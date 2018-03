All’Isola dei Famosi trionfano gli ascolti

In tanti, nelle ultime settimane, si stanno chiedendo come mai nel corso delle varie puntate dell’Isola dei famosi Stefano De Martino appaia sempre meno sorridente e pimpante del solito.

E il motivo sarebbe presto detto e non riguarderebbe la sfera professionale. In molti, infatti, pensavano che il ballerino campano lanciato da Amici di Maria De Filippi si fosse pentito della scelta di aver lasciato, seppur temporaneamente, il ruolo di conduttore del day-time del talent show in onda su Real Time per ritrovarsi alle prese con il ruolo d’inviato di Alessia Marcuzzi divisola, con uno spazio che, di puntata in puntata, sembra essere sempre meno valorizzato. La ragione della sua tristezza, però, sarebbe ben altra: da quando è sbarcato in Honduras, infatti, la sua relazione con la blogger e stilista Gilda Ambrosio avrebbe subito un netto raffreddamento. E c e chi parla persino di una vera e pròpria rottura. A quanto pare, infatti, ai due la lontananza non avrebbe fatto così bene, anzi, * quel vecchio adagio che recitava “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” sarebbe, nel loro caso, più azzeccato che mai.

Non è ancora ben chiaro se, a dare un freno o un taglio alla storia, sia stata lei oppure lui. A sentire alcuni amici vicini alla blogger, sembra che Gilda, sebbene felice per la nuova avventura lavorativa della sua dolce metà, inizialmente non avrebbe visto di buon occhio il coinvolgimento all’interno del reality show di una delle concorrenti. Stefano, però, sarebbe poi riuscito a rassicurarla, garantendole che nessuna avrebbe potuto prendere il suo posto nel suo cuore. Poi, nelle settimane successive, il numero delle telefonate tra i due sarebbe gradualmente e drasticamente sceso, fino a non sentirsi più. Ricordiamo che Stefano e Gilda, negli ultimi mesi, avevano fatto di tutto per mantenere segreta la loro relazione e infatti i paparazzi li avevano beccati soltanto in pochissime occasioni e mai in atteggiamenti particolarmente affettuosi o appassionati. E chiariamo subito, a dispetto delle immancabili malelingue, che in questa presunta rottura Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano, non avrebbe alcuna colpa, visto che continua a godersi la sua storia d’amore con il motociclista Andrea Iannone. Belen e Stefano, infatti, per il bene del loro piccolo Santiago hanno scelto di mantenere un rapporto cordiale, ma chi frequenta solitamente entrambi tende a escludere un ritorno di fiamma.

Si è rivelata una bufala, infatti, l’indiscrezione che voleva la sensuale showgirl argentina in partenza per l’Honduras. Mentre andiamo in stampa, invece, continuano ad aumentare le voci di corridoio che vorrebbero proprio Gilda Ambrosio in partenza per l’Isola dei famosi, come ultimo tentativo per salvare una storia d’amore che sembrava dover regalare ad entrambi grandi gioie. Staremo a vedere. Unica certezza è che questa edizione del programma di Canale 5, a differenza delle precedenti, non ha visto Cupido particolarmente in forma, dal momento che non sono nate nuove storie d’amore. L’unico legame che stava per sbocciare, quello tra l’ex tronista Francesco Monte e l’ex “Madre Natura” Paola Di Benedetto, è stato troncato sul nascere, travolto dalle polemiche del “cannagate” e dal ritorno anticipato di lui in Italia.

In una recente puntata del reality show, Monte, attraverso un video messaggio, ha ribadito alla Di Benedetto la sua volontà di approfondire la loro conoscenza, ma lei, di fronte a quella proposta, è parsa meno entusiasta del previsto. Anche la presunta simpatia nata tra la cantante Bianca Atzei e l’ex gieffìno Filippo Nardi si è rivelata un fuoco di paglia. I due, inizialmente, dormivano mano nella mano, ma subito dopo attacchi e litigi hanno preso il posto dei teneri gesti. I soliti beninformati sono pronti a scommettere che quest’ultima edizione dellIsola abbia spinto anche Alessia Marcuzzi a cambiare i propri piani legati alla sfera privata. Il suo rapporto col marito, il produttore Paolo Calabresi, continua ad andare a gonfie vele e sembra che Alessia avesse deciso di concentrarsi, proprio in questo periodo, sulla terza desiderata gravidanza. Adesso, però, avrebbe scelto di rimandare l’appuntamento con la cicogna. Insomma più che divisola dei famosi, sembra di assistere a un’ingarbugliata soap opera.