Antenne e ripetitori per cellulari studio shock: allarme, causano tumori delle cellule nervose

Qual è l’effetto delle onde elettromagnetiche sull’ambiente e sulla salute? Questa è una domanda sempre più frequente vista la presenza capillare di impianti che forniscono campi elettrici e magnetici nella vita in cui viviamo. Una domanda per la quale ISPRA risponde da anni con la pubblicazione di rapporti e studi di ricerca curati dal servizio agenti fisici. È un’attività in collaborazione con l’agenzia ambientale che ha voluto fare un po’ il quadro di quelle che sono le problematiche delle onde elettromagnetiche a livello territoriale, e quindi un rapporto sulle criticità ambientali in senso lato, quindi, non soltanto pubblicità dal punto di vista elettromagnetico ma anche dal punto di sociale. Altre attività di ricerca sono state effettuate con strutture universitarie. In questi anni Abbiamo visto che spesso la gente nonostante le rassicurazioni da parte degli enti di controllo è sempre più preoccupata dei livelli di elettromagnetismo che si possono raggiungere dentro le case.

Secondo uno studio pubblicato recentemente dal Team del centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni alcune forme di tumore potrebbero essere causate da una esposizione prolungata a campi elettromagnetici molto simili a quelli della telefonia mobile. Ciò è quanto si ipotizzava da parecchio tempo, ma oggi sembra essere stato confermato che i campi elettromagnetici generati dai cellulari possono mettere davvero in serio rischio la nostra salute tanto da arrivare a causare i tumori.

Drammatici risultati sono emersi in seguito ad uno studio che come abbiamo visto è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Ramazzini di Bologna i quali avevano sperimentato e presentato i dati durante i primi mesi del 2017. In quell’occasione la direttrice dell’area di ricerca Fiorella Belpoggi aveva dichiarato che sarebbero stati diffusi alla fine del 2017 i dati relativi al programma di ricerca del Ramazzini sulle radiazioni a radiofrequenza in uso nel sistema di comunicazione della telefonia cellulare. Alcuni precedenti studi avevano Infatti dimostrato Come alcuni tipi di tumore del sistema nervoso e del cuore, fossero collegati in qualche modo all’esposizione frequente a campi elettromagnetici generati da tablet e cellulari.

“Siamo responsabili verso le nuove generazioni e dobbiamo fare in modo che i telefoni cellulari e la tecnologia wireless non diventino il prossimo tabacco o il prossimo amianto, cioe’ rischi conosciuti e ignorati per decenni”, afferma Fiorella Belpoggi, direttrice dell’area ricerca dell’istituto Ramazzini. I ricercatori del Ramazzini avrebbero studiato circa 2500 Ratti esposti alle radiofrequenze 1000 volte inferiori a quelle utilizzate in uno studio simile condotto sui telefoni cellulari del National toxicologic program riscontrando praticamente gli stessi tipi di tumore. Inoltre, Grazie a questo studio poi sono stati accertati degli aumenti significativi nell’incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensita’ di campo piu’ alta, 50 V/m.

In passato John Bucher, uno scienziato signor del National toxicology program aveva sottolineato come l’esposizione ai campi elettromagnetici generati da cellulari potessero causare il neurinoma o un tipo molto raro di cancro al cuore. “E’ molto importante sottolineare il fatto che studi sulla popolazione hanno trovato lo stesso tipo di tumori delle cellule di Schwann, le cellule di rivestimento dei nervi, nei forti utilizzatori di telefoni cellulari. Sebbene l’evidenza sia quella di un agente cancerogeno di bassa potenza, il numero di esposti è di miliardi di persone, e quindi si tratta di un enorme problema di salute pubblica, dato che molte migliaia potrebbero essere le persone suscettibili a danni biologici da radiofrequenze”, è questo quanto aggiunto da Belpoggi.

Lo studio pare abbia riguardato dosi ambientali, ovvero simili a quelle che ci sono nel nostro ambiente di vita e di lavoro, di 5, 25 e 50 V/m. Questi livelli sono stati analizzati al fine di mimare l’esposizione umana full-body provocata da ripetitori, e sono molto più piccole rispetto a quelle utilizzate nello studio dell’NTP americano.

I telefoni mobili sono spesso vietati negli ospedali e a bordo degli aerei poiché i segnali a radiofrequenza possono interferire con alcuni strumenti elettro-medicali e con i sistemi di navigazione.

Vi sono effetti sanitari?

Negli ultimi vent’anni sono stati realizzati molti studi finalizzati a valutare se i telefoni mobili comportino potenziali rischi per la salute. A tutt’oggi non è stato accertato alcun effetto sanitario avverso causato dall’uso dei telefoni cellulari.

Effetti a breve termine

Il riscaldamento dei tessuti è il principale meccanismo d’interazione tra l’energia a radiofrequenza ed il corpo umano. Alle frequenze utilizzate dai telefoni mobili la maggior parte dell’energia viene assorbita dalla pelle e da altri tessuti superficiali, il che comporta trascurabili incrementi di temperatura nel cervello o in qualsiasi altro organo del corpo.

Alcuni studi su volontari hanno valutato gli effetti dei campi a radiofrequenza sull’attività elettrica cerebrale, sulle funzioni cognitive, sul sonno, sul battito cardiaco e sulla pressione del sangue. Al momento attuale la ricerca non suggerisce alcuna evidenza consistente di effetti sanitari avversi dovuti all’esposizione a livelli di campi a radiofrequenza inferiori a quelli che provocano riscaldamento dei tessuti. Inoltre, la ricerca non è riuscita a fornire supporto ad una relazione causale tra campi elettromagnetici e sintomi auto-riferiti o “ipersensibilità ai campi elettromagnetici”.

Effetti a lungo termine

La ricerca epidemiologica che ha esaminato potenziali rischi a lungo termine derivanti dall’esposizione a radiofrequenze si è concentrata soprattutto sull’eventuale associazione tra tumori cerebrali e uso di telefoni cellulari. D’altra parte, poiché molti tumori non sono diagnosticabili prima di molti anni dalle interazioni che li hanno provocati, e dato che l’uso dei telefoni mobili si è largamente diffuso solo a partire dal 1990 circa, gli studi epidemiologici al momento attuale possono valutare solo quei tumori che diventano evidenti entro più brevi periodi di tempo. Tuttavia, i risultati degli studi su animali sono coerenti nel non mostrare alcun incremento di tumori a seguito dell’esposizione a lungo termine a campi a radiofrequenza.

Sono stati completati o sono ancora in corso grandi studi epidemiologici multinazionali, inclusi studi caso-controllo e studi prospettici di coorte, finalizzati ad esaminare diverse malattie negli adulti. Il più grande studio caso-controllo retrospettivo realizzato fino ad oggi sugli adulti, Interphone, coordinato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul (IARC), è stato progettato per valutare se vi fosse una relazione tra uso di telefoni mobili e tumori della testa e del collo negli adulti. L’analisi internazionale combinata dei dati raccolti nei 13 paesi partecipanti non ha trovato alcun incremento del rischio di glioma o di meningioma in relazione all’uso dei telefoni mobili per più di 10 anni. Vi sono alcune indicazioni di un incremento del rischio di glioma tra coloro che avevano riferito il 10% più elevato di ore cumulative d’uso del telefono cellulare, benché non sia stata osservata alcuna coerente tendenza all’incremento del rischio all’aumentare della durata d’uso. I ricercatori affermano che distorsioni ed errori limitano la forza delle conclusioni e impediscono un’interpretazione causale di questo risultato. Essenzialmente sulla base di questi dati, la IARC ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibilmente cancerogeni per l’uomo (Gruppo 2B), una categoria utilizzata quando un’associazione causale viene considerata credibile, ma non si può escludere con ragionevole sicurezza che l’osservazione sia dovuta al caso, a distorsioni o ad effetti di confondimento.

Mentre non è stato stabilito un incremento del rischio di tumori cerebrali, l’uso crescente dei telefoni mobili e la mancanza di dati sull’uso di questi strumenti di comunicazione per periodi superiori ai 15 anni suggeriscono la necessità di ulteriori ricerche su questo tema. In particolare, data la recente popolarità dell’uso di telefoni mobili tra i più giovani, con la conseguente possibilità di una più lunga esposizione nel corso della vita, l’OMS ha promosso ulteriori ricerche su questo gruppo di popolazione. Sono attualmente in corso studi destinati a valutare eventuali effetti dell’uso di telefoni mobili sulla salute di bambini e adolescenti.

Linee guida sui limiti di esposizione

I limiti di esposizione ai campi a radiofrequenza per gli utilizzatori di telefoni cellulari vengono definiti in termini di tasso di assorbimento specifico (Specific Absorption Rate, abbreviato in SAR), che corrisponde all’energia a radiofrequenza assorbita nell’unità di tempo per unità di massa corporea. Attualmente due organizzazioni internazionali1-2 hanno elaborato linee guida per l’esposizione dei lavoratori e della popolazione generale, con l’esclusione dei pazienti esposti a scopi diagnostici o terapeutici. Queste linee guida sono basate su una valutazione dettagliata delle evidenze scientifiche disponibili.

La risposta dell’OMS

Nel 1996, in risposta alle preoccupazioni del pubblico e dei governi, l’OMS ha avviato il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici (“International EMF Project”) per valutare l’evidenza scientifica di eventuali effetti negativi sulla salute dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici. L’OMS realizzerà una valutazione sistematica del rischio di tutte le malattie che sono state studiate in relazione all’esposizione a campi a radiofrequenza entro il 2012. Inoltre, come già ricordato in precedenza, la IARC, un’agenzia specializzata dell’OMS, ha valutato l’eventuale cancerogenicità dei campi a radiofrequenza, quali quelli emessi dai telefoni cellulari, nel Maggio 2011. Nelle sue agende di ricerca, inoltre, l’OMS, identifica e promuove le priorità di ricerca allo scopo di colmare le lacune conoscitive sul tema campi a radiofrequenza e salute. L’OMS pubblica materiale informativo e promuove il dialogo tra i ricercatori, i governi, l’industria ed il pubblico per ampliare il livello delle conoscenze su eventuali effetti sanitari avversi dei telefoni mobili.

Professor Limardo la ringraziamo per il tempo che ci dedica in questa intervista. Lei è un esperto di fama internazionale relativamente all’interazione tra campi elettromagnetici e organismi biologici e oggi si parla sempre più della pericolosità dei campi elettromagnetici in cui siamo immersi. Ci può spiegare meglio cosa si intende per campo elettromagnetico e come viene generato?

Grazie a voi per l’interesse nei confronti di un argomento che ritengo estremamente importante per la prevenzione della nostra salute. Per campo elettromagnetico si intende la combinazione di un campo elettrico e di un campo magnetico; esso è generato da un mezzo dotato di carica elettrica variabile nel tempo e si propaga sotto forma di onde elettromagnetiche. Nell’ambiente tale campo è presente ovunque, anche se i nostri occhi non riescono a vederlo. La sua pericolosità per la salute dipende da parametri “certi” e da parametri la cui incidenza può essere definita “variabile”. Tra i parametri che con certezza determinano la pericolosità dei campi elettromagnetici ci sono la tensione e la frequenza: più è elevata la tensione e più è intenso e quindi nocivo il campo elettromagnetico risultante, più è alta la frequenza e più è elevata la sua capacità di penetrazione nei tessuti. Per quanto riguarda i parametri con incidenza “variabile” ricordiamo la distanza dalla fonte di emissione e la “dose” ricevuta nel tempo, in modo diffuso o concentrato, in determinate aree del corpo. È rischioso ricevere dosi di emissione di campi elettromagnetici in aree sensibili del corpo: appoggiando per esempio un’apparecchiatura che genera tali campi a contatto con la testa, specialmente se in radiofrequenza, la capacità di penetrazione è maggiore rispetto al campo elettromagnetico in bassa frequenza. Altri parametri “variabili” da non sottovalutare sono la durata dell’esposizione e la “dose giornaliera ricevuta. Non possiamo non pensare subito al telefono cellulare, dato che vi sono tutte le condizioni di rischio per la salute: l’alta frequenza, il contatto con la testa, i tempi relativamente lunghi di esposizione nella stessa parte del corpo, le frequenti telefonate effettuate e ricevute durante la giornata. Tutto ciò può generare nel tempo un danno sanitario, ossia una malattia conclamata, come è stato confermato anche da una sentenza in Cassazione presso il Tribunale di Brescia. Oltre al telefono cellulare, vi sono tantissime apparecchiature che emettono campi elettromagnetici artificiali: i ripetitori per telefonini o di trasmissione in genere, come i radar e i sistemi wi-fi, sono potenti emettitori di campi elettromagnetici con effetti di “elettrosmog” nell’ambiente esterno e confinato. Bisogna tenere in considerazione che il rischio di danno per la nostra salute è direttamente proporzionale al tempo di esposizione e alla vicinanza dal corpo alla stessa fonte di emissione elettromagnetica: ecco perché il telefonino è di gran lunga più pericoloso del suo ripetitore-

La relazione tra campi elettromagnetici e l’incremento o l’insorgere di alcune patologie è stata confermata dalla scienza ufficiale?

La scienza ufficiale considera i campi elettromagnetici “possibilmente” cancerogeni per l’uomo (rif. IARC – Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) e ciò è dovuto al fatto che un “danno sanitario” sull’uomo riconducibile a una emissione elettromagnetica artificiale non può essere dimostrato con certezza, in quanto tale emissione non lascia traccia nel tempo (a differenza, per esempio, dell’amianto). Rimane certo il “danno biologico” inteso come danno alla cellula umana (perciò non patologia conclamata): si tratta di un “danno cellulare” prodotto quando l’apparecchiatura che emette campo elettromagnetico viene posizionata a contatto con le parti più sensibili del corpo (testa, cuore, organi genitali). Purtroppo ancora molti confondono il “danno biologico cellulare” con il “danno sanitario” o “danno biologico tessutale”, ossia malattia diagnosticata clinicamente, forse perché in molti ambiti come per esempio quello giudiziario, quando si parla di “danno biologico” si intende un danno che ha generato una malattia, senza specificare se il danno è una lesione a livello cellulare o una lesione più importante che rappresenta a tutti gli effetti un danno sanitario. In ambito medico/biologico invece per “danno biologico” si intende generalmente un danno che è circoscritto a singole cellule e che non implica necessariamente l’evolversi di un “danno sanitario”. Se, ad esempio, alcune cellule venissero danneggiate dall’emissione elettromagnetica, le nostre difese immunitarie correrebbero in soccorso per “ripararle” (se poco danneggiate) o per consentire l’apoptosi (autodistruzione); se ciò non dovesse avvenire con successo e quindi alcune cellule danneggiate dovessero sopravvivere e manifestare variazioni delle proprie caratteristiche (cellule mutagene), nel momento in cui tali cellule iniziassero a moltiplicarsi, ecco che potrebbe sopraggiungere il “danno sanitario” o “danno biologico tessutale” (malattia conclamata ossia diagnosticabile clinicamente).

Può citarci uno studio fra i tanti che comprova in modo scientifico e inoppugnabile che l’emissione elettromagnetica di un telefono cellulare genera un’alterazione biologica nella testa di un utente durante una telefonata?

Certamente. Ritengo degno di nota uno studio effettuato dal National Institute on Drug Abuse degli Stati Uniti su 47 pazienti tramite utilizzo della PET (Tomografia a emissione di Positroni), in cui si evidenzia in tutti i pazienti che utilizzavano il cellulare in quel preciso istante un’alterazione dei livelli di glucosio nel cervello. Il lavoro è stato poi pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica «JAMA» (Jurnal of the American Medical Association) e in Italia riviste scientifiche e quotidiani hanno dato ampio risalto alla notizia. Il risultato accertato è che l’esposizione al telefono cellulare modifica il metabolismo del glucosio nel cervello (effetto nocivo biologico accertato in vivo).

Quali buone abitudini nell’uso dei telefoni cellulari possiamo adottare per proteggere noi e i nostri cari?

È sufficiente seguire le indicazioni del Ministero della Salute e dell’ OMS nonché degli stessi produttori di telefoni cellulari, ossia ridurre al minimo le chiamate considerando il telefonino uno strumento di emergenza e non di utilizzo spregiudicato e tale consiglio è specialmente rivolto alle categorie più sensibili come bambini e malati. Se possibile, utilizzare il telefonino in “vivavoce” o con l’ausilio di un auricolare a filo, proprio per distanziare l’apparecchiatura dalla testa.

Sappiamo però che lei ha ideato e progettato dei dispositivi in grado di abbattere la pericolosità delle radiofrequenze emesse dai telefoni cellulari. Come ha trovato la soluzione a tale problema?

Ciò che ho ideato, progettato, brevettato e fatto realizzare a livello industriale per poterne consentire la commercializzazione è frutto di anni di lavoro, non solo mio ma di valenti collaboratori e professionisti di spicco nel settore scientifico internazionale. L’idea è nata molti anni fa, quando ancora non vi erano certezze scientifiche di danni biologici a livello cellulare che potessero essere generati da un telefonino. La tecnologia utilizzata per questi dispositivi è definita “spintronica chirale” e fa parte della terza rivoluzione quantistica, poiché durante la fase di lavorazione dei prodotti si opera nel “campo di Higgs”.

Diciamo subito che gli studi non hanno fornito evidenza conclusiva e univoca sui possibili danni alla salute dai cellulari. Di conseguenza, l’utilizzatore medio oggi continua a usare il suo telefono mobile tranquillamente, fidandosi del fatto che un prodotto venduto liberamente e usato da tutti non può recare danni alla sua salute. Quello che, forse, i cittadini non sanno è che il telefono mobile non è sottoposto a una valutazione per possibili rischi dalle autorità sanitarie, come avviene nel caso dei farmaci e degli alimenti. Per gli apparecchi elettrici (compresi i telefoni), la responsabilità di eventuali valutazioni di rischi e danni alla salute è attribuita all’industria produttrice, che ha l’obbligo di non immettere nei mercati prodotti pericolosi. L’industria, infatti, valuta le radiazioni elettromagnetiche emesse dal cellulare assicurandosi che queste siano al livello «innocuo», dove con tale termine si intende che secondo le ricerche scientifiche disponibili, le radiazioni elettromagnetiche non provocano danni alla salute.

Qualche ricerca, però, condotta da ricercatori indipendenti ha riportato risultati preoccupanti; tuttavia la maggior parte degli studi fin qui condotti (molto spesso con il finanziamento dell’industria interessata), non hanno confermato queste preoccupazioni. Così le vendite dei cellulari, dal momento della loro immissione nel mercato fino a oggi è cresciuta vertiginosamente senza impedimenti. In parallelo la tecnologia ha fornito sempre maggiori possibilità di comunicazione, ma, anche, una sempre più grande esposizione a onde elettromagnetiche. Non solo perché crescono il numero degli utilizzatori e le ore di utilizzo, ma perché le migliori prestazioni del cellulare comportano una maggiore potenza e una maggior assorbimento di queste onde dall’organismo umano. Ci sono quindi ancora molti interrogativi sui quali non abbiamo facili risposte. È noto, per esempio, da studi sperimentali che le onde elettromagnetiche interagiscono con gli organismi viventi, inducendo effetti biologici anche dannosi attraverso un incremento della temperatura dei tessuti colpiti («effetti termici») o/e attraverso interferenze elettriche sulla permeabilità della membrana delle cellule («effetti non termici»).

Gli effetti termici, già noti, colpiscono con manifestazioni abbastanza immediate gli organi più suscettibili al calore (es. il cristallino dell’occhio e il testicolo). Tanto che vengono anche usate a scopo terapeutico. Gli effetti non termici invece sono molteplici, aspecifici e non bene studiati sull’uomo. Dagli studi di laboratorio, e sugli animali, alcune ricerche riscontrano danni al Dna, alla cellula, ai tessuti, agli organi e all’intero organismo con vari disturbi: disturbi del sistema nervoso centrale, della funzione cognitiva e comportamentale, della secrezione di melatonina, nonché disturbi circolatori con incremento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, alterazioni del sistema endocrino e immunitario. Le più recenti ricerche sulla sicurezza dei telefoni cellulari per quel che riguarda l’uomo, hanno focalizzato il problema cruciale di eventuali rischi, in particolare del pericolo di tumori, che possono manifestarsi a distanza di tempo e in seguito a prolungato uso del cellulare da parte di adulti e bambini. I primi studi, basandosi su soggetti esposti per un limitato numero di anni, non potevano fornire risposte affidabili sugli effetti a lungo termine. Gli studi più recenti e più accurati sono più informativi su questi effetti, anche se non del tutto conclusivi.

Telefoni cellulari e tumore al cervello Negli ultimi 10 anni, almeno 20 studi epidemiologici hanno tentato di definire il rapporto tra l’uso di telefoni mobili e i tumori al cervello tra adulti. Uno dei primi studi, che ha suscitato preoccupazione e controversie, è stato condotto in Svezia, dove la telefonia mobile è stata introdotta prima che nel resto del mondo. Il gruppo di Hardell1 ha concluso che per chi usava il cellulare il rischio di tumore cerebrale risultava 1,4 volte più alto. Il rischio di sviluppare un glioma dalla stessa parte della testa più esposta al cellulare (ipsilaterale), saliva a 4,4 volte. Questi risultati di Hardell sono stati confermati da un altro studio più recente condotto sempre dallo stesso gruppo su casi di persone decedute a causa di tumore cerebrale. Allo stesso tempo, però, molti esperti epidemiologi hanno fatto notare che nella letteratura specializzata ci sono possibili errori metodologici, sostenendo che l’apparente aumento del rischio di tumore al cervello tra gli utilizzatori di cellulari è dovuto non all’esposizione ai campi elettromagnetici, ma a vari errori nella metodologia usata, abbastanza comuni negli studi epidemiologici. Per iniziativa del direttore generale dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità Gro Harlem Brundtland, l’Iarc (International Agency of Research on Cancer della Oms) ha intrapreso un nuovo studio su larga scala coinvolgendo ben 13 paesi, per un totale di 2.708 casi di glioma (tumore maligno al cervello), 2.409 casi di meningioma (tumore cerebrale spesso benigno) e 5.634 controlli sani. Lo studio, noto come l’Interphone Study, è stato cofinanziato principalmente dall’industria della telefonia e dalla Comunità Europea ed è costato 19,2 milioni di Eeuro. Tale studio ha coperto i casi di tumori cerebrali diagnosticati dal 2000 al 2004 e ha indagato l’uso del cellulare nei dieci anni precedenti alla diagnosi. Si tratta quindi in un periodo iniziale della telefonia mobile, con uso piuttosto limitato sia per i casi sia per i controlli in quasi tutti i paesi coinvolti.

Questo studio ha rilevato che gli «utilizzatori regolari» di cellulari non hanno nessun rischio di tumore al cervello; invece gli utilizzatori «pesanti» (almeno 30 minuti al giorno e per più di 10 anni) avevano un aumento del rischio del 40%, confermando i risultati di Hardell. Un’ulteriore analisi condotta su 5 dei 13 paesi che hanno partecipato allo studio Interphone ha concluso che il rischio di sviluppare un tumore maligno è maggiore nelle regioni più esposte del cervello tra coloro che utilizzano il cellulare da più anni. Chi sa quale sarebbe il risultato con uno studio su persone che utilizzano attualmente e costantemente il cellulare e che, spesso, si espongono a più ore di conversazione al cellulare durante il giorno! Lo stesso Comitato Scientifico che ha interpretato i risultati di Interphone, ha ammesso che «le carenze metodologiche limitano le conclusioni che si possano trarre dallo studio», ma nello stesso tempo aggiungono parole rassicuranti: «anche se rimane tuttora qualche incertezza, esiste un continuo accumulo di evidenza contro l’ipotesi che il telefono cellulare possa causare tumori in adulti». È molto interessante notare che due dei tre membri del Comitato Scientifico sopracitato (come obbligatorio nelle pubblicazioni scientifiche) dichiarano di aver ricevuto finanziamenti per la ricerca dall’industria della telefonia mobile e di essere in possesso di titoli finanziari di aziende telefoniche; allo stesso tempo, però, gli stessi dichiarano che questo fatto non ha comportato nessuna interferenza nella loro conduzione dello studio e nelle conclusioni tratte. Nell’incertezza dell’evidenza, la commissione dello Iarc (International Agency for Research on Cancer), incaricata di classificare il rischio di tumori, dopo aver valutato tutta l’evidenza disponibile nella letteratura scientifica, compreso l’Interphone study, ha collocato il cellulare nella categoria 2B e cioè «possibilmente cancerogeno». Per altri tipi di tumore invece, in particolare per il tumore cerebrale benigno, la leucemia, il tumore della ghiandola della parotide e il linfoma, l’evidenza è stata definita non sufficiente per arrivare ad una conclusione. Quindi, l’unico modo per chiudere questo dibattito è di intraprendere nuovi studi longitudinali che seguono utilizzatori e non utilizzatori di cellulari con dati precisi relativi al grado e modalità di esposizione e per periodi molto più lunghi.

I tumori al cervello sono in aumento dopo la diffusione dei cellulari? Se i telefoni cellulari possono causare tumori al cervello, così come sostengono alcune ricerche, considerando un tempo di latenza che va dai 5 ai 10 anni, dovrebbe manifestarsi un incremento dell’incidenza dei tumori cerebrali nelle popolazioni che usano diffusamente i cellulari. In Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, per esempio, c’è stato un forte aumento dell’uso dei cellulari a partire dalla metà degli anni ’90. Uno studio ha quindi esaminato l’andamento dell’incidenza dei tumori cerebrali (glioma e meningioma) usando i dati dei registri dei tumori per il periodo che va dal 1974 al 2003. Durante questo periodo tra 16 milioni di persone adulte, sono stati registrati 58.984 casi di tumori cerebrali. L’incidenza di glioma è cresciuta dello 0,5% all’anno tra la popolazione maschile e dello 0,2% tra la popolazione femminile. L’incidenza di meningioma è cresciuta di più: 0,8% per anno per i maschi e 3,8% per anno per le femmine.

Questi incrementi però sono cominciati già dal 1974 e sono continuati con lo stesso trend crescente per tutto il periodo. Non si è visto un incremento particolare dopo l’introduzione e la diffusione dei cellulari (intorno al 1998) e negli anni successivi. Quindi, anche se si osserva un progressivo aumento del tumore cerebrale negli ultimi anni in questi paesi, non è possibile attribuirlo ai cellulari. Negli Stati Uniti si è osservato il periodo 1992-2006. Anche qui i cellulari sono stati adottati massicciamente a metà degli anni ’90. I dati di sorveglianza epidemiologica nazionale non mostrano per il tumore cerebrale un trend in aumento, con una eccezione: nel gruppo di età compreso tra i 20 e i 29 anni si osserva un incremento statisticamente significativo dell’incidenza di tumore del lobo frontale, specialmente tra le donne. Gli autori che hanno condotto quest’ultima ricerca (tutti ricercatori del National Institute of Health) esprimono dei dubbi sulla responsabilità dei cellulari per l’aumento di incidenza di questo particolare tumore (al lobo frontale) dato che questa regione del cervello non è quella più esposta alle radiazioni emesse dai telefoni cellulari. Quindi, anche l’evidenza relativa al trend di incidenza dei tumori cerebrali nella popolazione fornisce risposte ambigue: l’aumento delle patologie tumorali cerebrali c’è, ma è iniziato prima dell’utilizzo diffuso dei cellulari e, comunque, non si osserva per i siti cerebrali più esposti. Ovviamente, tutti questi risultati in parte rassicuranti non avrebbero nessun valore, se la latenza dei tumori eventualmente associati all’esposizione a telefoni cellulari fosse più lunga di 5-10 anni.

Rischi per bambini e adolescenti Secondo il rapporto dell’Istat Infanzia e vita quotidiana 2011, in Italia tra il 2000 e il 2011 si è passati dal 55,6% al 92,7% di utilizzatori di cellulare della fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. L’incremento maggiore si è riscontrato tra i più piccoli. La percentuale di bambini tra gli 11 e i 13 anni che utilizzano il cellulare è cresciuta, infatti, dal 35,2% all’86,2%, mentre tra i 14 e i 17 anni dal 70,4% al 97,7%. Inoltre, nel 2011, il 67,3% dei 6-17enni utilizza il cellulare e il 56,4% ne possiede uno. Simile diffusione del cellulare tra bambini è riportata per altri paesi come per esempio l’Australia e la Germania. I più giovani, oggi, cominciano a utilizzare i cellulari già in tenera età, quindi, a parità di età rispetto agli adulti di oggi, saranno soggetti ad una esposizione cumulativa maggiore. La diffusione dell’uso del cellulare tra i bambini è dovuta anche all’offerta commerciale di servizi dedicati come giochi, suonerie, sms e utilizzo dei social network. Ciò comporta differenze nella modalità di esposizione rispetto agli adulti, poiché da una parte determina una minore esposizione della testa, dall’altra, a seconda dell’utilizzo, può aumentare l’esposizione di altre parti del corpo come gli occhi, le mani e l’addome.

Dal punto di vista fisiologico i bambini non sono adulti in miniatura. Il loro cervello in particolare continua a crescere, non solo con l’aumento del numero dei neuroni, ma con continue modifiche e incremento nelle configurazioni e connessioni. Il cervello del bambino cresce rapidamente fino all’età di tre anni e raggiunge dimensioni adulte dopo i 14 anni. Inoltre, il cervello dei bambini ha un maggiore contenuto di fluidi, il cranio protettivo è più fine rispetto all’adulto e il suo spessore continua ad aumentare fino all’età di 18 anni. Queste differenze comportano una maggiore suscettibilità all’esposizione ad agenti nocivi. Da qui la necessità di maggiore protezione per i bambini nell’uso dei cellulari che sono fabbricati con accorgimenti di protezione della testa degli adulti. Le ricerche epidemiologiche che indagano su possibili rischi per la salute da esposizione a telefoni cellulari tra bambini e adolescenti sono veramente limitate, anche perché la massiccia diffusione di cellulari tra bambini e adolescenti è un fatto recente.

Gli studi condotti finora non evidenzierebbero un rischio di tumori cerebrali tra bambini. Un successivo aspetto è che nei paesi occidentali, dove l’uso del cellulare è in forte aumento tra i bambini negli ultimi dieci anni, non si è osservavo un aumento nell’incidenza dei tumori cerebrali tra i bambini. Tuttavia, la maggioranza delle ricerche sull’argomento affermano la necessità di proseguire studi longitudinali per valutare possibili effetti di prolungati periodi di esposizione. Alcune ricerche hanno evidenziato altri possibili danni alla salute dei bambini in rapporto allo sviluppo del sistema nervoso. Infatti, sono state rilevate alterazioni nelle attività del cervello tra bambini e giovani utilizzatori di cellulari come la riduzione del tempo di reazione e più problemi scolastici. Il recente studio condotto dal National Institute of Health degli Stati Uniti conferma che l’uso del cellulare provoca un incremento della reattività cerebrale negli adulti. Il metabolismo delle parti del cervello più vicine al cellulare è il 7% più intenso quando il telefono è acceso. Anche se questo risultato non implica che l’uso del telefono provochi un danno, per il cervello dei bambini in fase di sviluppo gli effetti potrebbero essere imprevedibili. Nel dubbio, e seguendo il principio di precauzione, il governo inglese già nel 2000 ha lanciato una campagna raccomandando la limitazione dell’uso del cellulare da parte dei bambini.

Come ci si può proteggere? In una risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011, l’Assemblea raccomanda, visto l’aumento dell’esposizione ai cellulari della popolazione, l’applicazione del principio di precauzione, per gli effetti sia termici sia non termici. L’Assemblea raccomanda che gli Stati intraprendano tutte le ragionevoli misure per ridurre l’esposizione, in particolare alle radiofrequenze emesse dai telefoni mobili, specialmente per l’esposizione di bambini e giovani quali soggetti maggiormente a rischio per i tumori alla testa. Importanti novità del documento consistono nelle seguenti raccomandazioni per gli Stati membri del Consiglio d’Europa:

1) riconsiderare le basi scientifiche per gli attuali standard di esposizione; 2) mettere in atto campagne d’informazione e crescente consapevolezza sul rischio di possibili effetti nocivi a lungo termine per la salute umana, specialmente indirizzate a bambini, adolescenti e giovani in età riproduttiva; 3) intraprendere appropriate procedure di stima del rischio per tutti i nuovi tipi di dispositivi prima di autorizzarne l’immissione sul mercato; 4) introdurre chiare etichette sui telefoni mobili o altri dispositivi emittenti, che indichino la presenza di microonde o radiofrequenze; 5) fissare soglie preventive sull’uso di telefoni mobili per l’esposizione a lungo termine alle microonde e in tutte le aree indoor, in accordo con il principio di precauzione, che non superino gli 0,6 V/m, con riduzione nel medio termine a 0,2 V/m. In riferimento alla protezione dei bambini, l’Assemblea raccomanda che si sviluppino, con i Ministeri competenti (educazione, ambiente e salute), campagne specifiche di informazione dirette a insegnanti, genitori e alunni per allertarli sui rischi legati all’utilizzo precoce, sconsiderato e prolungato di cellulari e altri dispositivi che emettono microonde; che nelle scuole si dia la preferenza a connessioni Internet cablate e venga regolato severamente l’uso dei cellulari da parte degli alunni nei locali della scuola. Il Ministero della salute canadese ha pubblicato il 4 ottobre 2011 specifiche raccomandazioni per i consumatori, in cui conferma la necessità di: limitare la lunghezza delle chiamate; utilizzare per lo più sms e dispositivi auricolari; limitare l’utilizzo dei telefoni cellulari per bambini sotto i 18 anni di età (http://www.hc-sc.gc.ca/ahcasc/media/advisories-avis/_2011/2011_131-eng.php). Allo stesso modo la Francia nel 2010 ha promulgato una legge che vieta la pub blicità dei telefoni cellulari per bambini sotto i 14 anni e ne vieta l’uso nelle classi durante la scuola. Sulla stessa linea troviamo anche il Regno Unito, il cui Ministero della salute nel marzo 2011 ha aggiornato un opuscolo sul tema, già pubblicato nel 2005, in cui si raccomanda ai bambini sotto i 16 anni di limitare l’uso del cellulare ed effettuare brevi chiamate. Anche la Germania ha emanato simili raccomandazioni per i giovanissimi, aggiungendo una serie di consigli per ridurre l’esposizione della popolazione in generale che suggeriscono, ad esempio, di acquistare telefoni mobili con una bassa potenza, utilizzare preferibilmente le linee fisse, gli sms, fare chiamate brevi, non usare il telefonino se il segnale è scarso, utilizzare gli auricolari. In Italia, il Consiglio Superiore di Sanità (Ministero della salute) ha affrontato la questione dei rischi potenziali connessi con l’uso dei telefoni cellulari nella seduta del 15 novembre 2011. In linea con gli studi della Iarc (International Agency for Research on Cancer) e in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio, pur rilevando che non esiste dimostrazione di alcun rapporto di causalità tra l’esposizione a radiofrequenze e le patologie tumorali, riconosce che le attuali conoscenze scientifiche non consentono di escludere l’esistenza di causalità in caso di uso molto intenso del telefono cellulare. Il Consiglio pertanto, pur non quantificando il significato di «uso molto intenso del cellulare», conclude che, soprattutto per quanto riguarda i bambini, vada applicato il principio di precauzione in relazione ad un’educazione all’utilizzo del telefono cellulare, non indiscriminato ma appropriato, quindi limitato alle situazioni di vera necessità. Il documento termina con l’informazione circa l’avvio da parte del Ministero della salute di una campagna d’informazione sulla base delle ultime relazioni degli organismi tecnico-scientifici per sensibilizzare proprio a tale uso appropriato dei telefoni mobili. Non ci resta che augurarsi che parta presto e che sia efficace.