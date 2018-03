Amazon pensa ai conti correnti e offre carte di credito: tutto quello che c’è sapere

Secondo alcune indiscrezioni sembra che Amazon stia trattando con gli istituti di credito per fornire ai propri clienti dei servizi di pagamento e di deposito direttamente integrati nella piattaforma. Non si tratterebbe di un modo per poter sorpassare le banche ma l’idea di poter restringere degli accordi con queste per poter dare i clienti che non hanno dei profili bancari tradizionali e dunque delle carte di credito collegati dei canali di pagamento che possono essere sicuri semplici da utilizzare. Sostanzialmente si tratterebbe di conti correnti virtuali con uno stile di pagamento stile PayPal e dei veri e propri conti che siano in accordo con istituti come Capital One Financial e con JP Morgan Chase con cui Amazon sembra essere già in trattativa. Nonostante non siano arrivate delle conferme ma neanche delle smentite, Amazon continua la sua espansione in ambiti e mondi considerati da prima lontani ma oggi sempre più vicini.

La realtà che esiste attualmente si chiama Amazon Pay, ma sembra essere stata considerata insufficiente dall’azienda stessa. Il progetto che attualmente ha in mente Amazon è piuttosto ambizioso perché potrebbe rivoluzionare l’intero sistema bancario globale o perlomeno potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti acquistano prodotti dalla sua piattaforma.

L’azienda avrebbe Dunque già avviato dei colloqui con istituti sopracitati per offrire dei nuovi servizi ai propri clienti e più nello specifico quei clienti che non hanno una tradizionale carta di credito e perlopiù si tratta di novità introdotte per i giovani. In futuro dunque Amazon potrebbe dare la possibilità ai propri utenti e clienti di poter aprire un vero conto corrente attraverso la stessa azienda ma anche di staccare degli assegni, ritirare, depositare contanti e infine pagare anche gli acquisti online come se fossero in possesso di una vera e propria carta di credito.

Ma non finisce qui perché il sito potrebbe anche liberare l’utente da tutte quelle commissioni relative alle transazioni online. Il Progetto di Amazon non solo potrebbe diventare utile nel mondo digitale, Ma potrebbe anche facilitare l’acquisto dei prodotti attraverso i propri punti vendita fisici. Come già abbiamo anticipato, però Amazon non vuole diventare una banca ma chi vuole porre soltanto come intermediario. Tuttavia si tratta di un progetto che è piuttosto difficile da realizzare ma non impossibile Ovviamente per quanto riguarda il profilo burocratico. “L’iniziativa non punta a far diventare Amazon una banca”, provano a depotenziare alcune fonti sentite dal Wall Street Journal. Anche se il Gigante dell’e-commerce non diventerà un istituto di credito formalmente Di fatto si proporrà come un operatore che è in grado di agevolare il pagamento dei servizi e dei prodotti attraverso un apposito conto corrente.