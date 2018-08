Alzheimer, nuovo farmaco potrebbe prevenire la malattia

Si torna a parlare di Alzheimer e sembra che secondo la nuova ricerca americana, ci sia un farmaco già utilizzato che possa alleviarne i sintomi. Nello specifico, questo farmaco potrebbe prevenire e rallentare la progressione della malattia qualora venga utilizzato prima della comparsa dei sintomi. Dunque, si tratta di un farmaco che può essere utilizzato per per alleviare i sintomi dell’Alzheimer e che potrebbe far combattere questa malattia neurodegenerativa prima della comparsa. È questa la notizia riferita dalla rivista alzheimer’s and dementia.

Nello specifico questo studio è stato portato avanti dai ricercatori dell’università della Virginia, i quali hanno scoperto come la memantina, ovvero un farmaco per trattare i sintomi secchi della malattia, potrebbe venire utilizzato per prevenire o anche per rallentare la progressione dell’Alzheimer, qualora venga somministrato ai pazienti fino a che possono comparire i sintomi. Quest’ultimi nello specifico consistono in una grave perdita di memoria e declino della funzione continua. Secondo i ricercatori alcuni processi molecolari portano alla comparsa dei sintomi anche molto prima ovvero prima che si verifichi un danno esteso.

“Sulla base di ciò che abbiamo imparato finora, credo che non saremo mai in grado di curare il morbo di Alzheimer trattando i pazienti una volta che diventano sintomatici”, spiega il biologo George Bloom, che ha coordinato lo studio. Lo stesso ha anche aggiunto: “La migliore speranza per sconfiggere questa malattia è riconoscere precocemente i pazienti a rischio e iniziare a trattarli con nuovi farmaci e forse con correzioni dello stile di vita che potrebbero ridurre la velocità con cui la fase silenziosa della malattia progredisce”.

Nonostante si tratti di una notizia davvero interessante bisognerà attendere ulteriori studi e conferme. Ricordiamo che L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che quando arriva C’è ancora un lungo periodo di tempo in cui i neuroni del cervello tentano di dividersi molto probabilmente per poter compensare la morte degli altri neuroni.