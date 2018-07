Approvato il divieto, da settembre stop ai cellulari a scuola

Ok del Senato riguardante il provvedimento che è stato tanto voluto dal presidente francese Emmanuel Macron. Si tratta della nuova legge che entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di settembre e che di fatto impedisce l’utilizzo di qualsiasi dispositivo che sia un tablet, telefonino, Smartwatch che si può connettere al web in tutte le scuole. Dal prossimo mese di settembre Dunque in Francia non si potrà più utilizzare il cellulare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e anche nelle scuole superiori fino ai 15 anni di età degli studenti. E’ questo quanto deciso Dal parlamento francese che ha approvato una legge che proibisce l’utilizzo di tutti questi dispositivi nelle scuole.

Si tratta di un provvedimento che è stato fortemente voluto dal Presidente Emmanuel Macron durante la sua campagna elettorale del 2017 e coinvolgerà qualsiasi tipo di apparecchiatura che possa collegarsi ad Internet. Sono previste però alcune eccezioni soltanto per scopi pedagogici e quindi verranno lasciate alcune situazioni alle valutazioni dei singoli istituti che potranno decidere in base ai rispettivi regolamenti interni.

Gli studenti dovranno Dunque consegnare all’ingresso della scuola i propri dispositivi spenti in quello che è stato definito un vero e proprio deposito. Il governo dovrà mettere appunto nelle prossime settimane un manuale che servirà ai professori ma che agli studenti per poter spiegare i contenuti della nuova legge. Pare che ci fosse un codice dell’Istruzione che vietava dal 2010 l’utilizzo dei telefonini cellulari, durante le attività di insegnamento e anche nei luoghi previsti dal regolamento interno.

Stando a quanto riferito dal secondo ministro dell’istruzione questo divieto però pare che mancasse gli un solco giuridico piuttosto solido e molte scuole di fatto non avevano approvato Mai i regolamenti interni che dovevano disciplinare l’utilizzo di questi dispositivi. Adesso dal prossimo mese di settembre, l’utilizzo di questi dispositivi possono collegarsi ad Internet e saranno consentiti soltanto ai docenti. Questa nuova legge è stata approvata con voto favorevole dei parlamentari di “La République En Marche”, il partito del presidente, oltre che di quelli di MoDem e UDI-Agir-Indépendants.