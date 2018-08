Angelina Jolie e Brad Pitt la battaglia si fa sempre più aspra

Accuse pesanti, repliche piccate, contrattacchi veementi: la separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt si fa sempre più aspra. L’ex coppia d’oro di Hollywood sta producendo un remake quotidiano del celebre film La guerra dei Roses, in cui Michael Douglas e Kathleen Turner consumano il loro divorzio tra dispute furiose e feroci dispetti. Però questa non è una recita, è vita reale. E al centro del contendere ci sono sei minorenni, i figli di Angelina e Brad, che soffrono per questa situazione a cui non possono sottrarsi.

Lei sembra essersi calata in pieno nella parte di Malefica, la fata cattiva che ha interpretato in Maleficent e che impersona ancora nel sequel del film, le cui riprese sono in corso a Londra. «Vuole uccidere ogni tipo di rapporto di Brad con i suoi figli. Pare animata da una collera sorda e senza fine, sotto certi aspetti ridicola e smisurata», svela clamorosamente proprio l’ex avvocato di Angelina, Laura Wasser. Secondo il ben informato sito americano di gossip Tmz, ha lasciato la Jolie per non compromettere l’immagine di divorzista equilibrata dei divi. Ha lavorato per Johnny Depp, Ashton Kutcher, Heidi Klum ed è solita gestire le separazioni in modo delicato, fino all’accordo. Non potendo placare le sfuriate di Malefica, Laura ha deciso di non lavorare oltre per lei.

Angelina ha perso la pazienza. La separazione da Brad dura dal 2016 e lei ha chiesto al giudice di decretare il divorzio entro l’anno, anche se i problemi legati alla custodia dei figli non sono affatto risolti. Nel frattempo accusa Pitt di non pagare il mantenimento dei bambini da 18 mesi. Lo sostiene in una istanza depositata alla corte di Los Angeles da Samantha Bley DeJean, nuova legale dell’attrice. Ma gli avvocati di Brad hanno subito replicato con un altro documento, in cui dichiarano che il divo ha versato ad Angelina più di un milione e 300 mila dollari a beneficio dei figli, oltre ad averle prestato 8 milioni per l’acquisto della casa dove vive con loro. È la spettacolare dimora in stile coloniale fatta erigere nel 1913 a Los Fe- liz, un quartiere di Los Angeles, dal regista Cecil B. DeMille.

Ha una piscina ornata da fontane e un parco di un ettaro. È costata 25 milioni di dollari. «Un prestito non è un aiuto per i figli», dice la Jo- lie, che si impegna a restituire gli 8 milioni, ma insiste sugli alimenti dovuti. Il battibecco forse continuerà all’infinito, però il punto essenziale non sono i soldi. Brad e Angelina sono entrambi ricchissimi. Secondo le stime più attendibili, il patrimonio di lui vale 350 milioni di dollari, quello di lei 275 milioni. Il vero centro del contendere sono i figli. È stato così fin dal principio, se è vero che il litigio scatenante la separazione ha avuto come protagonista il primogenito Maddox, ora 17 anni, schiaffeggiato dal padre per un comportamento irrispettoso sul volo privato che nel 2016 riportava la famiglia da Nizza a Los Angeles.

La Jolie non ha perdonato il marito e non lo ha difeso, anche quando certa stampa dopo l’episodio lo ha dipinto come un ubriacone e un violento. Lui ha ammesso i suoi problemi di alcolismo, è stato in terapia e ha tenuto un profilo basso, recuperando consensi. Ad Angelina, invece, non hanno giovato le accuse di alcune sue ex governanti di non porre regole ai figli, diventati sei selvaggi.

I bambini adesso vivono con la madre, ma il padre non ha rinunciato a vederli e a occuparsi della loro educazione. Il tentativo di dipingerlo come un genitore indegno è fallito ed è probabile che Pitt ottenga dal giudice l’affidamento congiunto dei figli, alla pari con la Jolie. Lei lo sa e il suo nervosismo cresce, scatenando l’ondata di astio che ha provocato la fuga della Wasser, un brutto autogol per la diva. Ma l’esito della partita tra i due attori non è ancora deciso. Entrambi si tengono lontano da nuove relazioni, inopportune in vista dell’affido dei figli. Ci sono state voci di un legame di Brad con la designer Neri Oxman e con l’attrice Ella Purnell, nonché di un rapporto tra la Jolie e l’attore Garrett Hedlund, ma non sono mai state confermate. Il match tra i separati prosegue incerto. Angelina ha scelto una tattica pungente, ispirata a Malefica. Non è detto che sia la migliore.