondi” apparentemente lontani, che in realtà presentano insospettati punti di contatto.

Un’occhiata su PubMed, il database medicoscientifico internazionale più completo, mostra che, a partire dai primi anni duemila, vi è stato un incremento esponenziale del numero di pubblicazioni sul microbioma intestinale: da 35 lavori nel 2004 a 1656 nel 2014! Solo nel 2014, ben 21 pubblicazioni hanno affrontato il tema dei rapporti tra il “mondo batterico” dell’intestino e la celiachia. Tale aumento dipende primariamente dallo sviluppo di nuove tecniche di genetica molecolare che consentono di analizzare la flora batterica intestinale in maniera semplice, rapida ed accurata. In tema di celiachia, uno degli interrogativi più attuali riguarda l’impressionante aumento della frequenza di questa patologia negli ultimi decenni, un fenomeno che non può essere imputato a cambiamenti genetici, i quali richiedono tempi ben più lunghi, ma solo a modificazioni ambientali.

Figurano tra quest’ultimi i cambiamenti nella alimentazione, nello stile di vita, nella diffusione delle infezioni e, per l’appunto, nella popolazione batterica che risiede stabilmente nel nostro intestino. Come pediatra, trovo particolarmente interessante il potenziale rapporto tra alcuni fattori precoci, quali le modalità della nascita (spontanea o mediante taglio cesareo), l’alimentazione infantile, le infezioni intestinali e l’uso di antibiotici, il microbioma intestinale ed il rischio di sviluppare la celiachia. L’analisi di questi aspetti potrebbe aiutarci a comprendere meglio “la ricetta” del cocktail, genetico ed ambientale, che porta allo sviluppo delle patologie glutinedipendenti, non solo la celiachia ma anche la sensibilità al glutine non celiaca. Sul versante terapeutico, la comprensione delle modificazioni persistenti del microbioma, cosiddetta “disbiosi”, potrebbe favorire l’implementazione di nuovi presidi atti a migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono dei disturbi indotti dal glutine.

In questo studio si evidenzia che una dieta bilanciata ricca di tutte le categorie di nutrienti dovrebbe servire a fornire un substrato alternato e sfavorire il proliferare di specie che potrebbero sortire effetti dannosi alla salute qualora prendessero il sopravvento nell’intestino.

L’emergere di nuove evidenze scientifiche e il perfezionamento delle tecniche d’analisi hanno permesso di acquisire maggiori informazioni sui batteri che popolano il nostro intestino. È ormai lampante come il tipo e la quantità di batteri presenti nel nostro intestino giochi un ruolo determinante per la nostra salute. Le aziende biotech stanno investendo sempre più in tecnologie che individuano in questo “mi- crobioma” un potenziale moderatore del nostro benessere intestinale e del nostro sistema immunitario innato. La crescente incidenza delle patologie immuno-mediate e dei disturbi neurologici non si lascia spiegare da mutazioni nella genetica umana. La disbiosi e la ridotta diversità batterica vengono comunemente ricondotte a queste patologie quando analizziamo il nostro “genoma alternativo” in cerca di risposte. Gli studi nel campo della metagenomica hanno permesso di appurare che una grande biodiversità batterica e la “ricchezza genetica” sono associate a un buono stato di salute.

Quali specie compongono il microbioma?

Benché vi sia una grande varietà inter-indivi- duale a livello di specie — nella maggior parte delle persone il microbiota intestinale è composto da circa 160 specie delle 1000 esistenti — non sono molti i phyla presenti nel microbioma. Qin et al. (2010) hanno identificato un nucleo di batteri comuni a tutte le persone. Lo studio del microbioma umano ha permesso di configurare tre principali enterotipi. I generi dei batteri usati come marker per stabilire a quale categoria appartiene il microbioma di un individuo sono Bacteroides, Prevotella e Ruminococcus (l’ultimo gruppo è associato anche alla presenza del Methanobrevibacter).

Funzione

Ancora non è stata fatta piena luce sulle funzioni del microbiota intestinale, ma alcuni dei suoi tratti caratteristici sono: segnalazione immunitaria e modulazione della risposta immunitaria; produzione di messaggeri del sistema nervoso; produzione di vitamine essenziali, regolazione del metabolismo lipidico; produzione di acidi grassi a catena corta (SCFA), in particolare butirrato, e acidi grassi a catena ramificata. A seconda del substrato fermentato, tra gli altri prodotti del micro- bioma figurano idrogeno, anidride carbonica e metano, ammoniaca, ammine e composti fenolici.

La simbiosi tra l’organismo umano e il microbiota intestinale è sempre più evidente. Il termine “super-organismo” è stato coniato quando si è cominciato a considerare il nostro corpo come un organismo, un conglomerato del nostro trascrittoma sommato al tascritto- ma plastico e molto più ampio del microbiota intestinale. Il corredo genetico dei batteri che popolano il tratto intestinale è 100 volte più grande del nostro. 4 Pertanto non sorprende che l’attenzione nello studio delle cause, della prevenzione e della cura delle patologie sia ora rivolta a questo “genoma alternativo”.

Il sistema nervoso enterico (SNE) è talvolta definito in letteratura come il “secondo cervello”. Ciò è dovuto al fatto che è composto da più di 200 milioni di neuroni. 5 Il SNE invia segnali dall’intestino al cervello mediante un sistema di segnalazioni endocrino, neuronale e immunitario. 5 Inoltre il tessuto linfoide associato all’intestino (GALT) che regolarmente seleziona e risponde ai segnali provenienti dal lume intestinale è considerato l’organo di difesa contro le infezioni più esteso del corpo umano.

La combinazione delle interazioni tra lo SNE, il microbioma e il GALT mostra un grande potenziale per influire positivamente sul benessere fisico, immunologico ed emotivo.

Da che cosa è formato il microbioma?

Il microbioma inizia a formarsi alla nascita. Il parto e la nutrizione del neonato influiscono sullo sviluppo iniziale del microbioma. Si ritiene che lo svezzamento e l’ambiente (rurale o urbano) in cui viene allevato il bambino influenzino il microbioma maturo. Studi condotti su comunità isolate dell’Africa hanno evidenziato la presenza di una colonizzazione batterica unica e diversa da quella riscontrata in un gruppo occidentale, a riprova di quanto l’ambiente rappresenti una grande spinta alla colonizzazione. Studi sui gemelli hanno rivelato che esiste una marcata influenza genetica sulla varietà delle specie, almeno nel caso di alcuni taxa. Anche i partner di gemelli monozigoti mostravano correlazioni positive, avvalorando l’ipotesi che la natura e l’alimentazione siano fattori importanti nel determinare la ricchezza genetica del microbiota intestinale.

Negli anziani il microbioma cambia di nuovo, anche se non è chiaro il motivo per cui ciò accada. Nella popolazione anziana si osserva una riduzione nel numero di batteri che producono butirrato e una riduzione nella ricchezza genetica del microbioma. Gli anziani che vivono all’interno della comunità conservano una maggiore ricchezza genetica, presumibilmente il risultato di una dieta più varia, rispetto ad anziani internati in strutture di cura a lungo termine.

Come influisce su di noi il cambiamento?

La disbiosi è associata a numerose patologie. 3 Recentemente è stato pubblicato un elenco delle malattie e delle alterazioni nelle popolazioni batteriche a esse correlate. Le nuove tecnologie hanno permesso di identificare una sorta di “impronta digitale batterica” legata a determinate patologie che potrebbe rivelarsi un potente e non invasivo strumento diagnostico permettendo lo sviluppo di una terapia specifica.

Alcuni studi sull’obesità hanno mostrato che i soggetti caratterizzati da una ridotta ricchezza genetica presentavano una maggiore adiposità globale, insulino-resistenza e dislipidemia oltre a un fenotipo infiammatorio più marcato. 10 Una minore ricchezza genetica portava nel tempo a un aumento di peso. Goodrich et al. (2014) hanno dimostrato l’ereditarietà di un microbioma obesogenico e hanno ipotizzato una correlazione tra i batteri metanogeni appartenenti alla specie Christensenella e i disturbi metabolici.

Studi su bambini che mostrano una predisposizione genetica alla malattia celiaca (CoD) evidenziano una carenza di Actinobacteria (inclusi Bifidobacteria) e una proliferazione di Fir- micutes e Proteobacteria. Va detto comunque che non è ancora stata provata in via definitiva l’esistenza di una correlazione immediata tra le alterazioni microbiche e l’insorgenza della patologia celiaca.

Il sequenziamento del microbioma in persone affette da sindrome dell’intestino irritabile (IBS) ha rivelato una disbiosi. Ulteriori studi hanno messo in luce le differenze nei batteri che popolano il lume e le mucose intestinali in pazienti affetti da sottotipi di IBS.

Un recente studio pilota sul microbioma in ambito pediatrico consiglia l’adozione della FODMAP, la dieta a basso contenuto di carboidrati, per alleviare i sintomi della malattia.

Qin et al. (2012) hanno studiato le dinamiche antagonistiche tra batteri benefici e dannosi nel diabete di tipo 2. Una diminuzione dei batteri che producono butirrato sarebbe indice di un rischio elevato nello sviluppo di patologie correlate all’obesità.

Come possiamo migliorare il microbioma?

Diversi studi sull’alimentazione dimostrano che cambiare dieta permette di alterare il mi- crobioma, a riprova delle grandi potenzialità di questo ambito di ricerca. Nutrire l’ospite per nutrire il microbiota è la strategia di manipolazione più ovvia del microbiota. Una

dieta ad alto contenuto proteico e lipidico è stata associata all’enterotipo Bacteroides, mentre una dieta ricca di carboidrati corrisponde all’enterotipo Prevotella. 20 È stato dimostrato che cambiamenti a breve termine nella dieta (10 giorni) sono in grado di modificare la composizione del microbioma ma non alterano l’enterotipo. Una dieta ad alto contenuto di fibre induce una proliferazione di tre gruppi batterici solitamente associati a uno stato di buona salute, Faecalibaterium prausnitzii, Bi- fidobacterium e Clostridium cluster XlVa.

Altri studi sono concordi nel sancire l’utilità di prebiotici e probiotici nel favorire la diffusione dei benefici bifidobatteri e lactobacilli. Inoltre sono stati chiariti i meccanismi grazie ai quali specie diverse di Lactobacilli e Bifi- dobacteria non solo sortiscono effetti benefici sull’ospite, ma inibiscono la proliferazione e l’attività di enteropatogeni aggressivi (cfr.). Esiste l’eventualità che in futuro altri ceppi

Il trapianto di microbiota fecale è un’altra tecnica che consente di operare una rapida correzione di un microbioma alterato. Studi clinici condotti su pazienti affetti da Clostridium difficile non trattabile hanno dato risultati incoraggianti. Il trapianto di microbiota fecale da donatori sani ha indotto un aumento nella resistenza all’insulina da parte di pazienti affetti da sindrome metabolica22 — fornendo un riscontro alla teoria secondo cui la disbiosi gioca un ruolo importante nello sviluppo dei disturbi legati all’obesità.

Strategie antimicrobiche per la modulazione del microbioma potrebbero avere un potenziale terapeutico in futuro, anche se allo stadio batterici (es. Akkermansia mucinophila e Christensenella minuta) saranno introdotti in prebiotici e probiotici attuale la ricerca ne ha testato l’efficacia solo sui topi. Al momento non se ne raccomanda l’attuazione.

Una dieta varia e bilanciata ricca di tutte le categorie di nutrienti dovrebbe servire a fornire un substrato alternato e sfavorire il proliferare di specie che potrebbero sortire effetti dannosi alla salute se prendono il sopravvento nell’intestino. Alterazioni nel microbioma causate da antibiotici o da attacchi di gastroenterite rendono consigliabile l’impiego generico di prebiotici e probiotici senza temere l’insorgenza di effetti collaterali. La coprocultura, un esame utile a verificare una ridotta biodiversità batterica, può rivelarsi uno strumento diagnostico utile a effettuare una diagnosi precoce di alcune patologie permettendo di adottare misure preventive.

Tossinfezioni alimentari

Le tossinfezioni alimentari (TA) rappresentano, ancora oggi, un serio problema di sanità pubblica per la loro relativa frequenza (con elevata morbilità correlata) e per l’alto numero di soggetti che possono essere colpiti in un singolo evento epidemico. Esse comprendono manifestazioni patologiche fino a vere e proprie malattie, in genere a carattere gastroenterico acuto, alla cui origine vi è il consumo di cibi contaminati da microrganismi patogeni e/o loro metaboliti tossici.

In particolare, le tossinfezioni alimentari, da un punto di vista metodologico, possono essere classificate in:

a) infezioni, quando l’agente eziologico che genera la sindrome o la malattia è rappresentato da batteri patogeni vitali ingeriti con gli alimenti contaminati in grado di riprodursi nei tessuti dell’ospite;

b) intossicazioni, quando la patologia è causata da tossine, in genere preformate, elaborate negli alimenti dagli stessi microrganismi: in tal caso la presenza di microrganismi vitali all’atto dell’ingestione non è necessaria per il prodursi della manifestazione patologica.

Le due condizioni possono talvolta coesistere dando così luogo ad una vera e propria sindrome mista tossico-infettiva. D’altra parte, ad alcune specie microbiche patogene (es. B. cereus) appartengono simultaneamente ceppi prevalentemente infettivi o prevalentemente tossigeni.

Le tossinfezioni alimentari si manifestano in genere dopo un breve periodo d’incubazione (da 1-2 ore a qualche giorno) con tipiche manifestazioni a carico dell’apparato digerente quali nausea, vomito, diarrea (nel botulismo prevale la stipsi e, comunque, i sintomi più rilevanti sono di tipo neurologico; nella listeriosi i sintomi gastrointestinali sono in genere modesti e spesso passano inosservati oppure vengono interpretati come di origine influenzale); i casi si manifestano spesso in forma epidemica fra coloro che hanno consumato gli alimenti contaminati.

Va sottolineato che gli alimenti, contaminati da batteri patogeni responsabili di tossinfezioni alimentari, possono presentare alterazioni dei caratteri organolettici tali da consentire di sospettarne la pericolosità, tuttavia in diversi casi viene conservata l’apparenza di commestibilità.

Un significato preminente nella genesi delle tossinfezioni è rivestito dalle caratteristiche di patogenicità dell’agente eziologioco introdotto con l’alimento, le quali si possono correlare alla D.I.M. (Dose Minima Infettante) oppure alla DL50. La D.I.M. indica il numero più basso di germi capace di provocare il fenomeno tossinfettivo; la DL50 indica, invece, il numero approssimativo di microrganismi in grado di provocare l’insorgenza della tossinfezione in circa il 50% degli individui che hanno ingerito i microrganismi e/o le loro tossine.

Numerosi sono i fattori che possono causare la presenza di microrganismi patogeni in un alimento:

a) la contaminazione microbica delle materie prime e degli ingredienti e/o additivi in genere;

b) la contaminazione, anche crociata, che può avvenire durante i processi di lavorazione e preparazione con origine da svariate sorgenti, quali gli addetti e gli operatori in genere, le superfici di lavoro, gli utensili e le attrezzature, l’aria e le superfici dei locali;

c) la contaminazione che può avvenire nelle fasi di confezionamento, di conservazione e distribuzione dell’alimento a partire dai contenitori e dagli imballaggi.

La presenza di microrganismi patogeni o loro tossine in un alimento può essere invece modulata, in senso accrescitivo o diminutivo, da:

a) le caratteristiche intrinseche della matrice alimentare (pH, potenziale redox “rH”, acqua libera “Aw”, sostanze naturali ad attività antimicrobica, etc.)

b) la presenza concomitante e le caratteristiche della flora microbica saprofitaria;

c) i tempi, le temperature e l’ambiente di conservazione;

d) le particolari tecniche di preparazione a livello di ristorazione collettiva e domestica, specie se condotte con scarse cautele igieniche.

La concomitanza di numerosi fattori che portano ad un rischio più o meno elevato per il consumatore e la difficoltà di poter prevedere (empiricamente o con analisi mirate) le condizioni di effettivo pericolo, ha portato in tempi recenti, grazie all’ausilio dei nuovi sistemi informatici, allo sviluppo di modelli matematico-statistici di microbiologia predittiva. Tali modelli sono in grado di stimare con buona attendibilità l’effetto combinato di numerosi parametri sullo sviluppo potenziale di microrganismi pericolosi o indesiderati, a partire da certe condizioni prefissate. Ciò unitamente ai challenge test industriali (test di simulazione di condizioni diverse, anche critiche, cui l’alimento può essere sottoposto, per verificare il relativo comportamento dei parametri chimico-microbiologici), alle informazioni sui consumi medi ed alle curve dose-risposta ottenute in sperimentazioni animali e con l’ausilio di volontari umani, sta consentendo, per diversi pericoli individuati, la valutazione quantitativa o semi-quantitativa del rischio a livello di popolazione esposta.

Aspetti parziali della valutazione del rischio, quali la quantità di alimento ingerito o le caratteristiche della matrice alimentare, rientrano tutte nella complessa analisi globale che va dalle materie prime al pasto pronto per il consumo.

Quando si esegue una valutazione del rischio si effettua, in primo luogo una individuazione dei pericoli (una lista positiva di quelli più frequenti e noti in una determinata filiera), poi si passa a quella che viene definita una caratterizzazione dei pericoli (una individuazione della loro gravità intrinseca), la quale unitamente alla valutazione dell’esposizione permette una stima del rischio connesso a ciascun pericolo.

In tal senso, i principali fattori implicati nella caratterizzazione dei pericoli legati all’agente patogeno sono:

– capacità e velocità di replicazione;

– infettività (attitudine a superare le difese dell’ospite);

– virulenza (attitudine a provocare danni);

– capacità di utilizzare scambi di materiale genetico (ad es. ai fini della antibiotico-resistenza);

– attitudine a permanere nell’ospite anche dopo la manifestazione della malattia e ad essere eliminato per lunghi periodi.

Altri fattori implicati nella caratterizzazione dei pericoli legati invece all’ospite sono:

– età, sesso ed altre caratteristiche fenotipiche;

– caratteristiche genotipiche (es. profilo HLA);

– stato nutrizionale ed abitudini alimentari;

– stato del sistema immunitario (anche della popolazione di appartenenza);

– precedenti esposizioni a fattori di rischio;

– malattie o traumi intercorrenti e/o pregressi;

– interventi chirurgici rilevanti;

– stato di gravidanza.

Fattori intrinseci legati alla matrice alimentare che coinvolgono la microecologia microbica e che possono modificare la potenziale patogenicità dell’agente o ridurne-incrementarne il numero, sono in parte già stati citati:

– contenuto in macro e micro-nutrienti;

– Aw;

– pH ed rH;

– presenza, quantità e tipologia della microflora saprofitaria.

In termini meno schematici, è ovvio che un alimento non può essere considerato alla stregua di un vettore inerte di microrganismi in quanto è in grado di modulare l’attività e quindi l’azione patogena dei microrganismi stessi. I processi di antagonismo microbico, dovuti alla flora saprofita caratteristica dell’alimento, quelli di inibizione, esercitata da sfavorevoli condizioni di pH, e quelli di antibiosi, dovuti a sostanze naturali, sono in grado di inibire alcuni germi patogeni pervenuti, riducendone la carica a livelli non più significativi sotto il profilo tossinfettivo o, addirittura, di causarne la completa eliminazione.

D’altra parte è pur noto che sono maggiormente recettivi alle noxae patogene i neonati e gli anziani, i malati cronici e in particolare gli immunocom- promessi, come pure gli individui soggetti a stress o sottoposti a eccessivi carichi di lavoro.

Attuali strategie per la prevenzione delle tossinfezioni alimentari e dei rischi alimentari in genere

Il significato che l’alimentazione riveste nel portare a contatto agenti estranei potenzialmente nocivi con i tessuti dell’organismo può essere paragonabile a quello della respirazione in termini di importanza e continuità; pertanto sia l’igienicità e la salubrità del cibo che la qualità dell’aria sono elementi fondamentali per la tutela della salute.

Per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, l’obbligo del- l’implementazione di un sistema di autocontrollo da parte delle imprese, ha rappresentato un’innovazione importante nel settore alimentare italiano. La normativa europea 93/43/CEE recepita dal D.Lgs n.155/1997 ha stabilito che tutte le imprese coinvolte nella preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto e vendita degli alimenti, debbano adottare una procedura di autocontrollo nell’ambito della propria attività. L’autocontrollo si realizza soprattutto in attività basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), il quale a sua volta presuppone già attive le buone pratiche igieniche (GHP = Good Hygienic Practices) nell’ambito delle più generali norme di buona fabbricazione (GMP = Good Manifacturing Practices).

Il sistema HACCP viene adottato come elemento-cardine per ridurre in modo significativo o possibilmente eliminare i rischi microbiologici (e non solo) nell’intera filiera alimentare (dal produttore primario al consumatore finale), riducendo così la perdita e la distruzione dei prodotti danneggiati o pericolosi. Si tratta quindi di un sistema rigoroso di contenimento del rischio basato su misure preventive, che non si affida all’analisi del prodotto finito (quest’ultima, eseguita periodicamente secondo i previsti criteri microbiologici, è ancora necessaria, ma solo per attuare la verifica del sistema).

Per l’attuazione di un efficace ed utile sistema di contenimento del rischio, bisogna poi tener conto, che per ogni pericolo è necessario individuare ed assicurare un obiettivo di sicurezza alimentare (FSO = Food Safety Objective) al termine della filiera produttiva. Tale obiettivo deve essere adeguato ad un prestabilito appropriato livello di protezione per la popolazione (ALOP = Appropriate Level Of Protection) definito dalle autorità governative. Un ALOP consiste in genere, in termini di rischio tollerabile, nel non superare un determinato numero di casi di malattia per anno in rapporto ad una specifica combinazione tipologia alimentare-agente patogeno. Ogni FSO dovrebbe essere raggiunto frazionandone il conseguimento lungo le varie sezioni della catena alimentare e per ogni sezione dovrebbe essere raggiunto un adeguato obiettivo di performance (PO = Performance Objective) attraverso l’applicazione mirata delle misure di controllo (GHP, HACCP). Tutto ciò potrebbe significare concretamente che durante il processo produttivo il pericolo viene abbattuto di una prefissata quantità rispetto al supposto livello iniziale (ad esempio ad 1/100). L’autorità governativa dovrà vigilare sull’intera filiera, ben sapendo questa volta cosa andare a controllare nei vari segmenti, fatto che dovrebbe ulteriormente incrementare la fiducia nel sistema di vigilanza e in definitiva nella sicurezza degli alimenti.

Sia il sistema HACCP che i vari criteri ed obiettivi citati devono periodicamente adattarsi ai cambiamenti, quali sviluppi della progettazione, novità nelle procedure di lavorazione, mutamenti tecnologici, come pure alle possibili richieste di un più elevato standard sanitario per la popolazione.

Per garantire un’efficacia prevenzione delle tossinfezioni alimentari è necessaria, comunque, un’adeguata educazione sanitaria del consumatore e una maggiore attenzione per l’igiene a livello domestico, per ridurre al minimo i rischi microbiologici legati alle ultime fasi che precedono il consumo dei prodotti alimentari.

Aspetti epidemiologici generali delle TA

Le tossinfezioni alimentari sono un problema mondiale poiché sono diffuse anche nei paesi sviluppati che hanno standard igienico-sanitari abbastanza elevati. Nei Paesi industrializzati si stima che fino a circa il 30% della popolazione sia colpito ogni anno da un episodio tossinfettivo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che in anni recenti alcuni milioni di persone, in prevalenza bambini nei paesi in via di sviluppo, sono morti in seguito a malattie diarroiche. La maggior parte di questi decessi è correlabile ad infezioni acquisite con gli alimenti o con l’acqua. Le malattie diarroiche, se frequenti, comportano anche malnutrizione che, di per sé, costituisce un ulteriore fattore di rischio per altre gravi patologie.

Negli Stati Uniti, si ritiene che annualmente decine di milioni di persone siano colpite da tossinfezioni alimentari, con centinaia di migliaia di ospedalizzazioni e migliaia di decessi.

Altri dati americani riportati su MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report, www.cdc.gov/mmwr/index.html) indicano che nel trascorso decennio si sono registrati negli USA migliaia di episodi di tossinfezioni che hanno coinvolto oltre un centinaio di migliaia di persone.

A parte l’elevato numero di casi di malattia, le tossinfezioni alimentari sono alla base di danni economici legati alle giornate lavorative perse dai pazienti affetti e alle ricadute commerciali dovute al blocco di prodotti o alla perdita d’immagine dei produttori e commercianti coinvolti.

Tra i recenti fattori di diffusione delle TA, occorre ricordare:

a) l’industrializzazione dei processi di produzione, che pur avendo contribuito alla riduzione di tutti quegli episodi tossinfettivi dovuti alle produzioni artigianali o casalinghe, ha portato alla possibilità di più ampie contaminazioni di alimenti nei casi in cui le linee produttive risultino contaminate;

b) l’incremento del consumo collettivo presso mense ed esercizi di ristorazione, con conseguente manipolazione da parte di un numero crescente di persone e con la possibilità di un ampio coinvolgimento di soggetti;

c) l’incremento nella mobilità delle produzioni alimentari, dovuto anche agli scambi internazionali, con la necessità di lunghi periodi di conservazione ed una maggiore probabilità di interruzione della catena del freddo;

d) l’incremento di specie microbiche emergenti, dovuto spesso all’effetto selettivo delle nuove tecnologie di produzione e conservazione.

L’incidenza globale nel nostro paese è difficile da stimare, anche perché gran parte degli episodi non viene segnalata, pur rientrando tra le patologie con obbligo di denuncia (D.M. 15 dicembre 1990). La tempestività della segnalazione dovrebbe consentire, alle autorità territorialmente competenti, di poter svolgere tutti gli accertamenti necessari ad evidenziare l’origine e la causa dell’eventuale focolaio epidemico.

Batteri patogeni responsabili di tossinfezioni alimentari

Salmonella sp., Escherichia coli (varianti enteropatogene), Campylobacter sp., Clostridium sp., Staphylococcus aureus, sono tra gli agenti eziologici batterici maggiormente implicati nelle tossinfezioni alimentari ed a questi si aggiunge, per l’importanza delle eventuali sequele, Listeria monocytogenes. Anche numerosi altri agenti batterici (B. cereus, Y. enterocolitica, V parahaemolyticus, ecc.) rivestono un ruolo nella genesi di episodi tossinfettivi, tuttavia, per la loro minore rilevanza, ne ometteremo in questa sede la descrizione.

Salmonelle

Attualmente si conoscono oltre 2400 sierotipi di Salmonella, ed il genere è distinto in due sole specie, S. enterica e S. bongori. La specie enterica è a sua volta suddivisa in sei sottospecie: subsp. enterica, subsp. salamae, subsp. ari- zonae, subsp. diarizonae, subsp. houtenae, subsp. indica . In realtà solo i sierotipi appartenenti a S. enterica subsp. enterica (S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Derby, S. London, S. Infantis, S. Give, ecc.) sono in grado di colonizzare sia l’intestino dell’uomo che degli animali a sangue caldo causando infezioni prevalentemente localizzate nel tenue.

Le salmonelle resistono in parte al congelamento, all’insaccamento ed alla salatura, pertanto la contaminazione e la sopravvivenza negli alimenti può verificarsi durante tutto il processo produttivo; l’inquinamento può anche avvenire successivamente alla cottura per contaminazione crociata a partire da prodotti crudi. Le uova possono contaminarsi nell’ovidutto o, più frequentemente solo a livello del guscio dopo la deposizione, ad opera di materiale fecale.

Le Salmonelle sono sensibili all’azione dell’acidità gastrica, dalla quale vengono parzialmente protette dalla contemporanea ingestione di cibo. La flora microbica saprofitaria intestinale sembra possedere un certo effetto inibente sulla colonizzazione da parte delle salmonelle, probabilmente mediante diversi meccanismi, quali la competizione per i fattori nutritivi, la produzione di acidi grassi a catena corta che mantengono un pH acido e la produzione di particolari sostanze battericide.

Tuttavia, per alcuni sierotipi la malattia si manifesta anche in seguito all’ingestione di un numero limitato di cellule microbiche, le quali si moltiplicano rapidamente ed inducono la sintomatologia quando hanno raggiunto un livello dell’ordine di o superiore ad 1 x 106 cellule.

Oltre a provocare le classiche infezioni gastroenteriche alcune Salmonelle (S. Typhi, S. Paratyphi) sono in grado di penetrare attraverso la barriera epiteliale, moltiplicarsi nel tessuto linfonodale ed invadere il torrente circolatorio, causando un’infezione sistemica.

In Italia negli anni più recenti più del 60% dei sierotipi patogeni isolati dall’uomo, dagli animali domestici e dagli alimenti, è risultato costituito da S. Tiphymurium e S. Enteritidis. A questi seguono altri sierotipi quali S. Derby, S. Infantis, S .Hadar. Ciò che risulta evidente è che i sierotipi prevalenti negli alimenti si ritrovano frequentemente negli animali domestici e nell’uomo. A tal proposito, nel biennio 2001-2002 il sierotipo più frequente è stato S. Typhimurium (46,8%), seguito da S. Enteritidis (26,6%), S. Infantis (5,0%), e S. Derby (2,0%). Nel periodo tra il 2000 e il 2002 la percentuale di casi umani da S. Enteritidis è gradatamente diminuita dal 40-50%, osservato costantemente negli anni ’90, a circa il 20%. La maggior parte degli isolamenti in questo periodo ha riguardato il gruppo di età compreso tra 1 e 5 anni (40,7%), seguito dagli adulti tra 15 e 64 anni (31,0%). Il 34,5% degli isolamenti si riferisce a pazienti ospedalizzati. I pazienti, dai quali provengono gli isolamenti inviati al sistema di sorveglianza nazionale, hanno manifestato per la maggior parte un’infezione acuta (77,4%).

I casi denunciati annualmente, sia in Italia che in Europa, non costituiscono che una piccola frazione del totale e sono dell’ordine di 10.000-80.000 casi rispettivamente. In base alle segnalazioni pervenute attraverso la rete telematica Enter-net, si è potuto stimare che in Europa nel 1998 il 59% dei casi di salmonellosi nell’uomo era riferibile a S. Enteritidis fagotipo PT4, il 42% a S. Typhimurium DT104, il 33% a S. Hadar PT2, il 14% a S. Virchow PT26 (Enter- net Quarterly Report Q1 1999).

Negli Stati Uniti, a fronte dei circa 40.000 casi di salmonellosi dichiarati annualmente, si stima che ci siano realmente circa un milione e quattrocen- tomila casi, con più di mille decessi.

Epidemie di tossinfezioni possono prodursi anche a grande distanza dal focolaio di origine. Nel 2003, ad esempio, in Olanda è stato registrato un notevole aumento delle infezioni prodotte da S. enterica sierotipo Java negli allevamenti di polli.

Localmente tale incremento non si è riflesso sui casi umani, mentre in Scozia nello stesso periodo sono stati segnalati numerosi isolamenti clinici con la medesima origine clonale.

Le salmonellosi sono ubiquitarie e presentano un picco di prevalenza nei mesi estivi. Le gastroenteriti, che rappresentano la manifestazione clinica più diffusa, fanno seguito ad un breve periodo di incubazione dopo l’ingestione di cibi o di acqua contaminati e sono caratterizzate essenzialmente da un’insorgenza acuta con dolori addominali, diarrea, nausea e vomito. L’insorgenza delle gastroenteriti da Salmonella è più spesso la conseguenza dell’ingestione di cibi di origine animale (prodotti carnei o a base di uova), contaminati più spesso da S. Enteritidis e S. Typhimurium.

Le salmonellosi hanno in genere un carattere epidemico, con frequente interessamento di piccole comunità. Molto pericolose sono le epidemie intraospedaliere che possono colpire soggetti a rischio (lattanti, gestanti, immunodepressi ecc.) e che spesso sono sostenute da ceppi poliantibiotico- resistenti.

Un ruolo importante nella trasmissione delle salmonellosi rivestono inoltre i portatori. I soggetti guariti continuano spesso ad eliminare le salmonel- le con le feci per diversi mesi e sono stati descritti casi di eliminazione protratta fino a circa due anni.

Escherichia coli

Eschenchia coli è un ospite normale dell’organismo umano in cui rappresenta la specie predominante della comunità batterica Gram-negativa aero- bia-anaerobia facoltativa residente nell’intestino crasso. I diversi ceppi si possono distinguere sierologicamente sulla base dei tre principali antigeni di superficie (O, H, K).

Alcuni stipiti di E. coli sono gli agenti eziologici di enteriti, particolarmente gravi nei bambini nella prima infanzia, in conseguenza dell’ingestione di alimenti contaminati.

A seconda del meccanismo patogenetico alla base dell’azione enteropato- gena, si distinguono diversi gruppi di E. coli patogeni di cui quelli di più frequente riscontro nella patologia umana sono i seguenti:

• E. coli enteropatogeni (EPEC);

• E. coli enteroinvasivi (EIEC);

• E. coli enterotossigeni (ETEC);

• E. coli enteroemorragici (EHEC).

L’azione patogena degli stipiti EPEC ed EIEC è essenzialmente legata al danneggiamento diretto o indiretto delle mucose intestinali. Nell’azione patogena degli stipiti ETEC ed EHEC invece, gioca un ruolo essenziale la produzione di tossine denominate rispettivamente enterotossine LT-ST e tossine shiga-toxins (Stx, dette anche verocitotossine) .

Il ceppo più spesso coinvolto nelle tossinfezioni alimentari è E. coli O:157 che appartiene al gruppo EHEC. E. coli O157:H7 è stato identificato nel 1976 e descritto per la prima volta come patogeno umano nel 1982 negli Stati Uniti [3] nonostante i metodi di sierotipizzazione usati fossero disponibili da molto tempo. La malattia più grave che provoca, la sindrome uremico-emolitica (da verocitotossina), era stata descritta fin dagli anni ’50 in Svizzera. E’ portatore di fagi in grado di dirigere la sintesi di molecole del gruppo delle shigatoxins, che si attivano in particolari condizioni, ad esempio in seguito all’esposizione a dosi subletali di alcuni antimicrobici. Oltre che nell’intestino degli animali contaminati (soprattutto bovini) il microrganismo tende facilmente a persistere nell’ambiente esterno, persino nell’ambiente idrico.

La patogenicità di E. coli O:157, che rappresenta il prototipo del gruppo degli EHEC, è dovuta ad un meccanismo multifattoriale non ancora completamente compreso. Tuttavia, almeno due fattori critici essenziali nella patogenesi delle manifestazioni cliniche sono stati ampiamente descritti:

– la capacità di aderire alle cellule della mucosa intestinale con un meccanismo caratteristico denominato “attachement and effacement” (A/E) che comporta l’adesione del batterio all’enterocita (fase A), mediante una proteina, codificata dal gene eae, e la conseguente distruzione dei microvilli (fase E); solo i ceppi che posseggono tali capacità sarebbero in grado di dar luogo alla diarrea emorragica;

– la produzione di potenti tossine denominate verocitotossine (VT) che agendo a livello del colon provocano crampi addominali, nausea, vomito e diarrea ematica. Le VT possono diffondersi nel circolo ematico legandosi, attraverso recettori glicolipidici, alle membrane cellulari di organi bersaglio, in particolare i reni (dando luogo alla Sindrome Uremico- Emolitica: SEU) e il sistema nervoso centrale (complicanze nervose).

A livello molecolare, il gene stxl codifica per la verocitotossina 1 (VT1), che differisce per un solo aminoacido dalla tossina di Shigella dysenteriae; il gene stx2 codifica per la verocito-tossina 2, diversa dalla precedente e con una sequenza in parte variabile (tanto che si parla di un gruppo di tossine VT2). I geni stx sono portati da batteriofagi temperati integrati nel cromosoma batterico.

Negli anni 80 il problema delle infezioni da EHEC sembrava ristretto al Nord America e alla Gran Bretagna. Quasi tutti gli episodi erano di origine alimentare e il veicolo implicato era rappresentato da hamburger o comunque carne bovina cotta in modo non adeguato. Per tale motivo l’infezione divenne nota al pubblico come “hamburger disease”. Nel corso degli anni ’90, le infezioni da E. coli O:157 sono emerse come grave problema di sanità pubblica anche nel resto del mondo industrializzato come Europa Continentale, Giappone, Australia; in Europa un quadro epidemiologico abbastanza simile a quello riportato negli USA è stato descritto in Gran Bretagna, dove l’incidenza delle infezioni da E. coli O:157 è elevata e ogni anno vengono segnalati numerosi episodi epidemici.

In Italia, il primo caso di infezione da E. coli O:157 è stato descritto nel 1988, quando è stato stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità un sistema di sorveglianza nazionale della SEU in età pediatrica [16]. Tra il 1998 e il 1997 il sistema di sorveglianza ha identificato oltre 200 casi di questa sindrome con un’incidenza media di 0,2-0,3 casi per 100000 residenti nella fascia di età 0-15 anni. Anche se questa incidenza è relativamente bassa rispetto a quella riportata in altri paesi dell’Europa centrale, la SEU anche nel nostro paese costituisce una delle principali cause di insufficienza renale acuta nell’infanzia. In Italia, infatti, E. coli O:157 è stato isolato da diverse matrici: carni bovine macinate, filtri del latte bovino, latte di massa bovino o ovino.

Attualmente l’Istituto Superiore di Sanità coordina un sistema di sorveglianza delle infezioni da E. coli O:157 e da altri EHEC e partecipa per l’Italia ad una rete Europea di laboratori di riferimento che ha come obiettivo la sorveglianza di queste infezioni a livello europeo. I dati sulle infezioni da EHEC in Italia dal 1988 in poi sono disponibili sul sito web dell’Istituto Superiore di Sanità (htpp://www.iss.it/laboratori/leb/enternet).

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes deve la sua denominazione al fatto che le infezioni da essa provocate nell’uomo e negli animali sono caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di monociti nel sangue circolante. Sebbene l’aumento dei monociti circolanti, nelle infezioni batteriche, sia abbastanza frequente, l’elevato numero di tali cellule prodotto in risposta all’infezione liste- riosica è assolutamente peculiare .

Il batterio è stato descritto per la prima volta nel 1927 da Murray, che lo aveva isolato da giovani conigli deceduti per leucocitosi mononucleare. E’ un piccolo bastoncello (1-5 mm di lunghezza), gram-positivo, emolitico, sprovvisto di capsula, asporigeno e mobile per la presenza di flagelli polari; è in grado di crescere tra 1oC e 45oC, in presenza di una concentrazione salina maggiore del 10% e con un optimum di temperatura compreso tra 30 oC e 37 oC. L’organismo si moltiplica facilmente in condizioni aerobie o microaerofi- le, meglio a valori di pH elevati (fino a 9,6). La crescita però è assente o moderata in condizioni completamente anaerobie e la moltiplicazione è inibita da valori di pH inferiori a 5,6. La Listeria monocytogenes è ampiamente distribuita nell’ambiente, dove può sopravvivere per lunghi periodi anche in condizioni non ottimali; in effetti, il microrganismo è abbastanza resistente a varie condizioni sfavorevoli quali il congelamento (la carica di Listeria monocytogenes si riduce di un solo logaritmo dopo 10 mesi di conservazione a -18oC, in varie matrici alimentari), lo scongelamento e l’essiccamento. L’ambiente naturale rappresenta quindi un “serbatoio” di contaminazione da cui il microrganismo può diffondersi alla catena alimentare. Soltanto dopo il 1980 la Listeria monocytogenes è stata riconosciuta come patogeno alimentare e la principale via di trasmissione è rappresentata proprio dal consumo di alimenti contaminati nel corso delle varie fasi di produzione e trasformazione.

La Listeria monocytogenes è stata isolata infatti da una grande varietà di alimenti crudi o sottoposti a trattamenti: latte crudo, prodotti lattiero-caseari, carni avicole, uova, prodotti carnei, prodotti di salumeria. Il microrganismo può sopravvivere e moltiplicarsi durante la conservazione degli alimenti; è in grado di moltiplicarsi alle basse temperature fino al limite di 1-1,5°C e può sopravvivere alle temperature di congelamento.

La listeriosi ha prevalentemente un andamento sporadico, ma sono stati segnalati in Europa episodi che hanno coinvolto un grande numero di persone. I dati relativi all’incidenza della malattia nel nostro paese sono piuttosto rari, è assai probabile però che la listeriosi sia sottostimata. In altri paesi, come il Regno Unito e la Francia, vi è un numero più rilevante di casi, da 300 a 1000 l’anno. Il Center for Disease Control (CDC) indica un grado di infezione annua tra 2 e12 casi per milione di abitanti [3, 18-20]. La virulenza di Listeria monocytogenes è dovuta tra l’altro alla capacità di questo patogeno di penetrare e moltiplicarsi nelle cellule dell’ospite nel corso dell’infezione. I batteri si fissano ad un recettore della membrana cellulare per mezzo di una proteina parietale, l’internalina, che permette la fagocitosi dei batteri da parte delle cellule epiteliali (enterociti). I batteri internalizzati sono in grado di uscire dal fagosoma, lisando la membrana vacuolare per mezzo di un’esotossina proteica, la listeriolisina (o emolisina). Liberi nel citoplasma i batteri inducono rapidamente la polimerizzazione dell’actina, si replicano e spostandosi lungo le fibre di actina generano delle protrusioni che facilitano il passaggio diretto dei batteri nelle cellule adiacenti.

La listeriosi si presenta prevalentemente come evento sporadico ed è considerata una malattia contagiosa. Sia per gli animali che per gli uomini appartenenti alle categorie a rischio, il numero di patogeni in grado di provocare l’infezione può non essere molto elevato (in alcuni casi tra 100 e 1000 cellule/g di alimento).

Le forme cliniche da cui la Listeria viene isolata più frequentemente sono rappresentate da quelle che interessano il sistema nervoso (meningiti, menin- goencefaliti), quelle che riguardano il sistema riproduttivo che causano aborti e mortalità neonatale, quelle che, più recentemente, si manifestano come sindrome gastroenterica febbrile a carico di individui sani. I sintomi di que- st’ultima forma comprendono: febbre, dolori addominali, cefalea, astenia.

Campylobacter

La tassonomia del genere Campylobacter è stata ampiamente riveduta, soprattutto nel corso dell’ultimo decennio [21]. Attualmente la famiglia di appartenenza è quella delle Campylobacteriaceae (in precedenza Spirillaceae), che comprende tre generi distinti: Camplylobacter, Arcobacter, Helicobacter.

L’etimologia dei nomi dei tre generi è riconducibile alla tipica morfologia che appare (non sempre) all’osservazione al microscopio ottico dopo colorazione di Gram: bastoncelli ricurvi con forma ad “esse” (singola/multipla) le specie appartenenti al genere Camplylobacter, spirilli elicoidali le specie appartenenti al genere Helicobacter; batteri incurvati ad arco le specie appartenenti al genere Arcobacter .

I Camplylobacter sono batteri non sporigeni, ossidasi positivi, estremamente mobili per la presenza di uno o due flagelli polari. Dotati di metabolismo respiratorio, non fermentano gli zuccheri e per moltiplicarsi necessitano di una ridotta tensione di ossigeno (5-10% di O2) sono quindi microaerofili. C. jejuni e in minor misura C. coli sono le specie più spesso incontrate nei laboratori di microbiologia clinica come causa di enterocolite nell’uomo . Queste specie, a differenza della maggior parte delle altre, presentano un optimum di temperatura piuttosto elevato: 42 oC.

II principale serbatoio dei Campylobacter patogeni è rappresentato dal tratto alimentare di un’ampia varietà di animali selvatici e domestici a sangue caldo . Vengono comunemente isolati nel pollame e in altri volatili, nei bovini e nei suini. C. jejuni e C. coli sembrano avere un serbatoio preferenziale: C. jejuni è associato prevalentemente al pollame , ma viene isolato anche da bovini, ovini, cani, gatti e volatili da cortile; C. coli viene isolato preferenzialmente nei suini ma si ritrova anche nel pollame, nei bovini e negli ovini.

Dal momento che Campylobacter è un comune componente della flora intestinale degli animali a sangue caldo, la carne viene facilmente contaminata durante la macellazione e l’eviscerazione.

La patogenesi dell’infezione da Campylobacter comprende fattori specifici del microrganismo e dell’ospite. Lo stato di salute dell’ospite, l’età e l’immunità umorale derivante da precedenti esposizioni, influenzano il risultato clinico dell’infezione. D’altra parte diversi fattori di virulenza del microrganismo (molecole che favoriscono l’adesione e l’invasione, proteine di membrana, flagelli e motilità, fattori citotossici, etc) contribuscono alla patogenesi dell’infezione.

Nei paesi dove esiste una sorveglianza di laboratorio delle infezioni da Campylobacter, risulta frequente che il numero di isolamenti di questo microrganismo ecceda (anche notevolmente in alcune circostanze) quello degli isolamenti di Salmonella. In Francia, la prevalenza delle infezioni da Campylobacter risulta uguale a quella delle infezioni da Salmonella, mentre in Olanda la prevalenza risulta più elevata di quella delle salmonellosi. In Danimarca, le campilobatteriosi sono notevolmente aumentate negli ultimi anni e in Svizzera la loro prevalenza rimane elevata nonostante l’attuazione di efficaci programmi di sorveglianza sul serbatoio animale. In Italia non esiste, a tutt’oggi, un sistema di sorveglianza di laboratorio per le infezioni da Campylobacter, tuttavia, i risultati di diversi studi effettuati ad “hoc”e di studi multicentrici [3, 26] evidenziano come anche nel nostro Paese le infezioni da Campylobacter giochino un ruolo primario nel vasto scenario delle infezioni intestinali.

Clostridium botulinum

Al Cl. botulinum venne attribuito questo nome perché la malattia da esso provocata è stata inizialmente associata al consumo di carni insaccate (dal latino botulus = salsiccia). E’ un batterio Gram positivo di forma bastoncella- re, anaerobio, sporigeno, comunemente reperibile nell’ambiente.

Cl. botulinum, insieme ai pochi clostridi correlati (ceppi di Cl. barati e Cl. butyricum, agenti di casi di botulismo in USA, in Italia, in Cina e India) produce una categoria di potenti neurotossine di natura proteica (pochi nano- grammi sono sufficienti a provocare la malattia), generalmente termolabili.

Attualmente si conoscono 7 diversi ceppi di Cl. botulinum indicati con altrettante lettere dell’alfabeto (da A a G). Tutti hanno in comune la caratteristica di produrre le neurotossine specifiche, ma si differenziano tra loro per l’attività proteolitica, per la specificità nei confronti dell’ospite e per una certa distribuzione geografica: i ceppi A, B (con i sottotipi “proteolitico” e “non proteolitico”) ed E (più raramente F) sono responsabili del botulismo umano.

Le spore sono dotate di notevole resistenza all’invecchiamento e agli agenti fisici e chimici (calore, essiccamento, solventi organici ecc.). In genere sopravvivono a temperature di 100° C per diverse ore ed al riscaldamento a 120° C per diversi minuti. Considerata la loro diffusione ambientale, la relativa contaminazione degli alimenti è un evento non eccezionale. La presenza di spore è potenzialmente molto rischiosa nel caso in cui, nei prodotti alimentari in cui vengono a trovarsi, si presentino condizioni idonee al loro sviluppo. In condizioni favorevoli, infatti la spora botulinica si trasforma nella forma vegetativa in grado di produrre le tossine. I fattori che limitano la crescita dei clostridi produttori di tossina botulinica nei cibi sono il livello di ossigeno, la temperatura, il pH, l’Aw, la presenza di conservanti e la flora microbica competitrice.

Il botulismo alimentare è una patologia causata dall’ingestione di cibi contenenti tossine botuliniche. La sua incidenza è bassa (negli Stati Uniti come in Italia, vengono descritti qualche decina di nuovi casi ogni anno), ma la mortalità ad esso associata è molto alta. La maggior parte dei casi è legata all’ingestione di alimenti conservati con tecniche domestiche, anche se sono descritti casi legati all’uso di prodotti commerciali. I cibi epidemiologica- mente più coinvolti sono rappresentati dalle carni conservate non cotte e dalle conserve vegetali impropriamente sterilizzate.

La patogenesi del botulismo è riconducibile all’azione delle neurotossine, attive in dosi infinitesimali: pochi miliardesimi di grammo di tossina pura sono letali (si tratta di uno dei veleni più potenti conosciuti in natura) [3, 27]. Si tratta di proteine ad elevato peso molecolare, scarsamente termostabili (vengono distrutte dall’ebollizione protratta per 10 minuti), che non vengono inattivate dagli enzimi proteolitici gastro-intestinali. L’attività neurotossica, evidente sul sistema nervoso periferico dell’uomo e di diverse specie animali, si esplica principalmente attraverso il blocco della trasmissione dell’impulso nervoso: a livello presinaptico viene infatti inibita la liberazione del neurotrasmettitore acetilcolina dalle vescicole sinaptiche.

Clinicamente il botulismo conclamato è quindi caratterizzato da una paralisi flaccida della muscolatura scheletrica, che inizia a livello dei muscoli ocu- lomotori e si estende progressivamente portando, nel 60% dei casi, alla morte del paziente per paralisi dei muscoli respiratori o arresto cardiaco.

Clostridium perfringens

E’ un bacillo Gram-positivo (1-1,5 x 3-5 gm) sporigeno (con spore di forma ovale e, in genere, in posizione subterminale), immobile; è anaerobio, ma si sviluppa anche in presenza di piccole quantità di ossigeno.

Sono stati identificati diversi sierotipi di Clostridium perfringens indicati con le prime lettere dell’alfabeto, ma soltanto gli stipiti appartenenti al gruppo A sono patogeni per l’uomo (gangrena gassosa e intossicazioni alimentari), mentre gli altri rivestono importanza solo nel campo della patologia animale.

Perché compaia la tipica tossinfezione è necessaria l’ingestione con gli alimenti contaminati di un’elevata carica di microrganismi vitali (almeno 106 germi).

Un’enterotossina di natura proteica prodotta durante la sporulazione provocherebbe l’inibizione del metabolismo energetico, della sintesi macromolecolare e delle funzioni di membrana, con alterazioni morfologiche nelle cellule dell’epitelio intestinale e accumulo di liquido e di elettroliti nel lume intestinale. Essa quindi sarebbe la responsabile dei fenomeni diarroici, anche se l’effetto sarebbe potenziato dalla concomitante attività lecitinasica del germe.

In relazione alla capacità di resistenza alle temperature è stato evidenziato che i ceppi tossigeni presentano una minore tolleranza rispetto a quelli non tossigeni che mostrano, alla temperatura di 100 °C, una resistenza maggiore e variabile tra il 20 e il 100%.

Dal punto di vista epidemiologico, occorre ricordare che il Cl. perfringens è notevolmente diffuso, specialmente nel suolo, nelle acque superficiali e nell’intestino dei mammiferi (canidi in particolare, suini). Le spore sopravvivono per lunghissimo tempo nell’ambiente esterno. Una volta pervenute negli alimenti, la loro germinazione viene favorita da insufficienti processi di cottura che creano condizioni ottimali per lo sviluppo (bassa tensione di ossigeno), e dai lunghi intervalli di tempo tra cottura e consumo che permettono il raggiungimento di cariche microbiche elevate, senza che si manifestino, in genere, variazioni sensibili dei caratteri organolettici.

Gli alimenti maggiormente implicati sono soprattutto i prodotti carnei, ma sono coinvolti anche i prodotti della pesca, il latte, i gelati, i prodotti di pasticceria.

Staphylococcus aureus

Il genere Staphylococcus comprende varie specie, tra le quali la più importante è S. aureus, che comprende la maggioranza degli stafilococchi patogeni per l’uomo. S. aureus (o piogene) è un microrganismo normalmente presente nella flora batterica della cute umana e nelle polveri degli ambienti antropiz- zati. E’ oggetto di studi da diversi decenni nel tentativo di meglio comprendere i meccanismi che regolano la sua potenziale patogenicità. Il termine” coc- cus” indica la sfericità della cellula; staphylococcus si riferisce alla formazione di associazioni cellulari a grappolo; aureus indica invece la colorazione giallo-dorata che assumono le colonie che si sviluppano in alcuni terreni agariz- zati. Positivo alla colorazione di Gram, immobile e asporigeno, anaerobio facoltativo, è un saprofita delle mucose e della cute di uomo ed animali. Elevate concentrazioni saline (NaCl> 7,5%) generalmente inibiscono lo sviluppo della maggior parte dei batteri, ma non dell’S. aureus (né delle altre Micrococcacee).

I fattori responsabili della patogenicità batterica [12] sono riportati nello schema seguente:

Esotossine Citotossine (emolisine) a, p, y, 6

Leucocidina

Tossina epidermolitica (alcuni stipiti)

Enterotossine (in circa la metà degli stipiti)

Tossina della shock-sindrome o TSST-1 (alcuni stipiti) Tossine pirogene (alcuni stipiti)

Esoenzimi Coagulasi

Stafilochinasi

Ialuronidasi

Proteasi

Enzimi lipolitici

DNAsi (termonucleasi, ecc.)

Comp. strutturali Capsula

Proteina A

Coagulasi legata

Catalasi e superossidodismutasi

La coagulasi e la termonucleasi sono enzimi che rivestono particolare interesse nell’esame di un alimento sospetto; la produzione di coagulasi, infatti, costituisce un indice significativo di patogenicità del germe, mentre la termonucleasi, così denominata per le sue caratteristiche di spiccata termoresistenza (20’ a 120°C), è abbastanza correlata alla produzione di enterotos- sine. Queste ultime, peraltro, possono essere reperibili anche negli alimenti che, in seguito a trattamento termico, non presentano più cellule vitali di stafilococchi.

Le enterotossine stafilococciche sono proteine (p.m. circa 3,5×104 dalton) che vengono prodotte a 10+45°C e pH 5+8, con NaCl 0+10% e Aw > 0,86. Resistono ad un trattamento termico condotto a 100°C per 30 minuti e all’azione degli enzimi gastrointestinali, sono cronoresistenti (possono resistere negli alimenti fino a 18 mesi), crioresistenti ed acido-resistenti [28]. Ne sono stati identificati una decina di tipi, (A, B, Cp C2, C3, D, E ..) diversificati tra loro sotto il profilo antigenico. Affinché si abbia manifestazione clinica è necessario ingerire da 100-200 ng a di 1gg enterotossine e affinché tale quantità si accumuli nell’alimento contaminato da S. aureus, è necessario che il germe raggiunga un livello pari a 5×105-1×106 cellule per grammo di alimento (secondo alcuni autori, in casi particolari sono sufficienti 5×104 cellule/g).

I sintomi sono rappresentati principalmente da nausea, vomito e talvolta diarrea, che insorgono da 1 a 6 ore dopo l’ingestione di cibo contaminato.

Le preparazioni alimentari più comunemente implicate, sono quelle elaborate, manipolate, ad elevato contenuto proteico, poco acide e impropriamente refrigerate dopo la cottura: carni (es.: arrosti, polpettoni), prodotti a base di carne, pesci anche affumicati, ovoprodotti (maionese, ecc.), paste farcite, prodotti di pasticceria (specie se ripieni di crema). Ricordiamo anche i prodotti lattiero caseari ottenuti con latte crudo o ricontaminati dopo il trattamento termico (ricotta, ecc.). Essendo poi lo stafilococco resistente ad alte concentrazioni di cloruro di sodio, anche i prodotti sottoposti a salagione (prosciutto ed altri salumi, baccalà ed altri pesci salati, ecc.) possono essere fonte di tossinfezione. Tra le carni, quelle macinate presentano il maggior rischio a causa delle numerose manipolazioni cui sono sottoposte e della maggiore superficie di esposizione. La contaminazione dei cibi può avvenire prima o dopo la cottura; il periodo più critico, talvolta molto lungo, è comunque quello che intercorre tra la cottura ed il momento del consumo. In questo intervallo di tempo, se l’alimento viene lasciato a temperatura ambiente (20-40°C) ed esposto all’aria, si creano possibilità di contaminazione e di sviluppo, con eventuale produzione di tossina. L’assenza o la scarsità di microflora competitiva facilitano tra l’altro la moltiplicazione dello stafilococco.

L’intossicazione stafilococcica è una patologia che si verifica soprattutto nei paesi sviluppati la cui popolazione si nutre sovente di alimenti complessi e manipolati. L’uomo è il principale responsabile della contaminazione degli alimenti, in particolare di quelli che subiscono manipolazioni durante le fasi di produzione, commercializzazione e somministrazione.

In Europa, dal 1988 al 1992, S. aureus si è reso responsabile di poco più del 5% di tutti gli episodi epidemici riportati alle autorità sanitarie. In una recente indagine (2004) volta a valutare la presenza di stafilococchi potenzialmente enterotossici in alimenti commercializzati in Italia, è emersa la loro larga diffusione (tra i campioni esaminati, il latte crudo, la ricotta, il prosciutto, la carne macinata e le preparazioni a base di carne, erano contaminati in percentuali che andavano dal 10% al 50% circa).

I casi risultano comunque fortemente sottostimati, in quanto trattandosi di una patologia generalmente lieve, di norma il paziente colpito non fa ricorso alle prestazioni mediche, per cui l’episodio rimane ignorato.

Negli anni più recenti ha destato preoccupazione il diffondersi di ceppi meticillino-resistenti (MRSA), importanti perché non solo resistenti a tutti i beta-lattamici ma, spesso, anche a vari altri importanti antibiotici. Il pericolo viene dal fatto che i ceppi di MRSA possiedono un potenziale epidemico e si affiancano alle preesistenti infezioni ospedaliere da ceppi ordinari invece di limitarsi a sostituirle. Nei Paesi Bassi la politica adottata a livello nazionale per prevenire la diffusione di S. aureus meticillino-resistente ha comunque mostrato che è possibile eliminarli dagli ospedali e far in modo che non diventino endemici. E’ opportuna tuttavia una politica comune a livello europeo per far fronte a questo problema.

Per S. aureus , sono previsti della direttiva 94/65/CE, limiti specifici nelle carni macinate e nelle preparazioni di carni.

Metodiche rapide e innovative

Come in parte già descritto nel capitolo precedente, i patogeni alimentari implicati in contaminazioni dirette e indirette degli alimenti risultano essere principalmente Salmonella, Clostridium (C. perfringens; C. botulinum,) Campylobacter, Staphylococcus (S. aureus), Escherichia coli, Listeria monocytoge- nes. Le contaminazioni possono verificarsi in ogni fase della produzione, dalle materie prime alla trasformazione, conservazione, preparazione fino al consumo degli alimenti. L’ingestione di tali patogeni o delle loro tossine contenute nei cibi è in grado di provocare stati morbosi ad andamento generalmente acuto meglio conosciuti come tossinfezioni alimentari. Nonostante l’applicazione di nuove misure di controllo dei rischi microbiologici nell’ambito della filiera produttiva più capillari, quali l’HACCP, l’incidenza delle tossinfezioni alimentari causate da microorganismi patogeni tende a permanere elevata.

L’ampio impiego di nuovi metodi di rintraccio rapido delle fonti di infezione nello studio degli eventi epidemici ed il miglioramento continuo delle tecniche diagnostiche, hanno contribuito in tempi recenti a far meglio conoscere e comprendere il problema.

Il miglioramento delle tecniche diagnostiche ha permesso di evidenziare agenti che pur in circolazione erano ignorati. Inoltre, microrganismi con nuove caratteristiche, emerse anche in seguito ad un processo di adattamento alle nuove condizioni trasformativo-produttive e di distribuzione degli alimenti, hanno fatto la loro comparsa sulla scena.

Da ciò l’importanza di ricorrere a metodiche analitiche affidabili in grado di dare, nei tempi più brevi possibili, informazioni sull’origine e la diffusione dei microrganismi e sulla contaminazione dei prodotti.

Considerate le implicazioni che possono avere i risultati degli accertamenti analitici, è comprensibile che nell’applicazione di una norma sia necessario far ricorso a metodi che offrano particolari garanzie per quanto riguarda l’affidabilità dei risultati conseguibili.

Classificazione ed impiego dei metodi analitici microbiologici

I metodi che offrono sufficienti garanzie per entrare a far parte di un criterio microbiologico, convenzionalmente definiti metodi standard, devono essere stati sottoposti ad una serie di particolari verifiche (cosiddette procedure di validazione) che ne comprovino l’affidabilità e quindi l’applicabilità su larga scala nelle condizioni previste.

Fanno parte dei metodi standard quelli che vengono riportati esplicitamente nei criteri microbiologici emanati dagli Stati (o da comunità di Stati, ad es. CE) o da organizzazioni sovranazionali che rappresentano gli Stati membri (es. OMS, Codex Alimentarius), ma anche tutti gli altri metodi riportati nelle gazzette ufficiali (metodi ufficiali) e quindi di applicazione obbligatoria nell’ambito territoriale specifico, ogni qualvolta si presentino le circostanze previste dalla normativa stessa. Tutti questi metodi possono essere definiti come metodi normati [30-31].

Fanno parte ancora dei metodi standard i metodi emanati da Enti di Normazione (es. ISO = International Organization for Standardization, FIL/IDF = International Dayri Federation ecc.) o da Organismi internazionali o nazionali di riconosciuta rilevanza nel settore (es. AOAC = Association of Official Agricultural Chemists, FDA= Food and Drugs Adminastration, ecc.).

In particolari situazioni possono sorgere esigenze locali che prevedono ricerche non comuni (esami su produzioni specifiche, ecc.) o possono verificarsi eventi di natura più o meno contingente che richiedono la necessità di una risposta analitica nei tempi più brevi possibili (emergenze sanitarie, analisi di prodotti dal ciclo commerciale molto breve). Ciò può richiedere l’utilizzo di metodiche mirate o di metodiche particolarmente rapide.

In questi casi, in mancanza di metodi standard adatti allo scopo, si può ricorrere ad altri metodi basati sulla letteratura scientifica disponibile o a metodi interni o infine a metodi commerciali purché rispondenti a requisiti minimi di affidabilità e quindi che siano stati almeno sottoposti a validazione interna.

I metodi microbiologici, nel loro insieme, possono essere classificati come metodi di screening e metodi di conferma. I primi si basano sulla capacità di fornire indicazioni presuntive sulla presenza /assenza di un microrganismo e/o tossina; i secondi, invece, conducono ad un’inequivocabile identificazione del microrganismo. A volte lo stesso metodo, se applicato fino ad un determinato stadio, funge come metodo di screening, mentre se condotto sino allo stadio finale vale come metodo di conferma.

È importante nella selezione dei metodi, considerare l’orientamento attuale verso metodi orizzontali, cioè metodi nel cui campo di applicazione rientri il maggior numero possibile di matrici alimentari.

Parametri fondamentali concernenti l’affidabilità di un metodo

Per verificare l’affidabilità di un metodo è necessario sottoporlo ad una procedura di validazione durante la quale vengono individuate le caratteristiche del metodo stesso (precisione, accuratezza, sensibilità, specificità, limite minimo di rilevabilità, limite minimo di quantificazione), le sue limitazioni (praticabilità ed applicabilità), le possibili condizioni modificative (robustezza) [30, 32].

Un metodo può essere validato mediante l’analisi di materiali di riferimento certificati o confrontandolo con altri metodi normati, anche mediante saggi interlaboratorio.

Precisione

La precisione di un metodo è il grado di concordanza tra i risultati ottenuti analizzando con uno stesso metodo, in numerose prove indipendenti sotto condizioni definite, uno stesso materiale da saggio. Tale termine comprende i concetti di ripetibilità (concordanza tra i risultati ottenuti in diverse prove da uno stesso operatore, nell’ambito dello stesso laboratorio, utilizzando lo stesso metodo, lo stesso materiale da saggio, le stesse apparecchiature, in un breve intervallo di tempo) e riproducibilità (concordanza tra i risultati ottenuti in diverse prove effettuate da operatori diversi, in laboratori diversi, utilizzando lo stesso metodo, lo stesso materiale da saggio ed in un più ampio intervallo di tempo).

Accuratezza

L’accuratezza di un metodo è definita come il grado di concordanza fra il valore medio di una serie sufficientemente ampia di misure ed il valore vero o di riferimento (dedotto con sistemi diversi ma di provata affidabilità) e viene espressa come percentuale del valore vero. In microbiologia la preventiva determinazione del valore vero presenta difficoltà non trascurabili dovute alla continua modificazione della vitalità dei microrganismi e alla dinamica di trasformazione delle biomolecole.

Sensibilità

Stima della capacità di un metodo a discriminare tra piccole differenze nel contenuto dell’analita o microrganismo bersaglio. Aumenta con il diminuire dei falsi negativi.

Specificità

Stima della capacità di un metodo di individuare selettivamente un determinato analita o microrganismo bersaglio. Tale parametro aumenta al diminuire dei falsi positivi.

Limite di rilevabilità

Il contenuto più basso di un analita o di un microrganismo rilevabile in modo statisticamente significativo. Limite di quantificazione

E’ il più basso livello di analita che può essere determinato in concomitanza con caratteristiche soddisfacenti di accuratezza e precisione.

Robustezza

È la misura della capacità di un metodo di rimanere valido in seguito a piccole variazioni delle condizioni operative.

Praticabilità ed applicabilità

I metodi devono essere fattibili, quindi devono utilizzare reagenti e attrezzature commercialmente disponibili, oltre che ad un costo accessibile.

Metodiche applicabili alla determinazione dei patogeni alimentari

La contaminazione da parte di microrganismi patogeni negli ambienti di produzione alimentare può provocare ritardi antieconomici nei tempi di lavorazione e distribuzione, se non addirittura il completo blocco della produzione o ancora il ritiro di lotti già avviati al commercio.

Le metodiche tradizionali sono abbastanza affidabili, ma spesso richiedono diversi giorni per l’identificazione presuntiva e la caratterizzazione delle specie batteriche; infatti, esse prevedono la crescita in diversi terreni colturali, vari test biochimici di conferma e prove sierologiche per distinguere i diversi ceppi di una stessa specie.

Per tale motivo è generalmente sentita la necessità di disporre di metodiche rapide che possano condurre alla risposta nel tempo più breve possibile. Così, inizialmente, si è dato gradualmente spazio a metodiche “rapide” basate sugli stessi procedimenti dei metodi colturali classici, ma “miniaturizzate”. Tali metodiche, però, non riuscivano a soddisfare tutte le aspettative. Così, agli inizi degli anni ‘80 sono stati sviluppati diversi metodi immunologici e tecniche molecolari per l’analisi del DNA, in seguito applicati anche alle analisi microbiologiche di routine.

I metodi colturali classici

Tali metodi hanno l’obiettivo di isolare e/o numerare, mediante l’impiego di terreni colturali, esclusivamente i microrganismi presenti nei campioni da sottoporre ad analisi senza contaminare l’ambiente o gli stessi operatori. Si rende così indispensabile l’adozione di alcune precauzioni, tra cui l’osservanza di accurate condizioni di asepsi nelle fasi di prelievo, trasporto ed analisi, nonché l’adozione di adeguate norme di igiene personale degli operatori addetti.