“Amate le vostre mamme”, il suo ultimo messaggio su FB poi cade e muore

Una storia terribile quella di una mamma che ha scritto su Facebook “Amate le vostre mamme”, poi cade dalla scala di casa e muore. Si tratta di Rosaleen Rose Haughney morta lo scorso marzo nella sua casa di Coventry nel Regno Unito. Aveva 44 anni e due figli, da poco aveva perso la madre che pure era riuscita a combattere contro i 5 tumori al cervello e due giorni prima della tragedia aveva voluto ricordarlo con un toccante messaggio sui social. La donna ha pubblicato un messaggio Davvero emozionante nel giorno della festa della mamma, scrivendo semplicemente di amarle, ma due giorni dopo la donna è morta cadendo giù per le scale nella sua casa a Coventry West Midlands.

La tragedia è avvenuta il 13 marzo scorso e da quel giorno la madre di due figli, definita dai suoi cari laboriosa e premurosa, non ha mai ripreso conoscenza. Come si legge sulle pagine tributo, inaugurata dai suoi cari, sul sito per raccolta fondi go fund me l’obiettivo è quello di raccogliere dei fondi per i due figli Rosie Jack di 11 e 8 anni.

“Rose era una mamma premurosa e affettuosa, amata da molti, e ci mancherà per sempre, specialmente a Martin (il suo partner), a Jack e Rosie e a Pete, suo fratello”, si legge nel messaggio. Tragicamente in uno dei suoi ultimi post su Facebook, la donna descriveva quanto sia stata dura per lei trascorrere il Mothert Day senza la propria mamma. Sopravvissuta a 5 tumori cerebrali prima che il male la sconfiggesse. “La nuova canzone di Ed Sheeran, ti dà una grande forza quando non hai più la tua mamma …. Buona festa della mamma a tutte le madri adorabili là fuori”. In seguito ha aggiunto: “Grazie a tutti per le vostre parole gentili, per favore prendetevi cura delle vostre mamme e fate tante foto così ricorderete sempre il momento esatto quando guardate indietro”.

E poi ancora: “A mia madre era stato detto che non poteva avere figli … ma è stata una delle prime a sopravvivere a cinque tumori al cervello ed avere dei bambini”. Dopo la notizia della sua tragica morte, sono stati numerosi i messaggi pubblicati sui social network in memoria della donna. “Non ho mai smesso di pensare a te da quando ho ascoltato questa tragica notizia”, ha scritto Lisa. Mentre Sean ha descritto Rose come “una delle persone più belle che si possano incontrare”. Anche il partner di Rose, Martin O’Donnell, ha condiviso le immagini della 44enne ed ha ringraziato tutte le persone che stanno donando sul portale. La pagina ha quasi raggiunto il suo obiettivo di £ 5.000, con un cifra di £ 4.555 finora raccolte.