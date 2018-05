Anziano papà apprendere la morte del figlio e muore poche ore dopo

È incredibile quanto accaduto in Abruzzo dove un anziano signore è morto poche ore dopo aver appreso la notizia della morte del figlio. Sono morti Dunque a poche ore di distanza Gianluca e Remo di Persio, ovvero padre e figlio in due circostanze diverse e per due diversi motivi. Quando si dice Uniti nel dolore e nella morte così come lo sono stati nella vita. Questa Storia piuttosto drammatica arriva direttamente dall’Abruzzo e nello specifico a Roccamontepiano dove due giorni fa Gianluca di Persio un uomo di 46 anni è morto in una clinica per riabilitazione, Dove si trovava ricoverato da 5 mesi a causa di un incidente stradale.

La notizia della morte dell’uomo è stata accolta con grande sorpresa ma soprattutto con grande dolore perlopiù dal padre, Remo di Persio di 72 anni che non ha retto Il dolore e lo stesso giorno è deceduto poche ore più tardi e a pochi chilometri di distanza. Come già abbiamo detto, il 46enne era rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso 21 dicembre mentre si trovava al volante della sua Lancia Y che improvvisamente pare avesse preso fuoco.

In quella circostanza l’uomo era riuscito a mettere da parte il mezzo ed a scendere, ma Pochi istanti dopo Pare fosse sopraggiunta una automobile guidata da una donna di 64 anni che purtroppo lo ha investito in pieno e Di Persio era stato sbalzato una decina di metri e finito contro il recinto di una casa.

Nel frattempo l’uomo aveva allertato la moglie che si era recata nel giro di Pochi istanti sul posto e purtroppo si è trovata ad assistere a tutta la scena in diretta. Per questo motivo l’uomo era stato ricoverato in ospedale e si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara e inizialmente le sue condizioni si erano rivelate piuttosto gravi per colpa di un emorragia celebrale e varie contusioni polmonari e poi purtroppo queste condizioni sarebbero peggiorate ulteriormente nelle ultime settimane. Lo scorso mercoledì il cuore dell’uomo poi ha cessato di battere e quando la notizia è stata data ai familiari il padre non ha retto al dolore e si è accasciato. L’anziano signore sarebbe morto a causa di un infarto.