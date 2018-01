Anabolizzanti e ormoni nei cassetti: denunciato il gestore di una palestra

Per il gestore, un 38 anni domiciliato a Marina di Salve, e’ scattata una denuncia per ricettazione, assunzione e cessione di farmaci dopanti e importazione non autorizzata di farmaci.

Le indagini condotte dai carabinieri di Casarano (Lecce) congiuntamente ai carabinieri del Nas, Nucleo antisofisticazioni all’interno di un’associazione sportiva affiliata alla Fipe, Federazione italiana pesistica, hanno portato alla scoperta di anabolizzanti e ormoni steroidei nascosti nei cassetti. Nello specifico: 140 compresse da 10 mg di “Danabol” e 60 pastiglie da 40 mg di “Clembuterolo”, entrambi appartenenti alla categoria degli steroidi anabolizzanti; 10 fiale di testosterone (ormoni steroidei); 80 compresse da 50 mg di “Citomed” nonché una fiala da 5 mg di “Bio-peptide” (ormoni della crescita). Flaconi e scatole erano privi del contrassegno Aic, che indica l’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia. Dunque vietati sia in gara che fuori gara.

L’intero materiale è stato posto sotto sequestro, in attesa degli ulteriori approfondimenti dei Nas. Gli accertamenti proseguiranno anche per accertare l’agibilità e le autorizzazioni per la gestione della palestra.