Anna Oxa annulla il concerto per problemi di salute. Ecco cosa sta accadendo all’artista

Anna Oxa costretta ad annullare il concerto di Anzio del 7 agosto “per problemi di salute dell’artista”, questa la versione ufficiale fornita dalla società Ventidieci e riportata da Il Messaggero. Con un comunicato si approfondisce la questione così: “il concerto previsto presso il teatro all’aperto di Villa Adele è stato annullato per problemi di salute dell’artista. L’artista non ha dato ancora disponibilità per una nuova data, pertanto i biglietti acquistati in prevendita saranno rimborsati da Ticketone, Ciaoticket e dalle altre prevendite autorizzate”.

Poche notizie sulle condizioni di salute di Anna Oxa

La notizia dell’annullamento del concerto si può apprendere dalla homepage del sito ufficiale della società, in cui si comunica, appunto, che la serata con inizio previsto alle ore 21.00 del 7 agosto 2018 è stata annullata. Al momento non ci sono dettagli ulteriori in merito alla ragione specifica del forfait dell’artista, né approfondimenti rispetto ai problemi di salute che le avrebbero impedito di salire sul palco. Nemmeno gli account dei vari fan club collegati all’artista pugliese aggiungono ulteriori elementi e non si riesce dunque a comprendere l’entità del problema di salute che ha reso impossibile l’effettivo svolgimento dello spettacolo.

I prossimi impegni di agosto 2018 per l’artista

I prossimi impegni in calendario dovrebbero essere quelli del 10 agosto all’Arena Estiva Giardino del Principe di Loano e quella di martedì 28 agosto, al teatro Romano di Verona. In merito a questi due appuntamenti non ci sono state precisazioni e al momento resta sicuramente incerta la fattibilità degli spettacoli della cantante originaria di Bari, almeno fino a nuovo ordine e non prima che il management dell’artista faccia chiarezza sulle condizioni della cantante, rassicurando i fan.

Loading...