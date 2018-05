Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco: l’amore ha la precedenza su tutto

Agli occhi sono lo specchio dell’anima e il sorriso il termometro delle emozioni, basta guardare le foto di Antonella Clerici sulla spiaggia assolata di Deauville, in Normandia, per capire che sta vivendo una straordinaria primavera del cuore. Una fase di vita talmente speciale da regalarle una luce che la fa sembrare una ragazzina. La conduttrice ha pubblicato su Intagram alcuni momenti particolari dell’ultima vacanza d’amore: ha “rapito” il compagno Vittorio Garrone per il compleanno di lui, il 27 aprile, e l’ha portato nel nord della Francia. Un luogo eletto a buen retiro sin dagli albori del loro legame, un paio di anni fa. Già in passato la coppia aveva trascorso qualche giorno di relax avvolta dalla stessa atmosfera magica, nella brezza dell’Atlantico. Un clima energizzante che Antonella adora, soprattutto se sommato alle attenzioni che le rivolge il suo uomo.

Quale occasione migliore per una fuga se non una festa con 52 candeline, sulle quali soffiare esprimendo un desiderio? Antonella e Vittorio, erede di una famiglia di petrolieri liguri e appassionato di equitazione (possiede un allevamento di cavalli in Piemonte), non si sono però concessi un romantico tète-à-tète, bensì un impegnativo “triangolo” che li ha portati a fare chilometri sulle distese di sabbia di Deauville. Con loro c’era infatti l’infaticabile cane Argo, il rhodesian ridgeback, razza sudafricana a pelo raso color castano, che la conduttrice ha regalato a Vittorio per Natale. Non se ne separano mai, nemmeno quando la voglia di pace e il bisogno di staccare dallo stress da lavoro magari lo consiglierebbero.

Stress lavorativi, ma anche emotivi per Antonella, visto che tra una manciata di settimane, a fine maggio, lascerà il timone de La prova del cuoco su Raiuno dopo 18 anni di successi. Un deciso cambio di rotta, che è anche un deciso cambio di vita. Finora è entrata a casa degli italiani ogni giorno all’ora di pranzo, è diventata una di famiglia. «Ho voglia di rallentare, di occuparmi di più della mia vita privata», aveva detto mesi fa. E ancora: «Vorrei andare a vivere in campagna con Vittorio e Maelle [la figlia di 9 anni avuta dall’ex compagno Eddy Martens, ndr.]». Da quando sta con Garrone la conduttrice non ha mai fatto mistero di avere voglia di tranquillità e normalità, anche se non rinuncia a nuovi progetti. Ma progetti adatti alla nuovo visione del suo futuro, perché stare in video cinque giorni su sette a Roma per il programma di cucina ormai era diventato troppo impegnativo.

Loading...

Proprio per consolidare ancora di più il legame con l’imprenditore, per avviare e far crescere la convivenza, pare che Antonella si trasferirà a Milano, avvicinandosi così anche al padre Giampiero e alla sorella Cristina. La sua nuova realtà sarà quindi cadenzata da ritmi che seguono l’istinto, la passione, il cuore, più che da quelli serrati dettati dal piccolo schermo. Le si prospetta un percorso tutto nuovo, dove fare assieme a Vittorio un passo dopo l’altro per arrivare, come sospettano e si aspettano in molti, all’approdo più naturale per chi si ama: le nozze.

Ma adesso, nell’immediato, prima di voltare pagina, per la Clerici si avvicina il momento dei saluti al suo pubblico. Non un addio, ma un arrivederci. Per lei, punta di diamante della Rai, ci sono già progetti di valore. Dall’autunno riporterà in video Portobello, il “mercato pazzerello”, come citava la sigla, condotto negli anni Ottanta dall’indimenticabile Enzo Tortora. La verve di Anto

nella dovrà far rivivere questo show storico e popolarissimo, in cui inventori e ideatori improvvisati presentavano le loro creazioni. Pare le venga affidato il sabato sera, uno spazio dove potrebbe incrociare i guantoni con Maria De Filippi, regina di Canale 5.

Quanto a La prova del cuoco, passerà ad altre mani, quelle di Elisa Isoardi, che già prese il posto di Antonella mentre era in maternità, alla fine del 2008. Alla conduttrice piemontese, compagna del leader della Lega Matteo Salvini, va il merito di aver portato a ottimi ascolti Buono a sapersi, programma quotidiano di alimentazione e salute su Raiuno. È facile immaginare che la svolta di Antonella, seppur voluta da lei stessa, si porti appresso un velo di malinconia. Inoltre non è mancata qualche ironica frecciatina verso il nuovo che verrà alla Prova. «Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto… », si è lasciata sfuggire la Clerici in una recente puntata, sebbene con il solito sorriso sul volto.

Certo non è mai facile lasciare qualcosa cui si tiene, tanto più un programma come La prova del cuoco che, per l’affetto e l’energia spesi e per i risultati raggiunti, è parte di chi l’ha guidato per mano per tanto tempo. Ma quando il cuore chiama e la voglia di cambiare si fa sentire, allora ci vuole il coraggio di guardare avanti e di volare alto. E così farà sicuramente Antonella Clerici. Le tante sorprese che le ha riservato la vita, l’amore per Vittorio e l’equilibrio raggiunto l’hanno resa ancora di più una donna vincente.