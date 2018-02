Amazon, proposta shock braccialetto sul lavoro e operai sotto controllo

Il gigante della spesa via Internet Amazon ha registrato il brevetto per un bracciale che potrebbe presto entrare a far parte degli accessori indossati dai suoi magazzinieri, nel tentativo di razionalizzare i tempi di esecuzione degli ordini di acquisto. Il personale della ditta è già guidato oggi da un ricevitore digitale che lo orienta verso lo scaffale e nella posizione esatta nella quale si trova un dato oggetto da prelevare, impaccare e spedire al cliente. Il braccialetto perfezionerebbe questo sistema con la lettura del movimento delle mani, per assicurarsi che non siano compiuti più errori di localizzazione. Inoltre degli attuatori all’interno del monile possono comunicare vibrazioni sulla pelle, per correggere la manovra di un magazziniere sbadato, e spingerla verso l’oggetto. Un’architettura perfetta che permetterebbe alla Amazon di accorciare ancora di più i tempi di consegna che oggi hanno già raggiunto la rapidità di un’ora dalla ricezione dell’ordine. Ma anche uno strumento di controllo senza precedenti da parte dell’azienda, che si troverebbe a conoscere in tempo reale ogni movimento «non omologo» al protocollo da parte di un suo dipendente, senza nemmeno il bisogno di impiegare altro personale che visioni i video di sorveglianza.

Una scelta che ha provocato immediate polemiche. Con una presa di posizione anche di Paolo Gentiloni: «È facile declamare sui temi del lavoro – ha detto il premier – ma la sfida è il lavoro di qualità e non il lavoro con il braccialetto». «La scelta di Amazon è la conseguenza della globalizzazione incontrollata: lavoratori ridotti a schiavi e costretti a lavorare come fossero in carcere da aziende multinazionali senza scrupoli – dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – Questo non è il nostro modello di sviluppo». Reazioni anche da parte di Salvini, leader della Lega, e di Brunetta (Forza Italia).

Amazon aveva fatto richiesta della registrazione del brevetto un anno fa, e ancora oggi non ha annunciato l’intenzione di volerlo trasformare in un oggetto d’uso. Ma la semplice idea che un simile congegno sia disponibile apre la porta a scenari distopici sul futuro a breve scadenza. Il magazziniere di Amazon che fino a ieri conoscevamo afflitto da turni di lavoro estenuanti fino a 55 ore alla settimana, e da tempi di esecuzione che non incoraggiano nemmeno una pausa per espletare i bisogni corporali, diventa ora l’ultimo anello umano di un processo di lavoro che è ormai completamente automatizzato. Il fatto che sia trattato come una macchina alla quale comunicare impulsi elettronici è un atto di violenza nei suoi confronti, ma è anche l’ammissione di un ultimo momento di passaggio in cui l’elemento umano è ancora indispensabile a completare il processo, anche se arranca per tenere il passo con la tecnologia.

Presto anche la sua funzione sarà sostituita dalla superiore produttività di un automa, e la questione etica a quel punto non riguarderà più il rapporto con le persone, ma sarà trasferita all’impiego delle macchine in rapporto alla nostra vita di semplici consumatori. Nell’attesa di tale momento, l’idea dell’utilizzo pratico di una tale braccialetto solleva una valanga di proteste. Il sindacalista della Fiom e candidato nelle liste LeU Giorgio Airaudo ha detto che «ormai siamo allo schiavismo del nuovo millennio. Amazon già oggi usa lavoratori pagati poco, come se fossero robot umani. Questa idea del braccialetto li trasforma in schiavi». La sua collega di cordata elettorale Laura Boldrini, presidente uscente della Camera gli fa eco con un appello su Twitter: Lavorare non è un reato#Àmazon, nel quale definisce il braccialetto elettronico «una modalità degradante e offensiva per la dignità dei lavoratori».