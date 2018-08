Anna ha vinto, ha sconfitto il cancro a colpi di colore

La protagonista avrebbe sconfitto il male che lo ha combattuto per 11 mesi. Si tratta di una giovane 29enne di Torino, Anna la quale ha combattuto un cancro a suon di colori. La 29enne ogni giorno postava sul suo profilo istangram una foto per raccontare la battaglia contro il linfoma di Hodgkin. Ha pubblicato scatti pieni di colori sgargianti un esercizio di ottimismo fino alla lieta notizia che il male era in remissione completa. Anna Francesca Fiora, è questo il nome della protagonista della storia la quale il 20 novembre attraverso il suo profilo Instagram aveva raccontato a colpi di post coloratissimi, i lunghi mesi di lotta contro il tumore che l’aveva colpita. Alle 322esimo giorno, Anna avrebbe Infatti annunciato al mondo che il linfoma di Hodgkin dopo 11 mesi non c’è più.

Un traguardo che la donna avrebbe festeggiato tra coriandoli, bolle di sapone e un cerchietto con la punta da unicorno, l’animale simbolo di forza e di coraggio che ha accompagnato i suoi aggiornamenti giornalieri. Infatti la notizia che tutti sognavano di leggere È arrivata mercoledì, quando l’ultimo test eseguito alla Città della salute di Torino, ha evidenziato che la malattia è in remissione completa.

Era esattamente la fine dell’estate scorsa quando la ventinovenne scoprì di avere un cancro e doveva immediatamente sottoporsi alle cure mediche. Appena un mese dopo la scoperta sarebbe entrata in ospedale per cominciare le terapie e la chemio per combattere il male che si era insinuato nel suo corpo. Così decise di raccontarsi con una foto al giorno, non scatti di sofferenze angoscia, ma scatti carichi di colore, un progetto che andrà avanti ancora ora che il cancro non c’è più per poter aiutare gli altri.

“Quando l’oncologa Barbara Botto mi ha comunicato l’esito ci siamo abbracciate forte. Avrei quasi voluto portarmela a casa, ma mi hanno detto che non si poteva. Sono stati tutti bravissimi” ha raccontato l’architetto al Corriere della Sera, aggiungendo: “Ma questa non sarà l’unica festa. Vorrei organizzare un evento per raccogliere fondi per il Coes, il Centro onco-ematologico subalpino, che ha sede all’interno delle Molinette, e che mi ha guarita. Il mio obiettivo è far sì che il reparto diventi più young friendly. Mi piacerebbe dotarlo di un collegamento Wi-Fi e di un abbonamento a Netflix. Il linfoma di Hodgkin colpisce soprattutto giovani tra 16 e 30 anni. Vorrei regalare, a chi purtroppo dovrà seguire il mio stesso percorso, un ambiente più confortevole. Una seduta di chemioterapia dura sei ore: se nessuno ti accompagna è davvero una mattinata eterna“.