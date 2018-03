Alzheimer, verso la cura: trovato il meccanismo che arresta la memoria

Dei nuovi grandi passi in avanti sono stati fatti nel campo nella medicina e della prevenzione. Si è scoperto un nuovo e forte legame tra la diminuzione della quantità di dopamina prodotta dalle cellule situate nella parte profonda del cervello e l’abilità di formare nuovi ricordi, potrebbe in qualche modo risultare cruciale per poter riconoscere i primi segni della patologia di Alzheimer. E’ questo quanto fatto sapere dai ricercatori inglesi che par abbiano confermato degli studi già avviati dal Campus Biomedico di Roma, che potrebbe rivoluzionare gli screening per l’Alzheimer che purtroppo ad oggi risulta essere una patologia che colpisce ben 520 mila persone nel Regno Unito, oltre 600 mila persone in Italia e 47 milioni di persone in tutto il mondo e destinate a triplicarsi entro il 2050. I ricercatori nello specifico pare siano riusciti a chiarire quelli che siano i dettagli molecolari della mancata comunicazione tra le cellule nervose che nel tempo causano la perdita di memoria.

“La nostra scoperta indica che se una piccola area di cellule del cervello, l’area tegmentale-ventrale, non produce la corretta quantità di dopamina da fornire all’ippocampo, un piccolo organo situato dentro il lobo temporale, in questa situazione quest’ultimo non funziona più in modo efficiente. L’ippocampo è associato con la formazione di nuovi ricordi, per questo questa scoperta è cruciale per la diagnosi precoce dell’Alzheimer. Il risultato mostra un cambiamento che scatta repentinamente e che può innescare l’Alzheimer. Questo è il primo studio al mondo che è riuscito a dimostrare questo collegamento negli esseri umani”, spiega Annalena Venneri dello Sheffield Institute for Translational Neuroscience (SITraN) e autrice dello studio.

I risultati di questa interessante ricerca, sono stati pubblicati sul Journal of Alzheimer’s Disease, e sono tanti importanti perchè potrebbero rivoluzionare gli screening per poter individuare i primi segnali dell’Alzheimer. Secondo quanto spiegato da D’Amelio Professore Associato di Fisiologia Umana e Neurofisiologia al Campus Bio-Medico, la dopamina pare sia necessaria a tutto il cervello e pare assolva delle funzioni diverse a seconda di dove questa viene rilasciata, nell’ippocampo e collegata alla memoria. Per chi non lo sapesse la dopamina viene prodotta dai nostri neuroni che si trovano nel mesencefalo.

“In questo caso viene rilasciata in aree del cervello coinvolte in funzioni non motorie che vanno dalla regolazione dell’umore alla memoria. Se il meccanismo non funziona, il paziente non riesce più a ricordare quello che accada e si ammala“, spiega ancora D’Amelio. “Sono necessari ulteriori studi, ma questa scoperta può potenzialmente condurre a un nuovo modo di intendere gli screening per la popolazione anziana in caso di primissimi segnali di Alzheimer, cambiando la modalità in cui vengono acquisite e interpretate le scansioni diagnostiche del cervello e utilizzando differenti test per la memoria“, aggiunge Venneri.

Che cosa è la malattia di Alzheimer?

La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza; ci sono, però numerosi. Tra il 50 e il 70% delle persone affette da demenza soffrono di malattia di Alzheimer – un processo degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello. Prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo tedesco che nel 1907 descrisse per primo i sintomi e gli aspetti neuropatologici della malattia di Alzheimer, come le placche e i viluppi neuro-fibrillari nel cervello. E’ una malattia che colpisce la memoria e le funzioni mentali (ad es. il pensare, il parlare, ecc.), ma può causare altri problemi come confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale. All’inizio i sintomi – qualche difficoltà a ricordare e la perdita delle capacità intellettive – possono essere così lievi da passare inosservati, sia all’interessato che ai familiari e agli amici. Ma, col progredire della malattia, i sintomi diventano sempre più evidenti, e cominciano a interferire con le attività quotidiane e con le relazioni sociali. Le difficoltà pratiche nelle più comuni attività quotidiane, come quella di vestirsi, lavarsi o andare alla toilette, diventano a poco a poco così gravi da determinare, col tempo, la completa dipendenza dagli altri. La malattia di Alzheimer non è né infettiva né contagiosa. Può essere considerata a tutti gli effetti una malattia terminale, che causa un deterioramento generale delle condizioni di salute. La causa più comune di morte è la polmonite, perché il progredire della malattia porta ad un deterioramento del sistema immunitario e a perdita di peso, accrescendo il pericolo di infezioni della gola e dei polmoni. Nel passato, si tendeva ad usare l’espressione “morbo di Alzheimer” in riferimento ad una forma di demenza pre-senile, come contrapposto alla demenza senile. Oggi si ritiene, invece, che la malattia colpisca sia persone al di sotto dei 65 anni di età che persone al di sopra dei 65 anni. Di conseguenza, oggi, ci si riferisce spesso alla malattia come a una demenza di Alzheimer, specificando, eventualmente “ad esordio precoce”.

Quali sono le persone a rischio di contrarre la malattia?

Non esiste nessuna prova sicura che un particolare gruppo di persone sia candidato a sviluppare la malattia. Razza, professione, posizione geografica, livello socioeconomico non sono fattori determinanti. Sembra invece che le persone con un più alto livello di istruzione siano meno a rischio di ammalarsi. Confrontando le caratteristiche delle persone con la malattia di Alzheimer con quelle della popolazione sana, i ricercatori hanno prospettato un certo numero di fattori di rischio. Ciò significa che alcune persone hanno maggiori probabilità di contrarre la malattia di altre. Tuttavia, è improbabile che si possa far risalire la malattia ad un’unica causa: è verosimile che sia un insieme di fattori – con incidenza diversa da persona a persona – a determinarne lo sviluppo. • Età E’ affetta dala malattia di Alzheimer circa una persona su venti tra quelle che hanno superato i 65 anni di età, e meno di una persona su mille al di sotto di tale età. E’ importante rilevare che, anche se col passare degli anni le persone tendono a perdere la memoria, la stragrande maggioranza degli individui sopra gli ottant’anni è intellettualmente integra. Sebbene, quindi, le probabilità di contrarre la malattia di Alzheimer crescano con gli anni, la vecchiaia di per se stessa non è causa di tale malattia. Dati recenti sembrano, comunque, suggerire che problemi legati all’età come l’arteriosclerosi possano essere fattori di rischio importanti. Inoltre, poiché oggi si vive più a lungo che in passato, il numero di persone affette da malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza sembra destinato ad aumentare. • Sesso Da alcuni studi risulta che il numero di donne affette da tale malattia è sempre stato superiore al numero degli uomini. Tale dato può essere, tuttavia, ingannevole, perché le donne vivono mediamente più a lungo degli uomini. Ciò significa che, a parità di durata della vita e in assenza di altre cause di morte, il numero di uomini affetti da malattia di Alzheimer equivarrebbe al numero delle donne. • Fattori genetici In un numero estremamente limitato di famiglie, la malattia di Alzheimer si presenta col carattere di malattia genetica dominante. I membri di tali famiglie possono ereditare da uno dei genitori la parte di DNA (struttura genetica) che causa tale malattia. Mediamente, la metà dei figli di un genitore malato erediterà la malattia, con esordio ad un’età relativamente bassa: di norma, tra i 35 e i 60 anni. Nell’ambito di una stessa famiglia, l’età d’inizio è discretamente costante. E’ stato scoperto un collegamento tra il cromosoma 21 e la malattia di Alzheimer. Poichè la sindrome di Down è causata da un’anomalia su questo cromosoma, i soggetti Down hanno maggiori probabilità di ammalarsi se raggiungono la mezza età, anche se non appaiono tutti i sintomi della malattia. • Traumi cranici Ci sono fondati motivi per ritenere che una persona che ha ricevuto un violento colpo alla testa possa essere a rischio di ammalarsi di Alzheimer. Il rischio è maggiore se al momento del colpo la persona ha più di cinquant’anni, ha un gene specifico (apoE4) e ha perso conoscenza subito dopo il colpo. • Altri fattori Non esiste nessuna prova sicura che un particolare gruppo di persone sia candidato a sviluppare la malattia. Razza, professione, posizione geografica, livello socioeconomico non sono fattori determinanti.

La malattia di Alzheimer è ereditaria?

La malattia di Alzheimer non è normalmente ereditaria. La causa non è quindi da ricercarsi nel proprio patrimonio genetico. Avere nella propria famiglia alcuni malati di Alzheimer non significa essere destinati ad ammalarsi, perché nella maggioranza dei casi non vi è un origine genetica. Il fatto è che si tratta di una malattia comune tra gli anziani e non è quindi infrequente che colpisca due o più persone nella stessa famiglia.Indipendentemente dalla familiarità, tutti possiamo ammalarci a un certo punto della vita. Tuttavia, è nota ora l’esistenza di un gene che può influenzare questo rischio. Questo gene si trova nel cromosoma 19, ed è responsabile della produzione di una proteina chiamata apolipoproteina E (ApoE). Esistono tre tipi principali di tale proteina, uno dei quali (l’ApoE4) – sebbene poco comune – rende più probabile il verificarsi della malattia. Non si tratta della causa della malattia, ma ne aumenta la probabilità. Per esempio, una persona di cinquant’anni portatrice di questo gene avrebbe 2 probabilità su 1000 di ammalarsi invece del consueto 1 per 1000, ma può nella realtà non ammalarsi mai. Soltanto nel 50 % dei malati di Alzheimer si trova la proteina ApoE4, e non tutti coloro che hanno tale proteina presentano la malattia. In un numero estremamente limitato di famiglie (alcune decine in tutto il mondo), la malattia di Alzheimer si presenta col carattere di malattia genetica dominante. I membri di tali famiglie possono ereditare da uno dei genitori la parte di DNA (struttura genetica) che causa la malattia. Mediamente, la metà dei figli di un genitore malato erediterà la malattia, che in questo caso avrà un esordio relativamente precoce: tra i 35 3 i 60 anni.

Esiste un esame che possa predire la malattia di Alzheimer?

Non esiste, e non è consigliabile sprecare tempo e danaro in esami inutili. Non esiste la possibilità di predire a un determinato individuo che un giorno o l’altro svilupperà la malattia. E’ possibile sottoporsi a un test per determinare la presenza del gene ApoE4, ma questo test non ci dice se ci ammaleremo o meno; segnala semplicemente un rischio teorico maggiore. Ci sono infatti, persone dotate del gene ApoE4 che sono vissute fino a tarda età senza ammalarsi, proprio come ce ne sono altre che non avevano l’ApoE4 e hanno invece manifestato la malattia. Perciò, sottoporsi a questo test può comportare il rischio di un inutile allarme o di una falsa sicurezza ed è considerzto clinicamente ed eticamente ingiustificato in soggetti asintomatici. Soltanto nelle rarissime famiglie in cui l’Alzheimer è una malattia genetica dominante, i congiunti non affetti dalla malattia possono sottoporsi all’esame diagnostico predittivo. E’ necessario che la persona che vi si sottopone sia assistita con professionalità prima, durante e dopo l’esame.

Come viene diagnosticata la malattia di Alzheimer?

Non esiste un test specifico per determinare se una persona è affetta dalla malattia di Alzheimer. Si arriva alla diagnosi per esclusione, dopo un attento esame delle condizioni fisiche e mentali e non grazie al riconoscimento di prove tangibili specifiche della malattia. • Anamnesi e visita medica Può darsi che ci venga chiesto di fornire informazioni sul comportamento del nostro congiunto; se ha difficoltà a vestirsi, lavarsi, gestire il danaro, mantenere gli appuntamenti, viaggiare da solo, fare il proprio lavoro e usare gli elettrodomestici. Il malato sarà probabilmente sottoposto ad una visita neuropsicologica, per valutare eventuali problemi di memoria, linguaggio, attenzione. Spesso viene impiegato un esame chiamato Mini-Mental State Examination (MMSE), che consiste nel sottoporre il malato a domande del tipo: “Che giorno è? In che città ci troviamo? Come si chiama questo?” (mostrando un orologio). Un’altra parte del test consiste nel far eseguire una serie di operazioni in base ad istruzioni semplici. • Esami di laboratorio Può essere opportuno effettuare una serie di esami di laboratorio (per es. esame del sangue e delle urine) per escludere l’esistenza di altre malattie che potrebbero spiegare la demenza, o di malattie che potrebbero aggravare un pre-esistente malattia di Alzheimer. Inoltre, sono stati sviluppati negli ultimi anni diversi strumenti per osservare l’encefalo, che permettono di fornire immagini del cervello in vivo, rivelando eventuali differenze tra il cervello delle persone sane e quello dei malati di Alzheimer. Questi strumenti permettono di esaminare in modo indolore e sostanzialmente innocuo il cervello di una persona in vita. Per quanto non garantiscano una diagnosi certa di malattia di Alzheimer, queste tecniche permettono di dare maggior peso a una diagnosi di possibile o probabile malattia. • Esami strumentali † Risonanza magnetica Questo esame consente di ottenere un’immagine della struttura del cervello molto particolareggiata. Sovrapponendo un’immagine ad un’altra eseguita ad alcuni mesi di distanza, è possibile riscontrare i cambiamenti di una determinata parte del cervello. † TAC (Tomografia assiale computerizzata) Questo esame misura lo spessore di una parte del cervello, che rapidamente si assottiglia nei pazienti affetti da Alzheimer. † SPECT (tomografia computerizzata ad emissione di fotone singolo) Questo esame può essere eseguito per misurare il flusso del sangue nel cervello; si è riscontrato che tale flusso è ridotto nei malati di Alzheimer, per effetto di una diminuita attività delle cellule nervose. † PET (tomografia a emissione di positroni) L’uso di questa tecnica è limitato ai centri di ricerca. Può evidenziare cambiamenti nel funzionamento del cervello del malato di Alzheimer; ad esempio un utilizzo anormale del glucosio da parte del cervello.

Come può essere la diagnosi?

Ci sono tre possibili tipi di diagnosi di Alzheimer: possibile, probabile e certa. • Malattia di Alzheimer possibile Una diagnosi di possibile malattia di Alzheimer è basata sull’osservazione di sintomi clinici e sul deterioramento di due o più funzioni cognitive (per es. memoria, linguaggio o pensiero) in presenza di una seconda malattia che non è considerata la causa della demenza, ma che rende comunque la diagnosi di malattia di Alzheimer meno sicura. • Malattia di Alzheimer probabile La diagnosi si qualifica come probabile sulla base degli stessi concetti detti sopra, ma in assenza di una seconda malattia. • Malattia di Alzheimer certa L’identificazione delle caratteristiche placche senili e dei gomitoli neuro-fibrillari nel cervello è l’unico modo sicuro per confermare con certezza la diagnosi di malattia di Alzheimer. Per questa ragione, la terza diagnosi, quella di malattia di Alzheimer certa, può essere formulata soltanto mediante biopsia del cervello, o dopo che è stata effettuata un’autopsia.

Si deve informare il malato?

Oggigiorno si tende sempre più ad informare la persona della diagnosi che la riguarda. Questo è forse dovuto ad una maggior consapevolezza della malattia. Alcuni però potrebbero desiderare di non essere informati. Ad ogni modo, si ritiene, in generale, che ognuno abbia la facoltà, e gli si debba dare l’opportunità di scegliere tra essere informato o rinunciare a tale diritto. Ci sono dei pro e dei contro questa teoria. Una volta presa questa decisione nasce il problema di come informare il malato. • Pro e contro. In molti casi, si arriva alla diagnosi in seguito a preoccupazioni espresse dai familiari. Sovente la persona affetta da demenza non si rende conto, o non crede di avere dei problemi; non ha perciò alcun interesse a chiedere una diagnosi. Alcuni possono sentirsi depressi da tale notizia, o ritenere comunque che sarebbero stati più felici senza saperlo. Tuttavia, il saperlo presenta notevoli vantaggi: quando una persona sa di essere affetta da demenza e che cosa essa comporta, può programmare al meglio gli anni di relativo buon funzionamento mentale che le rimangono. Può anche avere un ruolo attivo nel programmare la propria assistenza, stabilire chi dovrà prendersi cura di lei, prendere importanti decisioni finanziarie e persino partecipare alla ricerca sulla malattia di Alzheimer, o disporre per donare post mortem il proprio tessuto cerebrale per la ricerca. • Come comunicare la diagnosi al malato. Affrontare l’argomento può sembrare comunque difficile. C’è il malato che preferisce essere informato in un colloquio a quattr’occhi, mentre un altro può trovare più rassicurante che gli si parli in presenza della famiglia, per averne un supporto morale e affettivo. Un’altra possibilità è quella di incaricare il medico di fiducia di informare il malato. Il dottore potrà così rispondere alle domande sia del malato che del familiare. E’ estremamente importante che si tenga conto delle opinioni o dei pregiudizi che il malato ha sulla malattia, e che si prevedano le sue possibili reazioni, come pure che si valuti la sua capacità di intendere. Alcuni malati sono in grado di capire che cos’è la malattia, come evolve e quali ne sono le conseguenze sulla vita di tutti i giorni, altri possono essere in grado di comprendere soltanto che hanno una malattia che causa perdita di memoria. Un medico capace di adeguare la spiegazione al grado di comprensione del malato e della sua famiglia, come pure di prospettare eventuali soluzioni ai problemi, è di grande aiuto. Una volta informato, il malato può aver bisogno di aiuto per riuscire a convivere con i propri sentimenti di rabbia, paura, angoscia e depressione. Alcuni si avvantaggiano dell’aiuto fornito dai gruppi di supporto, purché la malattia non sia in uno stadio troppo avanzato.

Esiste una terapia per la malattia di Alzheimer?

A tutt’oggi, non esiste alcun farmaco in grado di prevenire o guarire la malattia di Alzheimer. Esistono dei farmaci che possono aiutare ad alleviare certi sintomi quali l’agitazione, l’ansia, la depressione, le allucinazioni, la confusione e l’insonnia. Sfortunatamente, questi farmaci tendono ad essere efficaci per un numero limitato di pazienti e per un periodo limitato nel tempo, e possono causare effetti collaterali indesiderati. Si consiglia perciò generalmente di limitare l’uso di tali farmaci ai casi di reale necessità. Si sono riscontrati nei malati di Alzheimer livelli ridotti di acetilcolina, un neurotrasmettitore (sostanza chimica responsabile della trasmissione di messaggi da una cellula all’altra) che gioca un ruolo nei processi di memoria. Sono stati recentemente introdotti dei farmaci che possono inibire l’enzima responsabile della distruzione dell’acetilcolina. Tali farmaci migliorano la memoria e la concentrazione in taluni pazienti. Si è osservato, inoltre, che essi hanno la capacità di rallentare temporaneamente la progressione dei sintomi; non esiste, invece, alcuna dimostrazione che questi farmaci fermino o facciano regredire il processo di deterioramento cellulare. Sono farmaci che curano i sintomi, ma non curano la malattia.

Alzheimer, la ricerca regala uno spiraglio di luce. Dopo la scoperta di un ricercatore italiano, Marcello D’Amelio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, insieme All’Ircss Santa Lucia di Roma, arriva un’importante conferma su una delle possibili cause di questa malattia neurodegenerativa oggi senza cura. I risultati, pubblicati sul “Journal of Alzheimer’s Disease”, promettono di rivoluzionare la diagnosi e il trattamento della patologiache, si stima, colpisca oltre 600 mila persone in Italia e 47 milioni in tutto il mondo.

Seguendo il lavoro di D’Ame- lio un gruppo di ricercatori dello Sheffield Institute for Translational Neuroscience (SITraN), in Gran Bretagna, ha confermato il ruolo chiave di una piccola regione cerebrale, l’area tegumentale ventrale. Se questa, deputata al rilascio di una importante molecola “messaggera” del cervello, la dopamina, funziona poco, ne risente il centro della memoria, l’ippocampo. Di conseguenza ne risente anche la capacità di apprendere e di ricordare.

I LABORATORI

La scoperta potrebbe anticipare le diagnosi e portare allo sviluppo di farmaci che rilasciano la dopamina. «Questo traguardo può potenzialmente condurre a un nuovo modo di intendere gli screening per la popolazione anziana in caso di primissimi segnali di Alzheimer, cambiando la modalità in cui vengono acquisite e interpretate le scansioni diagnostiche del cervello e utilizzando differenti test per la memoria», spiega Annalena Venneri, autrice dello studio. Per arrivare a queste conclusioni, dimostrando sugli esseri umani quello che D’Amelio aveva già trovato in laboratorio, i ricercatori hanno eseguito test cognitivi e risonanze magnetiche su 29 pazienti con Alzheimer, 30 soggetti con declino cognitivo lieve e 51 persone sane. Ebbene, hanno trovato una correlazione tra dimensioni e funzioni della VTA con le dimensioni dell’ippocampo e le funzioni cognitive dell’individuo. In poche parole, più piccola risulta la VTA, minori sono le dimensioni dell’ippocampo e la capacità del soggetto di apprendere e ricordare. Lo studio italiano che ha preceduto quello britannico aveva anche evidenziato un altro effetto del mancato rilascio di dopamina da parte della VTA. Si tratta di un sintomo che accompagna spesso la malattia fin dalle sue prime fasi, ovvero la perdita di motivazione della persona. Ora il prossimo passo spetterà ancora una volta agli studiosi italiani. Nel 2015, l’Irccs Santa Lucia di Roma ha avviato una sperimentazione clinica, grazie a finanziamenti statunitensi della Alzheimer “Drug Di- scovery Foundation”.

LASTIMOLAZIONE

«Stiamo somministrando farmaci cosiddetti agonisti-dopaminergici a pazienti con malattia di Alzheimer per osservare poi con test cognitivi, stimolazione magnetica transcranica ed elettroencefalogramma se questi farmaci stimolano la plasticità cerebrale e quindi la conservazione delle facoltà cognitive», spiega Giacomo Koch, direttore del laboratorio di Neuropsicofisiologia sperimentale. Si tratta si un cambio di paradigma. Fino ad oggi i trattamenti farmacologici della malattia, infatti, si sono concentrati sull’aceticolina e il sistema colinergico che rappresenta il principale neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale. Ora ci si concentra invece sulla dopa- mina». Entro la fine dell’anno, dovrebbero arrivare i primi risultati che si spera possano cambiare finalmente il decorso di una malattia destinata a triplicare le sue vittime entro il 2050.

Oggi è quasi banale affermare che le demenze e la malattia di Alzheimer (MA) rappresentano un fenomeno dalle dimensioni drammatiche. A cento anni dalla descrizione del primo caso fatta da Alois Alzheimer è ormai idea comune che il progressivo prolungarsi dell’aspettativa di vita, nei paesi sviluppati, comporti l’emergere di problematiche sanitarie peculiari dell’anziano. Tra queste, le demenze rappresentano certamente la più inquietante e per certi versi sconosciuta. I tumori e le malattie vascolari aumentano di frequenza con l’avanzare dell’età, ma nessun’altra malattia come la demenza è così specifica dell’anziano da identificarsi quasi con l’invecchiamento stesso. Fino agli ultimi due-tre decenni le demenze neurodegenerative rappresentavano per i neurologi delle malattie rare e per gli studenti di medicina argomenti su cui sperare di non essere interrogati agli esami.

Per la verità era già noto che l’anziano poteva progressivamente perdere la memoria e via via tutte le altre sue capacità cognitive ma, con una certa rassegnazione, si dava per scontato ed inevitabile questo declino attribuendolo a fattori vascolari. E’ per questi motivi che le demenze neurodegenerative rappresentano una novità, verrebbe voglia di dire una sorpresa, per la quale la nostra cultura è sostanzialmente impreparata. Il contesto culturale e concettuale entro cui il medico opera fa sostanzialmente riferimento alla malattia come evento acuto e non alla cronicità. In questo senso l’intervento medico si caratterizza come un insieme di atti intensivi di durata limitata e che si concludono con la guarigione o con un insuccesso. E’ chiaro come questo schema non si adatti alla cronicità e quindi tantomento a malattie croniche e progressivamente ingravescenti come le demenze.

Nei confronti del malato di MA non si tratta per il medico di mettere in atto comportamenti eroici (rianimazioni, interventi chirurgici, terapie invasive) ma solo di prendersi cura del paziente e per un tempo molto lungo dato che mediamente la durata della malattia è di 8-10 anni dal momento della diagnosi. Prendersi cura del malato significa valutare con attenzione l’emergere dei nuovi bisogni e delle nuove sofferenze che la malattia inevitabilmente genera con il suo progredire. Se la cultura medica è strutturalmente inadeguata a farsi realmente carico della cronicità e quindi dei malati affetti da demenza è facile immaginarsi l’inadeguatezza dei nostri servizi sanitari che sono modellati sulle necessità derivate dalle malattie acute e che quindi vedono l’ospedale come luogo privilegiato delle cure. L’ospedale però spesso, se non sempre, rappresenta la negazione, in termini strutturali e organizzativi, di quel “prendersi cura di” che caratterizza le necessità del malato con demenza. A ciò si deve aggiungere il fatto che gli anziani, soprattutto quelli affetti da demenza, poco prestanti nel corpo e nella mente, rappresentano una componente debole delle nostre società che esaltano invece prestanza fisica e intellettuale. Questa debolezza si traduce in scarsa attenzione per i loro bisogni e nel fatto che in regime di risorse limitate appare naturale risparmiare proprio sull’anziano specie se affetto da demenza. Eppure tutte le evidenze scientifiche ed in particolare quelle di carattere epidemiologico mostrano che la demenza è “il” problema sanitario delle nostre società e che, pur essendo gli unici trattamenti disponibili di modesta efficacia, potrebbero comunque incidere in modo significativo sulla storia naturale della malattia.

L’andamento della mortalità per le principali cause ci può dare un’esatta visione comparativa delle dimensioni dei macrofenomeni legati alla salute dell’uomo nelle società sviluppate. La figura riporta l’andamento della mortalità negli USA dal 1958 al 2000 ed evidenzia come nel corso di questi quarant’anni si sia verificata una consistente riduzione della mortalità da malattie vascolari e da trauma affiancata da una sostanziale stabilità dei tassi di mortalità per tumore e per diabete mellito. Le uniche cause di morte in aumento sono la broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) e la malattia di Alzheimer (MA). E’ poi sorprendente osservare la velocità con cui i tassi di mortalità per la malattia di Alzheimer sono cresciuti nel corso degli ultimi anni: siamo infatti passati da una mortalità pari a meno dell’uno per mille nei primi anni Ottanta ad oltre il 10 per mille nel 2000. In pratica si può affermare che la mortalità per MA è più che decuplicata negli ultimi venti anni, dato che non ha eguali per nessun’altra patologia.

La MA rappresenta già agli inizi del nuovo secolo l’ottava causa principale di morte di tutta la popolazione, ma è addirittura la terza causa nella popolazione ultrasettantacinquenne. Questo fenomeno non è dovuto ad un reale aumento di occorrenza, ma piuttosto a fattori diversi di cui due sono i principali. Innanzitutto, con l’allungarsi della vita media si sono presentate in modo quantitativamente rilevante, per la prima volta nella storia dell’uomo, all’interno delle dinamiche di popolazione quelle fasce di età che costituiscono il serbatoio della MA. Nel nostro paese quasi il 20 per cento dell’intera popolazione ha attualmente un’età superiore o uguale a 65 anni e quindi, se la prevalenza di demenza in questa fascia di popolazione è con ogni probabilità compresa fra il 6 e il 9 per cento, si può stimare che in Italia siano tra 600.000 e 1.000.000 le persone affette da demenza. In secondo luogo, i medici sono divenuti sempre più capaci di riconoscere e quindi diagnosticare questa malattia, prima misconosciuta. A questo dato va aggiunto il fatto che la maggiore attenzione dei medici, dei familiari e degli stessi pazienti ha comportato anche una migliore capacità di riconoscere la demenza nelle fasi più precoci. In conclusione, se si considera la mortalità delle nostre popolazioni la MA rappresenta sicuramente il fenomeno che ha presentato negli ultimi cinquant’anni l’evoluzione negativa di gran lunga più rilevante.

Dobbiamo però considerare che non tutte le persone affette da demenza muoiono a causa di questa malattia. Le persone con demenza, soprattutto in quanto anziane, continuano a morire anche per tumori, malattie cardio e cerebrovascolari e per tutte le altre possibili cause. Per disporre di stime più precise l’epidemiologia ricorre a misure quali la prevalenza e l’incidenza. La prevalenza rappresenta il numero di persone con una particolare malattia presenti in un dato momento in una particolare popolazione; l’incidenza rappresenta invece il numero di persone colpite da una malattia nel corso di un anno in una particolare popolazione. Mentre la prevalenza rappresenta bene il carico di malattia per tutta la società l’incidenza è una misura più sensibile e quindi indicata per lo studio delle sue cause.

Nel dicembre del 2005 è stata pubblicata sulla rivista “The Lancet” un’ampia revisione della letteratura epidemiologica sull’occorrenza della demenza nel mondo. A questa revisione hanno partecipato alcuni tra i massimi esperti di epidemiologia delle demenze ed è stato utilizzato un metodo innovativo che combina evidenze scientifiche e parere degli esperti. I risultati conseguiti seguendo questo metodo sono pertanto molto autorevoli e rappresentano un punto di riferimento non solo per la comunità scientifica ma per tutti coloro che sono a diverso titolo coinvolti nel problema. I risultati di questa revisione, su cui gli esperti hanno espresso un consenso, sono riportati nella tabella. Le stime si riferiscono a otto diverse zone in cui viene diviso il mondo da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si può vedere queste diverse zone sono solo parzialmente omogenee da un punto di vista geografico, ma rappresentano aree del mondo con situazioni sanitarie simili.

Considerando la situazione a livello planetario si può stimare che vi siano oggi più di 24 milioni di persone con demenza, destinate ad aumentare a 42 milioni nel 2020 e a 81 milioni nel 2040. Queste stime stanno ad indicare che l’aumento di prevalenza nel 2040 rispetto al 2001 sarà pari al 234 per cento. Ogni anno nel mondo vi sono 4,6 milioni di persone che diventano dementi: un nuovo caso ogni sette secondi. Valutando le differenze fra le varie aree del mondo si può osservare come le prevalenze e soprattutto le incidenze varino in modo limitato: da un minimo di 3,5 nuovi casi per mille in Africa ad un massimo di 10,5 per mille in Nord America. Ciò che varia in modo drammatico è il numero assoluto di persone affette da demenza, che dipende strettamente dalla numerosità delle popolazioni e dalla proporzione di anziani all’interno della popolazione stessa. Si può allora notare come la Cina, che rappresenta già oggi il paese con il più alto numero di persone affette da demenza, sarà nel 2040 il paese in cui vi sarà un terzo di tutte le persone con demenza del mondo. In conclusione, i dati e le evidenze epidemiologiche confermano che la demenza è uno dei fenomeni quantitativamente più rilevanti che caratterizza e caratterizzerà nei prossimi decenni le problematiche della salute dell’uomo. Viene qui da domandarsi se la demenza per sè aggiunga nuove problematiche di salute indipendentemente da tutte le altre malattie croniche che affliggono l’anziano. In altre parole su esiti a lungo termine, clinicamente rilevanti, quali sopravvivenza e autonomia funzionale la presenza di demenza potrebbe avere una ridotta influenza, in quanto questi esiti sono già pesantemente condizionati dalla presenza di altre malattie. Il demente è infatti un anziano che, in conseguenza della sua età avanzata, è frequentemente affetto da altre malattie croniche che potrebbero essere le maggiori determinanti della sua ridotta sopravvivenza e autonomia funzionale.

Sin qui sono stati considerati dati che indirettamente confermano il ruolo indipendente della demenza nel causare disabilità. Vi sono anche studi che hanno specificamente valutato il ruolo della demenza e delle malattie somatiche nel generare da sole o in associazione disabilità. Nella figura sono riportati i risultati di uno studio di popolazione che ha indagato il ruolo dei disturbi cognitivi, della demenza e delle malattie somatiche nel determinare limitazioni nelle attività di base e in quelle strumentali del vivere quotidiano. I risultati sono presentati in termini di rischio relativo. Si descrive cioè quante volte in più (o in meno) è probabile che un certo gruppo di persone caratterizzate in base alla presenza o assenza di disturbi cognitivi, demenza o malattie somatiche presenti una riduzione nelle attività del vivere quotidiano rispetto alla categoria di riferimento dei soggetti che non presentano né demenza né malattie somatiche. Se limitiamo la nostra attenzione alle attività di base del vivere quotidiano (ADL) possiamo notare come nelle persone con sole malattie somatiche non si determina una riduzione della capacità di svolgere le ADL rispetto a quelle che non presentano né malattie somatiche né demenza. Il rischio relativo è infatti uguale a 1, indicando così che la probabilità o la frequenza di disabilità è uguale nelle due popolazioni. Il rischio di disabilità alle ADL è però aumentato di 2,7 volte in presenza di un disturbo cognitivo e di 9,8 volte se questo si accompagna ad una malattia somatica. Più rilevanti sono i dati relativi alla presenza di demenza. La demenza, da sola, aumenta quasi cinque volte la probabilità di compromissione delle ADL, ma se si associa a malattie somatiche questa probabilità aumenta di oltre 25 volte. I risultati relativi alle attività strumentali del vivere quotidiano (IADL) sono analoghi a quelli riscontrati per le ADL con valori ancora più grandi. E indicano che le attività di base del vivere quotidiano sono sostanzialmente e principalmente compromesse solo in presenza di un danno cognitivo e di demenza. Il disturbo cognitivo e la demenza agiscono in sinergia positiva con le malattie somatiche con il risultato finale di potenziare in modo rilevante i loro effetti negativi sull’autonomia dell’individuo.

Le evidenze epidemiologiche sulla malattia di Alzheimer e sulle demenze in generale mostrano come esse rappresentino oggi uno dei principali problemi della salute dell’uomo. Questa preminenza non si limita agli aspetti quantitativi legati all’enorme aumento assoluto delle persone affette, ma ha rilevanti implicazioni qualitative per l’autonomia funzionale delle persone anziane: la demenza è uno dei principali fattori che causano seria disabilità nell’anziano, indipendentemente dalla presenza di altre malattie. Le evidenze portano a concludere che è necessario intervenire in termini diagnostici, terapeutici e riabilitativi, in modo specifico sulle persone affette da malattia di Alzheimer e demenza. Non ci si può limitare a considerare queste malattie come un qualcosa di indistinguibile dall’invecchiamento e che quindi possono essere affrontate nell’ambito di una generale politica di intervento sull’anziano. Anche se non specificamente trattato in queste poche note resta il problema se effettivamente abbiamo delle valide strategie di intervento di cui sia provata l’efficacia. In pratica, e volendo semplificare una realtà complessa, possiamo affermare che oggi disponiamo sostanzialmente di qualche terapia farmacologica di modesta efficacia sugli aspetti cognitivi della persona con demenza. Questa modesta efficacia giustifica nei medici e nelle autorità sanitarie un atteggiamento pessimistico e spesso rinunciatario che però contrasta con le evidenze che possono essere ricavate dall’epidemiologia di queste malattie. Le caratteristiche di occorrenza e gli esiti a lungo termine indicano infatti che piccoli risultati positivi sulla cognitività possono condizionare importanti risultati a lungo termine per quanto riguarda la disabilità, la sopravvivenza e in ultima analisi la qualità di vita delle donne e degli uomini affetti da queste malattie.

Da quanto scritto si ricava che trattare la malattia di Alzheimer e pensare a nuovi trattamenti per essa è possibile: questa semplice proposizione ha avuto ed ha un impatto notevolissimo sulla vita di numerosi pazienti e dei loro familiari. Nonostante le limitazioni, la terapia con inibitori dell’acetilcolinesterasi ha costituito la prima concreta speranza per i sofferenti di questa malattia: dal 1993 circa la malattia di Alzheimer si può trattare! Il valore di questa affermazione ne supera i limiti pratici e ha di fatto dato il via alle ricerche che nel futuro permetteranno l’introduzione di nuovi farmaci. Nonostante le polemiche nate in varie realtà nazionali europee attorno alla spesa farmaceutica, la grande maggioranza della letteratura pubblicata concorda sui benefici della terapia. I dati, anche quelli più critici, mostrano che una percentuale variabile, ma comunque significativa di pazienti, risponde al trattamento con un miglioramento delle prestazioni cognitive ed una proporzione maggiore con una stabilizzazione delle stesse. Le ultime meta-analisi sottolineano questo aspetto, anche se non vi sono ancora modi per sapere a priori quali sono i pazienti che risponderanno. I vantaggi acquisiti con il trattamento, che è cronico, sono durevoli, anche se la progressione della malattia non è arrestabile ma viene posposta. Nel complesso si tratta di un’intera cultura del trattamento farmacologico delle demenze che si è sviluppata nel corso dell’ultima decade e che ha vissuto tutte le difficoltà proprie dell’introduzione nell’uso degli psicofarmaci: dalla definizione delle basi biologiche della malattia e della risposta alla terapia alla messa a punto dei protocolli di somministrazione più adatti. La cultura della consapevolezza della malattia come fatto biologico e quindi della farmacoterapia come opportunità da cogliere si è integrata, pur con qualche difficoltà, all’interno di un programma terapeutico che coinvolgesse globalmente i pazienti e i loro caregiver. Si tratta di un aspetto fondamentale perché il solo farmaco, come sempre accade per le malattie che incidono sulla salute mentale, non è sufficiente restaurare tutte le funzioni perse. Al di là degli studi di neurobiologia, vale dunque il concetto che, per ottimizzarne l’azione, il farmaco va utilizzato all’interno di un “ambiente protesico”, di un’alleanza terapeutica che deve coinvolgere medico, paziente e caregiver. Ci piace concludere sottolineando il ruolo fondamentale che hanno avuto in Italia come nel resto del mondo, le associazioni dei familiari dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer nel creare questa nuova cultura.

Sono tre i principali punti caldi che emergono quasi ogni volta che si parla di demenze, e per ciascuno di essi le katiusce polemiche sono pronte a far fuoco: la diagnosi, i farmaci, e le neuroimmagini. Questo è un excursus con un profilo deliberatamente pedagogico, quindi un po’ pedante, sul solo aspetto diagnostico, perorando le procedure costruite e seguite dall’autore per decenni e criticando il più diffuso dei percorsi diagnostici alternativi. Gli utenti di quanto si andrà dicendo sono, come è naturale, assai più i colleghi, che della diagnosi devono farsi carico, che i pazienti ed i loro congiunti, che di essa dovrebbero fruire. Dire che la diagnostica delle demenze si fonda esclusivamente sulla cultura ed esperienza del medico che a questo obiettivo si è trovato a doversi dedicare, è affermazione sorprendentemente banale. Essa è però in piena armonia colla ricorrenza del centenario di Frau Auguste, studiata in vita prima che in morte con perspicacia anamnestica e neuropsicologica da Alois Alzheimer. Concludere che ci vuole una buona cultura medica, segnatamente neurologica e neuropsicologica, dopo avere visto con vario grado di approfondimento circa 4.000 casi inseriti in un sofisticato archivio informatizzato realizzato presso il Centro Regionale Alzheimer della Neurologia dell’Ospedale San Paolo, Milano, rasenta il paradossale. Sa molto del piccolo topolino partorito dalla grande montagna, e va ripetuto che il topolino si ammanta di plateale ovvietà. L’aspetto sorprendente del paradosso nasce però dal confronto con altre vie seguite per arrivare alla diagnosi. Pur cercando di evitare l’inutilità della polemica, è pur vero che la via “virtuosa” che suggeriro’ è quella che a mio vedere ha permesso (e continua a farlo) di raccogliere grandi casistiche, che risultano abbastanza omogenee e affidabili tanto negli intenti scientifici che nella pratica medicoassistenziale: dopo tutto la stessa facilità di archiviazione informatica di tutta la casistica depone per un’osservazione sistematica. Inoltre, la via “virtuosa” ha permesso di dirimere molti casi effettivamente complessi, nella cui revisione (anche in contesti medicolegali) in seconda o ennesima battuta l’attività del Centro Alzheimer all’Ospedale San Paolo si trova sempre più spesso coinvolta.

Allo stato delle attuali conoscenze per la terapia farmacologica della malattia di Alzheimer non disponiamo di un trattamento causale (cioè consistente nella rimozione della causa della malattia), ma soltanto di farmaci “sintomatici” (cioè finalizzati all’attenuazione delle manifestazioni cliniche della malattia). Si possono distinguere in farmaci per la malattia di Alzheimer e farmaci per i disturbi del comportamento.

Inibitori dell’acetilcolinesterasi (donepezil, galantamina e rivastigmina) Tali farmaci sono indicati nella malattia di Alzheimer in fase lieve e moderata. Il presupposto teorico del loro impiego risiede nel riscontro nella malattia di Alzheimer di una carenza cerebrale della sostanza chimica acetilcolina, importante per la memoria e il pensiero. L’acetilcolina invia messaggi da una cellula all’altra e, dopo aver terminato il suo compito, viene distrutta dall’enzima acetilcolinesterasi in modo che non si accumuli tra le cellule. Gli inibitori dell’acetilcolinesterasi, sostanze che bloccano l’attività dell’acetilcolinesterasi, mantengono la disponibilità cerebrale di acetilcolina e possono compensare, ma non arrestare, la distruzione delle cellule provocata dalla malattia. Possono migliorare alcuni sintomi cognitivi (quali memoria e attenzione) e comportamentali (quali apatia, agitazione e allucinazioni), ma questa loro capacità diminuisce con la progressione della malattia. Tra i principali effetti collaterali vi sono la nausea e il rallentamento della frequenza cardiaca, motivo per cui si rendono necessari periodici controlli elettrocardiografici. Purtroppo, va ricordato che non tutti i pazienti rispondono a questa terapia e non si sa in anticipo quali siano. La pubblicazione sulla rivista scientifica “Lancet” nel giugno 2004 dello studio AD 2000, finanziato dal Servizio sanitario britannico, ha innescato un dibattito sull’utilità clinica di questi farmaci per la terapia della malattia di Alzheimer che è proseguito in varie realtà europee soprattutto per quanto riguarda il rapporto costo/beneficio. La maggioranza della letteratura pubblicata concorda sui benefici della terapia che, anche se modesti, rappresentano la prima concreta speranza per i malati.

Memantina La memantina è indicata nella malattia di Alzheimer in fase moderatamente severa e severa. Memantina agisce compensando gli effetti tossici derivanti dall’eccessiva eccitazione delle cellule nervose causata dal glutammato: esso ha un ruolo essenziale dell’apprendimento e nella memoria, ma il suo eccesso produce una quantità abnorme di calcio nelle cellule nervose provocandone la morte. La memantina può proteggere le cellule da questo eccesso. Si ritiene che il farmaco abbia un duplice effetto: sintomatico, migliorando in alcuni casi i sintomi cognitivi e comportamentali, e neuroprotettivo. Tra i principali effetti collaterali vengono segnalati l’agitazione e la sensazione di capogiro. Antiossidanti (selegilina, vitamina E, gingko-biloba) Si ritiene che questi farmaci intervengano nei processi ossidativi che caratterizzano l’invecchiamento. Il loro impiego contribuirebbe a “rallentare” i meccanismi che portano alla perdita delle cellule cerebrali. Essi sono abitualmente ben tollerati e gli effetti collaterali sono rari. Uno studio pubblicato il 24 aprile 1997 sulla rivista scientifica “New England Journal of Medicine” ha valutato l’efficacia della selegilina e della vitamina E nella malattia di Alzheimer. Secondo lo studio entrambi questi farmaci ritarderebbero la perdita di alcune attività della vita quotidiana e di conseguenza l’istituzionalizzazione. Non migliorano la memoria e il pensiero. Questi risultati incoraggianti non sono stati confermati da altri studi. Per quanto riguarda il gingko-biloba sono stati pubblicati alcuni studi che suggeriscono che questo estratto vegetale abbia una efficacia, sia pur modesta, sulle funzioni cognitive e sul comportamento.