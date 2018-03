Antenne e ripetitori per cellulari studio shock: allarme, causano tumori delle cellule nervose

Qual è l’effetto delle onde elettromagnetiche sull’ambiente e sulla salute? Questa è una domanda sempre più frequente vista la presenza capillare di impianti che forniscono campi elettrici e magnetici nella vita in cui viviamo. Una domanda per la quale ISPRA risponde da anni con la pubblicazione di rapporti e studi di ricerca curati dal servizio agenti fisici. È un’attività in collaborazione con l’agenzia ambientale che ha voluto fare un po’ il quadro di quelle che sono le problematiche delle onde elettromagnetiche a livello territoriale, e quindi un rapporto sulle criticità ambientali in senso lato, quindi, non soltanto pubblicità dal punto di vista elettromagnetico ma anche dal punto di sociale. Altre attività di ricerca sono state effettuate con strutture universitarie. In questi anni Abbiamo visto che spesso la gente nonostante le rassicurazioni da parte degli enti di controllo è sempre più preoccupata dei livelli di elettromagnetismo che si possono raggiungere dentro le case.

Secondo uno studio pubblicato recentemente dal Team del centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni alcune forme di tumore potrebbero essere causate da una esposizione prolungata a campi elettromagnetici molto simili a quelli della telefonia mobile. Ciò è quanto si ipotizzava da parecchio tempo, ma oggi sembra essere stato confermato che i campi elettromagnetici generati dai cellulari possono mettere davvero in serio rischio la nostra salute tanto da arrivare a causare i tumori.

Drammatici risultati sono emersi in seguito ad uno studio che come abbiamo visto è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Ramazzini di Bologna i quali avevano sperimentato e presentato i dati durante i primi mesi del 2017. In quell’occasione la direttrice dell’area di ricerca Fiorella Belpoggi aveva dichiarato che sarebbero stati diffusi alla fine del 2017 i dati relativi al programma di ricerca del Ramazzini sulle radiazioni a radiofrequenza in uso nel sistema di comunicazione della telefonia cellulare. Alcuni precedenti studi avevano Infatti dimostrato Come alcuni tipi di tumore del sistema nervoso e del cuore, fossero collegati in qualche modo all’esposizione frequente a campi elettromagnetici generati da tablet e cellulari.

“Siamo responsabili verso le nuove generazioni e dobbiamo fare in modo che i telefoni cellulari e la tecnologia wireless non diventino il prossimo tabacco o il prossimo amianto, cioe’ rischi conosciuti e ignorati per decenni”, afferma Fiorella Belpoggi, direttrice dell’area ricerca dell’istituto Ramazzini. I ricercatori del Ramazzini avrebbero studiato circa 2500 Ratti esposti alle radiofrequenze 1000 volte inferiori a quelle utilizzate in uno studio simile condotto sui telefoni cellulari del National toxicologic program riscontrando praticamente gli stessi tipi di tumore. Inoltre, Grazie a questo studio poi sono stati accertati degli aumenti significativi nell’incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensita’ di campo piu’ alta, 50 V/m.

In passato John Bucher, uno scienziato signor del National toxicology program aveva sottolineato come l’esposizione ai campi elettromagnetici generati da cellulari potessero causare il neurinoma o un tipo molto raro di cancro al cuore. “E’ molto importante sottolineare il fatto che studi sulla popolazione hanno trovato lo stesso tipo di tumori delle cellule di Schwann, le cellule di rivestimento dei nervi, nei forti utilizzatori di telefoni cellulari. Sebbene l’evidenza sia quella di un agente cancerogeno di bassa potenza, il numero di esposti è di miliardi di persone, e quindi si tratta di un enorme problema di salute pubblica, dato che molte migliaia potrebbero essere le persone suscettibili a danni biologici da radiofrequenze”, è questo quanto aggiunto da Belpoggi.