Amazon apre nuovo centro con nuove assunzioni

Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Burago di Molgora, in provincia di Monza e Brianza. “La nuova struttura – si legge in una nota – consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica in Italia, garantendo consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione”. Il nuovo deposito di smistamento di oltre 5.000 mq creerà circa 70 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni, consentendo ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini dei clienti più velocemente.

“Il deposito di Burago di Molgora rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon”, ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia. “Con questo nuovo deposito, inoltre, le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne” conclude.

Amazon ha deciso di aprire un nuovo magazzino in Italia e più nello specifico a Buccinasco permettendo così la creazione di nuovi 100 posti di lavoro. Questo colosso dell’e-commerce Quindi pare stia tentato di espandersi su tutto il territorio nazionale in modo da poter favorire le consegne veloci che incrementano nel contempo la capacità della logistica, favorendo quindi il servizio e migliorandolo. Questo deposito di smistamento sarà creato quindi a Buccinasco nel Milanese e potrà vantare uno spazio di circa 10000 metri quadri per 100 posti di lavoro in più, che saranno attivati nei prossimi mesi offrendo ai lavoratori dei contratti a tempo indeterminato. Come abbiamo detto, questo nuovo centro di smistamento di Amazon potrà rafforzare la rete logistica dell’e-commerce, ma la cosa più importante è che creerà nuovi posti di lavoro. A diffondere la notizia è stato Gabriele Sigismondi responsabile di Amazon Logistic in Italia, il quale ha dichiarato che il deposito di Buccinasco rafforzerà la rete logistica di Amazon, permettendo di rispettare le promesse di consegna clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon.

“Con questo nuovo deposito, inoltre, le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne”, ha aggiunto ancora Gabriele Sigismondi. “Un’ottima notizia lo sviluppo del nostro territorio e la possibilità di nuove opportunità di occupazione un’iniziativa che conferma la giusta direzione intrapresa dalle molteplici attività della nostra amministrazione per favorire l’insediamento delle nuove imprese”, ha commentato il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti. Dopo i centri di Casirate e Torrazza Piemonte, annunciati lo scorso mese di gennaio, Amazon adesso si prepara questa nuova apertura in Italia per rafforzare la propria rete logistica con questo deposito di smistamento in provincia di Milano.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, questo nuovo centro sarà operativo nelle prossime settimane e creerà molti posti di lavoro a tempo indeterminato e permetterà anche la di incrementare la capacità e la flessibilità della logistica, garantendo il servizio migliore. Da circa 8 anni ad oggi, Amazon ha investito 100 milioni di euro e assunto più di 3500 persone nel nostro paese e soltanto lo scorso mese di novembre sempre a Milano ha inaugurato il nuovo quartiere generale chiamato quartiere Porta Nuova.

L’apertura di questo centro a Buccinasco non è però l’unica novità visto che nei prossimi tre anni saranno previste circa 1700 assunzioni tra Torrazza Piemonte, Casirate e lo stesso Buccinasco. “Bene i posti in più, ma che sia lavoro di qualità. E l’azienda deve ridistribuire i suoi successi economici sui dipendenti”, è questo quanto dichiarato da Marco Beretta della Filcams-Cgil che ha invitato alla prudenza, dopo il grande entusiasmo del Sindaco Rino Pruiti.