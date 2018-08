Antivaccinisti lasciano morire la figlia di 10 mesi “Dio è sovrano sulle malattie”

Davvero incredibile la notizia che stiamo per darvi, che ha come protagonista una coppia che ha deciso di lasciare morire la figlia di 10 mesi, per aver rinunciato a vaccinarla, convinti che la sua salute dovesse dipendere solo ed esclusivamente dalla volontà di Dio. Così una bambina di soli 10 mesi è purtroppo deceduta per colpa delle negligenze dei genitori per 20 cristiani fondamentalisti tanto di avere rifiutato di somministrare la bambina alle cure mediche.

Welch e Tatiana Fusari, entrambi 27enni sono responsabili dunque della morte della loro figlia e sono stati condannati dal giudice a scontare la pena in carcere. Come abbiamo detto, Secondo i due genitori è soltanto Dio che pare possa decidere sulla salute o sulla malattia della figlia. “Dio è sovrano su ogni malattia“, sarebbero stati queste le parole riferite dal padre che ha così motivato la scelta di non vaccinare la piccola e di non prenderle le dovute cure.

La piccola purtroppo sarebbe morta, stando a quanto riferito dall’esame autoptico, per malnutrizione e disidratazione. Gli agenti del 911, infatti pare l’abbiano ritrovata con le guance incavate. I genitori avrebbero ammesso di averla vista dell’ultimo periodo molto magra e deperita, ma nonostante ciò non sono ricorsi ai ripari e pare non nutrissero a sufficienza la loro bambina, almeno secondo quanto stabilito dai medici.

Questo soltanto perché avevano la fede in Dio e secondo entrambi è soltanto il signore a decidere se una persona si deve ammalare e dunque bisogna rimettersi soltanto alla sua volontà. Entrambi sui social network avevano espresso quello che era la loro opinione riguardo i vaccini e nello specifico pare avessero scritto: “Non è intelligente voler salvare quelle persone che sono le meno forti. Se l’evoluzione si basa sulla sopravvivenza del più forte, perché ci vacciniamo? Non dovremmo semplicemente lasciare morire il più debole e lasciare sopravvivere il più forte?”.

