Alzheimer, la ricerca continua: si spera su nuovi farmaci

È di questi giorni la notizia che il colosso farmaceutico Pfizer ha deciso di rinunciare agli investimenti nella ricerca di nuovi farmaci per il trattamento delle malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. La società, quindi, potrebbe licenziare centinaia di ricercatori del settore delle neuroscienze in vari laboratori internazionali, indirizzando i fondi in altri settori di ricerca.

Negli ultimi anni i tentativi di trovare un «antidoto» alla demenza che colpisce milioni di persone nel mondo sono stati costosi e con risultati insoddisfacenti. In maniera simile, anche la ricerca per trovare una terapia “eziologica”, risolutiva nella malattia di Parkinson non ha finora avuto successo. Vi sono ancora studi in corso per le due malattie i cui risultati verranno resi noti nei prossimi mesi e che hanno come approccio l’uso di una singola molecola che dovrebbe fornire risultati non solo con una azione puramente sintomatica, ma anche “curativa”.

A questo punto, tuttavia, non solo il mondo della ricerca, sia accademica che industriale, ma anche la società civile devono riflettere su alcune considerazioni imprescindibili per il nostro tempo: 1. Nei prossimi decenni la maggior durata della vita media porterà inevitabilmente ad un aumento della popolazione colpita da tali patologie.

Questo dato è ineludibile e va fronteggiato sia negli aspetti medici che nell’impatto sociale ed economico. Se singole aziende private hanno deciso di disinvestire in questo settore, questa scelta sarà impossibile per la società civile. 2. È verosimile che la terapia “risolutiva” di queste malattie neurodegenerative richieda approcci farmacologicamente complessi mirati su più fattori come già avviene in oncologia. Recenti conoscenze potranno aprire la strada al miglioramento della terapia che non per forza deve essere risolutiva ma tale comunque da portare a un significativo aumento della qualità della vita. 3. Sebbene ad oggi la ricerca sui farmaci “risolutivi” per Parkinson e Alzheimer non abbia ancora dato risultati soddisfacenti, oggi questi pazienti vengono curati meglio sia con i farmaci “sintomatici” che con le terapie non farmacologiche. Ciò grazie almiglio-ramento delle nostre capacità diagnostiche, dalla maggiore attenzione a trattare le “comorbilità” e dalla consapevolezza dell’importanza di seguire uno stile divita igienicamente corretto. Il risultato tangibile di questa maggiore attenzione è l’aumento della longevità ed il miglioramento della qualità della vita.

Va tuttavia evidenziato che la rinuncia agli investimenti ha creato nell’opinione pubblica la percezione che si tratti di malattie impossibili da curare. Non ritengo che ciò corrisponda al vero ma comunque non è mia intenzione sindacare le scelte di aziende private. M a se viene m eno il contributo e il ruolo del privato in queste delicate tematiche, l’intervento pubblico deve necessariamente esercitare un forte ruolo sostitutivo. Non ci può essere infatti un’interruzione nella ricerca di nuovi farmaci e nella cura di queste malattie.

Propongo, a tal fine, un investimento di 100 milioni di euro per un bando pubblico destinato solo alla ricerca di nuovi farmaci per le terapie di Alzheimer e Parkinson. Rivolgo un appello al ministro dell’Università e Ricerca, Valeria Fedeli, e al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, affinché assegnino ciascuno per la propria parte risorse per un bando pubblico congiunto. Ciò rappresenterebbe tra l’altro un positivo esempio di coordinamento della ricerca fra i due ministeri e troverebbe risposte adeguate vista l’elevata competenza e qualità dei neuroscenziati italiani.

Se la Pfizer ha deciso di non investire più nello sviluppo di nuovi farmaci contro l’Al- zheimer, non significa che il mondo della ricerca si è arreso contro questa malattia neurodegenerativa. Mentre alcuni colossi farmaceutici, tra cui anche la Merck, hanno deciso di non finanziare più il settore della ricerca sull’Alzheimer, ce ne sono molti altri che non hanno gettato la spugna. Come la Bio- gen, Eli Lilly, Roche, Boehrin- ger, Eisai, AstraZeneca.

Tutte impegnate in sperimentazioni di farmaci che si spera riescano a bloccare la formazione delle placche amiloidi, una delle cause note dell’Alzhei- mer. I risultati sono attesi non prima del 2019, a cominciare dalla Biogen, e per le restanti entro il 2023. In totale, sono ben 190 gli studi clinici in corso che coinvolgono all’incirca 100 principi attivi diversi.

I MALATI

«Potremmo assistere nei prossimi 5 anni all’arrivo sul mercato di molecole capaci di modificare il naturale decorso della malattia», dice Mario Melazzini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco. In effetti, si fa fatica a credere che ben 50 milioni di malati d’Alzheimer in tutto il mondo – che secondo alcune proiezioni potrebbero diventare 135 milioni nel 2050 – verranno abbandonate al loro destino. Per fortuna, non è affatto così. E la soluzione potrebbe arrivare addirittura da piccole società che si occupano di biotecnologia. «Il modo di fare ricerca delle multinazionali – spiega Angelo Vescovi, direttore scientifico di Revert Onus e dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San Pio da Pietrelcina – resta ancorato a schemi fissi, molto rigorosi, ma anche drammaticamente inefficienti». Schemi che forse andavano bene in passato, quando un farmaco serviva a curare un singolo organo o tessuto malato. Ma con un sistema complesso come il cervello questo approccio è destinato inevitabilmente a fallire. «Le società di biotecnologia seguono strategie completamente diverse», dice Vescovi. «Per esempio, sviluppano biofarmaci, molecole di natura biologica in grado, a differenza di un farmaco classico, d’innescare nell’organo bersaglio non un’azione ma tantissimi effetti terapeutici, spesso combinati e sinergici, con meccanismi in cui un singolo fenomeno innescato dal biofarmaco viene amplificato miliardi di volte con meccanismi a cascata», spiega lo scienziato.

«Vi sono poi i farmaci cellulari, o meglio le cellule usate come veri e propri farmaci, in grado di ‘leggere’ il sistema danneggiato – continua – e intervenire con migliaia di strumenti diversi a sua disposizione per lenire, riparare e guarire. Sono le famose terapie cellulari». Nel frattempo, si sta lavorando molto anche per cercare di individuare tempestivamente la malattia, rallentandone il più possibile la progressione.